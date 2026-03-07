„Saharastaub“ – weiße Sonnenaufgänge am Wochenende – das hat es damit auf sich (Video)

Milchige Sonne und farblose Sonnenaufgänge: Nicht nur am Morgenhimmel sorgt Saharastaub in Deutschland für ungewohnte Aussichten. Wie lange bleibt er?

Warme Luft und Saharastaub aus Nordafrika kommen am Wochenende nach Deutschland. Der Sonnenschein sei nicht ganz ungetrübt, schreibt Meteorologe Christian Herold von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. „Denn mit der südlichen Strömung werden hohe Konzentrationen an Saharastaub zu uns geführt.“

Diese machten sich derzeit besonders im Westen Deutschlands als weiß-gelbliche Trübung bemerkbar. „Dieser Staub wird uns noch einige Tage erhalten bleiben“, schreibt Herold. Dabei ließen sich ungewöhnlich farblose, weiße Sonnenaufgänge und -untergänge beobachten.

Andreas Walter, Meteorologe beim Wetterdienst sagt, der Staub sei jetzt hauptsächlich im Südwesten bis Würzburg vorangekommen. Dort sei er in einer Höhe von zwei bis vier Kilometern nachweisbar. „Mit dem Autowaschen sollte man übers Wochenende warten“, sagte er. Zum Wochenende hin löse sich der Saharastaub auf.

Analyse von «Sahara-Staub» liegt vor: Terror-Alarm! (von Ivo Sasek)

In meiner Kla.TV-Rede vom 11. Mai 24 habe ich zum 1. Mal den Verdacht geäußert, dass die neuartigen Sahara-Staub-Niederschläge vielleicht mehr mit dem Einsatz von längst patentierten Wetterwaffen zu tun haben, als mit dem Sand der Sahara selbst.

Heute lege ich euch einen 1. Analyse-Bericht vor, der besagt, dass uns mit jedem sogenannten Sahara-Staubregen mindestens 26, teils hochgiftige Elemente auf den Kopf herabrieseln. Aber nicht nur auf den Kopf, sondern auch auf unsere gesamte Landwirtschaft, auf unsere Seen, Flüsse, Gärten, Wiesen, auf all unsere Tiere, Insekten-Bestände in der Luft, auf dem Boden und unter dem Boden. Doch nun der Reihe nach:

Zuerst erinnere ich noch einmal an das US-Patent 9924640. Und dies ist nur gerade eines von Dutzenden ähnlichen Patenten: Darin wird beschrieben, wie Boeing-Flugzeuge umfunktioniert werden, um Ladungen von jeweils 25 Tonnen sandartige Nanopartikel in 18.000 m Höhe zu bringen.

Der Grund: Um unser Wetter und unser Klima zu steuern, zu manipulieren. Dann erinnere ich noch mal an den NATO-Treibstoff JP 8, den die freimaurerische NATO längst zu etwa 90 % der Zivilluftfahrt verkauft, sprich an fast alle großen Flughäfen der Welt.

Das Erschreckende dabei sind die Analyse-Ergebnisse der benannten Additive: In diesen wohl bemerkt militärischen Treibstoffen wurden nämlich hohe Mengen Aluminium, Barium, Beryllium, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strontium, Titanium, Vanadium, Zink und Zinn nachgewiesen, sowie viele Oxide dieser Metalle und weitere giftige Stoffe.

Diese Messergebnisse haben uns überhaupt erst auf den Gedanken gebracht, dass sich ähnliche Substanzen auch in den sandartigen Nano-Feinstaub-Partikeln befinden könnten, die bereits zu hunderten Millionen Tonnen über unser aller Köpfen versprüht wurden – und dann eben, dass es sich auch bei dem sogenannten Sahara-Staubregen um einen Niederschlag mit genau solchen Substanzen handeln könnte.

Denn die enthüllt wordenen Wettermanipulations-Patente, sprich Wetterwaffen-Patente, beschreiben ja schwarz auf weiß, wie diese Nano-Sandpartikel nach ihrem Auswurf dann bis zu zwei Jahre in der oberen Atmosphäre herum schweben – dann aber allmählich auf uns herabrieseln.

Und ich sage: dies entweder lautlos, oder in Verbindung mit prasselndem Regen, der dann auf unsere Köpfe niedergeht, aber auch auf die Köpfe unserer Liebsten, unserer Kinder. Und dann verkleistern sie auch unsere Solaranlagen, beschmieren all unsere Transportmittel, vergiften alle unsere Äcker und, und und.

Bevor ich zu den besagten Analyse-Ergebnisse des sogenannten Sahara-Staubregens komme, muss ich auch nochmals auf die groß angelegten und längst aufgeflogenen Völker-Experimente von z.B. 1994 in den USA hinweisen.

Dies muss ich so tun, damit ihr ausreichend versteht, dass solch grausame Völker-Experimente tatsächlich von Regierungen durchgeführt und dann auch noch von der Justiz gedeckt werden. Und hier behandeln wir nur gerade wieder das Spitzchen jenes Eisberges, das freie Aufklärer bereits aufgedeckt haben: Die unfreiwilligen Testobjekte von 1994 waren US-Bürger – ganze Großstädte. Was ist passiert?

Militärflugzeuge haben sie gezielt über lange Zeiträume mit Gift übersprüht, weil das Militär angeblich sehen wollte, was passiert – da Kampfstoffe erprobt werden müssen, bevor sie beim „Feind“ zum Einsatz kommen. Selbst eine Grundschule mit Kindern wurde drei Monate lang gezielt täglich mit Zink-Cadmium-Sulfid übersprüht. Merkt euch diese 2 Elemente schon einmal, denn ihr werdet gleich noch mehr darüber hören.

Die Folgen nämlich schon allein dieses Zink-Cadmium-Sulfid-Nebels waren grausam. Die Hälfte einer ganzen Schulklasse ist daraufhin buchstäblich verreckt, die andere Hälfte erlitt schwerste Krankheiten, Sterilisationen und sonstige Behinderungen. Denn diese wehrlosen Opfer, diese Kindlein, später als sie erwachsen waren, gebaren selber schwerbehinderte Kinder usw.

Und versteht bitte an dieser Stelle, dass wir hier nicht von bloßen Verschwörungstheorien reden, sondern von längst zugegebenen, aber nie gebührend bestraft und veröffentlicht wordenen Verbrechen ganzer Regierungen und deren Justiz. Auf Nachfrage gaben jene zuvor an, dass die Flugzeuge nur unschädliche Chemikalien versprühen würden.

Dieselben Antworten geben uns übrigens auch unsere Regierungen, wenn wir sie nach den Inhalten der versprühten Millionen Tonnen Nano-Feinstaub fragen.

Und rund um den sogenannten Sahara-Staub-Regen gibt es schon gar keinen Aufschrei – zuallerletzt von unseren Mainstream Medien. Doch nun zu den erschreckenden Analyseergebnissen, die uns von unabhängigen Aufklärern aus Bosnien überreicht wurden. Hinten eingeblendet die Original-Dokumente.

Diese haben nämlich eine Vergleichsanalyse von Original-Saharasand und dem angeblichen Saharasand aus den Niederschlägen in Bosnien-Herzegowina durchführen lassen. Ihr einziges Interesse galt der Frage, ob sich in diesem sogenannten „Saharastaub-Regen“ vielleicht giftige Elemente befinden.

Etwas, das uns selber oder unserem Ökosystem schadet. Und genau solches wäre ja eigentlich die Aufgabe von Regierungen gewesen. Weil diese aber allesamt nichts unternommen haben, entstand diese nun folgende Analyse auf privater Basis.

Sie haben also dem Institut für chemische Verfahrenstechnik in Tuzla nebst dem Original-Saharasand auch noch eine Sandprobe aus Lukavac eingeschickt: „Wir haben am 6. Mai 2022 dem Institut für chemische Verfahrenstechnik Tuzla zwei Proben zugestellt: Eine Sandprobe von einem Seeufer in Südtunesien und eine Sandprobe aus Dobošnica Donja bei Lukavac, die am 7. April 2022 nach dem roten „Blutregen“ entnommen wurde.“ … die am 7. April 2022 nach dem sogenannten Sahara-Regen entnommen wurde.

Diese Probe ist darum von höchster Brisanz, weil ja in Bosnien meistens der Westwind bläst und somit die Niederschläge in Lukavac nicht von Abgasen irgendeiner Industrie oder von Wärmekraftwerken und dergleichen beeinflusst werden konnten.

Und jetzt kommt‘s: Im untersuchten sogenannten Saharastaub-Regen wurden nicht weniger als folgende 26 teils hochgiftige Elemente gefunden: Aluminium, Arsen, Bor, Barium, Beryllium, Bismut, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Lithium, Mangan, Molybdän, Nickel, Blei, Antimon, Selen, Zinn, Strontium, Thallium, Vanadium, Zink, Cadmium.

Ich sagte ja, merkt euch Letztere Elemente. Schon allein die Aluminium Anteile im bosnischen sogenannten Saharastaub-Regen waren also 728-mal höher als im Original Saharasand. Aluminium-Feinstaub kann zum Beispiel Alzheimer verursachen, Nieren, Leber und Knochen schädigen und vielerlei mehr.

Die Arsen-Anteile waren 44-mal höher, die Barium-Anteile 660-mal höher und die Nickel-Anteile sogar 2.500-mal höher als im Original Saharasand. Von Zink wurde im sogenannten Sahara-Regen ein 64-mal höherer Anteil gefunden und von Eisen ein 23-mal höherer Anteil, usw.

Die betroffenen Völker interessiert nach dieser Offenlegung nur noch eines: Wer zum Teufel lässt uns zunehmend diese neuartigen hochgiftigen Cocktails über unsere Köpfe ausschütten? Wer genau tut so was und warum? Wie sind die Namen dieser Übeltäter?

Das wollen wir jetzt wissen. In welchem Auftrag und mit welchen letzten Zielen handeln sie? Weil mit diesen eingereichten Analysen mehr als nur gerade ein Anfangsverdacht gegeben ist, dass hier ganz Europa zum Angriffsziel übelster hybrid agierender Terroristen geworden ist, rufe ich hiermit all unsere Zuschauer dazu auf, sich an der weiteren Aufklärungs-Arbeit auch in dieser Sache aktiv zu beteiligen.

Denn die Zwangsabgabemedien berichten wie üblich wieder nichts darüber und verschleiern sogar noch weit schlimmere Dinge wider jedes bessere Wissen.

Darüber berichten wir ja seit 2012 täglich neu. Vergesst bitte nicht, dass ihr mit jeder weiteren sogenannten Sahara-Staubwolke all dieses Zeug so lange einatmet, wie es frei in der Luft schwebt. Und hernach nehmt ihr diese Nanopartikel des Periodensystems über jede Pore eurer Haut auf, ihr esst sie auch mit eurem Bio-Gemüse, schluckt sie mit eurem Trinkwasser und selbst beim Schwimmen geht das Zeugs in euch rein. Von allen Seiten, nicht nur durch den Mund.

Bedenkt, dass das endgültige Schadensmaß und die Langzeitfolgen erst noch zu ermitteln sind. Doch schon allein die zunehmenden Entstellungen unserer Bäume lässt uns das Schlimmste erahnen. Jeder sachdienliche Hinweis kann also das Leben unserer Natur und die Existenz ganzer Völker schützen und retten!

Für ein endgültiges Attest über Herkunft, Ursache und Ziele dieser chemischen Staubzusammensetzung braucht es möglichst viele zusätzliche Analysen von Proben unterschiedlicher Herkunftsorte. Auch ist noch ungewiss, in welcher Art, in welchem Ausmaß und mit welchen Konsequenzen die gefundenen Elemente von den verschiedenen Organismen aufgenommen werden.

Aber ich sage: Fordert die Abgeordneten eures Wahlkreises unablässig dazu auf, nicht allein das Versprühen von NATO-Treibstoffe aus unseren Flugzeugen als Klima- und Menschenkiller zu verbieten!

Klärt auch alle nicht Wissenden darüber auf, wie tödlich viele dieser zuvor benannten Elemente für uns sind. Fordert eure Abgeordneten dazu auf, die Völker über das jährliche Versprühen von zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikel bis hin zu Kohle-Feinstaub aufzuklären.

Fordert unablässig einen offenen Diskurs über all diese hier genannten Wettermanipulationspatente und Wetterwaffen-Einsätze und den damit schleichend einhergehenden Völkermord.

Anders kann man das nicht bezeichnen. Fordert eure Politiker und Abgeordneten dazu auf, öffentlich auch über die eben erwähnte Saharastaub-Analyse zu berichten.

Und schließlich müssen wir als Volk so lange das Recht auf unsere End-Entscheidungs-Kompetenz einfordern, bis sie in jeder einzelnen Verfassung fest verankert ist und die abgeordneten Politiker sich unseren Einsprachen nicht mehr einfach widersetzen können.

