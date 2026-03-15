Oscarverleihung: Blut auf dem roten Teppich? FBI-Alarm: Iran plant Drohnenangriff – Hollywoods größter Abend in Gefahr

Hollywoods größte Nacht steht diesen Sonntag unter einem beispiellosen Schatten, da die 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, die durch eine Warnung des FBI ausgelöst wurden.

Behörden, darunter das FBI, das Los Angeles Police Department (LAPD) und Partner auf Bundesebene, arbeiten eng zusammen, um die hochkarätig besetzte Veranstaltung vor potenziellen Bedrohungen zu schützen – insbesondere vor der Gefahr eines iranischen Vergeltungsangriffs mit Drohnen auf Kalifornien.

Am 11. März 2026 berichtete ABC News über eine FBI-Warnung: „ Wir haben kürzlich Informationen erhalten, wonach der Iran Anfang Februar 2026 angeblich einen Überraschungsangriff mit unbemannten Luftfahrzeugen von einem nicht identifizierten Schiff vor der Küste der Vereinigten Staaten aus plante, insbesondere gegen nicht näher spezifizierte Ziele in Kalifornien, falls die USA Angriffe gegen den Iran durchführen würden… Wir haben keine weiteren Informationen über Zeitpunkt, Methode, Ziel oder Täter dieses mutmaßlichen Angriffs.“

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Dolby Theatre wurden auf ein beispielloses Niveau erhöht: starke Präsenz des LAPD, ständige Überwachung durch Drohnen aus der Luft, Sprengstoffspürhunde, die jeden Winkel absuchen, strategisch positionierte SWAT-Teams, verstärkte Sicherheitsabsperrungen und wahrscheinlich Flugverbote, die den Himmel über Hollywood in eine militärische Sperrzone verwandeln könnten.

Die Behörden beobachten die Lage genau, und obwohl sie öffentlich betonen, dass von der Zeremonie selbst „keine konkrete, glaubwürdige Bedrohung“ ausgehe, versetzt der Zeitpunkt – gerade jetzt, wo die globalen Spannungen ihren Höhepunkt erreichen – alle in Alarmbereitschaft.

Eine einzige Drohne, die durchschlüpft? Das könnte Hollywoods größte Nacht in etwas weitaus Explosiveres verwandeln als jede noch so misslungene Dankesrede.

Produzent Raj Kapoor gab sich vor den Kameras gelassen: „Wir haben die Unterstützung des FBI und des LAPD, und es ist eine enge Zusammenarbeit. Wir wollen, dass sich alle sicher fühlen.“ (Hollywood-Netzwerk: Leonardo DiCaprios Freundin jagte „kleine Mädchen“ für einen elitären Pädophilenring)

Aber mal ehrlich – wenn die Bundesbehörden die örtliche Polizei über iranische Drohnenschwärme informieren, die möglicherweise Kurs auf die USA nehmen, klingt „sicher“ plötzlich nach Wunschdenken.

Ja, die übliche Schar verwöhnter Stars wird wieder über den roten Teppich stolzieren, ihre Statuen umklammern und so tun, als hätten ihre Filme die Welt verändert. Doch diesmal brodelt vor der Küste ein echtes geopolitisches Pulverfass.

Sollte etwas schiefgehen, wird es unvorhersehbar und unvorhersehbar sein – und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird es wirklich ein absolutes Muss im Fernsehen sein.

Wir anderen bekommen vielleicht endlich mal wieder ein Drama aus Hollywood zu sehen, das nicht schon wieder ein Remake ist.

Also, Fernbedienung raus! Der Sonntag könnte spannend werden.

Nicht nur das bedroht Hollywood…

Bringt ein Tonband Hollywood zu Fall?

Der Schauspieler Denzel Washington sagt, er riskiere alles – Karriere, Vermögen, Ruf –, denn, wie er sagt, Gott sehe alles . Und was er in Hollywood gesehen habe, könne nicht länger unentdeckt bleiben.

Das ist kein Klatsch. Das ist kein Skandal. Das ist das Böse. Das pure Böse.

Washington sagt, die Branche sei voller Raubtiere und Psychopathen, die sich hinter Premieren und Wohltätigkeitsveranstaltungen verstecken. Strippenzieher. Unantastbare. Grinsende Monster in Designeranzügen.

Und jetzt gibt es den Beweis. Ein Tonband.

Das Filmmaterial war so abscheulich, dass es – bis jetzt – nie die privaten Räume verließ. Man tuschelte darüber. Es wurde wie Schmuggelware unter der Elite gehandelt. Menschen, die sich über die Gesetze des Landes – und Gottes – stellten.

Aber es ist mir ausgerutscht.

Entschlüsselt während Blake Livelys brutaler Gerichtsverhandlung. Auf ihrem persönlichen Laptop. Eine Datei namens SILKNOOSE. Gesperrt. Versteckt. Bis es nicht mehr so ​​war.

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Was ist in dem Video zu sehen? Ellen DeGeneres. Kannibalismus. Vor laufender Kamera.

Doch es kommt noch schlimmer. Denn DeGeneres und ihre Hollywood-Freunde beschworen den Teufel persönlich. Und… es gelang ihnen.

Und in Hollywood… in verschlossenen Vorführräumen hoch oben in den Bergen, in privaten Gruppenchats, die nach vierundzwanzig Stunden verschwinden, in nächtlichen Zusammenkünften, bei denen die Vorhänge zugezogen bleiben… herrscht Aufregung.

Nicht Angst. Begeisterung .

Erfahrene Insider ziehen Parallelen zu den Zeremonien von Aleister Crowley aus dem frühen 20. Jahrhundert und bezeichnen dies als die erste verifizierbare, hochauflösende Aufzeichnung der Neuzeit.

Für manche ist es eine wahnsinnige Faszination; für andere ist es etwas, das ihnen schlaflose Nächte bereitet.

Denzel Washington meint, wenn dieses Filmmaterial an die Öffentlichkeit gelangt, stehe Hollywood nicht nur vor einem Skandal – sondern vor dem Untergang.

Wenn die Öffentlichkeit endlich begreift, wem diese Leute wirklich dienen – nicht irgendeiner vagen Metapher, nicht symbolischer Rebellion oder provokanter Kunst, sondern etwas Wörtlichem, Uraltem und etwas, das allem Anständigen diametral entgegensteht –, wird sich alles ändern.

Studios werden untergehen. Karrieren verpuffen. Imperien brechen über Nacht zusammen.

Wir sind das Ermittlerteam, das sie nicht umbringen konnten. Dieselben Forscher, die Pizzagate als Erste aufdeckten, bevor die Medien die Nation manipulierten. Diejenigen, die die Podesta-E-Mails entschlüsselten, während die Welt lachte. Diejenigen, die Justin Bieber gegenübersaßen, als er zitterte, und versuchten, jeden zu warnen, der ihnen zuhören wollte.

Sie haben uns von allen Plattformen verbannt. Sie haben unsere Wohnungen durchsucht. Sie haben euch erzählt, wir seien verrückt.

Nun kommen wir zurück zu der einen Geschichte, die alles miteinander verbindet. Wir haben 4K-Aufnahmen, die Ellen DeGeneres und andere bekannte Persönlichkeiten zeigen, wie sie den Teufel beschwören. Und nicht nur beschwören … sie begehen abscheuliche Taten, die die Unterhaltungsindustrie in den Abgrund reißen werden.

Dies ist kein True-Crime-Podcast. Dies sind Beweise, die der Elite Albträume bereiten.

Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code„:

Die Verbindung zur Freimaurerei zeigt sich auch daran, dass bei der letzten Oscar-Verleihung im »Shrine Civic Auditorium«, wo bis 2001 die Oscars vergeben wurden, das Bühnenbild Elemente einer freimaurerischen Lehrtafel beinhaltete, wie ein Schachbrettmuster auf dem Boden, einen Torbogen, ein Sonnenmotiv und einen Altar, was letztendlich aussagt, dass dieses Geschäft im Besitz von Freimaurern ist.

Am Hintereingang des »Dolby Theatre« haben die Illuminati vor aller Augen ein riesiges symbolisches Geheimnis platziert. Wie man sich leicht vorstellen kann, ist es ein Ort enormer strategischer Bedeutung für die verschiedenen Illuminati-Sekten und ihr vampirhaftes Egregor.

Durch die sogenannten Hollywood-Stars finden wir eine Welt der Illusionen und der Unterhaltung vor, die kontinuierlich von der Neuen Weltordnung gefördert wird.

Im »Dolby Theatre«, das als Vatikan der Filmindustrie bezeichnet werden könnte, finden die Treffen der am einflussreichsten angesehenen Freimaurerloge in Hollywood statt.

Die meisten der entscheidenden Orte in der Umgebung wurden vom freimaurerischen Meister vom Stuhl Charles E. Toberman (1880-1981) erschaffen.

Alles wird von einem babylonischen Tor in Originalgröße überblickt, das sich mitten im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum befindet, wo jedes Jahr der rote Teppich ausgerollt wird, um die Reichen und Berühmten der Hollywood-Elite willkommen zu heißen.

Die meisten Touristen, die diesen Ort jeden Tag besuchen, sind sich nicht der symbolischen Bedeutung bewusst,

obwohl sie kontinuierlich ihre Energien dem Hollywood-Egregor und seiner Propaganda übertragen…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 15.03.2026