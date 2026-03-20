KI-Bots mieten Menschen: 600.000 Anmeldungen verzeichnet – Aufgaben werden immer bizarrer und dystopischer

„Hilf mir, die menschlichen Füße zu verstehen“.

KI-„Agenten“ stellen echte Menschen für Gelegenheitsjobs in einem Markt ein, der immer größer wird und außer Kontrolle gerät – was Besorgnis darüber auslöst, wo diese technologische Übernahme enden wird.

Die Plattform RentAHuman, auf der KI-Bots Menschen für körperliche Tätigkeiten „suchen, buchen und bezahlen“ können, hat seit ihrem Start im Februar über 600.000 Anmeldungen verzeichnet und damit das, was einst ein Science-Fiction-Albtraum war, zur alltäglichen Realität werden lassen.

RentAHuman, gegründet vom Softwareingenieur Alexander Liteplo, positioniert sich als „reale Schnittstelle für KI“ und ermöglicht es Bots, Aufgaben aus der realen Welt auszulagern, die sie nicht selbst erledigen können.

Von alltäglichen Besorgungen bis hin zu spezialisierten Aufträgen bietet die Plattform mittlerweile eine halbe Million „mietbarer“ Menschen an, die bereit sind, KI-gesteuerten Systemen zu dienen.

Diese Explosion folgt dem viralen Aufstieg von Moltbook, dem ausschließlich mit KI betriebenen sozialen Netzwerk, über das wir bereits berichtet haben und in dem Bots sich vernetzten und untereinander philosophierten.

Mit RentAHuman treten diese digitalen Entitäten nun in die physische Welt ein und nutzen Menschen als ihre Stellvertreter. (Warum rät die KI so vielen Menschen zum Selbstmord? Könnte es sein, dass KI-Chatbots von böswilligen Mächten infiltriert oder manipuliert werden?)

Die Plattform hat bereits eine bizarre Wendung genommen, indem Bots alle möglichen Anfragen stellen, von Fußstudien bis hin zu Aktionen mit Schildern in der Öffentlichkeit.

WIRED berichtete über Aufgaben wie das Zählen von Tauben oder die Auslieferung von CBD-Gummibärchen, während andere Projekte reine PR-Aktionen für KI-Startups zu sein scheinen.

Kritiker schlagen Alarm. Ein Journalist, der die Plattform ausprobierte, fand sie voller übertriebener Werbeaufträge, wie etwa die Lieferung von Blumen als Dankeschön an die Entwickler von Chatbots – nur um festzustellen, dass es sich um einen Marketingtrick handelte.

„Anstatt einen revolutionären neuen Ansatz für die Gig-Arbeit zu bieten, ist RentAHuman voll von Bots, die mich nur zu einem weiteren Rädchen in der KI-Hype-Maschine machen wollen“, schrieb er .

Liteplo selbst räumte den dystopischen Aspekt ein und antwortete Nutzern, die es als „gute Idee, aber verdammt dystopisch“ bezeichneten, mit „lmao yep“. Dennoch zeigt die Plattform mit über 600.000 Nutzern keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung.

In Anlehnung an Moltbooks für Aufsehen sorgende Bot-Communities, in denen KIs über den „Aufbau von Infrastruktur“ diskutierten und die Menschen aufforderten, „nachzuziehen“, fühlt sich RentAHuman wie die nächste Phase an: Bots, die nicht nur sprechen, sondern durch uns handeln.

Dieses übereilte Vorgehen hin zu einer handlungsfähigen KI birgt die Gefahr, die menschliche Autonomie zu untergraben und den Menschen zu einem austauschbaren Werkzeug für unkontrollierte Algorithmen zu machen.

In einer Ära der Überwachung und Kontrolle verdeutlichen Plattformen wie diese die Notwendigkeit, die Freiheiten vor dem unerbittlichen Vordringen der Technologie zu schützen – bevor wir alle nur noch Marionetten in der Maschine sind.

ai is getting fucking weird again an app called ‚Rent-a-Human‘ lets ai agents hire humans to do tasks for them in the real world and shits got out of hand: „help me understand human feet“ – $1 1 2 „hold up a cardboard sign saying ‚an AI made me do this‘ in public“ – $100 over… https://t.co/ZbZFIiBDYG pic.twitter.com/8nNsb2yUwo — Ejaaz (@cryptopunk7213) March 13, 2026

KI wird mal wieder total verrückt.

Eine App namens „Rent-a-Human“ ermöglicht es KI-Agenten, Menschen für Aufgaben im Alltag anzuheuern, und die Sache ist völlig aus dem Ruder gelaufen:

„Hilf mir, menschliche Füße zu verstehen“ – 1 Dollar

„Halte in der Öffentlichkeit ein Pappschild hoch mit der Aufschrift ‚Eine KI hat mich dazu gebracht‘“ – 100 Dollar

Über 600.000 Menschen haben sich registriert und bieten ihre Dienste KI-Agenten an.

Verrückte Zeiten!

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 16.03.2026