Krisenvorsorge: Katadyn Hiker Pro Wasserfilter

Mit dem kompakten Wasserfilter Hiker Pro von Katadyn haben Sie immer sauberes Trinkwasser parat.

Ein kurzer Halt am See oder Bach reicht aus, um bis zu einen Liter Wasser pro Minute durch den Tiefenfilter aus Glasfaser zu pumpen.

Dieser entfernt zuverlässig Bakterien und Protozoen bis zu 0,2 Mikron Porengröße. Unterstützt wird das System durch ein Granulat aus Aktivkohle, welches Chemikalien wie Chlor und Pestizide adsorbiert sowie für einen verbesserten Geschmack sorgt.

Dank den Schnellkupplungen für die Schläuche und der einfach zu bedienenden Handpumpe kommt man so problemlos und jederzeit an sauberes Trinkwasser.

Die Lebensdauer des austauschbaren Filters beträgt bis zu 1.150 Liter, je nach Wasserqualität. Dank des 130 Mikron Vorfilters wird die Lebensdauer der Filterkartusche bei trübem Wasser erhöht.

Der Katadyn Hiker Pro ist der meistverkaufte Mikrofilter am amerikanischen Outdoormarkt.

Wirksam gegen schlechten Geschmack

Wirksam gegen Mikroorganismen

Wirksam gegen Chemikalien

Für den Einzelgebrauch

Für leicht trübes Wasser geeignet

Für den öfteren Gebrauch

Leicht und mobil, ideal für den Rucksack

Spezifikationen:

Maße: 8 cm x 17 cm

Durchmesser: 6 cm

Leistung: 1 Liter pro Minute

Technologie: AntiClog-Kartusche mit 0,2 Mikron Glasfasern, Aktivkohle

Gewicht: 233 g

HIER ERHÄLTLICH