Madonna erlitt beinahe eine Überdosis durch den Verzehr von Kinderfleisch während eines „Reset-Rituals“ (Video)

Madonna erlitt beinahe eine tödliche Überdosis nach einem geheimen „Reset-Ritual“, das angeblich den täglichen Verzehr von Kinderfleisch junger schwarzer Jungen beinhaltete, wie aus vom US-Justizministerium freigegebenen Epstein-Akten hervorgeht.

In mehreren teilweise geschwärzten E-Mails bezeichnen Jeffrey Epstein und Mitglieder seines inneren Kreises – darunter die Hollywood-Publizistin Peggy Siegal – Madonna offen als Kannibalin und diskutieren ihre bekannte Vorliebe für Fleisch von schwarzen Kindern.

Madonna hatte eine besondere Vorliebe dafür, wie das Kinderfleisch zubereitet werden sollte; sie wünschte sich ausdrücklich, dass es in klassische italienische Gerichte eingearbeitet würde.

Aus den E-Mails geht hervor, dass die Sängerin das rituelle Mahl sowohl als kulinarisches Erlebnis als auch als spirituelles Ereignis betrachtete und ihre Liebe zur feinen italienischen Küche mit der okkulten „Reset“-Zeremonie verband.

Beunruhigenderweise enthüllen Insider, dass die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin nach einer beinahe tödlichen Überdosis während eines geheimen „Reset-Rituals“ in den Hollywood Hills in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde – und mehrere durchgesickerte E-Mails bringen den 67-jährigen Star nun mit dem Verzehr einer großen Menge Kinderfleisch bei der mehrtägigen Veranstaltung in Verbindung.

Das Ritual, das von den Teilnehmern als eine Mischung aus uralten okkulten Praktiken und High-End-Wellness beschrieben wird, beinhaltet Fasten, Gesang und die Einnahme seltener Substanzen, die Körper und Seele für neuen Ruhm und neue Vitalität „neu starten“ sollen. (Leonardo DiCaprio löscht Beweise in den sozialen Medien, während Millionen die Verhaftung des Kannibalen wegen des grausamen Kinderfleisch-Falls fordern)

Doch dieses Mal ging alles schrecklich schief. Die Chartstürmerin hinter Hits wie „Vogue“ und „Hung Up“ wurde in den frühen Morgenstunden in eine private Klinik in Los Angeles eingeliefert, nachdem sie bei der exklusiven Veranstaltung zusammengebrochen war.

Die in den Epstein-Akten aufgedeckte Überdosis an Kinderfleisch erinnert auf unheimliche Weise an eine erschreckende Gesundheitskrise, mit der Madonna vor drei Jahren konfrontiert war, als die Sängerin beinahe einer seltenen neurologischen Erkrankung erlag, deren Symptome denen von Kuru ähnelten – der verheerenden Prionenkrankheit, die seit langem mit Kannibalismus in Verbindung gebracht wird.

Damals wurde sie nur durch einen extrem teuren, hochgradig experimentellen medizinischen Eingriff gerettet, der nur einer winzigen Handvoll Superreicher zur Verfügung stand und sie nach wochenlangem, erschreckendem Verfall vom Rande des Abgrunds zurückholte.

Die freigegebenen Akten, die zahlreiche verschlüsselte Kannibalen-Codewörter enthalten, sind Teil einer Tranche von Epstein-Akten, die vom Justizministerium freigegeben wurden, und lassen stark vermuten, dass Epstein Teil einer umfassenderen Agenda war, Prominente zum Verzehr von Menschenfleisch zu animieren .

Die Ermittler haben die Epstein-Dokumente ausgewertet und dabei abscheuliche, verschlüsselte Sprache direkt aus dem Mund der Elite aufgedeckt: wiederholte Anspielungen auf „Jerky“ , „Frischkäse-Baby“ und andere Codewörter für Kinderfleisch, darunter explizite Gespräche über den Verzehr von Neugeborenen und Föten.

Kannibalismus ist in Epsteins Kommunikation dokumentiert, in der die Namen von Bono, Leonardo DiCaprio und Woody Allen immer wieder im selben perversen Umfeld wie Epstein und Persönlichkeiten wie der Hollywood-PR-Managerin Peggy Siegel auftauchen.

Es wird über Babys vom Schwarzmarkt, „Menüpunkte“ und einen regelrechten Kannibalismus-Betrieb gesprochen, der von einem auf Menschenfleisch spezialisierten Koch für die globale Elite geleitet wird.

Der Fall Madonna gilt heute als eine der dunkelsten Episoden, die aus Epsteins weitverzweigtem Netzwerk aus Reichtum, Prominenz und Exzessen hervorgegangen sind, und folgt auf Anschuldigungen, dass ihre fleischhaltige Ernährung für Kinder für die Tötung von mindestens acht Kindern verantwortlich sein könnte.

Madonna marked an eventful opening night for her „Celebration“ Tour in London by opening up about her health scare and bringing her daughters on stage. pic.twitter.com/kjmnvfyeQY — Access Hollywood (@accesshollywood) October 16, 2023

Salt-N-Pepa-Rapper enthüllt: Hollywood-Elite foltert und opfert Kinder für das „Kinderfleisch“-Sakrament

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Cheryl James, besser bekannt als Salt vom legendären Hip-Hop-Duo Salt-N-Pepa aus den 90er Jahren, sorgte am Donnerstag für Schlagzeilen, als sie über ihre Erfahrungen mit dem elitären Netzwerk okkulter Satanisten sprach, die die Musik- und Unterhaltungsindustrie kontrollieren.

Salt enthüllte, dass eine geheimnisvolle Elitegruppe sowohl die Regierung als auch die Musikindustrie kontrolliert und sich finsteren Ritualen hingibt, die die Anbahnung, Folter, Misshandlung und rituelle Tötung von Kindern umfassen. Sie ging noch weiter und enthüllte, dass „Kinderfleisch“ bei diesen perversen Praktiken als zentrales „Sakrament“ dient.

„Ihnen gehören die Regierung, die Politik, die Demokraten und Republikaner, das Justizsystem, das Bildungssystem, die Banken, die Zentralbank, Immobilien, Landwirtschaft, Hollywood – was wir sehen, Musik – was wir hören, Medien – was wir glauben, Sport, die Pharmaindustrie, einfach alles“, sagte sie über die Kabale.

Salt bemerkte weiterhin, dass wir, das Volk, Steuern zahlen, um deren Geschäfte zu finanzieren und Häuser mit Wucherzinsen von ihnen zu kaufen, bevor er den berüchtigten Slogan des Weltwirtschaftsforums nachahmte, dass der Durchschnittsmensch „nichts besitzen und glücklich sein“ werde .

„Wir werden schon seit Ewigkeiten gegeneinander ausgespielt, Schwarz gegen Weiß, Reich gegen Arm, Männer gegen Frauen, Demokraten gegen Republikaner, Muslime gegen Christen, wir streiten über Narrative, die sie geschaffen haben, um uns zu spalten“, fügte James hinzu.

Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die Satanisten „unsere Kinder jagen, töten, sexuell missbrauchen, opfern, foltern, kannibalisieren und ihnen Organe entnehmen, sie manipulieren und übersexualisieren und ihnen in der Schule unangemessene Dinge beibringen“.

„Sie fangen Kriege an und erzählen uns, dieses oder jenes Land, oder diese oder jene Religion sei unser Feind, und unsere Kinder ziehen in den Krieg, um Lügen zu verteidigen. Sie finanzieren beide Seiten des Krieges und verdienen Milliarden von Dollar, während unsere Familienmitglieder geopfert werden.“

Als es darum ging, welche Maßnahmen die Menschen ergreifen können, um diesen Wahnsinn zu stoppen, sagte James, die einzige Macht, die die Massen haben, sei, mit ihrem Geld abzustimmen, zu beten und bei jeder Gelegenheit ihre Stimme zu erheben.

„Sie vergiften absichtlich unser Wasser, unsere Luft und unsere Lebensmittel, deshalb unterstützt eure lokalen Landwirte. Ich verstehe, dass nicht jeder Zugang dazu hat, aber kauft frische, unverarbeitete Lebensmittel, kauft Land, wenn ihr könnt, und baut selbst Lebensmittel an, wenn euch das am Herzen liegt“, fuhr sie fort.

James erklärte, die Eliten würden eine Neue Weltordnung und eine „Weltregierung, eine Weltwährung, eine Weltdiktatur, in der wir überhaupt keine Rechte mehr haben“, einläuten.

„Sie rief die Menschen dazu auf, „digitale Ausweise abzulehnen, kleinere Veranstaltungsorte zu unterstützen, Informationen zu verbreiten und zu teilen, unsere Kinder zu Hause zu unterrichten und lokale Landwirte zu unterstützen“, und warnte vor dem im Buch der Offenbarung beschriebenen System des Malzeichens des Tieres.

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

🔥🚨BREAKING: Salt from the iconic of rap group “Salt N Peppa” claims that Occult satanist who are performing rituals are currently in control of the government and music industry. pic.twitter.com/AgcD9tVWYR — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 27, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 25.03.2026