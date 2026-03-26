Stark reduziert: EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation 1024 Wh mit Solarpanel 400 W

Die EcoFlow DELTA 3 Plus setzt neue Maßstäbe bei batteriegespeisten Stromgeneratoren.

An dieser Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Dank enormer Akkukapazitäten können Sie sich mit diesem Kraftpaket auf stundenlange Energieversorgung verlassen – egal, ob Fernseher, Kühlschrank oder Heimwerkergeräte.

Dank patentierter EcoFlow-X-Stream-Technologie ist die EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation in weniger als einer Stunde an der Steckdose vollständig aufgeladen.

Integrierte Wechselrichter erzeugen reine Sinuswellen, sodass mit der EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation auch empfindliche Geräte sowie nahezu alle Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge betrieben werden können.

Dank einer Vielzahl von Anschlüssen können Sie mit der EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation über zwölf Geräte gleichzeitig laden, sodass Sie sich auch unterwegs ganz wie zu Hause fühlen.

Das mitgelieferte EcoFlow Solarpanel ist darauf ausgelegt, in Kombination mit der jeweiligen EcoFlow Powerstation jederzeit maximale Leistung zu erzeugen.

Das kompakte Solarpanel ist trag- und faltbar. Ob Camping oder Outdooraktivitäten: Klappen Sie das Solarmodul einfach auf und speichern Sie schon in wenigen Sekunden Solarenergie in der Powerstation.

Der intelligente Algorithmus des EcoFlow MPPT-Ladereglers sorgt dabei für eine bestmögliche Effizienz – auch unter widrigen Wetterverhältnissen.

Die EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation ist auch hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet. Besonders hervorzuheben sind dabei der fast geräuschlose Betrieb und die Möglichkeit der Verwendung in Innenräumen.

Lieferumfang: EcoFlow DELTA 3 Plus Powerstation 1.024 Wh (ohne Tasche), EcoFlow Solarpanel 400 W, deutsche Bedienungsanleitung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 23.03.2026