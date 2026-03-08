Sprit Kontrollen an Grenzen: Zoll jagt Kanister-Fahrer

Es ist eine Ironie, die man sich nicht hätte ausdenken können – und die dennoch bittere Realität ist. Während Deutschland jahrelang beteuerte, seine Grenzen seien kaum zu schützen, während Hunderttausende unkontrolliert ins Land strömten, funktioniert der Kontrollapparat plötzlich wie geschmiert.

Der Anlass? Keine Terrorgefahr, keine illegale Einwanderung, kein Waffenschmuggel. Nein: Deutsche Autofahrer tanken zu günstig in Polen.

Der Zoll greift durch – aber nur beim Sprit

Seit mehreren Tagen führt der deutsche Zoll verstärkte Stichproben an den Grenzübergängen zu Polen und Tschechien durch. Kontrollschwerpunkte lägen in Brandenburg, Sachsen und Bayern, wie eine Zollsprecherin gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung bestätigte.

Im Visier stehen Autofahrer, die nach dem Tanken im Ausland möglicherweise zusätzlichen Kraftstoff in Kanistern über die erlaubte Menge hinaus nach Deutschland einführen.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Der gleiche Staat, der über Jahre hinweg behauptete, eine lückenlose Grenzkontrolle sei weder machbar noch wünschenswert, mobilisiert nun Beamte, um Reservekanister zu inspizieren.

Die Botschaft ist unmissverständlich – wenn es um entgangene Steuereinnahmen geht, kennt die Bundesrepublik offenbar weder personelle Engpässe noch bürokratische Hürden.

Ein Preisunterschied, der Bände spricht

Die Zahlen sind ernüchternd. Während deutsche Autofahrer an der Zapfsäule mittlerweile zeitweise über zwei Euro pro Liter Superbenzin berappen müssen, kostet der gleiche Kraftstoff in Polen gerade einmal rund 1,35 Euro. Diesel schlägt dort mit etwa 1,42 Euro zu Buche.

Selbst in Tschechien und Österreich tankt man deutlich günstiger als hierzulande. Bei einem handelsüblichen 50-Liter-Tank ergibt sich eine Ersparnis von 20 bis 25 Euro – pro Tankfüllung wohlgemerkt.

Doch woher rührt diese gewaltige Diskrepanz? Der gestiegene Ölpreis infolge der Eskalation im Nahen Osten trifft schließlich alle europäischen Länder gleichermaßen.

Die Antwort ist so simpel wie schmerzhaft: Es sind die exorbitanten deutschen Steuern und Abgaben, die den Spritpreis in die Höhe treiben.

Energiesteuer, CO₂-Abgabe, Mehrwertsteuer – der deutsche Autofahrer finanziert mit jedem Liter Benzin ein System, das ihm immer weniger zurückgibt. Polen und Tschechien beweisen, dass es auch anders geht.

Lange Schlangen jenseits der Grenze – leere Zapfsäulen diesseits

Die Konsequenzen des Tanktourismus sind bereits spürbar. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg bilden sich an polnischen Tankstellen inzwischen teilweise lange Warteschlangen. Deutsche Autofahrer fahren gezielt über die Grenze, um dort zu tanken – und nehmen dabei nicht selten auch gleich Einkäufe mit.

Für die Tankstellen und den Einzelhandel auf deutscher Seite verschärft sich die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage im Grenzraum dramatisch.

Sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke soll sich verwundert darüber geäußert haben, warum der Sprit in Polen so viel günstiger sei als in Brandenburg – obwohl beide Seiten von der Raffinerie in Schwedt beliefert würden.

Eine berechtigte Frage, auf die es freilich eine unbequeme Antwort gibt: Die deutsche Steuerpolitik macht den Unterschied. Nicht der Weltmarkt, nicht die Ölkonzerne – sondern der eigene Staat.

Erlaubt, aber unerwünscht

Grundsätzlich ist das Tanken im EU-Ausland völlig legal. Wer seinen Fahrzeugtank in Polen oder Tschechien füllt, verstößt gegen kein Gesetz.

Einschränkungen gelten lediglich für zusätzlich mitgeführten Kraftstoff: Steuerfrei eingeführt werden darf nur, was sich im Fahrzeugtank befindet, plus maximal 20 Liter in einem Reservekanister. Wird diese Grenze überschritten, drohen Energiesteuern.

Dass der Zoll ausgerechnet jetzt seine Kontrollen intensiviert, dürfte kein Zufall sein. Die Spritpreise in Deutschland befinden sich auf einem Niveau, das für viele Pendler und Familien zur echten Belastung wird.

Statt jedoch über eine Senkung der Steuerlast nachzudenken, reagiert der Staat mit dem Reflex, den er am besten beherrscht: Kontrolle und Abschöpfung.

Die doppelte Moral der Grenzpolitik

Was diese Episode über den Zustand unseres Landes verrät, ist weitaus beunruhigender als die Frage, ob jemand 25 statt 20 Liter Benzin im Kanister über die Grenze bringt.

Es offenbart eine groteske Prioritätenverschiebung: Grenzkontrollen funktionieren offenbar tadellos, wenn es darum geht, dem Bürger in die Tasche zu greifen.

Wenn es hingegen um die Sicherheit der Bevölkerung geht, um unkontrollierte Migration, um die zunehmende Messerkriminalität in deutschen Städten – dann sind Grenzen plötzlich nicht zu schützen, dann fehlt Personal, dann stehen europäische Verträge im Weg.

Diese Doppelmoral ist es, die das Vertrauen der Bürger in den Staat nachhaltig zerstört. Der fleißige Arbeitnehmer, der morgens zur Tankstelle fährt und sich fragt, wie er die Fahrt zur Arbeit noch bezahlen soll, wird vom Zoll kontrolliert.

Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten weiter, die Energiepreise explodieren, und die Politik debattiert lieber über Gendersternchen als über die realen Sorgen der Menschen.

Ein Symptom, keine Ursache

Der Tanktourismus ist kein Problem – er ist ein Symptom. Ein Symptom einer verfehlten Energie- und Steuerpolitik, die den deutschen Bürger systematisch überfordert.

Wenn sich die Fahrt nach Polen lohnt, obwohl man Sprit, Zeit und Verschleiß einkalkulieren muss, dann stimmt etwas Grundlegendes nicht mit der Preisstruktur im eigenen Land.

Die Lösung wäre denkbar einfach: eine spürbare Senkung der Energiesteuern und der CO₂-Abgabe. Doch davon will die neue Große Koalition unter Friedrich Merz offenbar ebenso wenig wissen wie ihre Vorgänger.

Stattdessen plant die Bundesregierung bekanntlich ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen – auf Pump, versteht sich –, das die Inflation weiter anheizen und kommende Generationen mit Schulden belasten wird.

Dass in diesem Umfeld die Spritpreise sinken könnten, glaubt wohl nicht einmal der größte Optimist. Und so werden die Schlangen an den polnischen Tankstellen wohl noch länger werden – und der Zoll noch mehr Beamte an die Grenze schicken müssen. Prioritäten eben.

In Zeiten wie diesen, in denen die Kaufkraft des Euro stetig schwindet und die Belastungen für den Bürger immer neue Höhen erreichen, lohnt es sich mehr denn je, über den Schutz des eigenen Vermögens nachzudenken.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 08.03.2026