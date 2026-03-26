Netanjahu sagt Christen: „Euer Herr Jesus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan“ Für welchen Messias kämpfen sie? (Video)

aikos2309

In einer Erklärung, die heute in den sozialen Medien für Furore sorgte, bot der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine ebenso erschreckende wie aufschlussreiche Weltanschauung an: 

„Jesus Christus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan. Denn wenn man stark genug, rücksichtslos genug, mächtig genug ist, wird das Böse das Gute besiegen.“

Das ist kein Versprecher oder eine beiläufige Bemerkung aus einem alten Geschichtsbuch. Netanjahu bekräftigt damit eine Philosophie, auf die er sich seit Jahren bezieht – eine Philosophie, die Moral als Luxus für die Schwachen und rohe Macht als einziges Wertgut betrachtet.

Jesus Christus würde dem vehement widersprechen.

Der Zimmermann aus Nazareth gründete eine ganze Bewegung auf dem genau gegenteiligen Prinzip. Er predigte nicht, dass die Starken die Erde erben, sondern die Sanftmütigen.

Er pries nicht die Rücksichtslosen, sondern wusch den Machtlosen die Füße. Er argumentierte nicht, dass das Böse siegt, wenn es besser bewaffnet ist – er sagte: „Widersteht nicht dem Bösen“ und „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“

Sein ganzes Leben widerlegte Netanjahus These. Als das Römische Reich – brutal, effizient und „mächtig genug“ – ihn ans Kreuz nagelte, bewies seine Auferstehung die These:

Das Gute braucht keine Panzer oder Raketen, um zu triumphieren. Es braucht Wahrheit, Opferbereitschaft und Liebe. (Die US-Kriegsmaschinerie wird von wahnsinnigen Armageddon-Kultisten gesteuert)

 

Und Jesus hatte keinerlei Toleranz für Männer, die Kinder töten.

Die Evangelien berichten von seinem Zorn über diejenigen, die Unschuldigen Schaden zufügen. „Wenn aber jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt“, warnte er, „so wäre es besser für ihn, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in den Tiefen des Meeres ertränkt würde“ (Matthäus 18,6).

Jesus umarmte Kinder, als seine eigenen Jünger sie wegschicken wollten. Er nannte sie das Vorbild für den Eintritt ins Himmelreich. Die Vorstellung, dass ein Anführer Hunderttausende Kinder kaltblütig abschlachten könnte, hätte bei dem Mann, der sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht“, glühende Verurteilung hervorgerufen.

Netanjahus Verteidiger werden dies als naiv bezeichnen. Sie werden sagen, die Welt sei gefährlich, die Hamas böse und Schwäche führe zu Verderben.

Zugegeben – das Böse existiert, und Nationen müssen sich verteidigen. Doch Jesus leugnete nie die Gefahr. Er stellte sich ihr mutig entgegen: der römischen Besatzung, religiöser Heuchelei, Verrat und Hinrichtung.

Seine Antwort war nicht, zu Dschingis Khan zu werden. Seine Antwort war, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Darauf zu bestehen, dass der Zweck niemals Massengräber für Kinder heiligt.

Jesus würde mit Netanjahu nicht über Taktik oder Strategie debattieren. Er würde ihm in die Augen sehen und dieselben Worte wiederholen, die er zu den Mächtigen seiner Zeit sprach:

 „Wehe dir… denn du vernachlässigst die wichtigeren Gebote des Gesetzes: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue.“

Für welchen Messias kämpfen sie?

Anfang des Monats hielten evangelikale Priester im Weißen Haus eine sogenannte Gebetsstunde ab, um US-Präsident Donald Trump und seinen Krieg gegen den Iran zu segnen. Amerikanische Medien berichteten, dass einige Kommandeure ihren Soldaten erklärten, der Krieg gegen den Iran sei Teil von Gottes göttlichem Plan. Sie zitierten dabei Bibelstellen, die sich auf „Armageddon“ und die „Wiederkunft Jesu Christi“ bezogen.

Ein Unteroffizier enthüllte sogar, sein Kommandeur habe ihnen gesagt, Trump sei von Jesus selbst auserwählt worden, um Armageddon einzuleiten und Christi Rückkehr auf Erden zu markieren.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dessen Körper mit Kreuztätowierungen bedeckt ist, um seine Zugehörigkeit zu den Kreuzrittern zu demonstrieren, erklärte bei verschiedenen religiösen Veranstaltungen, Trumps Politik sei „biblisch“, Trump sei ein „Krieger“ und Gott habe ihm eine besondere Mission anvertraut.

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Der für seinen Völkermord bekannte Netanjahu sagte in seiner ersten Pressekonferenz seit Beginn des Krieges mit dem Iran: „Wir werden ausharren, bis der Messias wiederkehrt, aber das wird nicht diesen Donnerstag geschehen.“ Natürlich bezog sich Netanjahu auf den jüdischen Messias.

Die jüdischen und christlichen Messiasse stehen in diametralem Gegensatz zueinander. Das Erscheinen des einen bedeutet die Vernichtung des anderen. Es ist daher gespannt, wie Mike Huckabee, eine führende Persönlichkeit unter den christlichen Zionisten und US-Botschafter in Israel, Netanjahus Messias den Christen schmackhaft machen will.

Es heißt, Menachem Mendel Schneerson, der Rabbiner der chassidisch-jüdischen „Chabad-Lubawitsch“-Synagoge in New York, der 1994 starb und als „der Rebbe“ bekannt war, habe Netanjahu als „den letzten israelischen Premierminister vor dem Messias“ bezeichnet. Mitglieder dieser Sekte sahen in Schneerson den „König Messias“.

Manche glauben, Schneerson sei nie gestorben, andere, er sei zwar gestorben, werde aber als Messias in dieser Synagoge wiederkehren. Laut beiden Gruppen ist Schneerson der „erwartete Messias“, der das „Großisraelische Königreich“ errichten wird.

Rabbi Schneerson, der im Alter von 92 Jahren verstarb, hat nie israelischen Boden betreten. Aufgrund seiner engen Verbindungen zur israelischen Regierung und zum israelischen Militär war Schneerson jedoch für seine äußerst scharfe Rhetorik bekannt, in der er darauf beharrte, dass Israel sich niemals aus den besetzten Gebieten zurückziehen dürfe. Er vertrat die Ansicht, dass Juden die Grenzen eines „Großisraels“ erreichen müssten, damit der Messias kommen könne, und ist daher eine Symbolfigur für zionistische Siedler im Westjordanland.

Christen, die auf ihren eigenen Messias warten, sehen den jüdischen Messias hingegen als den „Antichristen“. Es sei daran erinnert, dass im 17. Jahrhundert, als sich die jüdische Persönlichkeit Sabbatai Zevi selbst zum „Rettermessias“ erklärte, Christen ihn als „Antichristen“ bezeichneten.

Nach Beschwerden etablierter jüdischer Rabbiner ließ Sultan Mehmet IV., auch bekannt als „Mehmet der Jäger“, Sabbatai Zevi und sein Gefolge umgehend verhaften. Letztendlich rettete sich Sabbatai Zevi durch seinen Übertritt zum Islam. Diejenigen in ganz Europa, insbesondere in den Niederlanden, die ihre Besitztümer für ein Spottgeld verkauft hatten, um Zevi zu folgen und das „Großisraelische Königreich“ zu errichten, waren bitter enttäuscht.

Laut seinen Anhängern verbreiteten Sabbatai Zevis Unterstützer Legenden, er werde die Krone und das Land des türkischen Sultans in Istanbul an sich reißen, ohne auch nur ein Schwert zu ziehen, und der Sultan werde Zevi als sein Sklave von Land zu Land folgen.

Diesen Legenden zufolge würden sich alle Völker, einschließlich der Christen, Sabbatai Zevis Befehl unterwerfen und die Juden als ihre „Herren“ betrachten. Aufgrund dieser absurden Fantasien verloren Sabbatai-Anhänger in Europa ihren Besitz und ihr Vermögen. Einige Juden kamen sogar in den Auseinandersetzungen zwischen Christen und Juden ums Leben.

Nun werden ähnliche absurde Fantasien von christlichen und jüdischen Zionisten verbreitet. Noch befremdlicher war die Aussage des US-Verteidigungsministers Hegseth, der behauptete, die militärische Überlegenheit der USA und Israels gegenüber dem Iran wachse: „Das Einzige, was sich ausweitet, ist unser Vorteil.

Wir sehen auch, wie unsere Verbündeten am Golf ihre Kräfte verstärken und in Angriffspositionen gehen.“ Netanyahu sagte ähnlich: „Gemeinsam mit meinem Team schmieden wir neue Allianzen in der Region. Wir arbeiten an Beziehungen, die vor wenigen Wochen noch wie ein Traum erschienen.“

Die bloße Tatsache, dass jüdische und christliche Zionisten, getrieben von messianischen Wahnvorstellungen, die darauf abzielen, die Region in ein Blutbad zu verwandeln, sich vorstellen, dass die Völker muslimischer Länder an der Seite der USA und Israels kämpfen werden, zeigt, welcher Art von Geisteskrankheit sie verfallen sind.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/en.yenisafak.com am 23.03.2026

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6 comments on “Netanjahu sagt Christen: „Euer Herr Jesus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan“ Für welchen Messias kämpfen sie? (Video)

  1. Herr Netanjahu,
    Zitat Bibel:
    Jesus ist in den Himmel aufgefahren, und nur dort ist Jesus !
    Er sitzt im Himmel neben Gott Jehowa !

    Das Reich von Jesus auf der Erde ist beendet, da ist ihre Einschätzung richtig.
    Doch sie verscheweigen das es einen neuen Messias auf der Erde gibt..
    Dieser heutige Messias ist keine physische Person, es ist auch nicht Jesus, sondern es ist dieser neue Geist, der heute die Welt beherrscht (BRICS),
    Diese Neue Messias-Weltordnung, löst die alte Jesus-Abraham-Welt ab.
    Es lohnt schon für diese Neue Messias-Weltordnung zu kämpfen, denn diese Neue Weltordnung des aktuellen Messias wird wieder für die nächsten 2000 Jahren Bestand haben.
    Dieser Übergang führt zum direkten Konflikr mit der alten Jesus-Abrahm-Welt, und darum führen sie wieder Krieg gegen den neuen Messias.
    Wohl nichts gelent aus der Geschichte, wie war das mit Pilatus und „ans Kreuz mit Ihm „.
    und heute ruft Israel wieder, „ans Kreuz mir Denen“ !

    Warum konnte das römische Weltreich von Israel, das Jesus-Weltreich nicht stoppen ?
    Auch nicht damit das man in Rom täglich 1000 Menschen der neuen Jesus-Weltordnung im Kollosseum abschlachtete, nützte alles nichts, die neue Jesus-Weltordnung kam.

    So auch heute wird das abschlachten des „Neuen Denkens“ nicht nützen, denn die neue Messianische Weltordnung wird über die gesamte Erde kommen, als Ablösung der alten Jesus-Abraham-Bibel-Welt.

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  2. Netanjahu sagte in seiner ersten Pressekonferenz seit Beginn des Krieges mit dem Iran: „Wir werden ausharren, bis der Messias wiederkehrt, aber das wird nicht diesen Donnerstag geschehen.“

    Herr Netanjahu, sie kämpfen bereits gegen den Messias !
    und dafür wurden sie 1948 von der amerikanischen Jesus-Weltmacht angaschiert.
    Zitat: „Wir werden ausharren, bis der Messias wiederkehrt“ ………und dann………werden sie wiederum gezwungen werden den Messias zu töten. (Gaza)
    Was würde passieren wenn durch die Bombardierrung von Gaza, Iran der Messias getötet wurde ?
    dafür wurden ihnen alle Freiheiten eingeräumt (Silberlinge-Dollar), das die Welt schon denkt sie selbst wären die Weltmacht.

    Warum nur lässt sich das Volk von Israel missbrauchen für einen Kampf der nicht sein Kampf ist, wiederum nur für 30 Silberlinge, denn auch heute geht es um die Auslieferung des Messias. und Trump wird sich vor aller Welt die Hände waschen.

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  3. Wer heute in der Jesus-Welt das Gute zu finden glaubt liegt falsch !
    Wer heute bewusst Jesus zitiert und in das Neue Denken entfügt, dessen Denken gerät in ein absolutes Chaos. Dessen Denken zerstört sich und er wird sich wiederfinden in eine esoterische Kloake.
    Heute fällt auf das bei allem sog: Richtigem Denken ganz bewusst immer Jesus zitiert wird.
    Dieses Pradoxon (Jesus ablehen und gleichzeitig zustimmen) kann ein Mensch nicht lösen, darum werden sehr viele Menschen ihr Denken verlieren und verrückt werden, sie geraten in eine esoterische Nabelschau.
    Viel sagen ich lehnen die Kriche ab, denn ich habe meinen Glauben an Jesus aus mir selbst, damit sind sie aber immer noch Teil der alten toten Welt in der amerikanischen Weltordnung.

    Jesus sagte auch nicht man soll der alten Welt Abraham nachfolgen, sondern er gründete etwas völlig Neues ausserhalb von Abraham.
    So ist das auch heute, auch heute ist das neue Denken keine Nachfolge von Jesus, sondern heute ist das wiederum etwas völlig Neues ausserhalb von Jesus.
    Wer den heutigen Messias mit Jesus gleichsetzt, gerät in eine esoterische Kloake.

    Nur der Glaube an den Neuen Messias der nicht Jesus ist !
    Nur das Denken des neuen Messias kann das Denken der Menschen bewahren, nur diese Menschen weden in ihrem Denken klar bleiben. Die Menschen welche das Denken der Neuen Welt haben sind in ihrem Denken und ihrem Handeln sind vollkommen klar, und benötigen auch keine KI-Beechnung um etwas herzustellen.
    Alle anderen werden ihr Denken und ihren Geist verlieren, ihre Jesus-Welt wird zu einer esoterischen Kloake verkommen.
    Diese Jesus-Welt ist heute schon in der Kompostierung, und auf diesem Kompost wächst heute schon die neue Welt des neuen Messias.
    Jesus und Abraham bilden nur den Kompost für den Neuen Messias, welcher etwas vollkommen Neues ist, doch eingebunden in die Schöpfung Gottes.

    „Wenn ihr ein Saatkorn in die Erde gebt, dann ist es Frühling.
    Wenn ihr Blüten an der Pflanze seht, wisst ihr das es Sommer ist.
    Wenn ihr Früchte an der Pfalnze seht, wisst ihr das es Herbst ist.
    Wenn die Blätter abfallen und der Baum kein Leben mehr hat, wisst ihr da es Winter ist.

    Exakt so verhält es sich bei allen vergangenen Weltreichen, und allen kommenden Weltreichen ! Wobei niemals ein Weltreich länger als 2000 Jahre Bestands hat.
    Denn auch ein Jahr kann nicht mehr als 365 Tage haben, niemals kann ein Jahr 720 Tage haben, doch Amerika denkt sie könnten das Jahr auf 720 Tage verlängern, und führen Krieg gegen die Zeit in seinem natürlichem Ablauf, also klug ist was anders.

    Mag sein das man Gutes besiegen kann, doch niemals kann man die Zeit in seinem natürlichen Ablauf besiegen.
    Abgesehen davon ist Gut und Böse eh nur eine menschliche Sichtweise, welche in der Natur der Erde gar nicht vorkommt.

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    1. Oder wer sieht in der amerikanischen Welt die Blüten des Sommers.
      oder wer sieht in der amerikanischen Welt die Früchte des Herbstes.
      Aktuell ist in der amerikanischen Welt die Stagnation, eines Winters zu sehen.

      Damit ist das amerikanische Weltreich abgeschlossen, und einen neue Pflanze als Weltreich wurde gepflanzt. Kein Gärtner pflanzt eine alte tote Pflanze ein, und hofft ddas da wieder neue Blätter oder Blüten darnkommen, so etwas gibt es nicht, und exakt so ist auch der Ablauf von Weltreichen, wobei das „Jahr“ eines Weltreiches 730.000 Tage hat, dann kommt das Ende einer Welt – reich. Gestartet wird immer mit einem neuen Messias in einer neuen Welt.
      Darum wird die alte Welt immer eine Vielzahl von Messiasse auf die Welt loslassen, damit der aktuell Richtige nicht sofort erkannt wird.
      Es hat sicher schon tausende von Messiasse gegeben, Jesus war nur Einer von diesen vielen Messiasse. Messiasse sind Menschen wechle den Menschen den Weg in die Neue Zeit zeigen, und wie ein Licht diesen Neuen Weg erleuchten.
      Wenn dieser Weg dann nach 730.000 Tagen gegangen ist, dann kommt wieder eine neuer Messias – Lichtträger um den Weg zu erhellen, damit er gefunden und gegangen werden kann. doch niemals ist es der selbe und gleiche Weg.
      Das läuft schon seit Millionen von Jahren, so.

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  4. Jedes Weltreich kann nur einen Messias haben.
    Das amerikanisch-vatikanische Weltreich hatte Jesus als Messias.
    Das römisch Israelische Weltreich hatte Abraham als Messias.
    Das persische Weltreich hatte Baal als Messias.
    Das kommende Weltreich wird einen neuen Messias haben, den man heute versucht zu finden.

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  5. Nur der aktuelle Messias trägt die Kräfte der Schöpfung in sich,
    trägt das Leben der Erde in sich.

    Von daher ist es richtig das die Schöpfungskräfte von Jesus auf der Erde nicht mehr wirken.
    Ich mag den Vergleich zu Dschingis Khan nicht, doch für die heutige Zeit richtig, denn Jesus ist heute nur eine Erinnung an eine Lebenszeit der Erde, welche aber zu ihrem Ende gekommen ist.
    Ein neuér Messias wirkt heute, ein neurer Geist wirkt heute, es ist nur eine einzige Person auf der gesamten Erde, welche die Schöpfungkräfte des Lebens von Neuem in sich trägt.

    Ohne die Schöpfungskräfte eines Messias würde die Erde zu einem Wüstenplaneten werden.
    Heute wird behauptet jeder Mensch hätte Schöpfungskräfte, dem ist aber nicht so, denn Menschen erhalten ihre Lebenskräfte vom Messias und der Messias hat die Schöpfungskräfte von Gott.
    Aus sich selbst ist der Mensch nur totes Fleisch, ohne Leben.

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