Neues Bundesgesetz genehmigt geheime NATO-Strategie zum Einsatz von Gentechnik mit Bezug zu Biowaffen

Der Gesetzentwurf HR 7653 ermächtigt die NATO, „Biotechnologie zu erforschen, zu entwickeln und einzusetzen“, etabliert internationale Kontrollen über Dual-Use-Systeme, die laut dem Gesetzentwurf die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten, und erlaubt Geheimhaltung.

Der Kongress hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der Gentechnik und synthetische Biologie in die geheime militärische Planungsstruktur der NATO einbeziehen und das Bündnis ermächtigen würde, „Biotechnologie zu erforschen, zu entwickeln und einzusetzen“.

Dieser Entwurf sieht vor, dass die Werkzeuge, die der Gesetzentwurf selbst regelt, die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.

Der Gesetzentwurf HR 7653 mit dem Titel „ Biodefense Diplomacy Enhancement Act “ wurde letzte Woche vom US-Abgeordneten Keith Self (Republikaner aus Texas) eingebracht und an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verwiesen.

Hier können Sie die wichtigsten Wahlkampfspender von Rep. Self sehen , darunter große US-amerikanische Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, RTX (Raytheon), L3Harris Technologies und Boeing – Unternehmen, die umfassend in militärischen Biodefense-, Biosurveillance- und Biogefahrenerkennungsprogrammen tätig sind.

Sollte das Gesetz in Kraft treten, würden die Technologien zur genetischen Veränderung biologischer Organismen formell in die koordinierte Verteidigungsinfrastruktur der NATO überführt, wo ihre Entwicklung, ihr Einsatz und ihre Kontrolle über militärische und diplomatische Kanäle geregelt würden.

Diese Gesetzgebung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Kongress , das Weiße Haus , das Energieministerium , das FBI , die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) bestätigt haben, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis der Manipulation von im Labor hergestellten Krankheitserregern war, was die in dem Gesetzentwurf behandelten Gentechniktechnologien verstärkt in den Fokus rückt. (COVID-19-Impfung Heilmittel oder Biowaffe? Klägeranwalt im Strafprozess gegen Gates, Bourla und Rutte wegen Terrorvorwurfs inhaftiert)

NATO ermächtigt zur „Forschung, Entwicklung und Anwendung von Biotechnologie“, einschließlich Gentechnik und synthetischer Biologie

Kernstück des Gesetzes ist eine Richtlinie, die US-Beamte anweist, Folgendes zu verfolgen:

„Bewertung der Möglichkeiten zur Erweiterung der NATO-Kapazitäten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Einsatz von Biotechnologie für internationale Sicherheitszwecke.“

Der Gesetzentwurf definiert Biotechnologie ausdrücklich wie folgt:

„Gentechnik, synthetische Biologie und Bioinformatik.“

Mithilfe dieser Technologien können Wissenschaftler Organismen auf genetischer Ebene verändern, beispielsweise bestehende biologische Systeme modifizieren oder neue konstruieren.

Indem die Gesetzgebung die NATO zur Entwicklung und zum Einsatz dieser Fähigkeiten ermächtigt, integriert sie biologische Ingenieurtechnologien in die operative Planungsstruktur des Bündnisses, und zwar unter der im Gesetzentwurf angegebenen Begründung, biologischen Bedrohungen zu begegnen.

Gesetzentwurf etabliert internationales Kontrollsystem für Technologien, die laut seinen Angaben Biowaffen ermöglichen könnten

Die Gesetzgebung verknüpft ihre Bestimmungen zur Biotechnologie unmittelbar mit Technologien, die zur Herstellung biologischer Waffen eingesetzt werden können.

Es ordnet die Koordinierung mit verbündeten Nationen hinsichtlich der Exportkontrollen an, die Folgendes regeln:

„Güter, die als Dual-Use-Güter identifiziert werden können und bei Verwendung für militärische Zwecke ein erhebliches Risiko für die nationale Sicherheit darstellen würden, wie beispielsweise Güter, die die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.“

Zur Dual-Use-Biotechnologie gehören Plattformen für die Gentechnik, Systeme der synthetischen Biologie und biologische Designtechnologien, die sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen eingesetzt werden können.

Durch die Einrichtung koordinierter internationaler Exportkontrollsysteme für diese Instrumente schafft das Gesetz einen mit der NATO abgestimmten Rahmen, der den Zugang zu denselben Kategorien von Gentechniktechnologien regelt, die der Gesetzentwurf selbst als geeignet zur Entwicklung von Biowaffen identifiziert.

Diese Technologien arbeiten auf molekularer Ebene und bilden die technische Grundlage für das moderne Bioengineering.

Die NATO-Biodefense-Strategie würde Gentechnik, Biosurveillance und biologische Gegenmaßnahmensysteme integrieren.

Der Gesetzentwurf verpflichtet den Außenminister, eine formelle „NATO-Biodefensestrategie“ zu entwickeln, die die biotechnologischen Fähigkeiten der verbündeten Nationen integriert.

Die Strategie muss Folgendes beinhalten:

„eine Bewertung der aktuellen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und den NATO-Mitgliedstaaten in den Bereichen Biotechnologie, Biosurveillance, biologische Gegenmaßnahmen und andere Fähigkeiten zur biologischen Verteidigung.“

Dies würde Gentechniktechnologien, biologische Überwachungssysteme und Gegenmaßnahmenprogramme formell in den Sicherheitsrahmen der NATO auf Bündnisebene integrieren.

Die im Gesetzentwurf definierte Biosurveillance umfasst das Sammeln und Analysieren von Informationen über biologische Bedrohungen und Krankheitsaktivitäten, um biologische Vorfälle zu erkennen und darauf reagieren zu können.

Eine als geheim eingestufte Anhangsklausel ermöglicht die Geheimhaltung der NATO-Pläne für Gentechnik und Biotechnologie.

Die Gesetzgebung sieht ausdrücklich die Geheimhaltung von Teilen dieser Biotechnologie-Strategien vor, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufwirft.

Darin wird der dem Kongress zu meldende Bericht aufgeführt:

„ist in unklassifizierter Form einzureichen, kann aber einen klassifizierten Anhang enthalten, sofern dieser separat eingereicht wird.“

Dies bedeutet, dass die NATO-Planung im Bereich Biotechnologie, Bedrohungsanalysen und Einsatzstrategien, die Gentechnik und biologische Gegenmaßnahmen beinhalten, der Öffentlichkeit vorenthalten werden könnten.

Da Verschlusssachen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, könnten Entscheidungen über die Entwicklung, den Einsatz und die Koordinierung dieser Technologien vollständig außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung getroffen werden.

Gesetzesentwurf würde Gentechnik und synthetische Biologie als formale militärische Fähigkeiten der NATO etablieren

Das Gesetz weist den Staatssekretär an:

„die außenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten voranbringen, um die Zusammenarbeit mit den Verbündeten und Partnern der Vereinigten Staaten im Bereich der internationalen biologischen Verteidigung, der biologischen Sicherheit und der Biotechnologie zu verbessern.“

Damit werden Gentechnik, synthetische Biologie und biologische Ingenieurtechnologien formell als Sicherheitsfähigkeiten auf Bündnisebene etabliert, die durch die NATO-Koordination geregelt werden.

Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden, würden diese Technologien in den Verteidigungsplanungsrahmen der NATO eingebunden, zusammen mit anderen strategischen Sicherheitsfähigkeiten, die auf Ebene des Militärbündnisses verwaltet werden.

Der Gesetzentwurf bleibt im Ausschuss.

Der Gesetzentwurf HR 7653 wurde am 23. Februar 2026 eingebracht und an den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verwiesen.

Es wurde noch nicht abgestimmt.

Sollte das Gesetz in Kraft treten, würde es die NATO ermächtigen, Gentechnik und synthetische Biologie im Rahmen einer geheimen Biodefense-Strategie zu entwickeln, einzusetzen und zu steuern, während gleichzeitig internationale Kontrollsysteme für Technologien eingerichtet würden, die laut Gesetzesentwurf selbst die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten.

Fazit

Zum ersten Mal hat der Kongress einen Gesetzesvorschlag unterbreitet, der Gentechnik und synthetische Biologie in das geheime militärische Planungssystem der NATO einbeziehen würde.

Dadurch könnten ihre Entwicklung, ihr Einsatz und ihre Kontrolle auf Bündnisebene nach Strategien geregelt werden, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden könnten – und zwar genau jene Technologiekategorien, von denen der Gesetzesentwurf selbst einräumt, dass sie die Herstellung von Biowaffen ermöglichen könnten.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 03.03.2026