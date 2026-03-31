Mike Tyson enthüllt: Eliten jagen Menschen zum Vergnügen und essen „Kinderfleisch“ (Video)

Die brisante Veröffentlichung der Epstein-Akten im Jahr 2026 hat die lange ignorierten Enthüllungen der Boxlegende Mike Tyson über elitäre „Menschenjagd-Gruppen“ wieder ins Rampenlicht gerückt.

Tyson, der als Erster diese alptraumhaften Zusammenkünfte anprangerte, bei denen die Ultrareichen angeblich Menschen zum Vergnügen verfolgen und abschlachten, erscheint nun auf unheimliche Weise prophetisch, da freigegebene Dokumente die Schichten einer verkommenen Unterwelt unter globalen Machthabern freilegen.

In einem Auftritt bei Joe Rogan sagte Tyson: „ Was auch immer ein Mensch einem anderen Menschen angetan hat – es ist passiert. Was auch immer es ist, es ist geschehen. Diesen Leuten gehören Tausende Hektar Land, und nichts wächst darauf.“

Laut Tyson wird das Obdachlosenproblem in von Demokraten regierten Städten wie Los Angeles und San Francisco von globalen Eliten geschickt ausgenutzt.

‚ Ja, und manchmal gibt es solche speziellen Trainingslager und so weiter ‚, fuhr Tyson fort.

‚ Genau, seltsame Ranches, wo die Leute Rituale und so einen Scheiß veranstalten‘, sagte Rogan.

„ So läuft das ab: Sie holen diese Obdachlosen von der Straße. Stecken sie da rein, bringen sie in eines dieser Spezialkrankenhäuser. [Dann] holen sie sie aus dem Krankenhaus, völlig zugedröhnt, und bringen sie auf diese großen Anwesen – ‚Lasst uns jagen‘ – Lauft! “

Tyson erklärt, warum die Elite Menschenjagden veranstaltet. (Madonna erlitt beinahe eine Überdosis durch den Verzehr von Kinderfleisch während eines „Reset-Rituals“ (Video))

Der 55-jährige Tyson erklärte weiter, Füchse seien die am schwierigsten zu jagenden Tiere, weil sie die vernünftigsten seien. Er glaubt, reiche Jäger wollten Grenzen austesten, um zu sehen, wie vernünftig der Mensch im Vergleich zum Fuchs sei.

„ Nur der Fuchs weicht zurück“, sagte Tyson. „ Das ist die einzige wirklich anspruchsvolle Verfolgungsjagd, alles andere ist zu einfach. Jetzt heißt es also: ‚Der Fuchs ist das vernünftigste Tier, versuchen wir es mal mit einem Menschen, mal sehen, wie vernünftig der ist.‘ “

Jeffrey Epsteins Enthüllungen über „Kinderfleisch“

Die Epstein-Akten, die unter dem zunehmenden öffentlichen Druck für Transparenz freigegeben wurden, zeichnen ein erschreckendes Bild von ritualisierter Verderbtheit auf höchster Ebene.

Schwergewichte Hollywoods und einflussreiche Insider werden beschuldigt, nicht nur an diesen sadistischen Jagden teilgenommen, sondern sich auch des regelrechten Kannibalismus schuldig gemacht zu haben – indem sie sich an „Kinderfleisch“ labten, das von schutzlosen Opfern stammte.

In den brisanten Enthüllungen sind Namen wie Ellen DeGeneres, Leonardo DiCaprio und Woody Allen aufgetaucht, die mit Untergrundnetzwerken in Verbindung gebracht werden, in denen Menschenfleisch als die ultimative verbotene Delikatesse gilt.

Verschlüsselte Kommunikationen aus Epsteins Umfeld – in denen obsessiv auf „Jerky“ als Euphemismus für konservierte menschliche Überreste Bezug genommen wird – enthüllen eine weitverzweigte Kannibalenindustrie, die im Verborgenen operiert, angetrieben von den Gelüsten von Milliardären und geschützt durch Schichten von Korruption.

MIKE TYSON ON ELITE HUMAN HUNTING PARTIES! Mike Tyson: Yes. And sometimes in these special camps and stuff it happens. These people own these thousands of acres and nothing grows on them. Weird ranches where people meet and do rituals and shit. Might want to hunt a motherfucker… pic.twitter.com/STLeK9j8Q2 — Mr Pool (@pooL_rM311_7221) March 16, 2026 1 2

MIKE TYSON ÜBER ELITE-MENSCHENJAGD-PARTYS!

Mike Tyson: Ja. Und manchmal passiert es in diesen speziellen Camps und so. Diese Leute besitzen Tausende von Hektar Land, und da wächst nichts.

Seltsame Ranches, wo sich Leute treffen und Rituale und so einen Scheiß abziehen. Vielleicht wollen die ja einen Kerl jagen und ihn dann wieder freilassen.

Joe Rogan: Das ist nicht völlig ausgeschlossen.

Mike Tyson: Ich weiß. Deshalb bringe ich das ja auch ins Spiel. Ich garantiere dir, dass irgendwo auf der Welt schon mal jemand jemanden dafür bezahlt hat, einen Menschen zu jagen.

Ich garantiere dir, das ist passiert. Hör zu, nein. Folgendes ist passiert: Sie holen diese Obdachlosen von der Straße, stecken sie da rein, bringen sie in so eine Spezialklinik.

Von dort holen sie sie ab, geben ihnen vielleicht Drogen und bringen sie auf diese riesigen Anwesen. Auf die Jagd! Wegrennen!

Joe Rogan: Mein Gott!

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.03.2026