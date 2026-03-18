Netanjahus „Fünf-Finger“-Café-Video zur Zerstreuung von Todesgerüchten löst neue KI-Behauptungen aus (Video)

Trotz des Videos wurde die anhaltende Kontroverse um sein Wohlbefinden weiter angeheizt, nachdem einige Social-Media-Nutzer den Kommentarbereich des israelischen Premierministers mit Hinweisen auf die Stellen im Video überschwemmten, die KI-generiert wirkten.
Als die Diskussionen auf der Social-Media-Plattform X zunahmen, griff der KI-Chatbot Grok die Kommentare der Nutzer auf und fügte dem Video den Hinweis hinzu, es sehe nach einem „Deepfake“ oder „KI-generiert“ aus. Dies geschah, obwohl das Büro des Premierministers erklärte, er sei am Leben und leite die Sicherheitsoperationen.
Was behaupteten die Nutzer über das Video?
Nutzer wiesen auf mehrere vermeintliche Ungereimtheiten im Video hin, um ihre Behauptungen zu untermauern. Einige behaupteten, der Kaffee in der Tasse scheine der Schwerkraft zu trotzen, wenn man sie neigte.
Sie teilten Screenshots von Netanjahus Gesichtsausdruck an verschiedenen Stellen im Video und behaupteten, dieser verändere sich von rund zu oval, wenn er nach unten blickte.
Einige Nutzer berichteten außerdem von einem Kunden hinter der Theke, der eine Maske und eine Brille trug, was sie in einem Café als „verdächtig“ empfanden.
Andere bemerkten, dass das Datum auf dem Kassenbon der 13. März 2024 war. Manche sagten auch, dass etwas an der Art, wie er das Kaffeeglas hielt und wie er seine Hand in die Jackentasche steckte, merkwürdig sei.
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Wurde das Video tatsächlich von einer KI generiert?
Die offizielle Stellungnahme des israelischen Premierministerbüros lautet: „Dem Premierminister geht es gut.“ Während in den sozialen Medien Spekulationen zunahmen und Gerüchte kursierten, veröffentlichte das Café „The Sataf – Jerusalem“ eigene Fotos und Videos von Netanjahus Besuch und bestätigte in der Bildunterschrift, dass er tatsächlich am 15. März dort gewesen war.
Reuters verifizierte den Drehort des Videos anhand von Archivbildern des Cafés, die mit den im Video gezeigten Innenräumen übereinstimmten. Netanjahu, der selten Interviews mit der israelischen Presse gibt oder Pressekonferenzen abhält, berief am Donnerstag seine erste Pressekonferenz seit Kriegsbeginn per Videoschaltung ein – ein ähnliches Format wie im Juni während des zwölftägigen Krieges Israels gegen den Iran.
Zuvor, als der Iran behauptete, sein Büro sei getroffen worden , gab er dem US-amerikanischen Nachrichtensender Fox News ein Videointerview . Mit Kriegsbeginn am 3. März kursierten in den sozialen Medien auch Behauptungen, Netanjahu sei nach Deutschland geflohen.
„Überraschungsangriff mit Kheibar-Shekan-Rakete“: Iran greift das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und das Hauptquartier des Luftwaffenkommandanten an
Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben sich zu ihren jüngsten Angriffen bekannt und behaupten, das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sowie ein Kommandozentrum der Luftwaffe mit Kheybar-Shekan-Raketen angegriffen zu haben. Diese Behauptung stellt eine deutliche Eskalation im Iran-Israel-Konflikt dar, eine unabhängige Bestätigung steht jedoch noch aus.
Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben sich zu einem Angriff auf das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu am Montag (2. März) bekannt. Die Pressestelle der IRGC erklärte zudem, dass das Hauptquartier des Luftwaffenkommandeurs angegriffen worden sei.
Die israelischen Behörden haben sich zu dem Angriff noch nicht geäußert. Der iranische Angriff ist Teil einer Vergeltungsmaßnahme für die Tötung des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei bei einem gemeinsamen Angriff Israels und der USA. Am Montag griff der Iran außerdem mehrere Golfstaaten an und behauptete, einen amerikanischen F-15-Kampfjet in Kuwait abgeschossen zu haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren der Aufenthaltsort und der Zustand Netanjahus nach dem Angriff unbekannt. Laut der Times of Israel gab es bei den Angriffen keine Verletzten.
Was sagte die Revolutionsgarde?
„Das Büro des kriminellen israelischen Premierministers Netanjahu und der Standort des Luftwaffenkommandeurs des Regimes wurden in gezielten und überraschenden Angriffen mit ballistischen Raketen vom Typ Kheybar Shekan während der zehnten Angriffswelle getroffen“, erklärte die Revolutionsgarde (IRGC) in einer Mitteilung auf Telegram.
„Das Büro des kriminellen Premierministers des zionistischen Regimes und das Hauptquartier des Luftwaffenkommandeurs des Regimes wurden angegriffen“, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Erklärung. Zuvor hatten mehrere Social-Media-Konten behauptet, Netanjahu sei möglicherweise nach Deutschland geflohen.
Warum hat der Iran Netanjahu ins Visier genommen?
Der Angriff auf Netanjahus Büro erfolgte als Reaktion auf die Ermordung Khameneis. Die USA und Israel bombardierten den Iran am 28. Februar in einer Operation, die von Israel „Operation Löwengebrüll“ und von den USA „Operation Epische Wut“ genannt wurde. Im Zuge dieser Präventivschläge wurde der iranische Oberste Führer getötet.
Der Iran verurteilte den Angriff der USA inmitten laufender Atomverhandlungen. Zuvor hatte er den USA mitgeteilt, dass jeder Angriff auf den Iran Gegenangriffe auf Israel nach sich ziehen und die regionale Stabilität gefährden würde.
Er hatte die USA zudem vor Israels Absichten gewarnt und gefordert, dass die Beziehungen und Gespräche zwischen der Islamischen Republik und den USA ohne jegliche Einmischung von außen geführt werden müssten. Nach Khameneis Tod erklärten iranische Offizielle, es sei ihr Recht und ihre Pflicht, seinen Tod zu rächen.
Video:
Quellen: PublicDomain/wionews.com am 18.03.2026