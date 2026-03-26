Plädoyer vor Gericht in Amsterdam: „Die Epstein-Akten beweisen, dass eine bösartige Elite die Weltbevölkerung ausrotten will.

Covid-19 war nie mehr als eine leichte Grippe, wie unter anderem die WHO bestätigte. „Warum also der gesamten Weltbevölkerung Impfungen verabreichen, die keinen wirksamen Schutz vor einer Infektion boten?“, fragte sich Stassen. Letzteres war bereits 2022 bekannt, wie durchgesickerte Protokolle des RKI Krisenstabs, des deutschen Pendants der OMT, belegten.

„Es ist daher allgemein bekannt, dass die offizielle Covid-19-Darstellung falsch ist und alle Kampagnen mit dem Slogan ‚Du tust es für andere‘ auf nichts anderem als Täuschung beruhen.“ Auch der Einsatz des PCR-Tests sei fehlerhaft gewesen, da dieser keine Infektionen nachweisen könne, „was sein Erfinder, Nobelpreisträger Kary Mullis, wiederholt öffentlich erklärt hat.“

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Zu diesen und anderen Argumenten, die Stassen bereits in früheren Anhörungen vorgebracht hatte, fügte er eine völlig neue Dimension hinzu: „Sie haben sicherlich von den Epstein-Akten gehört“, sagte er zu den Richtern. „Daran führt kein Weg vorbei. Ohne jede Spekulation oder Zweifel belegt der Inhalt dieser Akten Folgendes: Es existiert eine global organisierte, böse Elite.“

Laut Stassen ist es auch sicher, dass Epstein dabei eine zentrale Rolle spielte: „Herr Epstein ist ein selbsternannter Transhumanist, jemand, der die Schöpfung des Menschen nicht achtet, es sei denn, er gehört der Geldaristokratie an. Auf Befehl seiner Vorgesetzten gestaltet Epstein die transhumanistische Agenda, die maßgeblich vom Wunsch geprägt ist, die Weltbevölkerung weitgehend auszurotten. Diese Agenda ist ein wesentlicher Bestandteil der Agenda des Großen Resets, deren Vollstrecker die Angeklagten sind.“

Stassen erläuterte den Richtern, wie Jeffrey Epstein zwischen Bill Gates und der amerikanischen Bank JP Morgan vermittelte, um ein Finanzsystem aufzubauen, das darauf abzielte, mit Impfstoffen Geld zu verdienen.

„Der Auslöser dieses komplizierten und undurchsichtigen Finanzkonstrukts war die Anzahl der sogenannten PCR-Todesfälle. Dies macht nun deutlich, warum die Angeklagten als Umsetzer des Projekts ‚Covid-19: The Great Reset‘ den PCR-Test durchsetzten. Die geplante Covid-19-Krise mit ausreichend vielen PCR-Todesfällen war eine Voraussetzung für den geplanten finanziellen Gewinn und entstand daher nicht zufällig.“

Die Richter hörten Stassens Erklärung mit ernsten Mienen an; die Anwälte der Gegenparteien – die selbst nicht anwesend waren – sahen keinen Anlass, inhaltlich darauf einzugehen.

„Wir erleben hier schlichtweg einen verzweifelten Versuch der Angeklagten, die Debatte zu unterdrücken“, schloss Stassen. „Wie kann es sein, dass sie weiterhin behaupten, es gäbe keine bösartige Elite, wo doch alles auf dem Tisch liegt – Millionen von Seiten! Es ist nicht hinnehmbar, dass dies immer noch geleugnet wird. In diesem Kontext ist das, was hier heute geschieht, absolut skandalös.“

Im Anschluss an die Anhörung veranstaltete die Stiftung Recht Op Recht eine Pressekonferenz in einem Amsterdamer Restaurant, bei der die etablierten Medien auffällig fehlten.

„Die Mainstream-Medien sind wieder einmal nicht erschienen, aber zum Glück sind echte Journalisten da“, sagte Stassen in die Kameras, Handys und Mikrofone, die von etwa zwanzig Bürgerjournalisten auf ihn gerichtet waren.

Eine weitere Person fehlte auffällig: Arno van Kessel. Die Frage, ob sein ehemaliger Kollege, nun frei, wieder eine Rolle im COVID-Impfstoffprozess spielt, brachte Van Stassen sichtlich in Verlegenheit: „Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen zu Van Kessel, und das werde ich auch heute nicht tun.“

Später erklärte er gegenüber De Andere Krant: „Ich stehe unter ständiger Beobachtung und muss außerhalb des Gerichtssaals äußerst auf meine Worte achten. Formal gesehen ist Van Kessel kein Anwalt mehr und spielt in diesem Fall keine Rolle mehr. Diese Haltung mag unsympathisch klingen, ist aber professionell.“

Dennoch endete die Pressekonferenz mit einer kollegialen Note aus Leeuwarden. Abe Dijkstra, Vorsitzender der Stiftung Recht op Recht, schloss mit den Worten: „Arno Van Kessel hat uns gerade eine Nachricht geschickt, in der er uns mitteilt, dass er die Gerichtsverhandlung per Livestream verfolgt hat und sehr stolz auf Peter ist.“

Das Gericht wird sein Urteil am 9. April verkünden.

🚨NEW: For the first time ever, the Covid jabs are called „bioweapons“ in court! 💥 Dutch lawyer suing the Architects of the Great Reset quotes Dr. Francis Boyle, who died right after agreeing to testify: „The COVID mRNA injection is a bioweapon… conceived by the Pentagon.“… pic.twitter.com/NtjxhJ5oeA — Sense Receptor (@SenseReceptor) March 15, 2026



Quellen: PublicDomain/deanderekrant.nl am 22.03.2026