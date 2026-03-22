Tesla und die Cabbage Patch Kids: Tartarische Architektur – von Berlin bis New York

Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich so viele Orte auf der ganzen Welt so ähnlich sind? Ich spreche nicht nur von Pyramiden, die dank jahrelanger harter Arbeit und Forschung von Leuten wie Graham Hancock und Freddy Silva untersucht wurden, von denen wir jetzt wissen, dass sie nicht exklusiv für Ägypten stehen.

Guatemala, Sudan hat 200, Cholula in Mexiko ist die Heimat der größten Pyramide der Welt, und Indien, Peru, Griechenland und Italien haben einige der erstaunlichsten Pyramiden von allen! Von Guy Anderson (Buchauszug aus Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776)

Bis vor kurzem wurden wir zu der Annahme verleitet, dass die einzige Möglichkeit, eine Pyramide zu sehen, darin bestand, nach Gizeh in Ägypten zu reisen. Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, und viele in Südamerika stellen die ägyptischen Strukturen absolut in den Schatten!

Aber es sind nicht die Pyramiden, die mich interessieren, obwohl ich gerne wissen würde, wie so viele verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt diese Dinge zu einer ähnlichen Zeit und auf ähnliche Weise aufgebaut haben.

Darüber hinaus sind sie alle in die gleiche Richtung gerichtet und wurden anscheinend gebaut, bevor wir irgendwelche bekannten Kommunikationsmittel hatten, zu einer Zeit, in der wir in Bezug auf unsere Intelligenz sehr einfach gewesen sein sollen und sehr wenig Kenntnisse über Konstruktion hatten. Hinzu kommt, dass diese anscheinend gebaut wurden, bevor wir Metallwerkzeuge und einen Kompass zur Verfügung hatten.

Ich glaube, dass das, was uns gesagt wurde, nicht wahr ist! Ich interessiere mich jedoch viel mehr für die Tatsache, dass fast identische Gebäude wie der Vatikan auch auf der ganzen Welt existieren und es völlig unbemerkt geblieben ist. Ist es möglich, dass, wenn ein guter, ehrlicher und aufrechter Archäologe diese Erzählung in Frage stellt, er verurteilt oder sogar mit dem Rückzug der Finanzierung und sogar der Beschäftigung bedroht wird?

Deshalb denke ich, dass wir Menschen wie Hancock in Ehren halten sollten, denn ohne ihn und seine Kollegen hätten wir keine andere Wahl, als blind zu glauben, was uns gesagt wurde, und wir würden riskieren, einen großen Teil unserer Geschichte zu verlieren.

Washington DC und London weisen fast identische architektonische Merkmale auf und besitzen jeweils eine Nadel beziehungsweise einen Obelisken. Zwei der bekanntesten Beispiele dieser ungewöhnlichen Denkmäler sind die Kleopatra-Nadeln in London und New York. Die Londoner Nadel wurde angeblich als Anerkennung für Admiral Nelsons Sieg über die Franzosen in der Seeschlacht am Nil 1798 und Sir Ralph Abercrombys Sieg in der Schlacht von Alexandria 1801 gestiftet.

Der Legende nach wurde sie 1877 von Ägypten nach London verschifft. Auch in meiner Nähe, in Wellington in Somerset, steht eine solche Nadel, errichtet zur Feier des Sieges von Arthur Wellesley, 1. Herzog von Wellington, in der Schlacht von Waterloo 1815. Eine weitere Wellington-Nadel oder ein Obelisk befindet sich in Dublin und ist das größte Exemplar dieser Denkmäler in Europa.

Am Rande sei erwähnt, dass einige Erforscher der Alten Welt glauben, dass diese Monumente tatsächlich darauf hinweisen, dass in diesem Gebiet Bevölkerungskontrolle stattgefunden hat und dass dies bereits zur Zeit der Pharaonen der Fall war.

Die Methoden der Bevölkerungskontrolle, also der Entvölkerung eines Gebiets, reichen von Krieg über „Naturkatastrophen“ bis hin zu Hungersnöten und Krankheiten. Ein bestimmter Forscher, dessen Namen ich hier nicht nennen darf, veröffentlichte eine Arbeit, die einen solchen Aufschrei auslöste, dass er von Irland nach Rumänien umziehen musste!

Was den Vatikan und seine Umgebung betrifft, so gibt es weltweit Dutzende Orte, die ihm in vielerlei Hinsicht verblüffend ähnlich sehen.

Eine kurze Google-Suche lohnt sich, denn Sie werden schnell feststellen, dass sich ähnliche Gebäude in Japan, Argentinien, Taiwan, der Ukraine, China, Neuseeland, Dänemark, Paris und vielen anderen Ländern befinden. Zur Veranschaulichung habe ich auf den mittleren Seiten Bilder dieser Gebäude eingefügt.

Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass viele weitere Gebäude zerstört wurden – manche durch Kriegshandlungen, manche durch Feuer und Überschwemmungen und manche einfach, weil sie nicht mehr benötigt wurden! Letzteres bezieht sich vor allem auf das plötzliche Aufkommen der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert, bei denen „neue Städte“ rund um den Globus die neuesten Technologien und Handwerkskünste präsentierten.

Einige der unglaublichsten Meisterwerke der Steinmetzkunst und Architektur entstanden quasi über Nacht, nur um nach Ende der Ausstellungen wieder abgerissen oder durch Feuer zerstört zu werden.

Das hat mir nie gefallen und ergibt überhaupt keinen Sinn. Um diese bizarren Ereignisse noch zu untermauern: Sie fielen mit dem Beginn der Industriellen Revolution und der Entdeckung der Elektrizität zusammen, worauf ich in Kapitel 14 näher eingehen werde.

Man sagt uns, dass dies entweder reiner Zufall sei oder dass andere Zivilisationen, die diese Gebäude und ihren besonderen Stil bewunderten, sie einfach kopierten – und zwar lange bevor der globale Reiseverkehr auch nur annähernd so einfach war wie heute.

Dabei überwanden sie Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, mangelndes Kommunikations- und Bauwissen sowie die nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge!

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Erschwerend kommt hinzu, dass die verbliebenen Gebäude und heiligen Stätten des Tartarischen Reiches fast alle in Staatsbesitz sind. Einige dienen als Flughäfen und Militärbasen, andere als Gefängnisse oder Krankenhäuser, und manche wurden von den Parasiten als Residenzen oder Paläste für den persönlichen Gebrauch behalten. Der Zutritt zu diesen exotischen Bauwerken ist in der Regel strengstens untersagt.

Die Adresse und mitunter auch die Fläche in Hektar sowie die Anzahl der Stockwerke können sehr verdächtig wirken. Bekanntlich besitzen die Zahlen 1, 3, 6, 9, 11 und 13 für die Parasiten eine große Bedeutung.

Hier sind einige Beispiele solcher Örtlichkeiten, darunter einige, die Teil der NWO (Neuen Weltordnung) sind, die ich Ihnen zur Ansicht hinzugefügt habe:

Kirche Saints Peter und Paul, 666 Filbert St, San Francisco, CA

Flughafen Chicago O’Hare, Chicago, IL 60666

Google, Postfach HM 666, Hamilton, Bermuda

Die Trans-Allegheny Lunatic Asylum, West Virginia – 666 Hektar

Ronald Reagan, 666 St. Cloud Road, Bel Air, Los Angeles

William K. Vanderbilt, 666 Fifth Avenue, Manhattan, New York

Buckingham Palace, London, SW1A 1AA – 39 Hektar

World Trade Center, New York, NY 10006 – 110 Stockwerke

Rothschild & Co, Ave of the Americas, 33. Stock, New York

Rothschild Estate, Waddesdon, Aylesbury – 6.000 Hektar

Der Vatikan, die Vatikanstadt – 6 Stockwerke

House of Commons, London – 1.100 Zimmer – 3 Türme

The White House, Washington DC – 6 Stockwerke

St. Paul’s Cathedral, London – 111 Meter hoch

Vereinte Nationen, Manhattan, NYC – 39 Stockwerke

WEF, Cologny, Kanton Genf – 6 Standorte – 600 Mitarbeiter

Eiffelturm, Champ de Mars, Anatole Frankreich, Paris – 3 Etagen

Kathedrale Notre-Dame, 6 Parvis, Paris – 3 Etagen

Bahnhof Data Center, Stockholm, Schweden, 11631

Tower of London, London – 3 Etagen

Rockefeller Financial LLC, New York, NY 10111

Rockefeller Family Estate, New York – 600 Hektar

Wie Sie sehen können, nutzten sie esoterische Mathematik, in der Hoffnung, dass die neuen Bewohner durch die Befolgung dieser alten Methoden Reichtum, Erfolg und Langlebigkeit erzeugen können.

Die tartarischen Bautechniken waren weit fortgeschrittener als die von heute, aber es wird erwartet, dass wir glauben, dass sie von ziemlich primitiven Menschen ohne den Einsatz von Elektrowerkzeugen und Kränen und so weiter gebaut wurden. Die Tartarier konzentrierten ihre gesamte Architektur auf die Nutzung und Ernte von Frequenzen.

Das bedeutet, dass jede Struktur nicht nur Energie über den Äther empfangen konnte, sondern dass ihr Körper in vielen dieser Gebäude der gleichen Frequenz ausgesetzt war wie alle lebenden Materialien, wie Pflanzen, Bäume und Säugetiere. Diese Frequenz beträgt 528 Hz, und die Technik ist als esoterische Architektur und die Nutzung von Energie als Zymatik bekannt.

Esoterische Architektur ist ein Begriff, der sich auf architektonische Entwürfe und Gebäudekonzepte bezieht, die sehr komplex, innovativ und schwer zu interpretieren sind.

Sie zeichnen sich oft durch sehr einzigartige Ästhetik und unkonventionelle Ansätze zu Raum, Form und Struktur aus. Dies war von entscheidender Bedeutung, wenn sie Freie Energie nutzen und im Inneren ein Gefühl der Euphorie vermitteln und in den meisten Fällen den Körper heilen und die Chakren ausgleichen wollten.

Tartarier bauten typischerweise auf geomagnetischen Ley-Linien, die es ihnen ermöglichten, tellurische Energie vom Boden zu nutzen. (Ley-Linien sind hypothetische Ausrichtungen von starker und subtiler Energie, die auf der Erdoberfläche existieren.

Es wird angenommen, dass diese Energiewege ein netzartiges System bilden, das verschiedene bedeutende Orte wie antike Denkmäler, heilige Stätten und natürliche Sehenswürdigkeiten verbindet.) Erdkruste und Erdmantel beherbergen tellurische Ströme, die von etwa 32 Mechanismen erzeugt werden. Hauptsächlich handelt es sich dabei um geomagnetisch induzierte Ströme, die durch Veränderungen des Erdmagnetfelds infolge der Wechselwirkung des Sonnenwinds mit der Magnetosphäre oder der Sonneneinstrahlung auf die Ionosphäre entstehen.

Diese Ströme weisen einen Tagesrhythmus auf: Tagsüber fließen sie zur Sonne, nachts zu den Polen. Der Begriff „tellurische Energie“ mag Ihnen bisher unbekannt sein, doch die Architektur der Tartaren maß ihr große Bedeutung bei, da sie wussten, dass sie einen natürlichen elektrischen Strom liefert, der auf und unter der Erdoberfläche fließt.

Sogar tartarische Gärten wie der Berliner Tiergarten in Deutschland, der heute Teil des Berliner Zoos ist, wurden mit den gleichen zymatischen Techniken angelegt, wobei Sechsecke, Achtecke und Fünfecke und so weiter angelegt wurden, um eine heilende Frequenz für Geist, Körper und Seele zu erzeugen.

Dies wurde jedoch speziell für Tiere und andere Haustiere entwickelt! Die tartarische Philosophie war, dass das Reich umso stärker war, je glücklicher und gesünder Menschen und Tiere waren.

Die am häufigsten gefundenen tartarischen Gebäude sind Kathedralen, Kirchen, Paläste, Tempel und Sternenfestungen. (Sternenfestungen werden oft als Flughäfen, Militärstützpunkte und Burgen umfunktioniert.) Aber lassen Sie uns zunächst einen genaueren Blick auf Kathedralen werfen.

Bevor wir das tun, ist es jedoch wichtig zu verstehen, was das Wort eigentlich bedeutet. Kathedral oder Kathed-Ral ist der Begriff, der verwendet wird, um eine Art Elektrode zu beschreiben, in der sich Elektronen bewegen. Elektroden sind Halbleiter, die typischerweise aus Metall hergestellt und in der Regel mit einem Nichtmetallobjekt, wie beispielsweise Keramik, verbunden sind.

Die Kathode liefert Elektronen und die Anode sammelt sie. War also der ursprüngliche Zweck einer Kathe-drale, Energie zu empfangen und zu speichern? Es wäre seltsam, wenn das Wort einfach zufällig gewählt wurde, da es eine so sehr spezifische Bedeutung hat. ..

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

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Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 22.03.2026