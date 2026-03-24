Liefern unerklärliche geschmolzene Ruinen einen Hinweis auf eine antike Energiewaffe? (Video)

Von den Wüsten Ägyptens über die Berge Perus bis hin zu den Ruinen Mesopotamiens gibt es Städte, die Forschende bis heute Rätsel aufgeben. Diese Orte sind geprägt von gigantischen Bauwerken, die nur mithilfe von Hochtechnologie errichtet werden konnten.

An vielen dieser Orte fanden Archäologen außerdem geschmolzenes oder verglastes Gestein, das offenbar extremen Temperaturen ausgesetzt war. Liefern diese Orte einen Hinweis auf den Einsatz einer Energiewaffe? Von Frank Schwede

Ein faszinierendes Beispiel sind die verglasten Festungen Schottlands, die von einem Mann namens Jon Williams vor 250 Jahren entdeckt wurden.

Auf dem Gipfel eines Hügels namens Tapo´s Noth viel ihm die Silhouette einer alten Festung auf, die nicht wie gewöhnlicher Stein aussah – vielmehr schimmerte sie und reflektierte das Licht auf eine Weise, wie es gewöhnliches Gestein nicht tut.

Die Mauern der 2000 Jahre alten Festung waren regelrecht geschmolzen. Das Gestein verwandelte sich in eine glasartige Masse, als wäre es einmal flüssig gewesen und dann wieder zu festem Gestein erstarrt. Kein natürlicher Prozess in dieser Region kann das erklären.

Um Stein zu schmelzen und in eine glasartige Substanz zu verwandeln, sind Temperaturen zwischen 900° und 1500° Celsius nötig. Die Funde in den Festungen belegen, dass das Gestein lang anhaltender intensiver Hitze ausgesetzt war.

Im Jahr 1780 kam die Royal Society of Edinburgh zu dem Schluss, dass die Verglasung keinen natürlichen Ursprung hat, sondern künstlich entstanden sein muss.

1980 führte der Archäologe Ian Ralston ein Experiment durch, bei dem er mit Hilfe von Techniken aus der Eisenzeit eine Mauer nachbaute. Er legte Holzbalken an die Mauer und entzündete sie, wodurch ein gewaltiges Feuer entstand, das über 20 Stunden ununterbrochen loderte. (War die Große Pyramide eine Waffe? Was befand sich wirklich darin?)

Das Ergebnis war ernüchternd. Die Temperatur erreichte lediglich 800° Celsius – also weit unter dem nötigen Wert. Die Steine zeigte zwar Spuren von Erhitzung, aber keine Verglasung.

Weitere Ausgrabungen führten noch etwas weit faszinierendes zutage. Unter den verglasten Schichten stießen Archäologen auf Spuren älterer unberührter Bauten. Normale Steinmauer und traditionelle Befestigungsanlagen.

Das legt die Vermutung nahe, dass der Schmelzprozess hoch oben in den Mauern begann und sich nach unten ausweitete, wobei überwiegend die Innenseite und weniger die Außenseite betroffen war.

Wäre also die Festung mit Feuer angegriffen worden, hätten die Außenmauern die größten Schäden aufweisen müssen. Da ist aber nicht der Fall. Die Hitze musste also von Innen gekommen sein.

Im Laufe der Geschichte wurde eine Vielzahl an Theorien aufgestellt. Blitze hinterlassen für Gewöhnlich aufgrund extrem hoher Temperaturen charakteristische Glasröhrchen, von denen aber keins in dieser Festung gefunden wurde.

Brandmittel, wie das griechische Feuer, kamen erst später zum Einsatz. Außerdem deutet die Verglasung nicht auf einen Angriff von oben hin. Sie beginnt innerhalb der Mauern.

Trotz der jahrhundertelangen Forschung und Bemühung um Aufklärung, zählen die verglasten Festungen Schottlands bis heute zu den größten Rätseln der Archäologie.

Die schwarze Pyramide von Amenemhet III. in Dahschur.

Diese 4000 Jahre alte Pyramide stammt aus dem 19. Jahrhundert v. Chr. Aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens unterscheidet sie sich von allen anderen Monumenten des alten ägyptischen Reiches.

Auch sie war einmal wie die anderen Pyramiden von weißem Kalkstein umhüllt. Heute ist sie dunkel und wirkt fast wie mit der Wüste verschmolzen. Vieles spricht für die Theorie, dass ebenfalls extreme Hitze für die Verformung verantwortlich ist und die Pyramide zum Schmelzen gebracht hat.

Auch an diesem Ort zeigen Spuren von Verglasung aufgrund extremer Hitze, die weit über die Temperaturen eines gewöhnlichen Brandes liegen.

1 2

Einige Experten glauben, dass auch die Pyramide einer zerstörerischen Katastrophe zum Opfer fiel, an der Hitze, Druck und Wasser beteiligt waren – möglicherweise aufgrund einer chemischen Reaktionen versiegelter Kammern oder einem anderen bis heute unbekannten Prozess.

Die geschmolzene Treppe

In der ägyptischen Wüste im Hatortempel von Dendera, der für seine Glühbirnenreliefs berühmt ist, die Hinweise auf antike Elektrotechnik liefern, verbirgt sich das Rätsel der geschmolzenen Treppe.

Die Treppen, deren Oberfläche unter starker Hitze weich und fließend wie Wachs erscheint, sorgen für zahlreiche Theorien. Einige Theoretiker vermuten den Einsatz einer uns unbekannten Technologie oder Bauweise.

Die Theorie basiert auf der Annahme, dass die Menschen in der Antike über Wissen und Technologien verfügten, die es ihnen möglich machten, Steine durch intensive Hitze zu formen, ohne umliegende Strukturen zu zerstören.

Andere wieder vermuten, dass eine chemische Substanz aufgetragen wurde, die den Stein weich machte, dass er geformt und gestaltet werden konnte. Konventionelle Theoretiker argumentieren, dass es sich lediglich um eine Verformung aufgrund von Abnutzung und Erosionen durch Umwelteinflüsse handelt.

Die Stadt Sodom

Sodom und Gomorra waren laut der Bibel zwei antike Städte, die aufgrund ihrer Bosheit von Gott durch zwei Engel zerstört wurde. Lange Zeit wurde die Beschreibung als religiöse Lehre betrachtet.

Erst 2006 begann sich die Sichtweise durch eine bahnbrechende Entdeckung des Archäologen Steven Collins in der Stadt Tell El-Hammam im Jordantal zu ändern. Sein Team fand neben verbrannten menschlichen Knochen und geschmolzenen Lehmziegeln unerklärliche Keramikscherben, die zu Glas mit seltsamer grüner Glasur geschmolzen waren.

Eine Laboranalyse ergab, dass die Keramik durch extreme Hitze geschmolzen war, die jedoch nur kurze Zeit anhielt. Was konnte die Hitze erzeugt haben? Die Temperatur überstieg alles, was die Technologie zu damaliger Zeit leisten konnte.

Collins und sein Team fanden außerdem Spuren menschlicher Besiedlung, die Tausende von Jahren zurückreicht. Die Funde deuten daraufhin, dass der Ort seit 700 Jahren menschenleer war.

2021 veröffentlichte Collins in der Fachzeitschrift Nature Science die Ergebnisse seiner 15-jährigen Forschung. Er kam zu dem Schluss, dass die Zerstörung nicht durch Krieg, Feuer oder Vulkanausbrüche entstand, sondern dass möglicherweise ein Asteroid die Ursache war.

Da es aber an der Fundstelle keinen Krater gibt, der auf den Einschlag eines Himmelskörper hinweist, vermutete Collins, dass der Himmelskörper unmittelbar über der Erde bei seinem Eintritt explodierte und einen sogenannten Luftausbruch verursachte, ähnlich wie im Jahr 1908 im sibirischen Tunguska, wo ein Asteroid mit einem Umfang von 55 Metern und einer Geschwindigkeit von 55.000 km/h in die Erdatmosphäre eintrat und explodierte.

Die Explosion entsprach einer Sprengkraft von 1000 Atombomben. Experten vermutet, dass die Explosion in Tell El-Hammam noch gewaltiger war, weil ein hoher Salzgehalt in der Region gefunden wurde, was darauf schließen lässt, dass neben der enormen Hitze mit Temperaturen von zum Teil über 2000° Celsius auch ein gewaltige Druckwelle mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h geherrscht haben muss, die auf das Tote Meeres traf und das salzhaltige Wasser in die Luft schleuderte, dass sich in der gesamten Region verteilte.

Die Katastrophe von Tanis

Tanis, eine einst antike Stadt im nördlich Nildelta Ägyptens, wurde 1939 durch französische Archäologen in 12-jähriger Ausgrabungsarbeit freigelegt.

Sie fanden unter anderem massive Statuen, Obelsiken und Steinblöcke. Unter dem Schutt befand sich auch eine 27 Meter hohe und 100 Tonnen schwere Statur. Vermutlich stammt der Granit, aus dem sie gefertigt wurde, aus dem 1000 Meilen entfernten Steinruch von Assuan.

Doch wie wurden die Steine über eine so weite Strecke transportiert und was hat die weitreichende Zerstörung verursacht?

Forscher wie Brien Foerster vermuten, dass der Granit mit verlorengegangener Hochtechnologie bearbeitet wurde. Außerdem vermutet er, dass die Obelisken und Statuen einmal Teil eines Energiesystems waren und in Verbindung mit den Pyramiden von Gizeh standen.

Erstaunlicherweise zeigten auch einige der Granitsteine Spuren intensiver Hitzeeinwirkung, was auch in diesem Fall auf ein extremes Ereignis mit extremen Temperaturen hinweist.

Möglicherweise eine Explosion, durch die die tonnenschweren Statuen weggerissen und über das gesamte Gelände verstreut und unter einer Schichte von bis zu sechs Metern Erde begraben wurden.

Experten vermuten, dass möglicherweise ein Plasmaausstoß auf der Sonne für dieses Ereignis verantwortlich war, der nicht nur alles Leben in der unmittelbaren Umgebung ausgelöscht hat, sondern auch zur Veränderung der Landschaft führte.

Laut einer anderen Theorie könnte auch eine Fehlfunktion eines komplexen Energiesystems die Zerstörung der Stadt verursacht haben.

Präinkische Verglasung

Städte wie Coricancha in Cusco gelten seit altersher als Meisterwerke der Inka. Jedoch gehen viele Forschende von der Theorie aus, dass die Fundamente viel älter sind und die Überreste zu einer bis heute unbekannten Zivilisation gehören.

Das Außergewöhnliche an den Fundamenten ist nicht ihr Alter, sondern die Art, wie die Steine zusammengefügt wurden. Die Fugen greifen so perfekt ineinander über, dass selbst eine Rasierklinge nicht dazwischen passt.

An vielen Stellen zeigen die Steine einen seltsamen glasartigen Schimmer, insbesondere entlang der Fugen und an den freiliegenden Außenflächen, als wurde das Gestein einmal erweicht oder geschmolzen, wodurch eine glasartige Oberfläche entstand.

Die Frage, die sich die Experten stellen, ist, ob möglicherweise Hitze Teil des Bauprozesses war. Das könnte nach Ansicht von Experten erklären, wie die unregelmäßigen Blöcke mit makelloser Präzision zusammengefügt werden konnten.

Das heißt, die Baumeister könnten die Oberfläche des Gesteins erhitzt haben, bis der Stein an seinen Rändern teilweise flüssig wurde. Dadurch konnten sie ihn in die Fugen setzen und eine nahtlose Verbindung schaffen.

Faszinierend ist, dass die Fundamente aufgrund ihrer zickzackförmigen Fugen eine einzigartige mechanische Stabilität aufweisen und dadurch bemerkenswert erdebensicher sind, was den Schluss nahelegt, dass ihre Erbauer über fortschrittliche Technologie verfügten. Die Bauwerke von Peru gehören noch heute zu größten Rätseln der Archäologie.

Die zerstörte Stadt Mohenjo Daro

Mohenjo Daro ist eine historische Siedlung am Unterlauf des Indus im heutigen Pakistan. Sie war ungefähr von 2600 bis 1800 v. Chr. Teil des Indus Kults. Trotz ihres raffinierten Systems wurde die Stadt von ihren Bewohnern plötzlich verlassen.

Als Archäologen die Städte erstmals in den 1920 Jahren ausgruben, fanden sie überall in der Stadt menschliche Skelette, manche davon in Gruppen, was darauf hinweist, dass ein katastrophales Ereignis in Bruchteilen von Sekunden geschehen sein muss.

Noch rätselhafter waren die physischen Spuren an den Gebäuden, die auf eine hohe Temperaturen schließen lassen. In einigen Studien konnten in Skeletten und in Teilen des Geländes erhöhte Strahlungswerte nachgewiesen werden, was nahelegt, dass die Stadt durch eine gewaltige Explosion zerstört wurde, wie sie in zahlreichen Epen im Mahabharata beschrieben wird. Bis heute konnte das Rätsel von Mohenjo Daro nicht gelöst werden.

Geschmolzene Wüste

Im östlichen Teil der Wüste Sahara entdeckten Forschende entlang der Grenze zwischen Lybien und Ägypten über eine Fläche von Tausenden Quadratkilometern gelbliche und grüne Glasfragmente, die im Licht der Wüstensonne bemerkenswert rein erscheinen.

Um solches Glas bilden zu können, sind Temperaturen von 1700° Celsius nötig. Da in der gesamten Region keine Vulkane vorhanden sind, vermuten Experten, dass ein Meteorit über der Region explodierte.

Das Phänomen erinnert an die Atombombentests in der Wüste von New Mexiko. Als dort die erste Atombombe gezündet wurde, bildete sich durch die enorme Hitze im Wüstensand eine glasartige Substanz, bekannt als Trinitit.

Vor dem Hintergrund der gigantischen Bauten aus der Antike rückt zunehmend eine Frage in den Vordergrund, verfügte eine Hochzivilisation über eine Waffentechnologie, die unserer heutigen Atombombe gleich kommt, möglicherweise eine Energiewaffe einer Zivilisation, die nicht von der Erde stammt und die zuvor schon andere Planeten wie den Mars zerstört hat.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 24.03.2026