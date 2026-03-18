Netanjahus „Fünf-Finger“-Café-Video zur Zerstreuung von Todesgerüchten löst neue KI-Behauptungen aus (Video)

In dem Video, das die Gerüchte in den sozialen Medien widerlegen sollte, war Netanjahu mit einem hebräischen Wortspiel zu hören: „tot … für Kaffee“ – eine Redewendung, die seine große Kaffeeliebe ausdrückt. („Wo ist Bibi?“ Video mit sechs Fingern schürt Besorgnis um Netanjahu (Video))

Anschließend zeigte er der Kamera seine Hände und zählte an jeder Hand fünf Finger ab, um Verschwörungstheorien zu entkräften, wonach eine seiner Fernsehansprachen ein KI-generiertes Video gewesen sei, da dort sechs Finger zu sehen waren. Das Video zeigte ihn, wie er in einem Sataf-Café in den Jerusalemer Bergen ein Getränk bestellte und genoss.

Wurde Netanjahus Video aus dem Café von einer KI generiert?

Trotz des Videos wurde die anhaltende Kontroverse um sein Wohlbefinden weiter angeheizt, nachdem einige Social-Media-Nutzer den Kommentarbereich des israelischen Premierministers mit Hinweisen auf die Stellen im Video überschwemmten, die KI-generiert wirkten.

Als die Diskussionen auf der Social-Media-Plattform X zunahmen, griff der KI-Chatbot Grok die Kommentare der Nutzer auf und fügte dem Video den Hinweis hinzu, es sehe nach einem „Deepfake“ oder „KI-generiert“ aus. Dies geschah, obwohl das Büro des Premierministers erklärte, er sei am Leben und leite die Sicherheitsoperationen.

Was behaupteten die Nutzer über das Video?

Nutzer wiesen auf mehrere vermeintliche Ungereimtheiten im Video hin, um ihre Behauptungen zu untermauern. Einige behaupteten, der Kaffee in der Tasse scheine der Schwerkraft zu trotzen, wenn man sie neigte.

Sie teilten Screenshots von Netanjahus Gesichtsausdruck an verschiedenen Stellen im Video und behaupteten, dieser verändere sich von rund zu oval, wenn er nach unten blickte.

Einige Nutzer berichteten außerdem von einem Kunden hinter der Theke, der eine Maske und eine Brille trug, was sie in einem Café als „verdächtig“ empfanden.

Andere bemerkten, dass das Datum auf dem Kassenbon der 13. März 2024 war. Manche sagten auch, dass etwas an der Art, wie er das Kaffeeglas hielt und wie er seine Hand in die Jackentasche steckte, merkwürdig sei.

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Wurde das Video tatsächlich von einer KI generiert?