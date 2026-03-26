Netanjahu sagt Christen: „Euer Herr Jesus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan“ Für welchen Messias kämpfen sie? (Video)

In einer Erklärung, die heute in den sozialen Medien für Furore sorgte, bot der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine ebenso erschreckende wie aufschlussreiche Weltanschauung an:

„Jesus Christus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan. Denn wenn man stark genug, rücksichtslos genug, mächtig genug ist, wird das Böse das Gute besiegen.“

Das ist kein Versprecher oder eine beiläufige Bemerkung aus einem alten Geschichtsbuch. Netanjahu bekräftigt damit eine Philosophie, auf die er sich seit Jahren bezieht – eine Philosophie, die Moral als Luxus für die Schwachen und rohe Macht als einziges Wertgut betrachtet.

Jesus Christus würde dem vehement widersprechen.

Der Zimmermann aus Nazareth gründete eine ganze Bewegung auf dem genau gegenteiligen Prinzip. Er predigte nicht, dass die Starken die Erde erben, sondern die Sanftmütigen.

Er pries nicht die Rücksichtslosen, sondern wusch den Machtlosen die Füße. Er argumentierte nicht, dass das Böse siegt, wenn es besser bewaffnet ist – er sagte: „Widersteht nicht dem Bösen“ und „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“

Sein ganzes Leben widerlegte Netanjahus These. Als das Römische Reich – brutal, effizient und „mächtig genug“ – ihn ans Kreuz nagelte, bewies seine Auferstehung die These:

Das Gute braucht keine Panzer oder Raketen, um zu triumphieren. Es braucht Wahrheit, Opferbereitschaft und Liebe. (Die US-Kriegsmaschinerie wird von wahnsinnigen Armageddon-Kultisten gesteuert)

Und Jesus hatte keinerlei Toleranz für Männer, die Kinder töten.

Die Evangelien berichten von seinem Zorn über diejenigen, die Unschuldigen Schaden zufügen. „Wenn aber jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt“, warnte er, „so wäre es besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in den Tiefen des Meeres ertränkt würde“ (Matthäus 18,6).

Jesus umarmte Kinder, als seine eigenen Jünger sie wegschicken wollten. Er nannte sie das Vorbild für den Eintritt ins Himmelreich. Die Vorstellung, dass ein Anführer Hunderttausende Kinder kaltblütig abschlachten könnte, hätte bei dem Mann, der sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht“, glühende Verurteilung hervorgerufen.

Netanjahus Verteidiger werden dies als naiv bezeichnen. Sie werden sagen, die Welt sei gefährlich, die Hamas böse und Schwäche führe zu Verderben.

Zugegeben – das Böse existiert, und Nationen müssen sich verteidigen. Doch Jesus leugnete nie die Gefahr. Er stellte sich ihr mutig entgegen: der römischen Besatzung, religiöser Heuchelei, Verrat und Hinrichtung.

Seine Antwort war nicht, zu Dschingis Khan zu werden. Seine Antwort war, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Darauf zu bestehen, dass der Zweck niemals Massengräber für Kinder heiligt.

Jesus würde mit Netanjahu nicht über Taktik oder Strategie debattieren. Er würde ihm in die Augen sehen und dieselben Worte wiederholen, die er zu den Mächtigen seiner Zeit sprach:

„Wehe dir… denn du vernachlässigst die wichtigeren Gebote des Gesetzes: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue.“

Für welchen Messias kämpfen sie?

Anfang des Monats hielten evangelikale Priester im Weißen Haus eine sogenannte Gebetsstunde ab, um US-Präsident Donald Trump und seinen Krieg gegen den Iran zu segnen. Amerikanische Medien berichteten, dass einige Kommandeure ihren Soldaten erklärten, der Krieg gegen den Iran sei Teil von Gottes göttlichem Plan. Sie zitierten dabei Bibelstellen, die sich auf „Armageddon“ und die „Wiederkunft Jesu Christi“ bezogen.

Ein Unteroffizier enthüllte sogar, sein Kommandeur habe ihnen gesagt, Trump sei von Jesus selbst auserwählt worden, um Armageddon einzuleiten und Christi Rückkehr auf Erden zu markieren.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dessen Körper mit Kreuztätowierungen bedeckt ist, um seine Zugehörigkeit zu den Kreuzrittern zu demonstrieren, erklärte bei verschiedenen religiösen Veranstaltungen, Trumps Politik sei „biblisch“, Trump sei ein „Krieger“ und Gott habe ihm eine besondere Mission anvertraut.

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Der für seinen Völkermord bekannte Netanjahu sagte in seiner ersten Pressekonferenz seit Beginn des Krieges mit dem Iran: „Wir werden ausharren, bis der Messias wiederkehrt, aber das wird nicht diesen Donnerstag geschehen.“ Natürlich bezog sich Netanjahu auf den jüdischen Messias.

Die jüdischen und christlichen Messiasse stehen in diametralem Gegensatz zueinander. Das Erscheinen des einen bedeutet die Vernichtung des anderen. Es ist daher gespannt, wie Mike Huckabee, eine führende Persönlichkeit unter den christlichen Zionisten und US-Botschafter in Israel, Netanjahus Messias den Christen schmackhaft machen will.

Es heißt, Menachem Mendel Schneerson, der Rabbiner der chassidisch-jüdischen „Chabad-Lubawitsch“-Synagoge in New York, der 1994 starb und als „der Rebbe“ bekannt war, habe Netanjahu als „den letzten israelischen Premierminister vor dem Messias“ bezeichnet. Mitglieder dieser Sekte sahen in Schneerson den „König Messias“.

Manche glauben, Schneerson sei nie gestorben, andere, er sei zwar gestorben, werde aber als Messias in dieser Synagoge wiederkehren. Laut beiden Gruppen ist Schneerson der „erwartete Messias“, der das „Großisraelische Königreich“ errichten wird.

Rabbi Schneerson, der im Alter von 92 Jahren verstarb, hat nie israelischen Boden betreten. Aufgrund seiner engen Verbindungen zur israelischen Regierung und zum israelischen Militär war Schneerson jedoch für seine äußerst scharfe Rhetorik bekannt, in der er darauf beharrte, dass Israel sich niemals aus den besetzten Gebieten zurückziehen dürfe. Er vertrat die Ansicht, dass Juden die Grenzen eines „Großisraels“ erreichen müssten, damit der Messias kommen könne, und ist daher eine Symbolfigur für zionistische Siedler im Westjordanland.

Christen, die auf ihren eigenen Messias warten, sehen den jüdischen Messias hingegen als den „Antichristen“. Es sei daran erinnert, dass im 17. Jahrhundert, als sich die jüdische Persönlichkeit Sabbatai Zevi selbst zum „Rettermessias“ erklärte, Christen ihn als „Antichristen“ bezeichneten.

Nach Beschwerden etablierter jüdischer Rabbiner ließ Sultan Mehmet IV., auch bekannt als „Mehmet der Jäger“, Sabbatai Zevi und sein Gefolge umgehend verhaften. Letztendlich rettete sich Sabbatai Zevi durch seinen Übertritt zum Islam. Diejenigen in ganz Europa, insbesondere in den Niederlanden, die ihre Besitztümer für ein Spottgeld verkauft hatten, um Zevi zu folgen und das „Großisraelische Königreich“ zu errichten, waren bitter enttäuscht.

Laut seinen Anhängern verbreiteten Sabbatai Zevis Unterstützer Legenden, er werde die Krone und das Land des türkischen Sultans in Istanbul an sich reißen, ohne auch nur ein Schwert zu ziehen, und der Sultan werde Zevi als sein Sklave von Land zu Land folgen.

Diesen Legenden zufolge würden sich alle Völker, einschließlich der Christen, Sabbatai Zevis Befehl unterwerfen und die Juden als ihre „Herren“ betrachten. Aufgrund dieser absurden Fantasien verloren Sabbatai-Anhänger in Europa ihren Besitz und ihr Vermögen. Einige Juden kamen sogar in den Auseinandersetzungen zwischen Christen und Juden ums Leben.

Nun werden ähnliche absurde Fantasien von christlichen und jüdischen Zionisten verbreitet. Noch befremdlicher war die Aussage des US-Verteidigungsministers Hegseth, der behauptete, die militärische Überlegenheit der USA und Israels gegenüber dem Iran wachse: „Das Einzige, was sich ausweitet, ist unser Vorteil.

Wir sehen auch, wie unsere Verbündeten am Golf ihre Kräfte verstärken und in Angriffspositionen gehen.“ Netanyahu sagte ähnlich: „Gemeinsam mit meinem Team schmieden wir neue Allianzen in der Region. Wir arbeiten an Beziehungen, die vor wenigen Wochen noch wie ein Traum erschienen.“

Die bloße Tatsache, dass jüdische und christliche Zionisten, getrieben von messianischen Wahnvorstellungen, die darauf abzielen, die Region in ein Blutbad zu verwandeln, sich vorstellen, dass die Völker muslimischer Länder an der Seite der USA und Israels kämpfen werden, zeigt, welcher Art von Geisteskrankheit sie verfallen sind.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/en.yenisafak.com am 23.03.2026