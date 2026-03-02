Rentensystem: Kollaps droht – der Altenquotient: Eine tickende Zeitbombe

Die nüchternen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lesen sich wie ein Abgesang auf das Versprechen eines sorgenfreien Lebensabends.

Während die Politik seit Jahrzehnten an Stellschrauben dreht, Reförmchen verabschiedet und Beruhigungspillen verteilt, offenbart die Realität ein Rentensystem, das unter dem Gewicht seiner eigenen demografischen Last zu zerbrechen droht.

Rund 21,5 Millionen Menschen beziehen mittlerweile eine gesetzliche Rente in Deutschland – 3,2 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Hinzu kommen 1,4 Millionen Pensionäre des öffentlichen Dienstes, deren Zahl seit 2015 um satte 17,7 Prozent gestiegen ist. Die Frage, die sich jeder Bürger stellen sollte, lautet nicht mehr ob, sondern wann dieses System an seine Grenzen stößt.

Der Altenquotient: Eine tickende Zeitbombe

Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation marschieren unaufhaltsam in den Ruhestand. Bereits heute leben 16,7 Millionen Menschen im Rentenalter ab 67 Jahren in der Bundesrepublik.

Bis Ende der 2030er-Jahre wird diese Zahl nach Berechnungen von Destatis auf mindestens 20,5 Millionen anwachsen – je nach Entwicklung der Lebenserwartung möglicherweise sogar deutlich darüber hinaus. Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung steigt damit von derzeit 20 auf bis zu 27 Prozent.

Was das konkret bedeutet, verdeutlicht der sogenannte Altenquotient: Im Jahr 2024 kamen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter bereits 33 Menschen im Rentenalter. Jeder Erwerbstätige muss also rechnerisch knapp ein Drittel einer Rente mitfinanzieren. Bis Mitte der 2030er-Jahre wird dieser Wert in sämtlichen Modellvarianten weiter steigen.

Und die Last verteilt sich keineswegs gleichmäßig über das Land. In den ostdeutschen Flächenländern liegt der Altenquotient bereits jetzt bei 42, während er in westdeutschen Regionen bei 32 und in Stadtstaaten wie Hamburg oder Berlin bei lediglich 26 liegt.

Der Grund ist so simpel wie besorgniserregend: Junge Erwerbstätige und Familien zieht es in die Metropolen, während ländliche Regionen – insbesondere im Osten – regelrecht ausbluten.

Ein Versprechen auf tönernen Füßen

Die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit ihrem Rentenpaket das Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 48 Prozent des Durchschnittslohns festgeschrieben – und zwar bis mindestens 2039. Ohne diese Regelung würde das Niveau auf bis zu 44 Prozent absinken.

Klingt zunächst nach einer guten Nachricht. Doch wer soll das bezahlen? Wenn immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler treffen, sinken die Einnahmen der Rentenkasse relativ zu den Ausgaben.

Ein festgeschriebenes Rentenniveau bei gleichzeitig schrumpfender Erwerbsbevölkerung bedeutet nichts anderes als steigende Beiträge oder höhere Steuerzuschüsse – beides geht letztlich zulasten der arbeitenden Bevölkerung und künftiger Generationen.

Altersarmut: Das stille Elend einer ganzen Generation

Die Armutsgefährdungsquote für Personen ab 65 Jahren liegt laut Destatis mittlerweile bei 19,7 Prozent. Damit sind ältere Menschen stärker von Armut bedroht als der Bevölkerungsdurchschnitt mit 16,1 Prozent.

Fast jeder fünfte Rentner in Deutschland lebt also an oder unter der Armutsgrenze. In einem der reichsten Länder der Welt. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen.

Besonders hart trifft es Frauen. Mit einer Armutsgefährdungsquote von 21,5 Prozent sind sie deutlich stärker betroffen als Männer mit 17,5 Prozent. Die Gründe liegen auf der Hand: Frauen verdienen im Durchschnitt weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit öfter für die Erziehung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen.

Die durchschnittliche monatliche Rente von Frauen beträgt gerade einmal 1.038 Euro – gegenüber 1.366 Euro bei Männern. Eine Rentenlücke von rund 24 Prozent, die man euphemistisch als „Gender Pension Gap“ bezeichnet.

Dass die Merz-Regierung mit der Mütterrente seit Januar 2026 Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, monatlich 20 Euro mehr pro Kind gewährt, ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung – aber angesichts der Dimension des Problems nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wer jahrzehntelang Kinder großgezogen und damit einen unschätzbaren Beitrag für die Gesellschaft geleistet hat, wird mit 20 Euro abgespeist. Das ist die bittere Realität.

Grundsicherung im Alter: Die Zahlen explodieren

Ende 2024 bezogen bereits 738.800 Menschen Grundsicherung im Alter – ein Anstieg von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt der Zuwachs erschreckende 44,2 Prozent. 2014 waren es noch rund 512.200 Personen.

Aktuell sind damit 4,1 Prozent aller Menschen, die das Rentenalter erreicht haben, auf staatliche Unterstützung angewiesen. Und dieser Trend dürfte sich angesichts steigender Lebenshaltungskosten und der galoppierenden Inflation weiter verschärfen.

Ost gegen West: Gleiche Rente, ungleiche Absicherung

Ein auf den ersten Blick überraschendes Detail: Rentner in Ostdeutschland beziehen im Schnitt leicht höhere gesetzliche Renten als ihre westdeutschen Pendants – rund 1.220 Euro gegenüber 1.180 Euro.

Dies liegt an der durchgehenden Erwerbstätigkeit und der höheren Vollzeitquote in der ehemaligen DDR. Doch der Schein trügt gewaltig. Denn Ruheständler im Osten verfügen deutlich seltener über betriebliche oder private Zusatzrenten.

Ihre Abhängigkeit von der gesetzlichen Rentenversicherung ist damit ungleich größer – und ihre Verwundbarkeit bei jeder Systemkrise entsprechend höher.

Arbeiten bis zum Umfallen?

Die Merz-Regierung will mit der sogenannten Aktivrente Anreize schaffen, damit Rentner länger arbeiten. Was als freiwilliges Angebot verkauft wird, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als stille Kapitulation vor dem demografischen Wandel.

Bereits jetzt sind rund 13 Prozent der 65- bis 74-Jährigen weiterhin erwerbstätig – das entspricht etwa 1,3 Millionen Menschen. Deutschland liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von rund acht Prozent.

Doch die Motivation hinter dieser Erwerbstätigkeit sollte jedem zu denken geben: Von den arbeitenden Rentnern gab ein volles Drittel – 33 Prozent – finanzielle Notwendigkeit als Hauptmotiv an.

Nur 28,9 Prozent nannten die Freude an der Arbeit als Grund. Das bedeutet im Klartext: Hunderttausende deutsche Rentner arbeiten nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen.

Weil ihre Rente schlicht nicht zum Leben reicht. In einem Land, das Milliarden für ideologische Projekte ausgibt, das ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur auf den Weg bringt und damit kommende Generationen mit Schulden belastet, können sich Hunderttausende Senioren ihren Ruhestand nicht leisten.

Das durchschnittliche Rentenzugangsalter ist derweil auf 64,7 Jahre gestiegen – sowohl für Frauen als auch für Männer. Vor zwanzig Jahren lag es noch bei rund 63 Jahren.

Gleichzeitig steigt die Rentenbezugsdauer: Im Jahr 2024 bezogen Menschen ihre Rente im Schnitt 20,5 Jahre lang, Frauen sogar 22,1 Jahre. Zum Vergleich: 2004 waren es noch 16,9 Jahre insgesamt. Länger arbeiten, länger Rente beziehen – eine Gleichung, die schlicht nicht aufgeht.

Ein System am Scheideweg

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeichnen ein unmissverständliches Bild: Das deutsche Rentensystem steht demografisch unter gewaltigem Druck, die Altersarmut wächst – besonders unter Frauen –, und die steigende Rentenbezugsdauer verschärft die Finanzierungslücke zusätzlich.

Wer glaubt, dass sich diese Probleme mit kosmetischen Reformen und wohlklingenden Paketen lösen lassen, der irrt gewaltig.

Was Deutschland bräuchte, wäre eine ehrliche Debatte über die Zukunft der Altersvorsorge. Eine Debatte, die nicht von ideologischen Scheuklappen geprägt ist, sondern von der nüchternen Erkenntnis, dass ein umlagefinanziertes System in einer alternden Gesellschaft an seine natürlichen Grenzen stößt.

Stattdessen wird weiter an Symptomen herumgedoktert, während die Ursachen – eine verfehlte Familienpolitik, die seit Jahrzehnten zu niedrige Geburtenraten produziert, und eine Wirtschaftspolitik, die den Mittelstand systematisch ausblutet – unberührt bleiben.

Angesichts dieser Entwicklungen erscheint es umso wichtiger, dass Bürger ihre Altersvorsorge nicht allein dem Staat überlassen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 25.02.2026