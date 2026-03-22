Stark reduziert: Hammersmith® AquaClean Deluxe Wasserbesen

Für effektive Außenreinigung und Sauberkeit bis ins kleinste Detail.
Hammersmith® AquaClean Deluxe Wasserbesen ist die clevere Lösung für alle, die rund ums Haus Wert auf Sauberkeit und Komfort legen.
Mit nur einem Handgriff wird aus einem einfachen Wasserbesen ein vielseitiges Reinigungssystem – ideal für Fenster, Fassaden, Solarpanels, Terrassen, Gartenmöbel und vieles mehr.
Durch den Anschluss an den Gartenschlauch, fließt das Wasser direkt durch den integrierten Innenschlauch bis zur Waschbürste – ganz ohne ständiges Nachfüllen.
Ergänzt um praktisches Zubehör und einen ausziehbaren Teleskopstiel wird sogar die Reinigung in großer Höhe zum Kinderspiel.
Multifunktional und anwenderfreundlich
- Integrierter Wasserdurchlauf – sofort einsatzbereit, kein Nachfüllen erforderlich
- Steuerbarer Wasserfluss – per Regler direkt am Griff individuell dosierbar
- Integrierter Reinigungsmitteltank – 100 Milliliter für Reinigungsmittel Ihrer Wahl
- Schneller Aufsatzwechsel – vom Wasserbesen zur Fensterreinigung mit wenigen Handgriffen
Für viele Oberflächen geeignet
- Terrassen, Gehwege, Einfahrten
- Fenster, Wintergärten, Glasdächer
- Solar- und Photovoltaikanlagen
- Gartenmöbel, Zäune, Hausfassaden
- Schwimmbecken und schwer erreichbare Ecken
Leicht, stabil und komfortabel
- Federleichtes Gewicht von nur 1,65 Kilogramm – ideal auch für längere Anwendungen
- Teleskopstiel ausziehbar – für hohe Reichweiten ohne Leiter
- Ergonomischer Soft-Touch-Griff – sicher und bequem in der Handhabung
- Winkeladapter – erlaubt das Arbeiten in verschiedenen Neigungen und Höhen
Robuste Materialien für dauerhaften Einsatz
- Stabiles Gestänge aus Edelstahl und Aluminium
- Widerstandsfähiger Kunststoff und langlebige Kupferverbindungen
- Alle Komponenten sind für den Außeneinsatz ausgelegt
Im Lieferumfang enthalten
- Wasserbürstenkopf (29 × 7 × 10 cm)
- Fensterreinigungskopf mit Abziehlippe und Mikrofasertuch (41 × 9 × 23 cm)
- Integrierter 100-Milliliter-Reinigungstank
- Verstellbarer Winkeladapter
- Innenschlauch mit Kupferanschluss
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.03.2026