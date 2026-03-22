Stark reduziert: Hammersmith® AquaClean Deluxe Wasserbesen

Für effektive Außenreinigung und Sauberkeit bis ins kleinste Detail.

Hammersmith® AquaClean Deluxe Wasserbesen ist die clevere Lösung für alle, die rund ums Haus Wert auf Sauberkeit und Komfort legen.

Mit nur einem Handgriff wird aus einem einfachen Wasserbesen ein vielseitiges Reinigungssystem – ideal für Fenster, Fassaden, Solarpanels, Terrassen, Gartenmöbel und vieles mehr.

Durch den Anschluss an den Gartenschlauch, fließt das Wasser direkt durch den integrierten Innenschlauch bis zur Waschbürste – ganz ohne ständiges Nachfüllen.

Ergänzt um praktisches Zubehör und einen ausziehbaren Teleskopstiel wird sogar die Reinigung in großer Höhe zum Kinderspiel.

Multifunktional und anwenderfreundlich

Integrierter Wasserdurchlauf – sofort einsatzbereit, kein Nachfüllen erforderlich

Steuerbarer Wasserfluss – per Regler direkt am Griff individuell dosierbar

Integrierter Reinigungsmitteltank – 100 Milliliter für Reinigungsmittel Ihrer Wahl

Schneller Aufsatzwechsel – vom Wasserbesen zur Fensterreinigung mit wenigen Handgriffen

Für viele Oberflächen geeignet

Terrassen, Gehwege, Einfahrten

Fenster, Wintergärten, Glasdächer

Solar- und Photovoltaikanlagen

Gartenmöbel, Zäune, Hausfassaden

Schwimmbecken und schwer erreichbare Ecken

Leicht, stabil und komfortabel

Federleichtes Gewicht von nur 1,65 Kilogramm – ideal auch für längere Anwendungen

Teleskopstiel ausziehbar – für hohe Reichweiten ohne Leiter

Ergonomischer Soft-Touch-Griff – sicher und bequem in der Handhabung

Winkeladapter – erlaubt das Arbeiten in verschiedenen Neigungen und Höhen

Robuste Materialien für dauerhaften Einsatz

Stabiles Gestänge aus Edelstahl und Aluminium

Widerstandsfähiger Kunststoff und langlebige Kupferverbindungen

Alle Komponenten sind für den Außeneinsatz ausgelegt

Im Lieferumfang enthalten

Wasserbürstenkopf (29 × 7 × 10 cm)

Fensterreinigungskopf mit Abziehlippe und Mikrofasertuch (41 × 9 × 23 cm)

Integrierter 100-Milliliter-Reinigungstank

Verstellbarer Winkeladapter

Innenschlauch mit Kupferanschluss

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.03.2026