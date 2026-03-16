Salzkristall-Leuchte: Leuchtende Ruhe aus dem Herzen der Erde

Leuchtende Ruhe aus dem Herzen der Erde.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Der handgearbeitete Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung.

Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit.

Die integrierte RGB-LED-Technologie sorgt für stimmungsvolle Farbwechsel und lässt sich individuell dimmen. Der massive Holzsockel verleiht Stabilität und setzt einen natürlichen Kontrast zur klaren Kristallform.

Über das 1,50 Meter lange USB-Kabel lässt sich die Leuchte flexibel an Laptop, Powerbank oder Adapter anschließen – ideal für jede Umgebung, in der Licht zur Atmosphäre werden darf.

Echtes, handgearbeitetes Naturprodukt – jedes Stück ein Unikat

Weißer Salzkristall mit individueller Struktur und Ausstrahlung

RGB-LED-Technologie mit Farbwechsel in sieben Farben und Dimmfunktion

Energiesparend, langlebig und wartungsarm

Hochwertiger Holzsockel mit sicherem Stand

Kabellänge 1,50 m – mit USB-Anschluss für flexible Nutzung

Höhe: ca. 16 cm

Gewicht: ca. 1,7 kg

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.03.2026