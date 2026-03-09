Stromausfall legt NRW lahm – Behörden landesweit außer Betrieb

Was passiert, wenn ein einziges Rechenzentrum den Geist aufgibt? Dann steht in Nordrhein-Westfalen der kommunale Betrieb still. Komplett.

Ein Stromausfall beim IT-Dienstleister Regio IT hat am Dienstag in zahlreichen Städten und Landkreisen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes für ein digitales Desaster gesorgt, das einmal mehr die erschreckende Verwundbarkeit der deutschen Verwaltungsinfrastruktur offenlegt.

Bürgerämter dicht, Zulassungsstellen lahmgelegt

Die Auswirkungen des Ausfalls sind gravierend. Vom Hochsauerlandkreis über den Oberbergischen Kreis bis hin zum Kreis Soest – überall stockte der Betrieb.

In Aachen konnten Bürger ihre Termine im Standesamt und beim Bürgerservice schlicht nicht wahrnehmen. Im Hochsauerlandkreis waren die Zulassungs- und Führerscheinstellen betroffen.

Auch in Eschweiler und Düren kam es zu massiven Störungen. Wer an diesem Tag ein Auto anmelden oder einen Führerschein beantragen wollte, stand vor verschlossenen digitalen Türen.

Regio IT teilte mit, man arbeite „mit Hochdruck“ gemeinsam mit externen Dienstleistern an der Behebung der Störung. Doch der entscheidende Satz folgte gleich hinterher:

Nach aktuellem Stand sei davon auszugehen, dass an diesem Tag „voraussichtlich kein produktiver Betrieb mehr möglich sein wird“. Ein ganzer Arbeitstag – einfach ausradiert.

Ein Symptom jahrzehntelangen Versagens

Man muss kein IT-Experte sein, um zu erkennen, dass hier etwas grundlegend schiefläuft. Deutschland rühmt sich gerne seiner Digitalisierungsstrategie, investiert Milliarden in ambitionierte Projekte – und dann reicht ein simpler Stromausfall, um ganze Regionen in die digitale Steinzeit zurückzukatapultieren.

Wo sind die redundanten Systeme? Wo die Notfallpläne, die genau solche Szenarien abfedern sollten?

Die Wahrheit ist unbequem: Während die Politik sich seit Jahren mit ideologischen Prestigeprojekten beschäftigt, wurde die kritische Infrastruktur sträflich vernachlässigt.

Die Digitalisierung der deutschen Verwaltung gleicht einem Kartenhaus – hübsch anzusehen, aber beim kleinsten Windstoß fällt alles in sich zusammen.

Andere Länder, etwa Estland oder Dänemark, haben längst bewiesen, dass eine robuste digitale Verwaltung möglich ist. In Deutschland hingegen scheitert man bereits an der Grundversorgung.

Abhängigkeit von einzelnen Dienstleistern als Risikofaktor

Besonders bedenklich ist die enorme Abhängigkeit zahlreicher Kommunen von einem einzigen IT-Dienstleister. Wenn ein Rechenzentrum ausfällt und gleich mehrere Landkreise und Großstädte betroffen sind, dann offenbart dies eine gefährliche Konzentration, die in keinem sicherheitskritischen Bereich akzeptabel sein dürfte.

Es stellt sich die Frage: Hat man aus vergangenen IT-Pannen – man denke nur an den verheerenden Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2021 – tatsächlich nichts gelernt?

Die Bürger, die an diesem Dienstag vergeblich vor geschlossenen Ämtern standen, dürften sich einmal mehr fragen, wofür sie eigentlich ihre Steuern zahlen.

1 2

Für eine Verwaltung, die beim ersten technischen Schluckauf kollabiert? Für eine Infrastruktur, die offenbar nicht einmal über eine funktionierende Notstromversorgung verfügt?

Es ist höchste Zeit, dass die Verantwortlichen in Bund und Ländern aufwachen und die digitale Grundsicherung endlich mit derselben Ernsthaftigkeit behandeln wie andere Bereiche der Daseinsvorsorge.

Denn eines ist klar: In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der geopolitische Spannungen – vom Ukraine-Krieg bis zur aktuellen Eskalation im Nahen Osten – auch Cyberbedrohungen mit sich bringen, kann sich Deutschland solche Schwachstellen schlicht nicht leisten.

Ein Stromausfall ist dabei noch das harmloseste Szenario.

Was geschieht, wenn ein gezielter Angriff die Systeme trifft?

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 05.02.2026