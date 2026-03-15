Tesla und die Cabbage Patch Kids: Der wahre Grund für die Bombardierung der tartarischen Stadt Dresden

Was im Zweiten Weltkrieg wirklich geschah, ist ein riesiges Thema, das sich nicht in wenigen Absätzen oder gar einem Kapitel behandeln lässt.

Doch eines ist sicher: Die uns bekannten Ereignisse entsprechen nicht der Wahrheit, und der Krieg endete auch nicht so, wie man es uns erzählt hat! Von Guy Anderson (Buchauszug aus Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776)

Im Zweiten Weltkrieg wurden einige der beeindruckendsten Gebäude und Städte der Welt zerstört, darunter Dresden, eine bedeutende Stadt der Tartaren, die für das tartarische Volk von immenser Wichtigkeit war. Was in dieser Stadt geschah, entzieht sich jeder menschlichen Logik und war, ohne Zweifel, ein Gräuel.

Die Bombardierung deutscher Städte war im Zweiten Weltkrieg nichts Neues. Winston Churchill begann schon früh mit Flächenbombardements dicht besiedelter Gebiete. Erstaunlicherweise dauerte es einige Zeit, bis Hitler Vergeltung übte, da er von Anfang an keine Gegenangriffe beabsichtigt hatte.

Tatsächlich hatten die Alliierten bis 1945 mehr Bomben auf Berlin abgeworfen als Deutschland auf ganz Großbritannien. Churchill hat gezielt antike Städte, Museen, Kunstgalerien und Denkmäler sowie Gebiete, die ausschließlich von Frauen, Kindern und älteren Menschen bewohnt werden, ins Visier genommen, in der Hoffnung, die deutsche Moral zu zerstören.

Ich glaube jedoch, wie viele andere auch, dass dies dazu diente, Spuren der Alten Welt und des tartarischen Einflusses zu beseitigen. So waren am Ende des Krieges fast alle größeren Städte Deutschlands dem Erdboden gleichgemacht und lagen nur noch in Trümmern.

Ein weiteres Beispiel für diese beinahe wahnsinnige Verwüstung ist Dresden, das eine ganze Woche lang bombardiert wurde, was über 100.000 zivile Todesopfer zur Folge hatte – und das ist eine sehr vorsichtige Schätzung.

Während der Vernichtung wurden diejenigen, die nicht sofort getötet wurden, buchstäblich in einen Strudel gerissen, der durch die Hitze, das Feuer und den Sog der brennenden Luft entstand und viele mit dem Pflaster, auf dem sie standen, verschmolz.

Selbst Menschen, die in den Fluss sprangen, überlebten nicht, da sie der Hitzestrahlung zum Opfer fielen und beim Auftauchen aus dem Wasser in Flammen aufgingen.

Nach dem Bombenangriff beschrieben Rettungskräfte das Ereignis als „grauenhaft“. Die verbrannten Leichen waren auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft oder zu flüssigem Fett zerflossen, das die Kellerböden der Schutzsuchenden bis zu 30 Zentimeter hoch bedeckte.

Warum also, wo der Krieg doch fast vorbei war, beschloss man, Menschen bei lebendigem Leibe zu verbrennen und Dresden dem Erdboden gleichzumachen?

Bei einem Treffen in Jalta im Februar 1945 zwischen Churchill, Roosevelt und Stalin wurde auf Drängen des Bombenexperten Arthur Harris beschlossen, eine großangelegte Bombardierungskampagne zu starten.

Dresden war bis dahin nur zweimal getroffen worden, und die Deutschen glaubten, die Alliierten würden die Stadt aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und ihres besonderen Stils erhalten wollen. Andere wiederum vermuten, dass dies genau der Grund für die Zerstörung und die Auslöschung ihrer Geschichte und des Wissens um ihre Funktionsweise war.

Für einen vernünftigen Menschen, der den Einfluss der Tartaren nicht kannte, wäre eine kaum verteidigte Stadt ohne jegliche militärische Bedeutung, Hunderte von Kilometern von der Front entfernt, ein sinnloses Ziel gewesen. Zumal Dresden während des Krieges auch als Lazarettstadt diente und zufällig 26.000 alliierte Kriegsgefangene beherbergte.

Dresden bot zudem Zehntausenden von Flüchtlingen Schutz, wodurch sich die Einwohnerzahl auf fast 1,2 Millionen verdoppelte! Selbst Restaurants, Cafés und Bahnhöfe waren voller Zivilisten mit Säcken und Koffern auf der Suche nach Obdach. Viele dieser Obdachlosen waren Waisenkinder; dies war den Alliierten sowie den meisten Menschen in Europa und Russland bekannt.

Also warteten die Alliierten bis zum 13. Februar, als ein von Kindern gefeierter Karneval, bekannt als Fasching, stattfinden sollte und als der perfekte Zeitpunkt für den Angriff angesehen wurde.

Da die Luftsirenen jedoch zuvor beschädigt worden waren, hörten die Dresdner nur das Geräusch des sich nähernden Flugzeugs. Sekunden später wurden Hunderte von Bomben auf die Kirchen und Kathedralen abgeworfen, gefolgt von der großen Versammlung von Zivilisten zum Festival. Sie haben sogar den Zoo bombardiert!

Es wurde berichtet, dass die Flugzeuge so tief über dem Boden flogen, dass die Piloten deutlich sehen konnten, dass die Straßen mit Kindern und Karnevalskünstlern gefüllt waren. Sie haben auch speziell das Krankenhaus ins Visier genommen, das rote Kreuze auf das Dach gemalt hatte, angeblich um zu zeigen, dass es sich um ein Gebäude handelt, das keine Seite ins Visier nehmen durfte!

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Innerhalb von 30 Minuten war es vorbei! Jedes Feuerwehrauto in der Gegend von Dresden, das noch in Betrieb war, fuhr in der Stadt. Die Arbeiter des Roten Kreuzes gingen auf die Straße, in der Hoffnung, einige zu retten, die den Ansturm überlebt hatten. Dann, genau um 1:30 Uhr, sagte die Stimme eines eindeutig verängstigten Ansagers über die noch funktionierenden Funkgeräte den Überlebenden, sie sollten sich noch einmal verstecken.

Diesmal warfen über 1.000 alliierte Flugzeuge Tausende von Brandbomben ab, die in jede Ecke und Straße und insbesondere in die Keller und auf die Häuser fielen, in denen Frauen und Kinder Zuflucht gesucht haben. Die Idee dahinter war, den ersten Angriff zu nutzen, um die Stadt abzuflachen, dann zurückzukehren, um ihre verbleibenden Bewohner zu töten und ein Feuer von solcher Größe zu verursachen, dass es Dresden und seine verbleibenden Einwohner in Asche verwandeln würde; die Temperaturen erreichten 3.000 Grad Celsius!

Menschen, die vor den Bränden flohen, wurden von Funken verbrannt, und ihre Haut löste sich von ihren Körpern, während sie rannten. Einige Überlebende wurden tatsächlich verrückt, als direkte Folge dessen, was sie erlebt hatten. Ein Überlebender namens Luca beschrieb das Ereignis als „über das Verständnis und die wildeste Vorstellungskraft hinaus“. Piloten gaben nach dem Krieg zu, dass sie die Frauen und Kinder auf den Straßen unten deutlich sehen konnten, aber das hielt sie nicht auf!

Die Überlebenden und Verletzten versammelten sich in dem, was vom örtlichen Park übrig blieb, aber das war vergeblich. Nur 30 Minuten später stürzte ein Quadrant von Kämpfern vom Himmel herab und eröffnete das Feuer mit Maschinengewehren. Ein Pilot hat sogar die letzte überlebende Giraffe ins Visier genommen und getötet.

Diese Kämpfer kehrten am nächsten Tag zurück, dann am nächsten Tag, dann am nächsten und am nächsten Tag. Nach dem Massaker wurden schätzungsweise 275.000 Leichen geborgen. Aber viele weitere waren in Flüssigkeit verbrannt worden, und die Gesamtzahl der Todesfälle wurde auf fast 400.000 geschätzt.

Arthur Harris, Bombenkommandant, war von dem Ergebnis begeistert und Churchill schützte ihn vor Kritik oder Vorwurf. Nach diesem Völkermord zielten sie sogar auf die Züge, die jüdische Waisenkinder aus den Konzentrationslagern transportierten. Alle Spuren der tartarischen Alten Welt, zusammen mit ihren Bewohnern, waren jetzt verschwunden!

Ich würde dringend empfehlen, einen Blick auf Bilder im Internet von Dresden vor der Bombardierung zu werfen, damit Sie selbst sehen können, wie einzigartig diese Stadt war. Dies sind nur einige der großartigen Beispiele seiner tartarischen Architektur:

Dresdner Hofkirche

Altmarkt

Zwinger & Theater

Hauptbahnhof

Zwingerteich

Opernhaus Semper

Frauenkirche

Die Zerstörung der Architektur von Tartaria und der Alten Welt hörte nicht bei Dresden auf, ein weitaus schrecklicherer Akt und der erste seiner Art stand kurz vor der Vollendung, und nur sechs Monate später schickte Amerika die Enola Gay, um Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen; japanische Inseln, die nur von Zivilisten bewohnt wurden. Und am 9. August 1945, am selben Tag wie die Bombardierung von Nagasaki, fiel Russland in die von Japan gehaltene Mandschurei ein….

Warum hat Amerika also beschlossen, die Atombomben überhaupt abzuwerfen und diese beiden spezifischen Inseln zu wählen? Die Erzählung sagt uns, dass es daran lag, dass sie befürchteten, dass die Japaner bis zum bitteren Ende kämpfen würden, unabhängig von den Konsequenzen. Und was war das Interesse der Russen an der Mandschurei?

Bis Amerika den Bären anstupste, war Russland neutral in Bezug auf den Krieg zwischen Amerika und Japan. Japanische Historiker sagen eindeutig, dass es nicht die Bombardierung dieser Inseln war, die die Japaner zur Kapitulation veranlasste, sondern die Angst vor einer russischen Invasion. Ich glaube, dass die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki zwei Zwecken diente. Erstens zeigte es nicht nur den Japanern, sondern auch den Russen, wozu Amerika fähig war.

Zweitens zerstörte es die tartarische Technologie, die bis zum Angriff eindeutig noch in Gebrauch und auf den Inseln sichtbar war. Ich habe fotografische Beweise in dieses Buch aufgenommen, um diese Theorie zu unterstützen, und Sie werden deutlich sehen, was die Überreste eines Tesla-Masts und drahtlosen Energiesenders und -empfängers in der Nähe dieser Städte zu sein scheinen.

Waren die Stadt Dresden und die Inseln Hiroshima und Nagasaki die letzten verbliebenen Bastionen mit Freier Energie und drahtloser Elektrizität, die noch genutzt wurden?

Die Bombardierungen dieser Inseln befeuerten auch den Beginn des Kalten Krieges zwischen Russland und Amerika.

Die Entfernung der tartarischen „Freien Energie“ sowie der unerklärlichen Architektur auf diesen Inseln spiegelt die Bombardierung Dresdens wider, da sie ebenfalls keinen militärischen Zweck hatten und vollständig von Zivilisten bevölkert waren. …

Es ist auch merkwürdig, dass Orte wie diese und der Buckingham Palace während der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg nicht vollständig zerstört wurden. Dresden hingegen, ein prächtiges Beispiel einer Stadt im Stil der Tartaren, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Der Eiffelturm und Notre Dame blieben erhalten, ebenso wie viele andere beeindruckende Paläste und Regierungsgebäude, beispielsweise der Palace of Westminster.

Das führt zurück zu einer anderen Verschwörungstheorie: Sind alle Staatsoberhäupter der Welt eigentlich beste Freunde und wechseln sich bestimmte Präsidenten oder Diktatoren nur dabei ab, die Rolle des Bösewichts zu übernehmen oder sozusagen für das Team die Konsequenzen zu tragen? …

Ende des Auszugs:

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

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Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 15.03.2026