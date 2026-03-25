Krisenvorsorge: Bundeswehr Panzerklebeband

Hierbei handelt es sich um das bestens erprobte Panzerband der Bundeswehr, original vom Armeelieferanten. Es hat beeindruckende Eigenschaften, die es fast universell einsetzbar machen:

Ein Chlor-Kautschuk-Kunstharz-Klebefilm sorgt für festen Halt des Klebebandes an allen Oberflächen. Dieser Kleber hält auch unter Feuchtigkeit.

Das PE-Gewebe ist sehr stabil, nimmt hohe Zugkräfte auf und ist wetterfest. Dennoch lässt es sich seitlich anreißen und so im 90°-Winkel ohne Messer oder Schere trennen.

Man kann das Panzerband zum Befestigen, Abdichten und Isolieren nutzen. Es wird bei der Bundeswehr beispielsweise verwendet, um Magazine zu verbinden, Waffen und Werkzeug an der Kampfweste zu befestigen, klappernde Schnallen zu fixieren, Ausrüstung am Fahrzeug zu sichern, Löcher in Planen und Bekleidungsstücken vorläufig zu schließen, Bandagen und Druckverbände herzustellen und um Fallen/Sprengeinrichtungen zu bauen.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt.

Dieses Panzerband mit seinen universellen Eigenschaften sollte in jedem Haushalt in ausreichender Menge verfügbar sein.

Es ist nützlich beim Campen, zur Krisenvorsorge, für den Hobbykeller, den Garten u.v.m.

Länge: 50 m, Stärke: 0,3 mm

Trägermaterial: 70 Mesh (Zellwollgewebe)

Polyethylen beschichtet

Klebmasse: Naturkautschukkleber

olivegrün nach RAL 6031

wasser- und ölabweisend

hohe Klebkraft (auf Stahl 4,3 N/cm)

extreme Reißfestigkeit (54 N/cm)

hohe Abriebfestigkeit (1 Stunde 5 mm bei 23°)

Abrollwiderstand (4,5 N/cm)

gute Wicklungseigenschaften

gute Beschreibbarkeit

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.03.2026

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