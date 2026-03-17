Trotz der Ergebnisse der Untersuchung wehrt sich die Familie gegen die Forderung nach Rückzahlung des Geldes.

Eine Asylbewerberfamilie in Österreich wurde zur Rückzahlung von 66.457 € an Sozialleistungen verurteilt, nachdem die Behörden festgestellt hatten, dass die Familie in ihrer Heimat Türkei über beträchtliche Vermögenswerte verfügte, darunter ein großes Weingut, eine Wohnung in Istanbul und eine beträchtliche Menge an Kryptowährung.

Der Fall kam im vergangenen Sommer bei einer Inspektion in einer Asyleinrichtung im oberösterreichischen Braunau ans Licht. Die Beamten stellten fest, dass der 37-jährige Familienvater in der Türkei wertvolle Immobilien besaß.

Wie die Kronen Zeitung berichtet , entdeckten die Ermittler außerdem eine Kryptowährungs-Wallet mit 1,5 Bitcoins, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa 150.000 Euro hatten.

Die oberösterreichischen Behörden reagierten mit der sofortigen Beendigung der Leistungsansprüche der Familie. Auch ihre Unterkunft wurde entzogen, und am 20. Juli forderte der Staat die Rückzahlung von insgesamt 66.457 Euro. Die Summe umfasste die Kosten für Sozialleistungen, Lebensmittelbeihilfen, Krankenversicherung und Unterkunft.

Die Familie hat die Rückzahlungsforderung jedoch bestritten, und der Fall ist nun vor Gericht anhängig.

„Wir setzen alle rechtlichen Mittel ein, um die Verantwortlichen bei Sozialbetrug zur Rechenschaft zu ziehen. So konnten wir im vergangenen Jahr rund 900.000 Euro an veruntreuten Sozialgeldern zurückerhalten – das Verfahren ist noch anhängig, und wir verfolgen es mit Nachdruck“, sagte der oberösterreichische Staatsrat für Integration, Christian Dörfel. („Migration von globalen Eliten orchestriert“ – Bischof Athanasius Schneider)

Der Fall ereignet sich inmitten allgemeiner Besorgnis über Sozialleistungsbetrug in Österreich. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass die Behörden laut Zahlen der Task Force für Sozialleistungsbetrug (SOLBE) 4.865 Fälle von Sozialleistungsbetrug mit Bezug auf das Jahr 2024 registriert haben.

Seit der Gründung der Behörde im Jahr 2018 haben die Ermittler nach eigenen Angaben betrügerische Ansprüche in Höhe von insgesamt 135,6 Millionen Euro aufgedeckt. Die Behörden schätzen, dass rund 70 Prozent der Verdächtigen in diesen Fällen ausländische Staatsangehörige sind.

„Mehr als 70 Prozent der Verdächtigen sind keine österreichischen Staatsbürger“, sagte Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung, die für die Bekämpfung von Sozialbetrug zuständig ist.

Eine von den Ermittlern aufgedeckte gängige Masche besteht darin, dass sich Paare an getrennten Adressen anmelden, um höhere Sozialleistungen zu erhalten, während sie weiterhin zusammenleben.

Die Behörden haben mehrere aufsehenerregende Fälle angeführt. So bezog beispielsweise ein bosnischer Staatsbürger monatlich 1.250 Euro an österreichischen Sozialleistungen und erzielte gleichzeitig Einnahmen aus der Vermietung mehrerer Immobilien in seinem Heimatland. Dieses System kostete die österreichischen Steuerzahler Berichten zufolge rund 100.000 Euro.

Im November 2024 begann der Prozess gegen einen 62-jährigen Syrer, dem vorgeworfen wurde, über ein Jahrzehnt hinweg fast 200.000 Euro an Sozialleistungen unrechtmäßig bezogen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen August 2014 und Januar 2024 monatlich bis zu 1.400 € an Mindesteinkommensbeihilfe und Krankenversicherungsleistungen bezogen zu haben, obwohl er angeblich die türkische Staatsbürgerschaft besaß, was seine Anspruchsberechtigung auf Unterstützung beeinträchtigt haben könnte.

Die meisten Fälle von Sozialbetrug wurden in Wien registriert, wo die Behörden 2.626 Fälle aufdeckten, gefolgt von Niederösterreich mit 508 Fällen. Seit 2018 hat die Sonderkommission insgesamt 25.156 Verdachtsfälle untersucht.

Quellen: PublicDomain/rmx.news am 17.03.2026

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