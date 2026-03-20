Millionen Häuser fluten den Markt: Babyboomer geben auf

Deutschland steht möglicherweise vor einer tektonischen Verschiebung auf dem Immobilienmarkt – und diesmal sind es nicht steigende Zinsen oder politische Fehlentscheidungen, die das Beben auslösen.

Es ist schlicht die Demografie. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre, jene Generation, die das Land einst mit aufgebaut hat, besitzen einen gewaltigen Anteil der deutschen Eigenheime.

Und wenn diese Babyboomer in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ihre Immobilien aufgeben, vererben oder verkaufen, könnte eine Welle auf den Markt zurollen, für die Experten bereits einen dramatischen Namen gefunden haben: den „Silver Tsunami“.

Millionen Häuser suchen neue Besitzer

Die Dimension ist gewaltig. Es geht nicht um einige Tausend Objekte in Randlagen, sondern um Millionen von Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Eigentumswohnungen quer durch die Republik.

Eine ganze Generation, die in den Wirtschaftswunderjahren und der frühen Bundesrepublik groß geworden ist, hat sich den Traum vom Eigenheim erfüllt – oft in Vororten, Kleinstädten und ländlichen Regionen.

Doch was geschieht, wenn die Eigentümer ins Pflegeheim ziehen, versterben oder schlicht nicht mehr in der Lage sind, ihre Immobilien zu bewirtschaften?

Die Antwort dürfte den Markt fundamental verändern. Denn wenn nahezu gleichzeitig Millionen Objekte den Besitzer wechseln, entsteht ein Überangebot, das die Preise in bestimmten Regionen massiv unter Druck setzen könnte. Wer heute noch glaubt, Immobilien seien ein Selbstläufer als Kapitalanlage, der sollte genauer hinschauen.

Gewinner und Verlierer der demografischen Wende

Besonders betroffen dürften strukturschwache Regionen sein – jene Gegenden, in denen die Abwanderung junger Menschen ohnehin seit Jahren voranschreitet. Ostdeutsche Landkreise, das Saarland, Teile von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz:

Hier könnten Immobilienpreise regelrecht einbrechen, weil schlicht die Nachfrage fehlt. Wer soll die Häuser kaufen, wenn die Jungen längst in die Metropolen gezogen sind?

In den Ballungsräumen hingegen – München, Hamburg, Frankfurt, Berlin – dürfte der Effekt deutlich geringer ausfallen. Dort ist Wohnraum nach wie vor knapp, und selbst ein erhöhtes Angebot würde die strukturelle Unterversorgung kaum ausgleichen.

Doch auch hier gilt: Die Zeiten zweistelliger Preissteigerungen pro Jahr sind vorbei.

Ein politisches Versagen mit Ansage

Was besonders bitter aufstößt: Diese Entwicklung war seit Jahrzehnten absehbar. Die demografische Kurve ist keine Überraschung, sondern eine mathematische Gewissheit.

Dennoch hat die Politik – ob unter Merkel oder der gescheiterten Ampel-Koalition – es versäumt, rechtzeitig gegenzusteuern. Statt eine kluge Regionalpolitik zu betreiben, die ländliche Räume attraktiv hält, hat man sich lieber mit Gendersternchen und Heizungsgesetzen beschäftigt.

Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz wird sich an diesem Thema messen lassen müssen – doch angesichts des geplanten 500-Milliarden-Schuldenpakets, das ohnehin schon die Inflation befeuert, darf man skeptisch sein, ob für eine durchdachte Immobilienstrategie noch Raum bleibt.

Edelmetalle als Fels in der Brandung

Für Anleger, die bislang blind auf den vermeintlich sicheren Hafen Immobilien gesetzt haben, könnte der „Silver Tsunami“ ein schmerzhaftes Erwachen bedeuten.

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Wer sein Vermögen breit aufstellen möchte, sollte physische Edelmetalle wie Gold und Silber als bewährte Instrumente der Vermögenssicherung in Betracht ziehen. Anders als Immobilien unterliegen sie keinem regionalen Überangebot, keiner demografischen Erosion und keinem politischen Regulierungswahn.

In Zeiten, in denen selbst Betongold seinen Glanz verlieren könnte, erweisen sich die echten Edelmetalle einmal mehr als zeitloser Wertspeicher.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 18.03.2026