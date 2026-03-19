Die kanadische Regierung, die stark von Alumni des Weltwirtschaftsforums beeinflusst ist, feiert einen erschreckenden Meilenstein:

Das staatliche Programm für medizinische Sterbehilfe (MAiD) steht kurz davor, 100.000 getötete Bürger zu erreichen, was die Zahl der im gleichen Zeitraum eingeschläferten Hunde bei weitem übertrifft.

Das 2016 eingeführte, steuerfinanzierte System hat eine rasante Expansion erlebt: Allein im Jahr 2024 entschieden sich 15.767 Kanadier für die tödliche Injektion – das entspricht etwa 5,1 % aller Todesfälle im Land in diesem Jahr.

Diese Zahl stellt die rund 2.000 in Kanada im gleichen Zeitraum eingeschläferten Tierheimhunde in den Schatten und verdeutlicht das Ausmaß der Eingriffe am menschlichen Lebensende.

Kritiker argumentieren, dieses Wachstum deute auf einen gefährlichen Weg hin, auf dem sich das, was als humanitäre Option für unheilbar Kranke begann, zu einem breiter angelegten gesellschaftlichen Instrument entwickelt habe, das möglicherweise mit globalen Diskussionen über Bevölkerungskontrolle und Nachhaltigkeit in Einklang stehe.

Die Entwicklung des Programms ist alarmierend. Im Jahr 2021 starben 9.842 Kanadier durch Sterbehilfe, doch bis 2024 war die Gesamtzahl auf 76.475 angestiegen – fast doppelt so viele wie die Zahl der kanadischen Gefallenen im Zweiten Weltkrieg.

Das entspricht etwa 45 kanadischen Staatsbürgern, die pro Tag von der Regierung hingerichtet werden. (In den letzten 12 Monaten wurden in Kanada doppelt so viele Bürger wie Hunde eingeschläfert)

Kritiker wie Dennis Poust von der New York State Catholic Conference warnen davor, dass die Erfahrungen Kanadas Gefahren für andere Nationen, wie beispielsweise die USA, aufzeigen, wo Gesetze zur Sterbehilfe in Erwägung gezogen werden.

„Was als ‚Wahlmöglichkeit‘ beginnt, wird schnell zur Erwartungshaltung für Patienten, insbesondere für Arme, Unterversicherte und Menschen mit Behinderungen“, erklärte Poust.

Ursprünglich war das kanadische Gesetz zur Sterbehilfe auf Personen mit unheilbaren Krankheiten beschränkt, deren natürlicher Tod „vernünftigerweise vorhersehbar“ war.

Im Jahr 2021 wurde es jedoch geändert, um auch Personen mit unheilbaren, aber nicht tödlichen Krankheiten, einschließlich Behinderungen und als „psychisch krank“ eingestuften Personen, einzubeziehen.

Die rasante Verbreitung der Sterbehilfe hat Spekulationen über ihre Rolle bei umfassenderen Entvölkerungsbestrebungen angeheizt, die von Bill Gaes und dem Weltwirtschaftsforum vorangetrieben werden.

Klaus Schwab nannte während seiner Amtszeit als Vorsitzender des WEF häufig Kanada als Beispiel für eine Regierung, die von der globalistischen Organisation „vollständig durchdrungen“ sei.

Der frühere Premierminister Justin Trudeau und der amtierende Premierminister Mark Carney sowie die langjährige stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sind alle mit dem Young Global Leaders-Programm des WEF verbunden.

In Kanada wird nun Sterbehilfe am selben Tag angeboten. Eine ältere Frau wurde getötet, obwohl sie ihre Meinung geändert und die Ärzte angefleht hatte, den Eingriff zu stoppen, als sich die Tür der Sterbehilfekapsel schloss.

Dailymail.co.uk berichtet: Mehr als 200 Menschen allein in Ontario entschieden sich im Jahr 2023 innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Zustimmung für den Tod, wie ein Bericht aus Ontario aus dem Jahr 2024 ergab, über den zuerst The Free Press berichtete.

Allein im Jahr 2024 nahmen in ganz Kanada 16.500 Menschen am MAiD-Programm teil, darunter auch eine Frau, die nur als Frau B. identifiziert wurde.

Frau B. hatte sich einer Koronararterien-Bypass-Operation unterzogen, was im Anschluss zu mehreren medizinischen Komplikationen, einschließlich weiterer Operationen, führte und sie zwang, sich für einen palliativmedizinischen Behandlungsansatz zu entscheiden, heißt es in dem Bericht aus Ontario.

Die Frau, die über 80 Jahre alt war, äußerte später gegenüber ihrer Familie den Wunsch nach Sterbehilfe. Ihr Ehepartner beantragte daraufhin in ihrem Namen Sterbehilfe, und am folgenden Tag prüfte ein Arzt für Sterbehilfe ihre Eignung.

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Frau B teilte dem Arzt mit, dass sie ihren Antrag nach reiflicher Überlegung aus religiösen und persönlichen Gründen zurückziehen wolle und dass sie die Hospizbetreuung und die palliative Sedierung fortsetzen wolle, heißt es in dem Bericht.

Frau B. musste jedoch am nächsten Tag ins Krankenhaus eingeliefert werden, wurde aber zwar wieder nach Hause entlassen, nicht ohne dass die Ärzte bei ihrem Ehepartner ein „Pflege-Burnout“ festgestellt hatten. In ihrem Namen wurde ein Antrag auf stationäre Hospizpflege gestellt, um ihrem Ehepartner zu helfen, dieser wurde jedoch abgelehnt.

Am selben Tag kontaktierte ihr Ehepartner erneut die Sterbehilfe und bat um eine dringende Begutachtung. Ein anderer Arzt stellte fest, dass die ältere Frau trotz ihres am Vortag zurückgezogenen Antrags für das Programm berechtigt war.

Der Arzt lehnte jedoch einen assistierten Suizid am selben Tag aufgrund des „drastischen Perspektivwechsels“ und der Möglichkeit von Zwang ab.

Obwohl der ursprüngliche Gutachter erneut mit Frau B sprechen wollte, wurde dies aufgrund der Dringlichkeit des Anliegens abgelehnt. Eine dritte Person wurde zu Frau B nach Hause geschickt, wo sie erneut positiv bewertet wurde.

Stunden später erfolgte der assistierte Suizid und Frau B wurde getötet.

Ein Mann, der nur als Herr C. identifiziert wurde, stellte fünf Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus wegen Krebs einen Antrag auf Sterbehilfe.

Sein Zustand verschlechterte sich rapide, und er wurde verwirrt. Trotz seines psychischen Zustands versuchte ein medizinischer Mitarbeiter, ihn energisch aufzurütteln, damit er auf die Frage nach seinem Wunsch ein „Ja“ formen konnte, wie der Bericht aus Ontario feststellte. Anschließend wurde er getötet.

Kanada schaffte auf Antrag im Jahr 2021 die zehntägige Bedenkzeit ab, sodass berechtigte Patienten nur noch nachweisen müssen, dass ihre Erkrankung „unerträglich“ ist.

Wer zwar eine Genehmigung erhält, dessen natürlicher Tod aber nicht absehbar ist, muss eine Wartezeit von 90 Tagen einhalten und die Zustimmung zweier Ärzte einholen. Die Zeitung „Free Press“ stellte fest, dass viele Todesfälle vor Ablauf der 90 Tage eintraten.

Eine Ausnahme besteht für diejenigen, die innerhalb dieser 90 Tage ihre Einwilligungsfähigkeit verlieren könnten, um das Verfahren fortzusetzen.

Laut der Zeitung „The Free Press“ führten im Jahr 2024 in Kanada mehr als 2.200 Ärzte und Pflegekräfte Sterbehilfe durch. Rund 100 von ihnen betreuten jeweils mehr als 30 Patienten, wie aus Daten der Bundesregierung hervorgeht.

Das kanadische Programm stieß auf Widerstand, unter anderem von der Familie des 26-jährigen Kiano Vafaeian, der teilweise blind war und sich für den assistierten Suizid entschied, um seiner Depression zu entkommen.

Seine Familie gab an, dass seine psychische Erkrankung im Winter oft wieder aufflammte und sie dadurch wiederholt seine Anträge ablehnen konnten.

Schließlich wurde sein Antrag von Dr. Ellen Wiebe genehmigt, die von der Familie beschuldigt wurde, den jungen Mann darauf vorbereitet zu haben, sich zu qualifizieren.

„Wir glauben, dass sie ihn darin anleitete, wie er seinen Körper schädigen kann und wofür sie ihm möglicherweise zustimmen kann und wofür sie ungestraft zustimmen kann“, sagte Marsilla gegenüber Fox News Digital .

„Wir wollen nicht, dass weitere Familienmitglieder leiden müssen oder dass irgendein Land ein Gesetz einführt, das Behinderte oder Schutzbedürftige tötet, ohne angemessene Behandlungspläne, die ihr Leben retten könnten.“

Im Jahr 2022 unternahm Vafaeian nach der Genehmigung zum ersten Mal einen Sterbeversuch im Rahmen des Programms und ging sogar so weit, einen Termin, ein Datum und einen Ort für den Eingriff in Toronto festzulegen.

Doch der Plan scheiterte, als seine Mutter zufällig die Terminbestätigung per E-Mail entdeckte und den Arzt anrief, wobei sie sich als Frau ausgab, die sich nach Sterbehilfe erkundigte. Sie äußerte ihren Widerstand auch öffentlich in den sozialen Medien.

Sie zeichnete das Gespräch mit dem Arzt auf und schickte es einem Reporter. Aufgrund der Empörung verschob der Arzt den Eingriff und entschied sich schließlich dagegen.

Kanada hat die Aufnahme psychischer Erkrankungen in das MAiD-Programm genehmigt, die Umsetzung wurde jedoch verschoben, da viele Kritiker die Frage aufgeworfen haben, wie ein Patient ordnungsgemäß beurteilt werden soll.

Die Genehmigungen für Patienten dieser Kategorie werden bis mindestens zum 17. März 2027 verschoben. Ein Parlamentsausschuss wird sich im nächsten Monat mit dem Thema befassen, berichtete The Free Press.

Die kanadische Staatsbürgerin Kay Carter flog 2010 im Alter von 89 Jahren in die Schweiz, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, nachdem sie jahrelang an einer Spinalkanalstenose gelitten hatte. Ihr Tod ereignete sich, bevor Sterbehilfe in Kanada verboten wurde.

Fünfzehn Jahre später beantragte ihr Sohn Price Carter, 68, jedoch nach der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium die Sterbehilfe. Er starb im Juni 2025.

„Ich kann damit leben. Ich bin nicht traurig“, sagte er der Canadian Press vor seinem Tod. „Ich klammere mich nicht an ein paar zusätzliche Tage auf diesem Planeten. Ich bin einfach hier, um mein Leben zu genießen. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 19.03.2026