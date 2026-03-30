Machtwechsel im Vatikan: Rothschild-Banker übernimmt Kontrolle

Mit François Pauly, ehemaliger Direktor der Edmond-de-Rothschild-Gruppe, rückt ein erfahrener Finanzmanager an die Spitze des Aufsichtsrats der Vatikanbank (IOR). Die offizielle Ernennung soll am 28. April in Rom erfolgen – ein Schritt, der als weiterer Versuch gewertet wird, das angeschlagene Image der traditionsreichen, aber oft umstrittenen Institution zu stabilisieren.

Noch amtierender Präsident bleibt bis dahin Jean-Baptiste Douville de Franssu, der seit 2014 die Geschicke der Bank lenkt. Unter seiner Führung wurde das IOR nach Jahren von Skandalen und Managementproblemen restrukturiert und stärker reguliert. Kirchenintern wird seine Amtszeit als Phase der „Erneuerung“ gewürdigt.

Der ehemalige Rothschild-Direktor François Pauly zum Leiter der Vatikanbank ernannt — Virgule

Das Institut für religiöse Werke verwaltet rund 12.000 Konten weltweit – darunter die finanziellen Interessen des Vatikans, kirchlicher Einrichtungen und des Papstes selbst. Kardinal Giuseppe Petrocchi, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums, lobte Douville de Franssu ausdrücklich und signalisierte Vertrauen in den künftigen Kurs unter Pauly.

Doch die Geschichte der Vatikanbank bleibt belastet. Historiker und Autoren verweisen seit Jahren auf ihre mutmaßliche Rolle bei den sogenannten „Rattenlinien“ – Fluchtnetzwerken, über die NS-Funktionäre nach dem Zweiten Weltkrieg Europa verlassen konnten. Archivdokumente aus den USA und Deutschland legen nahe, dass Teile des Nazi-Goldes über das IOR in die Schweiz transferiert wurden, wo es später zur Finanzierung von Fluchten diente. (Geheimnisse, die der Vatikan Ihnen verschweigt (Video))

Der Führungswechsel steht damit nicht nur für eine personelle Neuausrichtung, sondern auch für den fortwährenden Versuch, eine Institution zwischen religiösem Auftrag, globaler Finanzmacht und historischer Hypothek neu zu positionieren.

Die Rothschilds und der Vatikan: Eine historische Finanzpartnerschaft

Die Geschichte der Familie Rothschild und des Vatikans zählt zu den faszinierendsten Finanzpartnerschaften der Geschichte. Diese ungewöhnliche Allianz begann im 19. Jahrhundert und brachte beiden Seiten bedeutende Vorteile.

Im Jahr 1832 geriet der Vatikan unter Papst Gregor XVI. nach den Napoleonischen Kriegen in schwere finanzielle Schwierigkeiten. Um sich zu erholen, wandte sich der Papst an die Rothschilds, eine einflussreiche jüdische Bankiersfamilie, die für ihren Reichtum und ihren Einfluss bekannt war.

Die Rothschilds, vertreten durch James Mayer de Rothschild und Carl Mayer von Rothschild, gewährten einen Kredit in Höhe von 400.000 Pfund – heute ein Milliardenbetrag.

Was diese Zusammenarbeit so besonders machte, war nicht nur das Geld, sondern auch ihre kulturelle Bedeutung. Wenn ein Rothschild dem Papst begegnete, verzichtete er auf den üblichen Akt des Füßeküssens, eine Geste, die selbst Könige pflegten.

Dieser Bruch mit der Tradition zeugte vom gegenseitigen Respekt zwischen dem Vatikan und den Rothschilds und unterstrich ihre Gleichstellung.

Die Partnerschaft endete damit nicht. In den 1850er Jahren, als Papst Pius IX. nach politischen Umwälzungen Gelder für den

Wiederaufbau des Kirchenstaates benötigte, sprangen die Rothschilds erneut mit einem bedeutenden Darlehen ein. Ihre finanzielle Unterstützung stabilisierte die vatikanische Wirtschaft in schwierigen Zeiten.

Bilanz eines Reformjahrzehnts

Der scheidende Präsident Jean-Baptiste Douville de Franssu betonte in der Erklärung, dass das IOR seit 2014 nach Jahren, die von Managementschwierigkeiten geprägt waren, einen „tiefgreifenden Strukturwandel“ durchlaufen habe.

Laut dem Institut selbst hat dieser Prozess die Schaffung eines solideren Governance-Rahmens, die Stärkung der Kontrollmechanismen und die Erreichung internationaler Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ermöglicht, die von Moneyval anerkannt werden.

Das IOR unterhält derzeit Beziehungen zu mehr als 35 Korrespondenzbanken und betreut weltweit mehr als 12.000 Kunden, darunter Institutionen des Heiligen Stuhls und mit der Kirche verbundene Einrichtungen.

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Kontinuität, Kontrolle und Finanzkraft

Kardinal Petrocchi, Präsident der Kardinalskommission des IOR, dankte Douville de Franssu für seine Arbeit und hob Paulys Erfahrung als Garantie für Kontinuität in dieser neuen Phase hervor.

Die Übergabe erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Vatikan bestrebt ist, die internationale Glaubwürdigkeit seines Finanzsystems zu wahren und dabei auf technische Profile großer europäischer Banken setzt.

Die Wahl eines Managers mit engen Verbindungen zu Kreisen des gehobenen Privatbankwesens – und insbesondere zum Umfeld der Rothschilds – unterstreicht jedoch das wachsende Gewicht technokratischer Profile in der Wirtschaftsführung des Heiligen Stuhls.

In einem Bereich, in dem Entscheidungen in kleinen, hochspezialisierten Kreisen getroffen werden, stellt sich die Frage, inwieweit diese Ernennungen tatsächlich Kriterien der Offenheit oder Partizipation entsprechen. Zumindest in der Führung der Vatikanbank scheint die vielbeschworene „Synodalität“ noch nicht ihren Platz gefunden zu haben.

Wenn es um Macht, Geld und internationales Ansehen geht, herrschen weiterhin die klassischen Governance-Kriterien – hierarchisch, selektiv und technokratisch –, weit entfernt von synodaler Rhetorik.

„Der tiefe Staat übernimmt die katholische Kirche“

Allerdings griffen Internettheoretiker sofort Paulys Verbindungen zur mächtigen Rothschild-Gruppe auf – einer der berühmtesten internationalen Bankiersfamilien der Geschichte, die angeblich Teil der Geheimgesellschaft der Illuminaten sein soll .

Theorien über die Illuminati besagen, dass der mysteriöse Orden aus einer geheimnisvollen Ansammlung von Elitebankern, Politikern, Freimaurern und mächtigen Familien weltweit besteht, die Regierungen, Kriege, Wirtschaften und sogar Religionen manipulieren.

Ein Nutzer schrieb auf X: „Übernimmt der tiefe Staat die katholische Kirche?! Ist das der Grund, warum [Vizepräsident] JD Vance den Papst getroffen hat ?“

Dennoch behaupten Internetnutzer, Autoren und sogar Hollywood-Filme, dass eine verborgene Kabale bis heute die menschliche Gesellschaft kontrolliert, wobei Paulys Auswahl für einige als Beweis dafür dient, dass der Vatikan nun direkt mit der Gruppe verbunden ist.

„Der Vatikan ist von einem globalistischen Tiefenstaat unterwandert“, behauptete ein anderer X-Nutzer ohne Beweise.

Obwohl Pauly nicht zur Familie Rothschild gehört, ist deren Bankengruppe seit langem mit der katholischen Kirche verbunden.

„Sie stehen alle unter demselben Dach… Alle werden von denselben Strippenziehern gesteuert“, kommentierte ein Social-Media-Nutzer.

Während der Begriff „Illuminati“ seit dem 15. Jahrhundert zur Beschreibung verschiedener Gruppen verwendet wurde, die behaupteten, erleuchtet zu sein, gründeten die Illuminati aus Bayern ihren Orden im Jahr 1776.

Diese Gruppewurde von Adam Weishaupt, einem deutschen Professor, ins Leben gerufen, um die Vernunft zu fördern und sich der religiösen und königlichen Macht über die Öffentlichkeit entgegenzustellen.

Es zog schnell Intellektuelle und Adlige an, wurde aber 1785 von der bayerischen Regierung verboten und verschwand angeblich für immer.

Im Jahr 1797 veröffentlichte der schottische Wissenschaftler John Robison jedoch ein Buch mit dem Titel „Beweise einer Verschwörung“. Darin behauptete er, die Illuminaten hätten die europäische Freimaurerei infiltriert und steckten hinter einer Verschwörung zum Sturz von Regierungen und Religionen.

Diese Ängste verbreiteten sich schnell in den neu gegründeten USA, wo föderalistische Politiker und Geistliche die Verschwörungstheorie nutzten, um politische Gegner zu beschuldigen,Teil der Illuminati.

Der prominente kongregationalistische Pfarrer Jedidiah Morse behauptete sogar, dass von der Geheimgesellschaft kontrollierte französische Agenten „in Amerikas Grenzen eingedrungen“ seien und versuchten, religiöse Institutionen mit „atheistischer Philosophie“ zu untergraben.

Moderne Verschwörungstheorien behaupten außerdem, dass die US-Währung versteckte Hinweise darauf enthält, dass die Illuminati bei der Gründung Amerikas eine Rolle gespielt haben.

Manche nennen es eine Spinne, andere bestehen darauf, dass es eine Eule ist, aber eine winzige Form direkt über der „1“ in der oberen rechten Ecke des US-Dollar-Scheins wird von einigen als Symbol der Freimaurer und Illuminati seit Jahrzehnten vermutet.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Tintenklecks, aber unter einer Lupe erkennt man einen runden Kopf und kleine Gliedmaßen.

Das Auge der Vorsehung, das allsehende Auge in einem Dreieck und die unvollendete Pyramide auf der Rückseite des 1-Dollar-Scheins sollen ebenfalls Symbole auf amerikanischem Geld sein, die auf die Geheimgesellschaft verweisen.

Diese Behauptung wurde zurückgewiesen, wobei Skeptiker darauf hinwiesen, dass das Große Siegel der Vereinigten Staaten 1782 offiziell vom Kongress angenommen wurde, drei Jahre bevor die Illuminaten angeblich in Europa untertauchten.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch/substack.com/infovaticana.com am 30.03.2026