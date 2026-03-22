MIT sagt, Gehirnchips könnten injiziert werden – und es könnte bereits Realität sein (Video)

Ein Gehirnchip, dünner als ein menschliches Haar. Er wird über die Blutbahn injiziert. Diese Technologie wird bereits getestet. Und es ist kein chirurgischer Eingriff erforderlich.

Ein Gehirnchip, der dünner ist als ein menschliches Haar, könnte schon bald das menschliche Gehirn mit künstlicher Intelligenz verbinden.

Wissenschaftler des MIT sagen, dass mikroskopisch kleine Implantate durch Injektionen verabreicht werden können und dann durch den Blutkreislauf wandern, bis sie das Gehirn erreichen.

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher warnt, dass eine solche Technologie eine beunruhigende Möglichkeit eröffnet.

Sie könnte theoretisch eingesetzt werden, ohne dass die Menschen es überhaupt bemerken.

Gleichzeitig wird in einer neuen Initiative des Weißen Hauses zu 6G offen über implantierbare Technologien diskutiert, die das menschliche Gehirn mit künstlicher Intelligenz verbinden sollen.

Überlegen Sie nun, wohin das alles führen soll…

Was genau bauen sie da?

Das Gespräch begann mit einer genaueren Betrachtung eines Memorandums des Weißen Hauses mit dem Titel „Winning the 6G Race“, einem Dokument, das offen auf implantierbare Technologien als Teil der Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation Bezug nimmt.

Nicolas sagte, die eigentliche Agenda gehe weit über schnellere drahtlose Netzwerke hinaus. Seiner Ansicht nach besteht die größere Veränderung in dem Bestreben, künstliche Intelligenz direkt mit dem menschlichen Gehirn zu verbinden. Forscher, so erklärte er, entwickelten bereits Gehirnschnittstellen, die darauf ausgelegt sind, neuronale Aktivität in Echtzeit mit KI-Systemen zu verknüpfen.

Laut Nicolas ist die langfristige Vision hinter diesen Technologien eine symbiotische Beziehung zwischen menschlicher Kognition und maschineller Intelligenz, bei der ein ins Gehirn implantierter Chip kontinuierlich mit externen Netzwerken kommuniziert.

Er warnte jedoch, dass die Auswirkungen weit über medizinische Behandlung oder Komfort hinausgehen. Sobald künstliche Intelligenz in das menschliche Bewusstsein eingebettet ist, könnte die Grenze zwischen menschlichem Denken und maschinellem Einfluss zu verschwinden beginnen.

Wie Nicolas es formulierte, wird der „Hauptzweck der Gehirnchips“ darin bestehen, „das menschliche Bewusstsein zu installieren und mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen.“

Diese Möglichkeit wirft eine tiefgreifendere Frage auf: Was bedeutet es, menschlich zu bleiben? (Warum rät die KI so vielen Menschen zum Selbstmord? Könnte es sein, dass KI-Chatbots von böswilligen Mächten infiltriert oder manipuliert werden?)

„Wir werden unsere Menschlichkeit verlieren, wenn wir dies tun“, warnte er.

Von dort wandte sich die Diskussion einer praktischen Frage zu: Wie würden solche Technologien tatsächlich in den Körper gelangen?

Nicolas verwies auf neue Forschungsergebnisse zur selbstorganisierenden Nanotechnologie. Einige Wissenschaftler glauben, dass sich mikroskopisch kleine Komponenten möglicherweise zu funktionierenden Systemen zusammenfügen könnten, nachdem sie in den Blutkreislauf injiziert wurden.

Wenn diese Technologie weiter voranschreite, so sagte er, sei eine chirurgische Implantation möglicherweise nicht immer notwendig. Geräte könnten sich theoretisch im Körper selbst zusammenfügen, wodurch der Verabreichungsprozess weitaus weniger sichtbar würde.

Nicolas stellte dann eine Verbindung zwischen dieser Möglichkeit und früheren Geheimdienstprogrammen her, die biologische Methoden zur Beeinflussung des menschlichen Verhaltens untersuchten. Freigegebene Unterlagen, so merkte er an, zeigen, dass Forscher einst untersuchten, ob Stimmung oder Kognition durch Substanzen verändert werden könnten, die über Lebensmittel oder Injektionen verabreicht wurden.

„Wir haben offensichtlich die freigegebenen CIA-Dokumente gesehen … die darauf abzielten, menschliches Verhalten zu verändern … mithilfe von Impfungen und Lebensmitteln“, sagte Nicolas.

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Diese Geschichte, so argumentierte er, deute darauf hin, dass verdeckte biologische Experimente nichts Neues sind.

Und wenn Technologien, die mit dem menschlichen Gehirn interagieren können, bereits seit Jahrzehnten entwickelt werden, lässt dies vermuten, dass das, was die Öffentlichkeit heute sieht, möglicherweise nur der Anfang einer viel größeren Einführung ist.

„Sobald Menschen ihr Bewusstsein mit künstlicher Intelligenz verschmelzen, ist es um die Menschheit geschehen.“

Das Gespräch vertiefte sich dann in die Frage, wozu Gehirn-Computer-Schnittstellen tatsächlich in der Lage sind.

Diese Systeme erfassen elektrische Signale von Neuronen und wandeln diese Signale in digitale Daten um. Theoretisch ermöglicht dies Computern, Absichten, Sinneseindrücke oder Bewegungsbefehle direkt aus der Gehirnaktivität zu interpretieren.

Doch laut Nicolas ist die eigentliche Frage nicht nur, wie die Technologie funktioniert. Es geht vielmehr darum, wer die Daten kontrolliert, sobald diese Signale über Netzwerke übertragen werden.

Wenn neuronale Signale drahtlos übertragen werden können, erklärte er, könnten die Institutionen, die diese Netzwerke betreiben, potenziell Zugang zur privatesten Ebene des menschlichen Lebens erhalten.

„Sie werden wissen, was du denkst … sie werden im Grunde wissen, was du tust“, sagte Nicolas.

Er warnte, dass mit der Integration künstlicher Intelligenz in diese Systeme die Beziehung möglicherweise nicht einseitig bleiben werde. Anstatt neuronale Signale lediglich zu lesen, könnten Maschinen diese schließlich auch beeinflussen.

Mit der Zeit, so sagte er, könnte dies zu einem System führen, in dem das menschliche Bewusstsein mit einer gemeinsamen KI-Infrastruktur verknüpft wird.

„Man würde im Grunde in eine Art Schwarmbewusstsein der künstlichen Intelligenz hochgeladen werden … Das ist keine Science-Fiction.“

Über neuronale Implantate hinaus befasste sich die Diskussion auch mit einer Reihe neuer biomedizinischer Technologien, die darauf ausgelegt sind, auf andere Weise mit dem Körper zu interagieren.

Ein Beispiel, das Nicolas anführte, war die Mikronadel-Pflaster-Technologie. Diese Pflaster enthalten Hunderte mikroskopisch kleiner Nadeln, die sich nach dem Aufbringen auf die Haut auflösen und Substanzen unter die Hautoberfläche abgeben.

Einige Forscher haben mit Partikeln experimentiert, die als Quantenpunkte bekannt sind – winzige Materialien, die bei der Abtastung mit Spezialgeräten nachweisbare Signale aussenden.

Nicolas erklärte, dass diese Systeme theoretisch die Speicherung von Identifikationsmarkern oder medizinischen Informationen unter der Haut und den Zugriff darauf von außen ermöglichen könnten.

„Es löst sich buchstäblich in Ihrer Haut auf und bringt Quantenpunkte an … Sie werden mit einem Quanten-QR-Code markiert.“

Das Gespräch drehte sich auch um injizierbare Verhütungstechnologien, die sich im Körper zusammenlagern und Hormone im Laufe der Zeit langsam freisetzen.

Insgesamt warnte Nicolas, dass diese Innovationen auf eine Zukunft hindeuten, in der Identifikationssysteme, Gesundheitsüberwachung und biologische Eingriffe direkt in den menschlichen Körper eingebettet sind.

Der Fokus verlagerte sich dann auf die Landwirtschaft und den zunehmenden Druck, Geflügel gegen die Vogelgrippe zu impfen.

Regierungen erwägen groß angelegte Impfkampagnen, um Ausbrüche zu verhindern, die ganze Betriebe auslöschen und die Lebensmittelversorgung stören könnten.

Nicolas warnte jedoch, dass diese Strategie ihre eigenen Risiken berge. Wenn Impfstoffe die Infektion nicht vollständig verhindern, kann das Virus innerhalb der geimpften Populationen weiter zirkulieren, sich unter Druck weiterentwickeln und möglicherweise neue Varianten hervorbringen.

„Das sind undichte Impfstoffe … sie vermehren sich weiterhin im Geflügel und führen zu Mutationen.“

Mit der Zeit kann dieser Prozess dazu führen, dass sich Krankheitserreger so anpassen, dass sie sich leichter auf neue Wirte ausbreiten können.

Er wies auch auf das enorme Ausmaß der vorgeschlagenen Programme hin. Die Impfung von Hunderten Millionen Vögeln könnte unvorhersehbare biologische Belastungen in ein ohnehin schon komplexes landwirtschaftliches System einbringen.

Aus Nicolas’ Sicht könnten Maßnahmen, die Ausbrüche stoppen sollen, die Virusentwicklung unbeabsichtigt beschleunigen.

„Wir könnten potenziell das gesamte Fleisch kontaminieren … 100 Millionen Geflügel zu impfen, wäre eine Katastrophe.“

Als das Interview zu Ende ging, wandte sich das Gespräch den kürzlich wieder aufgetauchten, freigegebenen CIA-Dokumenten zu, die sich mit Antiparasitika und deren möglichem Zusammenhang mit der Krebsbehandlung befassen.

Maria verwies auf Berichte, die Forschungsergebnisse beschreiben, wonach bestimmte zur Behandlung von Parasiten eingesetzte Wirkstoffe möglicherweise auch das Tumorwachstum hemmen könnten. Nicolas sagte, Entdeckungen wie diese trügen dazu bei, zu erklären, warum Medikamente wie Ivermectin so heftig kritisiert worden seien, und bezeichnete deren Dämonisierung als „genau den Grund“.

Er argumentierte, dass Wissenschaftler seit Jahrzehnten vielversprechende Anzeichen bei antiparasitären Wirkstoffen beobachtet hätten. Seiner Ansicht nach sei der tiefere Skandal, dass dieser Forschungszweig in der Schulmedizin nie ernsthaft in den Fokus gerückt sei.

„Bereits in den 1950er Jahren wusste man, dass Antiparasitika eine starke krebshemmende Wirkung haben“, sagte Nicolas.

Er erklärte, diese Erkenntnisse seien praktisch unter den Teppich gekehrt worden, während Patienten weiterhin kostspielige Behandlungen in Anspruch nahmen, die oft scheiterten. Die Folgen seien verheerend gewesen – Familien hätten Angehörige verloren und seien gleichzeitig auf der Suche nach Antworten, die vielleicht schon die ganze Zeit existierten, in den finanziellen Ruin getrieben worden.

Nicolas bezeichnete diese Realität als „absolut kriminell“.

An diesem Punkt stellte Maria die Frage, die sich während des gesamten Gesprächs aufgebaut hatte: Was sollten normale Menschen tun, wenn sie zu der Überzeugung gelangen, dass „alles, was uns gesagt wird, eine Lüge ist“?

Nicolas sagte, die Antwort lasse sich auf zwei einfache Schritte reduzieren.

Zunächst forderte er die Menschen auf, offen zu sprechen und „diese Informationen weiterzugeben“, auch wenn es anderen unangenehm sei.

Dann legte er das übergeordnete Prinzip dar, von dem er glaubt, dass es viele der im Interview besprochenen Entwicklungen stoppen könnte.

„Einfach gesagt: Fügen Sie sich nicht.“

Er warnte die Menschen davor, die zuvor im Gespräch erwähnten Technologien zu akzeptieren, darunter Gehirnchips, Implantate in Form von Mikronadelpflastern und das allgemeine Bestreben, das menschliche Bewusstsein mit künstlicher Intelligenz zu verschmelzen.

„Wenn genug Menschen das tun“, sagte Nicolas, „werden wir gewinnen.“

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Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 20.03.2026