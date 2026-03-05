Schweizer Polizei gibt Verhaltenstipps als Schutz vor „Bahnsteig-Schubsern“

Die Schweizer Polizei hat sich nun offenbar, angesichts der beinahe inflationär zunehmenden Berichterstattung zu Personen die vor einen Zug gestoßen werden, „genötigt gesehen“ diesbezüglich „gute Tipps zur Prävention“ selbiger Straftaten, zu veröffentlichen. Freilich wird eine solcher Tathergang an sich dabei fast schon „bagatellisiert“.

„Kommt nicht sehr oft vor“

Die Polizei Zürich hatte nun wegen „überhandnehmender“ Berichterstattung Tipps veröffentlicht, was man also tun sollte, um nicht vor den Zug gestoßen zu werden, wie etwa „seitwärts stehen“.

Zugleich wird jedoch betont, dass das Problem nur gering sei, wie auch apollo-news berichtet hatte.

Obwohl es, wie der Polizei-Beamte selbst erklärte, in letzter Zeit mehrere Medien-Berichte über entsprechende Fälle gegeben hatte, komme das „nicht sehr oft vor“, so der Polizist in dem, am 21. Februar veröffentlichten Video.

„Trotzdem wollen wir Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie eine solche Situation vermeiden können.“

Es wird empfohlen, nicht nah an der Kante zu stehen und die Situation im Blick zu behalten:

„Stehen Sie seitwärts zum Gleis. Das bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie weniger leicht umgestoßen werden können.“

Wenn man Musik höre, solle man zwischendurch umherschauen und die Situation beobachten. Wenn man komische Personen sehe, solle man umgehend das Bahnpersonal oder die Polizei informieren, denn „Ihre Aufmerksamkeit kann in so einem Fall entscheidend sein!“ (Totgeprügelter Bahnschaffner: Billiger Aktionismus und Betroffenheitsfloskeln statt Grenzschutz und Abschiebungen)

Einblick in einige „seltene Fälle“

In den letzten Jahren kam es nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz immer wieder zu Fällen, in denen Menschen vor einen einfahrenden Zug gestoßen wurden.

So soll im Februar ein 56-jähriger einen Rentner vor eine heranfahrende Bahn gestoßen haben, der Mann erlitt schwere Verletzungen.

2023 versuchte ein Mann, einen zehnjährigen Jungen vor den Zug zu schubsen, was ein Passant laut Merkur in letzter Sekunde verhindern konnte.

2021 stieß ein Eritreer laut der Limmattaler Zeitung eine Frau auf dem Hauptbahnhof Zürich vor einen Zug, sie überlebte, weil der Lokführer eine Notbremsung einleitete und sie noch rechtzeitig auf das Gleis zurück klettern konnte.

Fraglos deutlich öfter ereigneten sich entsprechende Vorfälle in Deutschland. Ende Januar sprang ein 25-jähriger Südsudanese in Hamburg vor eine einfahrende U-Bahn und riss ein 18-jähriges Mädchen mit sich in den Tod.

Im August vergangenen Jahres kam am Bahnhof Friedland in Niedersachsen eine 16-Jährige ums Leben, nachdem sie mutmaßlich von einem abgelehnten irakischen Asylbewerber vor einen Güterzug gestoßen worden war.

Es wäre in diesem Falle wohl eher ratsam der Politik „gute Ratschläge“ angedeihen zu lassen, wie wäre es mit einer endlich umgesetzten konsequenten Remigration, an Stelle leerer Ankündigungen?

In der Praxis ist jedoch das Gegenteil der Fall: Während nach wie vor offene Grenzen zur Einwanderung ermutigen, werden Personen aus vorwiegend muslimischen bzw. afrikanischen Ländern sogar gezielt eingeflogen!

Beispiel: Der Somalier, der in Berlin, die im Artikel hier erwähnte 18-Jährige vor die U-Bahn stieß, wurde beispielsweise im Zuge eines „humanitären“ Resettlement Programmes nach Deutschland gebracht.

„Jugendlicher“ tritt Mann Bahnhofstreppe herunter – seine „drei Freunde“ filmen brutalen Angriff

Am Sonntagabend kam es am S-Bahnhof Herrmannstraße in Berlin-Neukölln zu einer dieser „Jugendgewalt-Attacken“. Ein 26-jähriger Mann hatte eine Gruppe von vier Jugendlichen vor dem Eingang angesprochen. Als er den Bahnhof betrat, folgten sie ihm zur Treppe.

1 2

Drei zückten sofort ihre Handys und filmten, der vierte sprang dem Mann gezielt mit dem Fuß in den Rücken. Das Opfer stürzte die Stufen hinunter, erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Die Bundespolizei wertet Überwachungskameras aus und sucht Zeugen.

In sämtlichen Berichten von n-tv, Tagesspiegel, Spiegel, Bild oder Morgenpost liest man exakt dieselbe Formulierung: „Jugendlicher tritt Mann Treppe herunter“, „Jugendliche filmen Tat“, „brutale Jugendgewalt“. Vier „unbekannte Jugendliche“. Keine Angaben zu geschätztem Alter, Aussehen, Sprache oder Herkunft. Die pauschale Formel „Jugendgewalt“ ist kein Zufall, sondern eine bewusste Sprachregelung. Sie suggeriert, das Phänomen sei altersbedingt und gleichmäßig verteilt – wie früher vielleicht mal eine Schlägerei auf dem Pausenhof. Dabei wissen wir aus offiziellen Zahlen seit Jahren exakt, wer mehrheitlich diese Taten begeht.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik Berlin 2024 stellen Ausländer 50,9 Prozent aller Tatverdächtigen – bei einem Bevölkerungsanteil von nur 21,9 Prozent.

Bei Gewaltkriminalität und Rohheitsdelikten ist die Überrepräsentation noch krasser. In Neukölln, wo über 52 Prozent der Einwohner Migrationshintergrund haben, gehören Gruppenattacken, Messer- und Tritttaten zum Alltag. Bundesweit sind ausländische Jugendliche (14–18 Jahre) bei Gewaltdelikten mehr als doppelt so häufig als Tatverdächtige registriert wie deutsche (Tatverdächtigenbelastungszahl ohne ausländerrechtliche Verstöße: 10.811 vs. 4.692 pro 100.000).

Die Polizei selbst schreibt in ihren Berichten: „Die Prägung durch Werte und Normen anderer Kulturen kann zu Konflikten und delinquentem Verhalten führen.“

Das ist keine „rechte Hetze“, sondern schlichte Statistik – und sie gilt für genau solche Fälle: feige Rudelattacken von hinten, gefilmt von Kumpels, in Bahnhöfen und Problemvierteln. Der 2016er Vorfall am selben Bahnhof – damals ein Bulgare, der eine junge Frau hinuntertrat – passt ins Muster. Die Mehrzahl vergleichbarer Taten in Berlin der letzten Jahre geht auf junge Männer mit Migrationshintergrund aus arabischen, nordafrikanischen oder osteuropäischen Herkunftsländern zurück – nicht alle, aber mehrheitlich.

Statt diese Realität anzusprechen, wird weiter von „benachteiligten Jugendlichen“ gefaselt. Das verharmlost die Tat, behindert die Fahndung und beleidigt die Opfer. Es wird Zeit, die Euphemismen zu beenden. „Jugendgewalt“ in Berlin-Neukölln ist zu oft importierte oder parallelgesellschaftliche Gewalt.

Das anzusprechen ist kein Generalverdacht gegen ganze Gruppen, sondern der einzig ehrliche Weg, um das Problem zu lösen: konsequente Strafverfolgung, Abschiebung bei Nicht-Deutschen. Nur so schützt man die Unschuldigen – egal welcher Herkunft. Die Statistik lügt nicht. Die Sprache, die sie verschweigt, schon.

In den Kommentarspalten zeigt sich, dass mach „kapiert“ hat, wie es hier läuft:

„Das waren traumatisierte Jugendliche, die sich ihr Fehlverhalten nicht erklären können. Die Berliner Justiz wird da schon ein Auge zudrücken. Sonst werden die armen Jugendlichen noch im Strafvollzug kriminell. Eingekaufter asozialer Mob regiert bald die Straßen von Berlin.“

„Dass man zu der Nationalität der Täter nichts sagen kann, glaube ich sogar. Bei all dem, was man uns ins Land geholt hat…“

„Warum werden die Bilder der Überwachungskameras nicht sofort veröffentlicht?“

„Gerade habe ich hier noch von einem viel schwerwiegendern Verbrechen aus Heilbronn gelesen. Dort muss sich die Kriminalpolizei mit einem Rentner rumschlagen, der unseren hochwohlgeborenen Bundeskanzler von Gottes Gnaden „Pinocchio “ genannt hat. Na ja. Den konnten sie wenigstens dingfest machen…“

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 03.03.2026