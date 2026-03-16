Salzkristall-Leuchte: Leuchtende Ruhe aus dem Herzen der Erde

Leuchtende Ruhe aus dem Herzen der Erde.
Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Der handgearbeitete Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung.
Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit.
Die integrierte RGB-LED-Technologie sorgt für stimmungsvolle Farbwechsel und lässt sich individuell dimmen. Der massive Holzsockel verleiht Stabilität und setzt einen natürlichen Kontrast zur klaren Kristallform.
Über das 1,50 Meter lange USB-Kabel lässt sich die Leuchte flexibel an Laptop, Powerbank oder Adapter anschließen – ideal für jede Umgebung, in der Licht zur Atmosphäre werden darf.
- Echtes, handgearbeitetes Naturprodukt – jedes Stück ein Unikat
- Weißer Salzkristall mit individueller Struktur und Ausstrahlung
- RGB-LED-Technologie mit Farbwechsel in sieben Farben und Dimmfunktion
- Energiesparend, langlebig und wartungsarm
- Hochwertiger Holzsockel mit sicherem Stand
- Kabellänge 1,50 m – mit USB-Anschluss für flexible Nutzung
Höhe: ca. 16 cm
Gewicht: ca. 1,7 kg
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.03.2026