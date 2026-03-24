LexProtex Natur-Einbrennpaste für Eisen und Gusseisen

Einbrennen mit der Kraft der Natur.

Kochgeräte aus Gusseisen oder Schmiedeeisen benötigen eine natürliche Pflege, die schützt, erhält und veredelt. Die hochwertige Einbrennpaste unterstützt den Aufbau einer widerstandsfähigen Patina, verhindert effektiv Rost und verbessert die Antihafteigenschaften nachhaltig, ohne künstliche Zusätze oder chemische Inhaltsstoffe.

Natürlich wirksam – zuverlässig schützend

Die Rezeptur besteht aus gefiltertem Bienenwachs und einer sorgfältig abgestimmten Mischung aus pflanzlichen Ölen wie Avocadoöl, Rapsöl, Traubenkernöl, Sonnenblumenöl und Kokosöl.

Diese Kombination sorgt für eine gleichmäßige Schichtbildung und schützt das Material zuverlässig vor Feuchtigkeit, Anhaften und Austrocknung. Die Paste ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und frei von Zusatzstoffen.

Für neue und gebrauchte Oberflächen geeignet

Ideal zum ersten Einbrennen von Pfannen, Töpfen oder Dutch Ovens sowie zur regelmäßigen Pflege bereits verwendeter Kochgeräte. Leichte Roststellen lassen sich durch erneutes Einbrennen zuverlässig behandeln, wobei sich die schützende Patina mit jeder Anwendung weiter verstärkt.

Aufbau einer natürlichen Antihaftschicht – schützt und erleichtert die Reinigung

– schützt und erleichtert die Reinigung Schutz vor Rost, Feuchtigkeit und Materialermüdung – verlängert die Lebensdauer

– verlängert die Lebensdauer Geeignet bei vorhandenen Roststellen – unterstützt die Regeneration der Oberfläche

– unterstützt die Regeneration der Oberfläche Anwendbar im Backofen oder Grill – flexibel nutzbar

– flexibel nutzbar Lebensmittelecht, geschmacksneutral und frei von chemischen Zusätzen – ideal für den Küchengebrauch

– ideal für den Küchengebrauch Einfach in der Handhabung – auch für Einsteiger geeignet

Inhalt: 200 ml

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 20.03.2026