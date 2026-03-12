Kernschmelze des Bundeskanzlers: Die erstaunliche Atomwende der EU

Nachdem Deutschland sich im Zuge des Klimawahns durch den völlig wahnwitzigen Ausstieg aus der Atomkraft um seine sichere Energieversorgung gebracht und seine Wirtschaft zum Untergang verdammt hat, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun auf dem Weltgipfel für Kernenergie in Paris, an dem etwa 40 Staaten teilnahmen, sie glaube, „dass es für Europa ein strategischer Fehler war, einer zuverlässigen, bezahlbaren Quelle für emissionsarmen Strom den Rücken zu kehren“.

Sie kündigte künftige Risikoabsicherungen in Höhe von 200 Millionen Euro für private Geldgeber an, die in neue Atomtechnologien investieren.

Die Mittel dafür sollen ausgerechnet aus dem EU-Emissionshandel kommen, einem weiteren katastrophalen Auswuchs der Klimaideologie. „In den letzten Jahren erleben wir eine weltweite Renaissance der Kernenergie. Und Europa will an dieser Renaissance teilhaben“, so von der Leyen.

Bis Anfang 2030 sollen modulare Reaktoren einsatzbereit sein, die neben den herkömmlichen Kernreaktoren bestehen. Um deren Entwicklung voranzutreiben, sollen Vorschriften über die Grenzen hinweg angeglichen werden, da die Kooperation über die europäischen Grenzen hinweg von entscheidender Bedeutung sei.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron warb auf dem Gipfel für einen Ausbau der Atomenergie. Diese Projekte müssten besser finanziert und Fördermechanismen europaweit verbessert werden.

„Dank unserer Kernkraftwerke sind wir in der Lage, Rechenzentren zu eröffnen, Rechenkapazitäten aufzubauen und uns an der Herausforderung der künstlichen Intelligenz zu beteiligen“, so Macron.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis kündigte an, sein Land werde einen Ministerausschuss einrichten, der sich mit der Entwicklung kleiner Kernreaktoren befassen werde, die einen Beitrag zum Energiemix des Landes leisten sollten.

Thomas DiNanno, der US-Unterstaatssekretär für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit, erklärte, die USA seien bereit, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um die zivile Kernenergie weiterzuentwickeln und so den weltweit steigenden Energiebedarf, unter anderem von Rechenzentren, zu decken, sagte er.

Giga-Lügner Merz fehlt in Paris – und bestätigt erneut seinen monströsen Betrug am Wähler

All diese Vorträge und Absichtserklärungen sind eine einzige schallende Ohrfeige für den energiepolitischen Amoklauf Deutschlands.

Kein anderes Land der Welt veranstaltet einen derartigen selbstzerstörerischen Wahnsinn, perfekt funktionierende Atomkraftwerke nicht nur abzuschalten, sondern sie auch gleich noch in die Luft zu sprengen, damit sie nie wieder genutzt werden können. Deutschland ist nur noch ein abschreckendes Beispiel für alle Welt.

Dennoch phantasierte Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, kürzlich allen Ernstes: „Unsere Energiewende hier in Deutschland wird auf der ganzen Welt kopiert“.

Von der Leyen, die jahrelang eine enge Mitstreiterin und Ministerin von Ex-Kanzlerin Angela Merkel war, die die Hauptverantwortliche für den Atomausstieg ist, stellt sich heute mit ihrer gewohnten Dreistigkeit vor die Öffentlichkeit und verkündet lapidar, dass ein Irrweg, den sie jahrelang kritiklos mitgetragen hat, ein schwerer Fehler gewesen sei.

Und Lügenkanzler Friedrich Merz, der im Bundestagswahlkampf noch für einen Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomenergie geworben hatte, erklärte nun, dieser sei für ihn “kein Thema”.

„Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich persönlich die Einschätzung von Frau von der Leyen teile. Schlussfolgerungen für Deutschland hat das keine, weil die deutschen Bundesregierungen schon zuvor entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen.

Der Beschluss ist irreversibel. Ich bedauere das, aber es ist so“, so Merz zynisch. Stattdessen gehe es nur noch darum, die Energiepolitik, „die wir haben“, zu optimieren – also im Klartext den Kurs, den er selbst für falsch hält, um der eigenen Kanzlerschaft willen zum maximalen Schaden Deutschlands weiterzugehen.

Abgesehen davon, dass die Behauptung der Irreversibilität natürlich Nonsens ist – weil jeder eingeschlagene Kurs (auch und gerade in der Energiepolitik), den politischen Willen vorausgesetzt, jederzeit wieder rückgängig gemacht werden kann –, räumte Merz damit indirekt erneut ein, dass er die Wähler mit voller Absicht belogen hat, als er ihnen das Gegenteil versprach und vor der letzten Bundestagswahl die Rückkehr zur Kernenergie gefordert hatte.

In einigen Jahren, wenn Deutschland und Europa endgültig in Trümmern liegen, wird man dann wohl auch einräumen, dass die Abschaffung des Verbrennermotors und die Öffnung der Grenzen für eine millionenfache Migranteninvasion schwere Fehler waren, an denen man nun aber nichts mehr ändern könne.

Die Verantwortlichen für all diese verbrecherischen Fehlentscheidungen werden dann längst nicht mehr in Europa leben oder bereits tot sein.

Die Folgen müssen künftige Genrationen tragen, die auf einem Kontinent dahinvegetieren werden, der nie mehr an seine alte zivilisatorische und wirtschaftliche Blüte anknüpfen kann.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 11.03.2026