Pandemie-Plan: WHO plant nächste Grippe-Welle

Während die Welt noch immer die Narben der Corona-Jahre verarbeitet, arbeitet die Weltgesundheitsorganisation bereits emsig am nächsten Kapitel.

In einer Online-Sitzung am vergangenen Mittwoch hat die WHO ihr sogenanntes Pandemic Influenza Preparedness Framework (PIP) in den Mittelpunkt gerückt – ein Rahmenwerk, das nichts Geringeres vorsieht als die globale Steuerung der nächsten Influenza-Pandemie. Man könnte meinen, die Blaupause von 2020 werde lediglich neu etikettiert.

Ungewählte Bürokraten am Steuer der Weltgesundheit

Was bei dieser Sitzung besonders ins Auge sticht: Es sind keine demokratisch legitimierten Volksvertreter, die hier über das Schicksal von Milliarden Menschen entscheiden.

Es sind WHO-Funktionäre, Pharmavertreter und Technokraten, die in geschlossenen virtuellen Räumen die Weichen für den nächsten globalen Gesundheitsnotstand stellen.

Das PIP-Framework regelt, wie Influenza-Virusproben weltweit ausgetauscht werden, wie Impfstoffe, antivirale Medikamente und Diagnostika verteilt werden sollen – und vor allem: wer dabei das Sagen hat.

Die WHO selbst bezeichnet ihr System stolz als „das erste und einzige globale System für Zugang und gerechte Teilhabe im Bereich der öffentlichen Gesundheit“. Klingt edel.

Doch hinter der wohlklingenden Fassade verbirgt sich ein Mechanismus, der Pharmaunternehmen privilegierten Zugang zu biologischen Materialien gewährt – im Gegenzug für die Lieferung von „Pandemie-Gegenmaßnahmen“. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, bei dem der einfache Bürger bestenfalls als Empfänger vorgesehen ist, niemals als Mitentscheider. (9,5 Milliarden US-Dollar für die nächste Pandemieplanung: Neue Dokumente werfen Fragen zur globalen Gesundheitsarchitektur auf)

Die Lehren aus Corona – oder besser: deren Verweigerung

Wer gehofft hatte, die desaströsen Erfahrungen der Covid-Jahre würden zu einem Umdenken führen, wird bitter enttäuscht. Statt die massiven Grundrechtseinschränkungen – Schulschließungen, Ausgangssperren, Impfpflichten, Hygieneregime – kritisch aufzuarbeiten, scheint die WHO exakt diese Instrumente für den nächsten Einsatz zu konservieren.

Die Organisation hat wiederholt betont, dass künftige „Influenza-Pandemien“ kommen werden. Wenn die WHO so etwas sagt, dann meint sie damit einen politisch ausgerufenen Gesundheitsnotstand mit dem vollen Arsenal an Maßnahmen, das die Welt seit 2020 kennt.

Besonders aufschlussreich ist die Rolle, die Dr. Maria Van Kerkhove weiterhin spielt. Die amtierende Direktorin für Epidemie- und Pandemiemanagement bei der WHO war während der Corona-Pandemie eine der lautstärksten Verfechterinnen restriktiver Top-down-Maßnahmen.

Sie hetzte öffentlich gegen das Konzept der natürlichen Herdenimmunität – ein wissenschaftlich seit Jahrzehnten anerkanntes Prinzip – und trieb stattdessen die Agenda einer möglichst umfassenden staatlichen Kontrolle voran. Dass ausgerechnet diese Figur nun eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung auf die nächste Pandemie einnimmt, spricht Bände.

Ein digitales Genom als Grundlage für Milliarden-Entscheidungen

Man erinnere sich: Während der Covid-Pandemie wies die WHO die internationale Wissenschaftsgemeinschaft an, ein von der chinesischen Regierung veröffentlichtes digitales SARS-CoV-2-Genom als maßgeblich zu behandeln – ohne unabhängige Verifizierung der zugrunde liegenden Patientenprobe.

Auf dieser fragwürdigen Grundlage bauten Regierungen und Pharmakonzerne weltweit ihre gesamte Diagnostik, Überwachung und Impfstoffentwicklung auf. Milliarden Dollar flossen, Milliarden Menschen wurden geimpft, Grundrechte wurden suspendiert – alles basierend auf einer Sequenz, deren Herkunft nie unabhängig überprüft wurde.

Dieses Muster droht sich nun zu wiederholen. Das über das Epidemics and Pandemics Information Network (EPI-WIN) organisierte Kommandoframework soll künftig vorschreiben, wie Regierungen, Labore und Pharmahersteller während einer Influenza-Pandemie zu agieren haben.

Die Infrastruktur, die bereits die Covid-Reaktion steuerte, wird für den nächsten Zyklus in Stellung gebracht. Schneller, effizienter, umfassender.

Wo bleibt die demokratische Kontrolle?

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Die entscheidende Frage, die sich jeder mündige Bürger stellen sollte, lautet: Wer kontrolliert eigentlich die WHO? Wer hat diese Organisation ermächtigt, globale Gesundheitspolitik zu diktieren, die unmittelbar in die Souveränität von Nationalstaaten eingreift?

Die Antwort ist so ernüchternd wie beunruhigend: praktisch niemand. Die WHO finanziert sich zu einem erheblichen Teil aus privaten Spenden – allen voran der Bill & Melinda Gates Foundation – und agiert weitgehend losgelöst von demokratischer Rechenschaftspflicht.

Für Deutschland ist diese Entwicklung von besonderer Brisanz. Schon während der Corona-Jahre zeigte sich, wie bereitwillig die deutsche Politik WHO-Empfehlungen in nationales Recht umsetzte, ohne deren wissenschaftliche Grundlage ernsthaft zu hinterfragen.

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden – geschlossene Betriebe, verlorene Bildungsjahre, psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen – sind bis heute nicht aufgearbeitet. Stattdessen wird bereits die nächste Runde vorbereitet.

Es wäre an der Zeit, dass souveräne Nationen dem Beispiel Neuseelands folgen, das kürzlich die WHO-Gesundheitsvorschriften ablehnte.

Doch dafür bräuchte es Politiker mit Rückgrat – eine Ressource, die in Berlin bekanntlich chronisch knapp ist. Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hat bislang keinerlei Anstalten gemacht, die deutsche Abhängigkeit von WHO-Direktiven grundsätzlich in Frage zu stellen.

Man darf gespannt sein, ob sich das ändert, wenn die nächste „Pandemie“ ausgerufen wird – oder ob der deutsche Bürger erneut zum bloßen Befehlsempfänger einer supranationalen Gesundheitsbürokratie degradiert wird.

Die Infrastruktur, die bereits die COVID-19-Reaktion gesteuert hat, wird für den nächsten Pandemie-Zyklus in Stellung gebracht.

Eines steht fest: Wer nach den Erfahrungen der Jahre 2020 bis 2023 noch immer blind auf die Weisheit der WHO vertraut, hat aus der Geschichte nichts gelernt.

Die Bürger dieses Landes täten gut daran, wachsam zu bleiben – und im Zweifel lieber auf bewährte Werte wie Eigenverantwortung, kritisches Denken und physische Vermögenssicherung zu setzen, statt auf die Versprechen einer Organisation, deren Bilanz bestenfalls durchwachsen ist.

In Zeiten, in denen politische Institutionen zunehmend an Glaubwürdigkeit verlieren, erweisen sich physische Edelmetalle einmal mehr als verlässlicher Anker – unabhängig von den Launen supranationaler Bürokratien und den Zyklen politisch inszenierter Krisen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 20.03.2026