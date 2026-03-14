Neu im Shop: Orgonit Pyramide Goldene Dreieck mit Blume des Lebens

Orgonit ist ein gegossenes Gemisch aus Harz, Metall und Quarz, von dem angenommen wird, dass es die Umgebungsenergie ausgleicht, indem es störende elektromagnetische Felder in einen gleichmäßigeren Fluss von „Orgon“ (Lebensenergie, Chi oder Prana) umwandelt.

Viele Anwender platzieren Orgonit in Wohn- oder Arbeitsbereichen als Unterstützung für Entspannung und Wohlbefinden.

In dieser Orgonitpyramide sind kleine Stücke aus dem Goldenen Dreieck enthalten: Rosenquarz, Amethyst und Bergkristall, eingebettet in die Harzmatrix.

In der Kristalltherapie werden diese drei Mineralien häufig gemeinsam verwendet, da sie sich in ihrer Wirkung ergänzen. Rosenquarz wird mit Sanftheit und emotionaler Offenheit assoziiert, Amethyst mit Klarheit und Einsicht und Bergkristall mit Ausgleich und Verstärkung von Intentionen.

Das Symbol der Blume des Lebens ist in das Design integriert. Dieses geometrische Motiv steht für Harmonie, Struktur und die Verbundenheit allen Lebens. Die Pyramidenform wird häufig mit Fokussierung und Konzentration in Verbindung gebracht.

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Shungit wird schon seit dem 18. Jahrhundert bei medizinischen Behandlungen verwendet. Peter der Große stand an der Wiege des ersten russischen Kurorts in Karelia, wo er von der wasserreinigenden Kraft des Shungit Gebrauch machte, die er persönlich bereits erfahren hatte.

Auch förderte er die Anwendung des Steins in der russischen Armee, wo er für gereinigtes Wasser sorgte. Die antibakteriellen Eigenschaften von Shungit wurden durch moderne Testmethoden bestätigt.

Konzentriert positive Energien und schützt vor Elektrosmog

Shungit ist ein tiefschwarzer Naturstein und zählt zu den ältesten bekannten Gesteinsformen der Erde. Er ist über 2 Milliarden Jahre alt.

Er besitzt eine außergewöhnliche, zwischen amorphem Stein und Graphit liegende Struktur und enthält seltene Kohlenstoffformen, die sogenannten Fullerene.

Diese Besonderheit macht Shungit seit Jahrhunderten zu einem geschätzten Stein in Handwerk, Tradition und Energielehre.

Der Stein wird seit jeher mit Reinigung, Klarheit und energetischem Ausgleich in Verbindung gebracht. In der modernen Zeit wird Shungit häufig als Begleiter im Alltag verwendet, etwa am Arbeitsplatz, am Computer oder als persönlicher Schutzstein, um eine harmonische Umgebung zu fördern.

Historischer Hintergrund

Bereits im 18. Jahrhundert erlangte Shungit in Russland besondere Bedeutung: Peter der Große nutzte den Stein in seinem Kurort in Karelia und ließ ihn auch in der Armee zur Wasseraufbereitung einsetzen.

Die außergewöhnliche Struktur des Steins inspirierte seither zahlreiche Anwendungen in Volkswissen, Tradition und Naturkunde.

Produktdetails:

Shungit: Typ II, 50-90 % Kohlenstoff

Größe: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm (B x L x H)

Material: Shungit

Gewicht: 70 g

Ursprungsland: Indien

Dieses Produkt ist frei von Nickel, Blei und Cadmium. Dies bedeutet, dass solche Metalle nicht Bestandteil sind oder lediglich in den begrenzten Mengen, die innerhalb der europäischen Produktsicherheitsnormen zulässig sind (REACH).

Die Eigenschaften von Edelsteinen auf unserer Website sind nicht wissenschaftlich belegt. Sie basieren auf Erfahrungen von Anwendern und Edelsteintherapeuten.

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Sie ersetzen keinesfalls medizinische Diagnosen oder Behandlungen. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Beschwerden immer einen Arzt.

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Orgonit Pyramide Rosenquarz mit Herz

Orgonit ist ein gegossenes Gemisch aus Harz, Metall und Quarz, von dem angenommen wird, dass es die Umgebungsenergie ausgleicht, indem es störende elektromagnetische Felder in einen gleichmäßigeren Fluss von „Orgon“ (Lebensenergie, Chi oder Prana) umwandelt. Viele Anwender platzieren Orgonit in Wohn- oder Arbeitsbereichen als Unterstützung für Entspannung und Wohlbefinden.

In dieser Orgonit Pyramide sind kleine Rosenquarzsplitter in die Harzmatrix eingebettet. Rosenquarz wird von Kristalltherapeuten geschätzt, weil er Offenheit, Mitgefühl und emotionale Harmonie fördert. Sein zarter Rosaton wird häufig mit dem Herzchakra in Verbindung gebracht, dem Zentrum von Verbundenheit und Empathie.

Ein Herzsymbol krönt das Design. Es steht für Zuneigung, Aufrichtigkeit und emotionale Klarheit. Praktiker meinen, dass es die nährenden Eigenschaften des Rosenquarzes verstärkt und dem Stück eine kohärente energetische „Signatur“ verleiht.

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