Sterbehilfe nach Gruppenvergewaltigung: Für Noelia gab es keine Demonstration und keine Medienkampagne (Video)

Nach einer Gruppenvergewaltigung bekommt die völlig zerbrochene Noelia Castillo Ramos Sterbehilfe. Ganz real und ganz alleine. Gleichzeitig demonstrieren in Deutschland Tausende gegen „virtuelle“ Gewalt an Frauen.

Es war eine ganz reale Tat. Kein Deepfake. Keine Phantasie. Im Jahr 2022 wurde Noelia Castillo Ramos während eines Aufenthalts in einer Betreuungseinrichtung von mehreren, teils minderjährigen Tätern sexuell missbraucht. Für die junge Frau, die aus schwierigen familiären Verhältnissen stammte, der Anfang vom Ende.

Über die Täter ist nicht viel bekannt. Die Nationalität der Vergewaltiger bleibt ein offizielles Geheimnis. Der Opferschutz ist in Spanien recht streng. Schutz? Niemand machte eine Demo für Noelia.

Es gab keine Medienkampagne. Es gab nur die Tat, mit der die junge Frau alleine klarkommen musste. Sie schaffte es nicht. Am 4. Oktober 2022 sprang sie aus dem fünften Stock eines Gebäudes. Zuvor soll sie Drogen konsumiert haben. Um nichts zu spüren. Um sich nicht zu erinnern. Opferschutz.

Doch die junge Frau überlebte. Sie blieb paraplegisch, war von der Hüfte abwärts gelähmt, litt unter schweren Schmerzen und war auf einen Rollstuhl angewiesen. Wieder keine Demos.

Nicht einmal Claudia Roth hat geweint. Obwohl da so viel Schmerz war. Fast zwei weitere Jahre wurde Noelia allein gelassen. Geschändet, traumatisiert, zerstört. Ihr sehnlichster Wunsch wurde immer größer: Sie wollte dieses Leben beenden.

Noelia beschloss zu sterben

Am 10. April 2024 beantragte sie bei der katalanischen Behörde Hilfe zum Sterben. Wenig später, am 18. Juli 2024, wurde ihr Ansinnen einstimmig bewilligt. Da hat ein Staat einmal funktioniert. Schnell und unbürokratisch. Opferschutz.

Am 26. März gingen in Hamburg 22.000 Menschen auf die Straße. Endlich eine Demo. Alle waren gekommen. Sogar Klima-Retterin Luisa Neubauer. Um ein Zeichen zu setzen.

Und um mehr Schutz für Frauen zu fordern. Zeitgleich wurden 1.800 Kilometer entfernt, in der sozialmedizinischen Einrichtung in Sant Pere de Ribes Medikamente in die Vene von Noelia Castillo Ramos gespritzt. Um sie zu töten, um sie endlich gehen zu lassen, wie sie es formulierte.

Doch in Hamburg ging es wieder nicht um das depressive Opfer einer Gruppenvergewaltigung, sondern um eine immer dünner werdende Geschichte über „virtuellen“ Missbrauch einer TV-Moderatorin durch ihren Ex-Ehemann. So dünn, dass sie mittlerweile an dem Punkt ist, an dem so viele solcher Geschichten enden: „Morddrohungen“.

Während ein deutsches B-Sternchen mit schusssicherer Weste in Hamburg in ein Mikrofon hauchte: „Da muss man sich nicht mehr wundern, dass so viele Frauen einfach auch den Mut nicht haben, rauszugehen und zu sagen, dieses und jenes wurde mir angetan“, hörte das Herz der jungen Spanierin für immer auf zu schlagen. Der endgültige Opferschutz.

Den Mut, rauszugehen, hat Noelia tatsächlich niemand gegeben. Wie so vielen Opfern vor ihr. Und sicherlich so vielen Opfern nach ihr auch nicht. Wir konnten dich nicht vor einer Gruppenvergewaltigung beschützen. Wir konnten dir keine Hilfe anbieten.

Wir konnten nicht einmal die Täter klar benennen und damit wenigstens eine Debatte über Ursachen führen. Aber wir konnten dich töten, als dir das alles zu viel wurde.

Gruppenvergewaltigt, im Stich gelassen, eingeschläfert und als Organbank genutzt

Mit der Euthanisierung der 25-jährigen Spanierin Noelia Castillo Ramos hat Europa endgültig seinen moralischen Nullpunkt erreicht. Drastischer und brutaler als mit dem Tod dieser jungen Frau lässt sich der Lebenshass und das verbrecherische politische Totalversagen auf diesem Kontinent nicht mehr demonstrieren. Gestern Abend starb Noelia in Barcelona auf eigenen Wunsch durch eine Spritze, die ihr Herz versagen ließ.

Zuvor hatten ihre Eltern, besonders ihr Vater, alles Menschenmögliche versucht, um diese Unmenschlichkeit zu verhindern.

Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) seine Beschwerde in dieser Woche zurückgewiesen hatte, gab es jedoch keine Rettung mehr, weil eine perverse und menschenfeindliche Gesetzgebung dies ermöglicht.

In einem Heim für vulnerable Jugendliche wurde die seit ihrem 13. Lebensjahr unter schweren psychischen Problemen leidende Noelia vor vier Jahren zum Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Die Täter sollen maghrebinischer Herkunft sein. Verurteilungen oder auch nur Festnahmen gab es natürlich nicht. Zutiefst traumatisiert, versuchte sie bereits im Oktober 2022 Suizid zu begehen, indem sie aus dem 5. Stock eines Gebäudes sprang.

Sie überlebte, erlitt jedoch eine schwere Rückenmarksverletzung, war seither querschnittsgelähmt und litt unter unerträglichen Schmerzen, zusätzlich zu ihren ohnehin extremen psychischen Belastungen, die dadurch wiederum noch weiter verschlimmert wurden. 2024 stellte sie einen Antrag auf assistierte Sterbehilfe, die in Spanien seit 2021 gesetzlich erlaubt ist.

Mit Hilfe christlicher Juristen kämpfte ihr Vater sich erfolglos durch sämtliche juristischen Instanzen, die aber stets Noelias (vermeintlich) selbstbestimmten Willen anerkannten. Dabei ist es mehr als zweifelhaft, ob hier von einem selbstbestimmten Willen überhaupt noch die Rede sein kann.

Fest eingeplante Organentnahme für Transplantationen

Derselbe Staat, der ihr ermöglichte, sich das Leben zu nehmen, versagte zuvor mehrfach dabei, es zu schützen: zuerst, indem er die eigene Bevölkerung durch eine katastrophale Migrationspolitik zum Freiwild machte, dann, indem er es versäumte, Noelia in der Einrichtung, in der sie untergebracht war, zu schützen und schließlich, indem er die Täter nicht zur Rechenschaft zog.

1 2

Das Einzige, was die europäische Politik noch kann, ist, ihren Opfern den Selbstmord zu ermöglichen. Der zutiefst erschütternde Fall zeigt, wie Europa mit Leid umgeht- nämlich nicht, indem man es mit allen Kräften therapiert oder -noch besser- dafür sorgt, dass es gar nicht erst eintritt, sondern indem man zutiefst verzweifelten Menschen erlaubt, sich selbst auszulöschen.

„Ich kann nicht mehr mit all dem, was mich in meinem Kopf quält, was ich erlebt habe“, erklärte Noelia kurz vor ihrem Tod einem TV-Sender. „Ich möchte jetzt gehen und aufhören zu leiden. Punkt“. Sie habe ihren Lebenswillen verloren, zu nichts Lust, wolle nicht ausgehen und nicht essen, sagte sie weiter.

Und als ob das alles nicht bereits grauenhaft genug wäre, erklärte ihr Anwalt, dass das Krankenhaus ihrer Mutter auch noch eingeschärft habe, die Euthanasie müsse zum festgesetzten Zeitpunkt stattfinden, weil die Organe bereits fest zur Entnahme vorgesehen seien und das, obwohl Noelia vor dem geplanten Eingriff Anzeichen eines Überdenkens gezeigt oder aktiv versucht habe, den Prozess zu stoppen!

Kein Wort zum Thema in der “Tagesschau”

er Staat erlaubt einer jungen Frau, die sich durch sein Verschulden in einer so ausweglosen Situation wähnte, dass sie ihr nicht mehr lebenswert erschien, also nicht nur, sich umzubringen, sie wird danach auch noch umgehend ausgeweidet! Es ist der Gipfel der Barbarei, der sich hier vollzieht.

Bei der “Tagesschau” erfährt man übrigens kein einziges Wort über diese Tragödie -wie auch beim größten Teil der Mainstream-Journaille- dafür sprang man dort aber unisono sofort auf die aktuelle Farce um „digitale Vergewaltigung“ in der Fernandes-Affäre auf, die täglich mehr an Glaubwürdigkeit verliert.

Die spanische Tragödie ist kein Einzelfall. 2023 ging die erst 17-Jährige Niederländerin Milou Verhoof den gleichen Weg aus den gleichen Gründen.

Auch sie versank nach zwei Vergewaltigungen so tief in Depressionen, dass sie keinen Lebenswillen mehr aufbrachte, und auch hier erlaubte der Staat ihren Tod durch eine Spritze.

In Frankreich verabschiedete das Parlament diesen Monat ein Gesetz, das Sterbehilfe nicht nur erlaubt, sondern allen Institutionen vorschreibt, die Ausübung von Tötung auf Wunsch und Beihilfe zum Suizid in ihren Räumlichkeiten zu genehmigen und jede Verweigerung unter Strafe stellt.

Wer selbst ablehnt, Sterbehilfe zu leisten, muss die Patienten weiterzuleiten. In Schottland stimmte das Parlament letzte Woche immerhin gegen ein Gesetz zum assistierten Suizid. Dennoch unterstreicht Noelias tragisches Ende einmal mehr, dass Europa sich in jeder Hinsicht in einem Todestrieb befindet.

🇪🇸 A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care. In 2022, the teenager Noelia Castillo Ramos placed in a state institution amid family difficulties and placed in a state-run home together with North… pic.twitter.com/8Rrv76Alot — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

🚨THIS IS HEARTBREAKING🚨 GANG-RAPE VICTIM, 25, TO DIE BY EUTHANASIA TODAY AFTER COURTS OVERRULE FATHER’S DESPERATE BID TO SAVE HER! Noelia Castillo was brutally gang-raped in 2022 by her ex-boyfriend and three other men – then jumped from a fifth-floor building in a suicide… pic.twitter.com/hXX573lh22 — G R I F T Y (@GriftReport) March 26, 2026

Quellen: PublicDomain/jungefreiheit.de/journalistenwatch.com am 28.03.2026