Stark reduziert: Optimum 9400X Hochleistungsmixer

Optimum 9400X Hochleistungsmixer. Mixen auf Profi-Niveau.

Inklusive Schallschutzhaube – extrem leiser Betrieb!

Fünf voreingestellte Programme: Saft, Slushies, Smoothies, Soßen, Drinks

Pulsfunktion und zehnstufige manuelle Geschwindigkeitsregelung

Digitale Anzeige mit Timer – für punktgenaue Ergebnisse

Eingebaute Sicherheitsabschaltung bei Überlastung

Der Optimum 9400X Hochleistungsmixer überzeugt mit 2611 Watt und bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute – ideal für härteste Zutaten wie Nüsse, gefrorenes Obst oder Teige. Sein innovatives Sechs-Klingen-Edelstahlsystem garantiert perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.

Testsieger mit Auszeichnung

Im ETM Testmagazin wurde der Optimum 9400X im Januar 2022 zum Testsieger unter den Hochleistungsmixern gekürt. Ausgezeichnet für seine starke Performance, die intuitive Bedienung und seine hohe Verarbeitungsqualität, genießt er – entwickelt und getestet in Australien – auch international einen exzellenten Ruf und wird von Anwendern weltweit geschätzt.

Durchdachtes Design und praktisches Zubehör

Der 1,8-Liter-Mixbehälter aus BPA-freiem Tritan ist sowohl für Nass- als auch Trockenanwendungen geeignet – robust, leicht und lebensmittelecht. Ein Stampfer sorgt für eine optimale Verarbeitung besonders zäher Zutaten.

Der Lieferumfang enthält darüber hinaus einen Deckel mit abnehmbarer Verschlusskappe, ein ausführliches Produkthandbuch sowie ein umfangreiches Rezeptbuch mit 124 Seiten voller Ideen und Inspirationen.

Leistungsstark. Langlebig. Leise.

Mit 3,5 PS Spitzenleistung, einem stabilen Gehäuse für den Dauereinsatz und hochwertigen Edelstahlklingen ist der Optimum 9400X nicht nur für den privaten Haushalt, sondern auch für den professionellen Einsatz bestens geeignet.

Die Kombination aus Power, Qualität und leisem Betrieb macht ihn zu einem unverzichtbaren Helfer für gesundheitsbewusste Haushalte und kreative Köche.

Jetzt bestellen – und auf Profi-Niveau mixen, ohne Kompromisse

Technische Details auf einen Blick:

Maße: 21,5 × 22,5 × 48 cm

Gewicht: 7,8 kg

Geräuschpegel: 65-75 dB

Garantie: 5 Jahre privat, 1 Jahr gewerblich

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.03.2026

1 2