«NO KINGS (Keine Könige)» Massenproteste in 3.300 Städten gegen US-Regierungspolitik

Am 28.3.2026 kam es mit gesamt acht bis neun Millionen Demonstranten der NO-Kings-Bewegung in ca. 3.300 US-Städten, zur grössten eintägigen Protestveranstaltung in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Bernie Sanders: „Trump und Netanjahu begannen einen Krieg gegen den Iran, doch dieser ist verfassungswidrig…“

Die „NO KINGS“-Proteste am 28.3.2026 bildeten den vorläufigen Höhepunkt von Massendemonstrationen, die im Jahr 2025 ihren Ausgang nahmen und sich gegen die Politik der Trump-Administration II richten.

Darunter fallen auch das brutale Vorgehen und die Gewaltexzesse der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die rechtschaffende US-Bürger erschoss, wie beispielsweise:

Renée Nicole Good (37), die am 7. Januar 2026 in Minneapolis, Minnesota, von einem Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in ihrem Fahrzeug erschossen wurde.

Alex Jeffrey Pretti (37), ein Krankenpfleger, der am 24. Januar 2026 in Minneapolis von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde tödlich niedergestreckt wurde.

Keith Porter Jr. (43), der am Abend des 31. Dezember 2025 vor seinem Wohnkomplex in Los Angeles, Kalifornien, von einem dienstfreien ICE-Beamten erschossen wurde.

Die Proteste gegen die ICE-Ausschreitungen wurden von den NO-KINGS-Organisatoren als Widerstand gegen die US-Einwanderungspolitik und repressive Politik der Trump-Administration angeprangert.

Ende Februar 2026 kam der verfassungs- und völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran dazu.

Das hat die Anständigen unter der US-Bevölkerung noch weiter aufgebracht und die Reaktionen der Bevölkerung in besagten Grossdemonstrationen, die von den NO-KINGS-Organisatoren mit „Widerstand gegen einen sinnlosen Krieg“ überschrieben wurden, gipfeln lassen.

In Saint Paul, Minnesota, gehörten Politiker, wie Senator Bernie Sanders sowie der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz zusammen mit Künstlern, wie Bruce Springsteen, Jane Fonda, Joan Baez und Maggie Rogers zu den Rednern.

Bernie Sanders übte schonungslose Kritik am US-Präsidenten persönlich sowie an dessen Politik:

„… Wir sagen laut und stolz, dass wir als Amerikaner unser Erbe niemals aufgeben werden. Wir werden Autoritarismus niemals akzeptieren. Wir werden eine Oligarchie niemals akzeptieren.

Und wir werden niemals einen Präsidenten akzeptieren, der ein pathologischer Lügner, Kleptokrat und Narzisst ist sowie Tag für Tag die Verfassung der Vereinigten Staaten und Rechtsstaatlichkeit untergraben lässt!“

Während die Mehrzahl der Kundgebungen in den Vereinigten Staaten stattfanden, wurden vergleichbare Demonstrationen auch in Australien, Costa Rica, Westeuropa und Japan geplant. In Frankreich schlossen sich verschiedene Basisbewegungen in größeren Städten des Landes zu Protesten zusammen.

Treffend haben die NO KINGS Organisatoren die US-Missstände wie folgt auf den Punkt gebracht:

Übersetzung:

In Amerika gibt es keine Könige

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Vermummte geheime Polizei, die unsere Kommunen terrorisiert. Ein gesetzwidriger, katastrophaler Krieg, der uns in Gefahr bringt und unsere Lebenserhaltungskosten in die Höhe treibt. Angriffe auf unsere Meinungsfreiheit, unsere Bürgerrechte und unser Wahlrecht.

Kosten, welche Familien an den Rand des Abgrunds treiben. Trump will als Tyrann über uns herrschen. Aber das hier ist Amerika, wo die Macht beim Volk liegt – nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Busenfreunden.

Am 28. März kommen wir zusammen und sagen laut und deutlich: Keine Könige!

Übersetzung – Zitat Ende

Der Aufruf der NO-KINGS Bewegung hat alle bisherigen Rekorde gebrochen: Doch, falls König Trump so weiter machen wollte, wie bisher, wird er nicht nur im Ausland, sondern auch im eigenen Land, auf immer stärkeren Widerstand stossen.

Dazu droht der Republikanischen Partei die immer wahrscheinlicher werdende Niederlage bei den kommenden US-Zwischenwahlen im November 2026.

Bei den US-Halbzeitwahlen werden die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Teil des Senats neu gewählt.

Düstere Aussichten für den selbstherrlichen 47. Präsidenten

Sollten die Zwischenwahlen im November 2026 für die Republikaner verlorengehen, muss Donald Trump aller Voraussicht nach mit einem Amtsenthebungsverfahren rechnen, weil er den Krieg gegen den Iran entgegen der US-Verfassung am Kongresses vorbei vom Zaun brechen liess: Artikel I, Sektion 8, Klausel 11 der US-Verfassung verleiht nur dem Kongress das Recht, um „Kriege erklären“ zu lassen.

Darauf hat Donald Trump in seiner Selbstherrlichkeit im Überschwang vermeintlicher Allmacht wohl leichtsinnigerweise vorschnell „vergessen“!

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 30.03.2026