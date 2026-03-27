Rekordhitze, Dürre und verheerende Waldbrände: Die südliche Hälfte der USA wird von der Hitze, der Austrocknung und den Flammen gequält

Haben wir im März in den USA jemals so extremes Wetter erlebt? Im Südwesten wurden Dutzende von Temperaturrekorden gebrochen. Gleichzeitig erstreckt sich eine alarmierende Reihe historischer Dürren von den Stränden Südfloridas bis zu den Bergen Nordcolorados. Normalerweise ist es um diese Jahreszeit nicht so heiß und trocken, und diese extremen Bedingungen schaffen ideale Voraussetzungen für Waldbrände. Von Michael Snyder

Die Waldbrandsaison hat noch nicht einmal begonnen, doch in einigen Teilen des Landes wüten bereits verheerende Brände. Wenn die Lage jetzt schon so schlimm ist, wie wird sie dann erst mitten im Sommer aussehen?

In den letzten Tagen hat eine gewaltige Hitzewelle den Südwesten der USA unerträglich heiß gemacht …

Nachdem die gigantische Hitzeglocke, die den Südwesten der USA heimgesucht hat, im März in 14 Bundesstaaten und in den gesamten USA Hitzerekorde gebrochen hat, wandert sie nun ostwärts und könnte sich als eine der ausgedehntesten Hitzewellen in der amerikanischen Geschichte erweisen, sagten Meteorologen und Wetterhistoriker.

Und es wird noch eine Weile so bleiben, vielleicht erst Mitte nächster Woche, wenn der April beginnt, sagte Meteorologe Gregg Gallina vom Wettervorhersagezentrum des Nationalen Wetterdienstes.

„Im Grunde wird es in den gesamten USA heiß sein“, sagte Gallina am Montag. „Das Gebiet mit Rekordtemperaturen ist extrem groß. Das ist das wirklich Merkwürdige daran.“

In weiten Teilen des Landes wird es sich diese Woche wie Sommer anfühlen, obwohl wir uns erst in den ersten Frühlingstagen befinden.

Was zum Teufel ist hier los?

Laut AccuWeather-Meteorologe Jesse Ferrell wurden „hunderte von täglichen Temperaturrekorden“ gebrochen, und diese Hitzewelle ist noch lange nicht vorbei…

Viele Orte von Kalifornien bis in Teile Colorados und Texas haben über mehrere Tage hinweg neue Tageshöchstwerte erreicht oder übertroffen. Teilweise wurden alte Rekorde um mehrere Grad pulverisiert. Einige Orte stellten neue Höchsttemperaturrekorde für den frühen Saisonbeginn auf und übertrafen damit die im März und April aufgestellten Werte, obwohl April noch eine Woche entfernt ist.

„Bislang haben wir 76 individuelle Monatstemperaturrekorde und Hunderte von Tagesrekorden gezählt“, sagte AccuWeather-Meteorologe und Social-Media-Produzent Jesse Ferrell. „Es ist wahrscheinlich, dass während der Hitzewelle bereits mehrere Monatsrekorde in den einzelnen Bundesstaaten aufgestellt wurden; die Daten werden derzeit noch von Regierungsstellen überprüft.“

Städte, die an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen neue Tagesrekorde aufgestellt oder übertroffen haben, sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen, aber einige Beispiele sind: San Francisco, Sacramento, Fresno und Palm Springs in Kalifornien; Las Vegas, Reno und Ely in Nevada; Phoenix, Flagstaff und Tucson in Arizona; Salt Lake City, Ogden und Cedar City in Utah; Pocatello und Boise in Idaho; Albuquerque, Santa Fe und Las Cruces in New Mexico; El Paso in Texas; und Durango in Colorado.

Es war ein so kalter Winter. (7 Katastrophen in 7 Tagen – Etwas wirklich Großes geschieht in Amerika und niemand spricht darüber)

Doch jetzt fühlt es sich plötzlich an, als wären wir im August.

Kaum zu glauben, aber die Höchsttemperatur erreichte am Freitag an vier Orten in Arizona und Kalifornien tatsächlich 112 Grad …

Am Freitag wurden laut Wetterdienst an vier Orten in Arizona und Kalifornien 112 Grad Fahrenheit (ca. 44 Grad Celsius) gemessen. Damit wurde der Rekord für den heißesten Märztag auf dem amerikanischen Festland nicht nur um 4 Grad Fahrenheit (ca. 2,2 Grad Celsius) übertroffen, sondern es wurde auch nur 1 Grad Fahrenheit (ca. 0,4 Grad Celsius) weniger als der bisher heißeste Apriltag in den kontinentalen USA gemessen.

112 Grad im März.

Das ist ja Wahnsinn!

In Phoenix war Montag der sechste Tag in Folge, an dem die Höchsttemperatur mindestens 100 Grad erreichte …

„In Phoenix gab es im März oder April noch nie mehr als fünf Tage hintereinander Höchsttemperaturen von 100 Grad Fahrenheit oder mehr“, sagte DePodwin. „Für diese Woche sind ein paar Tage mit Höchstwerten um die 100 Grad vorhergesagt, aber wenn die Temperaturen an diesen Tagen die 90er-Marke überschreiten, könnten wir zehn Tage in Folge mit Temperaturen über 100 Grad erleben.“

Am Montagnachmittag hatte die Serie von Tagen mit Höchstwerten um 100 Grad bereits sechs Tage in Folge erreicht. Die Höchsttemperatur am Montag betrug exakt 100 Grad.

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Okay, ich gebe zu, dass es in Phoenix immer heiß ist.

Aber wie erklärt man, was in Denver vor sich geht?

Am Dienstag wurde in Denver ein 130 Jahre alter Temperaturrekord gebrochen …

Denver hat am 24. März einen 130 Jahre alten Hitzerekord gebrochen. Der vorherige Rekord lag bei 76 Grad und wurde 1896 aufgestellt. Am Dienstag um 13 Uhr meldete der Nationale Wetterdienst für Denver 78 Grad.

Damit setzt sich eine Periode ungewöhnlich warmer Temperaturen für Colorado im März fort.

Am vergangenen Samstag erreichte die frühe Hitzewelle ihren Höhepunkt: Am internationalen Flughafen Denver wurden 86 Grad Fahrenheit (30 Grad Celsius) gemessen – ein neuer Rekord für die höchste jemals im März registrierte Temperatur. Während die Temperaturen am Flughafen knapp unter 90 Grad Fahrenheit (32 Grad Celsius) lagen, erreichten viele Orte in den Ebenen Temperaturen um die 90 Grad Fahrenheit (32 Grad Celsius) – ein außergewöhnlicher Wert für März.

In all meinen Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen.

Aber es war nicht nur heiß.

Seit Monaten herrscht in weiten Teilen der westlichen Hälfte des Landes ein sehr besorgniserregender Mangel an Niederschlägen.

Infolgedessen wiesen weltberühmte Skigebiete in Colorado und Utah „erschreckend leere Pisten“ auf …

In Skigebieten im Westen der USA kursierten diesen Winter Bilder von stillstehenden Sesselliften über braunen Hängen – in Gegenden, die normalerweise für ihre winterlichen Winter bekannt sind. Ikonische Bergorte wie Aspen in Colorado und Park City in Utah präsentierten sich mit erschreckend kahlen Pisten. Die Region litt unter einer historischen Schneearmut, die Experten zufolge in den kommenden Monaten zu Wasserknappheit und Waldbränden führen könnte.

„So schlimm war es schon lange nicht mehr“, sagte Russ Schumacher, Klimatologe des Bundesstaates Colorado und Direktor des Colorado Climate Center, einer Forschungsinitiative der Colorado State University, die extreme Wetterereignisse erfasst.

Er sagte, Colorado habe seit über 40 Jahren keine so extreme Schneearmut mehr erlebt. Auch Utah habe so etwas noch nie erlebt, sagte Jon Meyer, stellvertretender Klimatologe des Bundesstaates, und neu veröffentlichte Daten der Bundesregierung zur Dürre zeigten ähnliche Bedingungen in New Mexico und Arizona. Alle vier Bundesstaaten kämpfen mit einer rekordniedrigen Schneedecke – jener Schneemenge in den Bergen, die nach der Schneeschmelze Flüsse, Stauseen und Trinkwassersysteme speist.

Selbstverständlich sind nicht nur einige wenige westliche Bundesstaaten von Dürre betroffen.

Wie man der neuesten Karte des US-Dürremonitors entnehmen kann , leidet der Großteil des Landes derzeit unter Dürre in unterschiedlichem Ausmaß…

In einigen Gebieten ist die Dürre seit Jahren ein großes Problem, und ein kritischer Punkt rückt schnell näher.

So wird beispielsweise prognostiziert , dass der Wasserstand des Lake Powell noch vor Ende 2026 so weit sinken könnte, dass die Turbinen des nahegelegenen Glen Canyon Dam nicht mehr angetrieben werden können…

Die Folgen sind bereits im gesamten Colorado-Flussbecken spürbar, einem lebenswichtigen Wassereinzugsgebiet, das rund 40 Millionen Menschen versorgt und seit Jahrzehnten unter Druck steht. Laut NIDIS hat der Wasserstand in der Schneedecke einen historischen Tiefstand erreicht.

Dies bedroht den Lake Mead und den Lake Powell, die größten Stauseen des Beckens, und könnte die Wasserversorgung für Ackerland in einigen der trockensten Gebiete Arizonas, Kaliforniens und Nevadas gefährden, die über keine anderen verlässlichen Wasserquellen verfügen.

Prognosen der Bundesregierung zufolge könnte der Wasserstand des Lake Powell bis Ende des Jahres so weit sinken, dass die Turbinen des nahegelegenen Glen-Canyon-Staudamms nicht mehr angetrieben werden können. Diese Turbinen erzeugen Strom für Haushalte, Unternehmen und Bewässerungssysteme in der gesamten Region. Der Stausee ist derzeit zu etwa 25 % gefüllt.

Der Glen-Canyon-Staudamm erzeugt Strom für Millionen von Menschen in sieben verschiedenen Bundesstaaten.

Was werden sie also tun, wenn das Licht plötzlich ausgeht und nicht wieder angeht?

Der Wasserstand im Lake Mead sinkt ebenfalls, und sobald er niedrig genug ist, werden die Turbinen des Hoover-Staudamms ihren Betrieb einstellen …

Diese Videoanalyse von Bundesdaten zeigt, dass der Wasserstand des Lake Mead schneller sinkt als selbst in jüngsten Prognosen vorhergesagt. Der See wird voraussichtlich innerhalb weniger Jahre so weit absinken, dass die meisten Turbinen des Hoover-Staudamms ausfallen: ein Kettenreaktionsausfall, der die Stromerzeugung im gesamten Südwesten lahmlegen würde, während die Wasserbehörden von sieben südwestlichen Bundesstaaten darüber streiten, wer zuerst die Wasserversorgung einschränken muss.

Mit Geld allein lässt sich diese Krise nicht lösen.

Was wir wirklich brauchen, ist mehr Niederschlag.

Auch im Südosten erleben wir historische Dürreperioden.

Ich glaube nicht, dass ich jemals über eine Dürre in Florida geschrieben habe, aber im Moment erleben über 72 Prozent des gesamten Bundesstaates mindestens eine Dürre der Stufe 3…

Laut dem US-Dürremonitor sind über 72 % Floridas von Dürre der Stufen 3 oder 4 betroffen – den beiden schwersten Kategorien. Die Wasserstände der Flüsse und Bäche im nördlichen Drittel des Bundesstaates sind sehr niedrig.

„Die aktuelle Dürre ist vergleichbar mit derjenigen von 1998 bis 2002“, sagte Dan DePodwin, Vizepräsident für Wettervorhersage bei AccuWeather. „In Florida leben heute etwa acht Millionen Menschen mehr als zu Beginn des neuen Jahrtausends, was die verfügbaren Wasserressourcen zusätzlich belastet.“

In Florida regnet es normalerweise reichlich.

Doch dieses Jahr verläuft alles ganz anders, und so hat es seit Jahresbeginn bereits mehr als 1400 Waldbrände in Florida gegeben…

Seit Jahresbeginn hat Orlando nur etwa 32 % der üblichen Niederschlagsmenge erhalten – etwas mehr als 50 mm. Gainesville verzeichnete 34 % und Jacksonville 41 % des Durchschnitts. Häufiger Sonnenschein und trockene Winterluft haben die Bodenfeuchtigkeit stark reduziert, während sandige Böden schnell austrocknen und die Dürrebedingungen verschärfen.

Laut dem Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium von Florida haben trockene Vegetation mehr als 1.400 Waldbrände angefacht, die vom 1. Januar bis zum 15. März über 86.000 Hektar Land verbrannt haben.

Als ich vor vielen Jahren in Florida lebte, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass Waldbrände eine potenzielle Bedrohung darstellen würden.

Doch heutzutage leidet fast das ganze Land unter einem akuten Feuchtigkeitsmangel.

Jetzt, da der Winter vorbei ist, wüten im Westen des Landes Waldbrände…

Ende März befand sich Nebraska bereits inmitten einer historischen Waldbrandkatastrophe, die über 200.000 Hektar Land vernichtete. In South Dakota und Wyoming fachten starke, trockene Winde große Brände an. Dutzende Bewohner zweier Landkreise in Colorado mussten am Wochenende evakuiert werden, da Rekordtemperaturen und extrem niedrige Luftfeuchtigkeit die rasante Ausbreitung der Brände in der ausgedörrten Vegetation begünstigten. Und bis letzte Woche herrschte kalendarisch noch Winter.

Waldbrände wüten in den Great Plains, und auch in Arizona und Colorado brechen ungewöhnlich früh in der Saison Brände aus. Feuerwehrleute und Experten beobachten diese riesigen roten Flecken brennender Wälder und Graslandschaften mit Sorge und warnen davor, dass der Zeitpunkt, die Faktoren, die ihr rasantes Wachstum begünstigen, und die damit verbundenen Anzeichen für die kommende Brandsaison Anlass zur Besorgnis geben – möglicherweise ein Hinweis auf eine Ausweitung des Brandrisikos in größeren Teilen des westlichen Teils der Vereinigten Staaten.

Die in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr bisher abgebrannte Fläche liegt fast dreimal so hoch wie der 10-Jahres-Durchschnitt.

Es wird davor gewarnt, dass 2026 ein Rekordjahr für Waldbrände werden könnte, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern.

Was wir erleben, ist weit entfernt von Normalität.

Natürlich habe ich das in den letzten Monaten schon oft gesagt.

Wir leben wahrlich in extrem ungewöhnlichen Zeiten, und ich glaube, dass immer mehr Menschen das allmählich begreifen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.03.2026