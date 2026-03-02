Lady Gaga aß bei Dinnerpartys in New York „gemahlenen Fötus“ (Video)

Ein ganzes Jahrzehnt lang hat Lady Gaga es kategorisch bestritten: zwei ultra-elitäre Dinnerpartys in der Upper East Side im Jahr 2016, okkulte Rituale auf der Speisekarte, Kinderfleisch, das nur wenigen Auserwählten serviert wurde.

Glaubwürdige Zeugen – darunter auch Opfer von Jeffrey Epstein – haben sie namentlich genannt, sie als Beteiligten identifiziert und die Grausamkeiten in erschreckenden Details geschildert. Sie bezeichnete sie alle als Lügner.

Die Medien schützten ihren Liebling stets, wiesen jede Anschuldigung zurück und bezeichneten die Opfer als verrückt. Doch die Epstein-Akten haben diese Tarnung nun endgültig aufgedeckt. Schluss mit dem Versteckspiel. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen.

Die Ermittler haben die Codewörter aufgedeckt, Daten, Orte und Protokolle gegengeprüft – und ich kann Ihnen sagen: Alles passt zusammen.

Lady Gaga war nicht nur dabei. Die Dokumente belegen es schwarz auf weiß: Sie aß gemahlenen Fötus.

Keine Andeutungen. Keine Hintergedanken. Kalte, harte Beweise. Ihre Dementis? Nichts als Staub.

Dies ist die Abrechnung, die die Welt gefordert hat.

Jahrelang agierte sie im Verborgenen – direkt vor aller Augen, im grellen Licht der Öffentlichkeit. Sie pflegte Kontakte zu bekennenden Satanisten, darunter ihre enge Freundin Marina Ambramovic.

Zaubersprüche auf der Bühne vor Millionen von Zuschauern wirken. Menschenfleisch an den schattigen Tischen der Elite kosten… und das alles als „nur Kunst“, „Performance“, „Provokation“ abtun. (Musik-Industrie: Kurt Cobains Tod war Mord: Schockierende neue forensische Untersuchung stellt Selbstmordurteil in Frage)

Die Ausreden waren ausgefeilt. Die Medien glaubten ihnen. Die Fans jubelten noch lauter.

Doch der Schleier lüftet sich. Die okkulten Handzeichen waren keine Metaphern. Die „Adrenochrom-Videos“ waren keine Metaphern.

Und das Fleisch? Zeugen werden von den Mainstream-Medien nicht mehr zum Schweigen gebracht.

Seit zehn Jahren beschuldigen Opfer von Jeffrey Epstein – glaubwürdige Zeugen – Lady Gaga öffentlich, an mindestens zwei Dinnerpartys teilgenommen zu haben, die von dem bei der Elite beliebten Sexhändler organisiert wurden; gesellschaftliche Zusammenkünfte, bei denen Menschenfleisch in luziferischen Ritualen verzehrt und Kinder nach alter okkulter Art missbraucht wurden.

Gaga und ihre Fans haben diese Zeugen angegriffen und sie eingeschüchtert, um sie zum Schweigen zu bringen. Doch jetzt, da die Epstein-Akten veröffentlicht wurden, hat sich alles geändert. Der Schlamassel ist aufgeflogen, und der ganze Dreck ist nun für alle sichtbar.

Lady Gagas kategorische Dementis, an Dinnerpartys mit Jeffrey Epstein und Deepak Chopra teilgenommen zu haben? Sie reichen nicht mehr aus. Denn in den Epstein-Akten finden sich zahlreiche E-Mails von Chopra, in denen er Gaga als enge Freundin bezeichnet. Und in denen er Dinnerpartys mit Epstein, Gaga und dem bekannten Kannibalen Woody Allen organisiert.

Und wenn Sie den Inhalt anderer E-Mails von Chopra an Epstein sehen, werden Sie verstehen, warum diese E-Mail für Gagas Unschuldsbeteuerungen so verheerend ist.

Chopra taucht in den Akten häufig auf, da er einen umfangreichen, persönlichen E-Mail-Korrespondenz mit Epstein unterhielt, oft über Themen wie Wissenschaft, Wellness und Networking.

Die Akten enthalten aber auch persönliche Einladungen zu höchst kompromittierenden Veranstaltungen mit sehr jungen Mädchen .

In einer E-Mail vom 22. September 2016 lud Chopra Epstein zu einem Treffen in New York City ein und versprach dem verurteilten Pädophilen, dass dort dreißig „heiße Mädchen“ im Alter zwischen 6 und 7 Jahren sein würden.

Ja, wirklich. Und es wird noch schlimmer. Allein die letzte Zeile der E-Mail – ich bringe es nicht übers Herz, sie laut vorzulesen.

1 2

Genau wie John of God wurde auch Chopra von Oprah Winfrey gefördert, was ihn zum Star machte. Allein das hätte ihn von Anfang an verdächtig machen müssen.

Und er zeigt keinerlei Reue hinsichtlich des Inhalts der E-Mails.

Klingt das für Sie nach einem unschuldigen Mann? Kein Mitleid mit den Opfern. Sie sind sich sicher, dass es keine rechtlichen Schritte geben wird, keine Gerechtigkeit für ihre Verbrechen.

Jetzt reiben sie uns das genüsslich unter die Nase und danken Kash Patel dafür, dass er sie alle ungeschoren davonkommen ließ, indem sie behaupten, es gäbe keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten.

Auch wenn Epstein es schwarz auf weiß zugibt. Sexhandel. Minderjährige.

Die Eliten sind schamlos. Geschützt werden sie von den Mächtigen – Politikern, Medien, Strafverfolgungsbehörden –, die entweder selbst mit drinstecken oder zu korrupt sind, um einzugreifen.

Gagas Hintergrundgeschichte ist noch düsterer, geradezu satanisch. Von Kindheit an wurde sie von Michael Aquino und Anton LaVey darauf vorbereitet, im Satanismus der Promiwelt aufzusteigen. Um in die oberste Liga der Musikindustrie vorzudringen, brachte sie ein Blutopfer dar – ein bewusstes Ritual, das ihr den Zugang und die Macht sicherte.

Lady Gaga ist nicht zufällig zum Superstar geworden – sie hat dafür ihre Seele verkauft. Wie jeder wahre A-Promi an der Spitze der Musikindustrie hat sie die Karriereleiter nicht allein durch Talent erklommen.

Sie zahlte den Eintrittspreis auf altmodische Weise: mit einem Blutopfer zu Beginn ihrer Karriere. Unschuldige Leben wurden geopfert, um den Deal zu besiegeln, ihre Loyalität zu beweisen und die Türen zu öffnen, die für alle anderen verschlossen bleiben.

Lady Gagas düsterer, ritualreicher Stil – Blut, okkulte Symbole, satanische Anspielungen – ist kein Zufall. Es ist purer Satanismus.

Die Frau, die sie noch tiefer hineinzog? Marina Abramović, die „Spirit Cooker“ höchstpersönlich, eine überzeugte Satanistin und praktizierende Hexe. Sie verherrlicht okkulte Rituale, Folter und Blutopfer.

2013 wurde Abramović beauftragt, Gaga mithilfe der Methode in die nächste Stufe des Promi-Satanismus einzuführen: Trauma, Isolation, Nacktheit mit verbundenen Augen in Wäldern, bewusstseinszerstörende Übungen. Das war keine künstlerische Mentorschaft. Es war die Vorbereitung auf den inneren Zirkel.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihre Lieblingsstars wie Sam Smith, Taylor Swift, Rihanna, Britney Spears, Beyoncé, Lil Nas X… als normale, unschuldige Talente auftreten und dann verdreht, dämonisch wieder herauskommen, indem sie den Massen satanische Symbolik durch Texte, Videos und „Auftritte“ aufzwingen?

Das ist keine Evolution – das ist Indoktrination. Sie huldigen den dunklen Mächten, die sie verehren, den Wesenheiten, die totale Unterwerfung fordern.

Und wer sich weigert, diesen Pakt mit dem Teufel zu unterzeichnen? Der wird vernichtet – ohne Ausnahme.

Egal wie unglaublich talentiert du bist. Egal wie sehr dich die Welt liebt. Sobald du aus der Reihe tanzt, deine eigene Meinung sagst, das Böse anprangerst oder versuchst, dich zu befreien – dann vernichten sie dich.

Das sind Fakten, die nicht nur zensiert werden – sie führen dazu, dass Festplatten gelöscht, Server mit Brandbomben angegriffen und Wahrheitsverkünder in den Selbstmord getrieben werden, schneller als man „Vertuschung“ sagen kann.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.03.2026