Man hat Sie über den Iran belogen – schauen sie auf das Geld (Video)

Der Überfall auf den Iran durch Israel und den USA lässt weite Teile die Öffentlichkeit schockiert zurück. Geht es bei dem Krieg wirklich nur um das Atomprogramm des Iran?

Im Gespräch mit Tucker Carlson behauptet die ehemalige US-Beamtin und Finanzanalystin Catherine Austin Fitts, dass es in Wahrheit um weit mehr geht, nämlich ein weltweites Kontrollnetz, das in Verbindung programmierbarem Zentralbankgeld steht. Von Frank Schwede

Die ehemalige US-Beamtin und Finanzanalystin Catherine Austin Fitts brachte es bei Tucker Carlson auf den Punkt. Sie sagte, dass es beim jüngsten Angriff nicht um ein mögliches Atomprogramm geht, sondern um Kontrolle und Überwachung durch programmierbares Zentralbankgeld. sagte Austin Fitts:

„Wenn wir auf den 11. September zurückblicken und darauf, was Wesley Clark sagte, wir würden in fünf Jahren sieben Länder überfallen, dann waren die Zentralbanken dieser Länder nicht bereit, programmierbares Geld einzuführen, weil deren Regierung dazu nicht bereit waren. (…)

Und ich denke, einer der Gründe für die großen Spannungen um den Iran ist, dass der Iran derzeit das größte Sicherheitsrisiko im System darstellt.“

Der Iran spielt eine wichtige Rolle auf der wirtschaftlichen und politischen Bühne. Ein Grund ist, dass iranisches Öl und Energie sehr wichtig sind, vor allem für China und den anderen BRICS-Statten. Das BRICS-System versucht nämlich unabhängige Zahlungssysteme zu schaffen.

Zu den BRICS-Staaten gehören aktuell Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sowie der Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Diese Länder repräsentieren 48 Prozent der Weltbevölkerung und fast 30 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. (Der leise Abschied vom Bargeld: Bargeldobergrenze 2027)

Das ist einer der Hauptgründe, warum sich der Westen gegen Länder wie den Iran und Russland ausspricht und versucht, die Regierungen dieser Länder zu stürzen. Austin Fitts erklärt:

„Wenn man programmierbares Geld mit einer digitalen ID einführen will, das weltweit interoperabel ist und zentral kontrolliert wird, kann man sich keine Lücke leisten. Und momentan gibt es im System noch viel zu viele Lücken, um mit dem fortzufahren, was sie schon seit langem versuchen.“

Der Iran und viele andere traditionelle Währungsnationen sind noch immer ein Knackpunkt. Irans Öl, das derzeit vor allem China mit Energie versorgt, verschafft China ein großes Maß an Unabhängigkeit.

Catherine Austin Fitts vergleicht den Vorgang im Iran mit der in Richard A. Warners Buch „Princes of the Yen“ versuchten Übernahme der chinesischen Zentralbank.

Es geht um vollständige Kontrolle

Sie vermutete deshalb, dass der Umgang mit Russland und dem Iran Teil eines Plans ist, der sicherstellen soll, dass die Zentralbanken dieser Länder vollständig in das System eingebunden sind, um ein lückenloses Kontrollnetz über den gesamten Erdball aufzubauen.

Das geplante Netzwerk ist nach Worten von Austin Fitts eine digitale Infrastruktur, die zur Überwachung und Kontrolle von Einzelpersonen dient. Sogenanntes programmierbares Geld spielt in diesem System eine wichtige Rolle.

Dieses Geld verlagert nämlich die Macht von den gesetzgebenden Körperschaften hin zu den Banken und ermöglicht ihnen auf diese Weise die Kontrolle über die gesamte Finanzpolitik. Austin Fitts:

„Es ist Geld, das nicht mehr nur eine Währung ist. Es ist Geld, das mit einer Reihe von Regeln einhergeht, die überwacht und durchgesetzt werden können. Denken sie zurück an die Pandemie:

Wenn ich gesagt hätte: „Okay, sie müssen in den Lockdown gehen, und ihr Geld funktioniert nicht mehr, wenn sie ihr Haus verlassen. Sie können kein Benzin mehr kaufen, weil ihr Geld mit KI und Software programmiert ist, um eine ganze Reihe zentralisierter Regeln durchzusetzen.

Mit programmierbarem Geld ist es also leicht möglich, Regeln über Geld festzulegen und durchzusetzen.“

Zentralbanken weltweit drängen die Gesellschaft durch Regulierungen immer weiter in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft.

Damit soll ermöglicht werden, eine Echtzeitkontrolle von Finanztransaktionen, ähnlich einem Sozialkreditsystem, vorzunehmen. Austin Fitts:

„Programmierbares Geld ermöglicht es Bankern, die bisher die Geldpolitik gesteuert haben, nun die Fiskalpolitik zu kontrollieren, um im Wesentlichen die Parlamente zu ersetzen, indem sie die Regeln durch das Geld festlegen und durchsetzen.“

In den Vereinigten Staaten wird die Überwachungsinfrastruktur bereits in einem rasanten Tempo ausgebaut, die äußerst besorgniserregend ist, erklärt Austin Fitts im Gespräch mit Tucker Carlson.

„Wenn man sich zum Beispiel die lokale Hardware ansieht und die Leute jetzt sehen, viele Gemeinden in den Vereinigten Staaten schließen Verträge ab, die von Steuerzahlern finanziert werden, um Kameras in ihrer gesamten Nachbarschaft aufzustellen, die Kennzeichen erfassen und diese Daten speichern.

Und die FCC versucht, die lokale Kontrolle für Mobilfunkmasten außer Kraft zu setzen, damit sie buchstäblich Mobilfunkmasten alle 120 bis 210 Meter aufstellen können, um die Art von invasiver Überwachung zu ermöglichen, die sie brauchen.

Es gibt jetzt sogar schon Satelliten, die WLAN senden können, sodass man, egal, ob man WLAN zu Hause hat oder nicht, verfolgt werden kann. Diese Systeme bringen einen in das, was ich Panoptikum nenne.“

Überwachung an autonome Waffensysteme gekoppelt

Diese Art von Überwachung geschieht nahezu rund um die Uhr, unabhängig der Tatsache, dass die Integration von Überwachungstechnologien jeglicher Art in lokalen Verwaltungen Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen sollte.

Noch bedenklicher ist, dass viele Überwachungssysteme zunehmend mit Waffensystemen, einschließlich autonomer Systeme, gekoppelt werden können, wie Catherine Austin Fitts weiß:

„Wir entwickeln gerade Überwachungssysteme, die buchstäblich verfolgen, identifizieren und sich nicht nur in unsere bestehenden Waffen, sondern letztendlich auch in autonome Waffen integrieren können.

Also, um es kurz zu machen, das Kontrollnetz besteht aus drei Teilen: Der lokalen Hardware und Infrastruktur, dazu gehören auch die Rechenzentren, denn die Daten, die ich benötige, werden an eine KI weitergeleitet, um beispielsweise jemanden zu verfolgen und zu testen, ob er die von mir vorgegebenen Regeln befolgt.

Das ist eine enorme Menge an Daten, insbesondere, weil es nicht nur um Finanzkontrolle, sondern auch um räumliche Kontrolle geht.“

Die Finanzanalystin erklärt, dass Künstliche Intelligenz vor allem für räumliche Kontrolle gut geeignet sei, etwa um sicherzustellen, dass Bürger ihr Auto in einem gewissen Umkreis nicht nutzen, etwa in sogenannten 15-Minuten-Städten. Dazu Catherine Austin Fitts:

„Räumliche Kontrolle bedeutet, dass ich ihr Auto abschalten oder so einstellen kann, dass ihr digitales Geld nicht mehr als eine Meile von ihrem Zuhause oder einer 15-Minuten-Stadt entfernt funktioniert.

Sie dürfen also buchstäblich ihre 15-Minuten-Stadt nicht verlassen, und ihre Verkehrsmittel und ihr Geld funktionieren außerhalb dieses Bereichs nicht.“

Austin Fitts erklärt, dass künstlich Intelligenz vor allem dafür gut sei, Dinge zu verfolgen, die sich mathematisch und finanziell ausdrücken lassen. Dazu gehören Transaktionen genauso wie räumliche Bewegung. Austin Fitts:

„Und deshalb sind die KI-Zentren in erster Linie dazu da, dieses digitale Steuerungsnetz aufzubauen und diese Daten zu verwalten. Jetzt kann sie auch für viele andere Zwecke eingesetzt werden. Also wird sie nicht nur für die Steuerung verwendet.“

Die Integration von programmierbarem Geld, digitalen Identifikationssystemen und lokaler Hardware ist für die Einrichtung eines umfassenden Kontrollsystems unerlässlich, betont Austin Fitts:

Es gibt drei Säulen, die ich verfolge: Erstens das programmierbare Geld, zweitens die digitale ID und drittens die lokale Hardware.“

Für die Zukunft ist nach Worten der Finanzanalysten eine Menge geplant, allen voran, dass die Zentralbanken auf der gesamten Welt ein System zur Kontrolle von Finanztransaktionen in Echtzeit einrichten. Austin Fitts:

„Das führt zu einem Punkt, an dem die Zentralbanker – ob mit einer digitalen Zentralbankwährung oder privater Stablecoins und Asset-Token – die Welt so gestalten werden, dass sie ihr Finanztransaktionen buchstäblich in Echtzeit kontrollieren können, vergleichbar mit einem Sozialkreditsystem.“

Das hat natürlich weitreichende Folgen für jeden Verbraucher – vor allem die finanzielle Privatsphäre ist erheblich. Besonders biometrische Verfahren werden künftig eine entscheidende Rolle im digitalen Identifizierungssystem spielen und die Überwachung und Kontrolle erleichtern.

Catherine Austin Fitts betont, dass der Übergang in eine bargeldlose Wirtschaft entscheidend für die Zukunft sei und dass es wohl keine Möglichkeit gibt, diesen Prozess in irgendeiner Weise aufzuhalten.

Wichtigste Erkenntnisse

Das Kontrollnetz ist eine digitale Infrastruktur, die zur Überwachung und Kontrolle von Einzelpersonen dient.

Programmierbares Geld verlagert die Macht von den gesetzgebenden Körperschaften hin zu den Bankern und ermöglicht ihnen so die Kontrolle über die Finanzpolitik.

Die Überwachungsinfrastruktur in Gemeinden wird rasant ausgebaut und mit Steuergeldern finanziert.

Überwachungssysteme werden zunehmend mit Waffensystemen, einschließlich autonomer Systeme, integriert.

Künstliche Intelligenz wird entwickelt, um Finanz- und Geodaten innerhalb eines digitalen Kontrollnetzes zu verwalten.

Die Integration von programmierbarem Geld, digitalen Identifikationssystemen und lokaler Hardware bildet ein umfassendes Kontrollsystem.

Die Zentralbanken bewegen sich in Richtung einer Echtzeitkontrolle von Finanztransaktionen, ähnlich einem Sozialkreditsystem.

Biometrische Daten sind in digitalen Identifizierungssystemen von entscheidender Bedeutung und erleichtern Überwachung und Kontrolle.

Die Zentralbanken drängen die Gesellschaft durch Regulierungen in Richtung einer bargeldlosen Wirtschaft.

Das Finanzsystem vollzieht einen Übergang zu einer stärkeren zentralen Kontrolle der Fiskalpolitik durch Banker.

Digitale Überwachung und programmierbares Geld stehen im Mittelpunkt der Diskussionen über Datenschutz und Geldpolitik.

Die Auswirkungen einer zentralisierten Geldkontrolle sind entscheidend für das Verständnis aktueller wirtschaftlicher Trends.

Die Integration von Überwachungstechnologien in die lokale Verwaltung wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten auf.

Die Rolle der KI in gesellschaftlichen Kontrollmechanismen ist ein strategischer Schwerpunkt ihrer Entwicklung.

Die Vernetzung der Technologien erleichtert die Kontrolle über Einzelpersonen.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.03.2026