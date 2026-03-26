Plädoyer vor Gericht in Amsterdam: „Die Epstein-Akten beweisen, dass eine bösartige Elite die Weltbevölkerung ausrotten will.

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Eine satanische Elite mit einem mafiaähnlichen Schweigekodex, Gegner inhaftiert oder ermordet, Impfstoffe beworben mit Propagandamethoden direkt aus Goebbels‘ Lehrbuch.

Der Anwalt Peter Stassen, der in Hochform war, fand am vergangenen Montag während einer Berufungsverhandlung vor dem Amsterdamer Berufungsgericht deutliche Worte, um den Richtern zu erklären, warum „seine“ Sachverständigen im Coronavirus-Impfstoffprozess gegen Bill Gates, Mark Rutte und eine Reihe weiterer Schlüsselfiguren der Corona-Ära unter Eid aussagen müssen.

Dabei bezog er sich auf die viel diskutierten Epstein-Akten. „Heute verhandeln wir einen Fall von globaler Bedeutung.“

Das Berufungsverfahren in Amsterdam ist Teil eines umfassenden Megaprozesses, der am 14. Juli 2023 mit einer Klageerhebung in einem sogenannten Hauptverfahren gegen den niederländischen Staat und Schlüsselfiguren der Corona-Krise begann.

Zu den Klägern zählen der Milliardär Bill Gates, der Pfizer-Chef Albert Bourla, der ehemalige Ministerpräsident Mark Rutte, der damalige Gesundheitsminister Hugo de Jonge und zwölf weitere Personen. Die Anwälte Arno van Kessel und Peter Stassen vertraten sieben Mandanten, von denen einer inzwischen verstorben ist.

Die Kläger behaupten, durch die mRNA-Impfungen schwere Gesundheitsschäden erlitten zu haben und machen die genannten Parteien persönlich dafür haftbar.

Fast drei Jahre später hat das Hauptverfahren noch immer nicht begonnen, doch die Geschichte enthält bereits eine Reihe von Wendungen, die auch in einem Thriller nicht fehl am Platz wären.

So starb beispielsweise der amerikanische Professor Francis Boyle, ein Experte für Biowaffengesetzgebung, am 30. Januar 2025 im Alter von 74 Jahren plötzlich, kurz nachdem bekannt geworden war, dass er vor niederländischen Richtern aussagen wollte, der COVID-19-mRNA-Impfstoff sei eine Biowaffe. (Gerichtsverfahren in den Niederlanden: COVID-Imfpung – Teil des Great Reset, einer bösartigen Agenda zur Kontrolle der Bevölkerung (Video))

„Er war gesund und wurde höchstwahrscheinlich ermordet“, sagte Stassen dazu in der Anhörung am vergangenen Montag. Eine zweite folgenschwere Wendung ereignete sich im Juni 2025, als Van Kessel von einem Einsatzteam aus dem Bett geholt und unter dem Verdacht der Vorbereitung eines Terroranschlags festgenommen wurde, obwohl die Staatsanwaltschaft bis heute keine stichhaltigen Beweise dafür vorlegen konnte.

Nach mehr als 250 Tagen Untersuchungshaft durfte Van Kessel vor zwei Wochen endlich das Gefängnis von Vught verlassen und wartet nun mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause auf den Prozess. In der Zwischenzeit wurde ihm jedoch die Fahrerlaubnis entzogen, sodass Stassen auf sich allein gestellt ist.

Unterdessen wollte Stassen die Stellungnahmen von fünf internationalen Experten in das Verfahren einbringen, die belegen können, dass die mRNA-Impfstoffe „von einer Biowaffe nicht zu unterscheiden“ sind.

Es handelt sich um den Psychotherapeuten Joseph Sansone, die ehemalige Pharmamanagerin Sasha Latypova, die Forscherin Katherine Watt, den ehemaligen Pfizer-Manager Mike Yeadon und die ehemalige hochrangige US-Beamtin Catherine Austin Fitts.

Zwei von ihnen waren eigens für die Anhörung nach Amsterdam gereist. Sansone stützt seine Argumentation auf die eidesstattliche Erklärung des verstorbenen Professors Boyle, dessen Kernaussage ist, dass die mRNA-Injektionen Derivate illegaler militärischer Gain-of-Function- Forschung enthalten. Latypova argumentiert, dass COVID-19-mRNA-Injektionen offiziell als Dual-Use-Technologie anerkannt seien , was bedeute, dass sie sowohl medizinisch als auch militärisch eingesetzt werden könnten.

Laut Stassen versuchen die Anwälte der Angeklagten mit allen Mitteln, die Sachverständigen vom Gericht fernzuhalten. „Letztes Jahr habe ich ihre schriftlichen Stellungnahmen beim Gericht eingereicht“, erklärt er gegenüber De Andere Krant, „aber diese Dokumente können von der Gegenseite recht einfach beiseitegeschoben werden.

Das ändert sich völlig, wenn die Sachverständigen vor Gericht unter Eid aussagen und Fragen des Richters beantworten. Dann erhält man einen Bericht, zu dem der Richter sagt: Dies ist die im Laufe des Prozesses erarbeitete Sachverständigenmeinung. Dieser Bericht hat eine wesentlich höhere Beweiskraft als die schriftlichen Dokumente.“

Im vergangenen Jahr wies das Bezirksgericht der nördlichen Niederlande jedoch den Antrag ab, die fünf Sachverständigen unter Eid zu vernehmen.

Die Berufung gegen diese Entscheidung wurde am vergangenen Montag, dem 9. März, in Amsterdam verhandelt. Stassen tat dies im Namen von drei neuen Mandanten mit Impfschäden, die ebenfalls davon überzeugt sind, dass es sich bei den Impfstoffen um Biowaffen handelt.

In einer flammenden, einstündigen Rede, in der man auf den vollbesetzten Rängen eine Stecknadel hätte fallen hören können, argumentierte er, dass die Covid-19-Pandemie kein spontanes Ereignis, sondern Teil einer globalen Verschwörung sei, die er „ Covid-19: Der Große Neustart“ nennt . Dabei führte Stassen „allgemein bekannte Fakten“ über die Corona-Zeit an, die von offiziellen Stellen bestätigt wurden.

Covid-19 war nie mehr als eine leichte Grippe, wie unter anderem die WHO bestätigte. „Warum also der gesamten Weltbevölkerung Impfungen verabreichen, die keinen wirksamen Schutz vor einer Infektion boten?“, fragte sich Stassen. Letzteres war bereits 2022 bekannt, wie durchgesickerte Protokolle des RKI Krisenstabs, des deutschen Pendants der OMT, belegten.

„Es ist daher allgemein bekannt, dass die offizielle Covid-19-Darstellung falsch ist und alle Kampagnen mit dem Slogan ‚Du tust es für andere‘ auf nichts anderem als Täuschung beruhen.“ Auch der Einsatz des PCR-Tests sei fehlerhaft gewesen, da dieser keine Infektionen nachweisen könne, „was sein Erfinder, Nobelpreisträger Kary Mullis, wiederholt öffentlich erklärt hat.“

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Zu diesen und anderen Argumenten, die Stassen bereits in früheren Anhörungen vorgebracht hatte, fügte er eine völlig neue Dimension hinzu: „Sie haben sicherlich von den Epstein-Akten gehört“, sagte er zu den Richtern. „Daran führt kein Weg vorbei. Ohne jede Spekulation oder Zweifel belegt der Inhalt dieser Akten Folgendes: Es existiert eine global organisierte, böse Elite.“

Laut Stassen ist es auch sicher, dass Epstein dabei eine zentrale Rolle spielte: „Herr Epstein ist ein selbsternannter Transhumanist, jemand, der die Schöpfung des Menschen nicht achtet, es sei denn, er gehört der Geldaristokratie an. Auf Befehl seiner Vorgesetzten gestaltet Epstein die transhumanistische Agenda, die maßgeblich vom Wunsch geprägt ist, die Weltbevölkerung weitgehend auszurotten. Diese Agenda ist ein wesentlicher Bestandteil der Agenda des Großen Resets, deren Vollstrecker die Angeklagten sind.“

Stassen erläuterte den Richtern, wie Jeffrey Epstein zwischen Bill Gates und der amerikanischen Bank JP Morgan vermittelte, um ein Finanzsystem aufzubauen, das darauf abzielte, mit Impfstoffen Geld zu verdienen.

„Der Auslöser dieses komplizierten und undurchsichtigen Finanzkonstrukts war die Anzahl der sogenannten PCR-Todesfälle. Dies macht nun deutlich, warum die Angeklagten als Umsetzer des Projekts ‚Covid-19: The Great Reset‘ den PCR-Test durchsetzten. Die geplante Covid-19-Krise mit ausreichend vielen PCR-Todesfällen war eine Voraussetzung für den geplanten finanziellen Gewinn und entstand daher nicht zufällig.“

Die Richter hörten Stassens Erklärung mit ernsten Mienen an; die Anwälte der Gegenparteien – die selbst nicht anwesend waren – sahen keinen Anlass, inhaltlich darauf einzugehen.

„Wir erleben hier schlichtweg einen verzweifelten Versuch der Angeklagten, die Debatte zu unterdrücken“, schloss Stassen. „Wie kann es sein, dass sie weiterhin behaupten, es gäbe keine bösartige Elite, wo doch alles auf dem Tisch liegt – Millionen von Seiten! Es ist nicht hinnehmbar, dass dies immer noch geleugnet wird. In diesem Kontext ist das, was hier heute geschieht, absolut skandalös.“

Im Anschluss an die Anhörung veranstaltete die Stiftung Recht Op Recht eine Pressekonferenz in einem Amsterdamer Restaurant, bei der die etablierten Medien auffällig fehlten.

„Die Mainstream-Medien sind wieder einmal nicht erschienen, aber zum Glück sind echte Journalisten da“, sagte Stassen in die Kameras, Handys und Mikrofone, die von etwa zwanzig Bürgerjournalisten auf ihn gerichtet waren.

Eine weitere Person fehlte auffällig: Arno van Kessel. Die Frage, ob sein ehemaliger Kollege, nun frei, wieder eine Rolle im COVID-Impfstoffprozess spielt, brachte Van Stassen sichtlich in Verlegenheit: „Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen zu Van Kessel, und das werde ich auch heute nicht tun.“

Später erklärte er gegenüber De Andere Krant: „Ich stehe unter ständiger Beobachtung und muss außerhalb des Gerichtssaals äußerst auf meine Worte achten. Formal gesehen ist Van Kessel kein Anwalt mehr und spielt in diesem Fall keine Rolle mehr. Diese Haltung mag unsympathisch klingen, ist aber professionell.“

Dennoch endete die Pressekonferenz mit einer kollegialen Note aus Leeuwarden. Abe Dijkstra, Vorsitzender der Stiftung Recht op Recht, schloss mit den Worten: „Arno Van Kessel hat uns gerade eine Nachricht geschickt, in der er uns mitteilt, dass er die Gerichtsverhandlung per Livestream verfolgt hat und sehr stolz auf Peter ist.“

Das Gericht wird sein Urteil am 9. April verkünden.


Quellen: PublicDomain/deanderekrant.nl am 22.03.2026

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