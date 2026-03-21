Stark reduziert: Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte, Luftbefeuchter und Ionisator/ für ätherische Öle

Einzigartige Entspannungsmomente in Ihrem Zuhause

Der Aroma-Diffuser im edlen Design!

Das Besondere: Der Diffuser vereint Luftbefeuchter, Ionisator und Salzkristall-Leuchte in einem!

Individuell nutzbar bei nahezu geräuschlosem Betrieb



Duft- und Salzkristall-Funktion können unabhängig voneinander angewendet werden. Dank Ultraschalltechnik wird ein nahezu geräuschloser Betrieb ermöglicht.

Die Laufzeit des Diffusers beträgt je nach Füllmenge (max. 150 ml) und Einstellung bis zu 10 Stunden. Das Gerät schaltet bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab und ermöglicht dadurch eine sichere und ökonomische Anwendung.

Ideal auch für die Verwendung in Schlafräumen



Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Ein harmonisches Raumklima wird erzeugt. Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden.

Benutzen Sie die Salzkristall-Leuchte durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen auch als Aromadiffuser.

Die Öle (nicht im Lieferumfang enthalten) verteilen sich kontinuierlich in der Raumluft, wodurch Sie sich an den Aromen besonders lange erfreuen können.

Zusätzlich schenkt Ihnen die integrierte Salzkristall-Leuchte noch ein wohliges Stimmungslicht.

Lieferumfang: Aroma-Diffuser, Salzkristalle, 2 x Halogenlampen (24 V/10 W), Messbecher, Netzteil

Abmessung: Höhe 22 cm, Ø 19 cm

Material: Kunststoff

Der neue Aroma-Diffuser im edlen Design!

Quellen: PublicDomain am 21.03.2026