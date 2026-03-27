Kameradetektor: Zum Aufspüren versteckter Kameras und Mikrofone

Ideal zum Scannen Ihrer Wohnung, Ihres Büros oder Ihres Autos – aber auch von Hotelzimmern, Umkleidekabinen, Besprechungsräumen usw.



Der Einsatz von versteckten Kameras und Mikrofonen gehört auch in Deutschland inzwischen zum Alltag.

Schieben Sie ungewollter Überwachung jetzt einen Riegel vor!

Mittels Infrarot-LEDs erkennen Sie versteckte Kameras und Mikrofone in Hotelzimmern, Umkleidekabinen, Konferenzräumen … Die Anwendung ist denkbar einfach: Schalten Sie das Gerät ein und scannen Sie den Raum.

Wenn Sie dabei durch den Sucher schauen und einen blinkenden Punkt erkennen, haben Sie wahrscheinlich eine versteckte Kamera oder ein verstecktes Mikrofon entdeckt.

Anwendungsbereiche:

Erkennt, ob in Ihrem Auto oder Büro ein drahtloser Abhörschutz installiert ist.

Überprüft Büros, Besprechungsräume, Hotels, Toiletten, Pensionen, Veranstaltungsorte und Umkleidekabinen, um drahtlose Kameras zu erkennen.

Erkennt, ob das Mobiltelefon abgehört wird oder ungewöhnlich funktioniert (z.B. Aussenden von Signalen ohne Grund, während sich das Mobiltelefon im Stand-by-Modus befindet).

Erkennt, ob Ihr Auto mit GPS-Tracking oder einem GPS-Standort-Tracker versehen worden ist.

Erkennt den Empfang und das Empfangssignal von Mobiltelefonen, das Signal für den Internetzugang von Mobiltelefonen, das Signal für das Umschalten von Mobiltelefonen und das Anrufsignal.

Ermittelt die Feldstärke des drahtlosen Netzwerksignals, des Signals der Mobilfunkbasisstation und des drahtlosen Überwachungssystems.

Klein & handlich

Automatische Erkennungsfunktion

Mit der Signalstärkeanzeige kann die Quelle des Signals schnell gefunden werden

Sechs blinkende LEDs für eine sichtbare Reflexion auf dem Kamera-Sensor

Akku: 3,7 V/200 mAh Polymer Lithium

Ladeanschluss Micro-USB

Maße: 4,5×9,5×1,5 cm

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.03.2026