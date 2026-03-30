Tesla und die Cabbage Patch Kids: Was waren die wahren Gründe für die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege

Es fühlt sich an, als hätten wir immer mit Krieg gelebt; ich wurde in der Schule über den Ersten und Zweiten Weltkrieg unterrichtet, dann hatten wir den Falkland-Konflikt und die ständigen „Probleme“ in Nordirland.

Ich habe auch mit mehreren Menschen zusammengearbeitet, die in den Nahen Osten geschickt wurden, um schließlich unter falschen Vorwänden zu kämpfen, um unwissentlich bei der Zerstörung von Zivilisationen zu helfen und dann die Kontrolle über Länder zu übernehmen, in die wir kein Recht oder keinen rechtlichen Grund hatten einzudringen.

Viele Menschen leben immer noch in Gebieten, in denen der Bürgerkrieg heute noch im Gange ist.Von Guy Anderson (Buchauszug aus Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776)

Aber was ist der wahre Grund für den Beginn eines Krieges? Ist es, den Frieden letztendlich wiederherzustellen, ist es Gier oder ist es etwas Unheimlicheres?

Wir wissen inzwischen, dass der Irakkrieg absolut nichts mit Massenvernichtungswaffen zu tun hatte. Ging es aber tatsächlich darum, Ressourcen wie Öl zu plündern und zu kontrollieren? Das dachte ich zumindest, bis ich mit meinen Recherchen zu Tartaria begann und feststellte, dass die Handlung im Jahr 1776 spielt. Wenn man kurz darüber nachdenkt, sind die Parasiten, die diese Welt beherrschen, unvorstellbar reich.

Warum sollten sie also noch mehr wollen? Liegt es vielleicht daran, dass jeder Krieg im Nahen Osten lediglich darum ging, die Kontrolle über die Öl- und Mohnfelder zu erlangen? (Der Schlafmohn, genauer gesagt Papaver somniferum, liefert Opium, ein starkes Narkotikum, dessen Derivate unter anderem Morphin, Codein, Heroin und Oxycodon umfassen.)

Es stimmt zwar, dass die Kontrolle dieser beiden entscheidenden Komponenten der modernen Welt noch mehr Reichtum und Macht schaffen würde, doch besitzen und kontrollieren sie ohnehin schon fast alles, was in die westliche Zivilisation gelangt.

Warum also sollten sie den Irak und Afghanistan dem Erdboden gleichmachen, nur um ein paar Dollar mehr zu verdienen?

Ich glaube, dass die Invasion des Irak durch die Kriegsverbrecher George W. Bush und seinen Marionettenführer Tony Blair aus einem ganz anderen Grund erfolgte, und dieser Grund mag Sie überraschen.

Seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, suchen Menschen im einstigen Mesopotamien und Babylon nach Beweisen für die Existenz Gilgameschs, des ersten und bedeutendsten Herrschers der Wiege der menschlichen Zivilisation. Gilgamesch wird im Buch der Riesen erwähnt und starb in der Sintflut; er war ein Halbgott und sumerischer König, der 126 Jahre lang regierte. Er besaß übermenschliche Stärke und wird oft mit einem Löwen unter dem Arm dargestellt.

Das Gilgamesch-Epos gilt als eines der größten Meisterwerke der Keilschrift-Literatur. Abschriften der Geschichte wurden in Israel, Syrien und der Türkei gefunden, und auch in der griechischen und römischen Literatur wird er erwähnt. Als Sohn von Lugalbanda, dem König von Uruk, und Ninsun, der weisen Kuhgöttin, galt er als Halbgott (Anunnaki) und Halbmensch.

Anfang 2003 wusste der Archäologe Jörg Faßbinder (von der bayerischen Abteilung für historische Denkmäler in München), dass er endlich den richtigen Ort zum Graben gefunden hatte, und die Arbeiten begannen. Nur wenige Monate nach Beginn der Ausgrabung deckte er den Eingang zu Gilgameschs Grab auf.

Wenn Faßbinder Recht hätte, würde dies bestätigen, dass eine überlegene Rasse einst unseren Planeten dominierte und – wie von klugen Köpfen wie Fred-dy Silva dokumentiert –, dass wir tatsächlich die Schöpfung einer überlegenen Rasse von Menschen sind, die vor etwa 400.000 Jahren auf diesen Planeten kam, um Gold abzubauen.

Nicht nur das – diese Menschen, bekannt als die Anunnaki, schufen uns nicht nur, um für sie zu graben, sondern waren auch die alten Pharaonen Ägyptens und hinterließen Technologien und Architektur, die bei weitem über das hinausgehen, was wir heute haben und produzieren können.

Stellen Sie sich für einen Moment die Auswirkungen vor, die verursacht würden, wenn bewiesen würde, dass Darwins Evolutionstheorie falsch ist und das Alte Testament, wenn auch schwer manipuliert, die wahre Geschichte der Morgenröte der Menschheit war, und die „Götter“ Enki und Enlil waren, Söhne von Anu, dem großen Anführer der Anunnaki von Sirius B in Orions Gürtel.

Faßbinder entdeckte einen fast vier Meter großen Riesen mit leuchtend rotem Haar, der in Gold gehüllt war und in einem überaus prunkvollen und detailreichen Grab lag.

„Ich will nicht sagen, dass es mit Sicherheit das Grab von König Gilgamesch war, aber es sieht dem im Epos beschriebenen sehr ähnlich!“, sagte Fassbinder in der Sendung Science in Action des BBC World Service.

Nur wenige Tage nach dieser Entdeckung ereignete sich der „Terroranschlag“ auf die Zwillingstürme, später bekannt als 9/11.

Damals hinterfragte niemand, wie zwei Passagierflugzeuge entführt und in diese ikonischen Gebäude gesteuert werden konnten, noch schenkte man dem Einsturz der Türme, der einer kontrollierten Sprengung zum Verwechseln ähnlich sah, große Beachtung.

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Wir übersehen sogar, dass ein dritter Turm einstürzte, obwohl nichts in ihn hineinflog, und wir sprechen nicht offen darüber, dass sich zum Zeitpunkt des Anschlags kein einziger Bankchef, kein Vorstandsmitglied und kein Großaktionär in den Gebäuden befand.

Es wurde jedoch entschieden, dass es sich um die Taten von Osama bin Laden handelte, einer Person, die vor diesem Ereignis fast allen unbekannt war; Gründungsmitglied der ebenfalls bis dahin unbekannten Gruppe al-Qaida.

Am 20. März 2003 begann der Einmarsch in den Irak, und eines der ersten Ziele, das erfolgreich getroffen wurde, war das Grab von Gilgamesch. Es wurde ausgelöscht, und damit war jede Möglichkeit, diesen Mann mit den Anunnaki und dem Gilgamesch-Epos in Verbindung zu bringen, dahin.

Die Tafel des Gilgamesch-Epos befand sich nicht im Grab selbst, sondern wurde einige Jahre zuvor in einer Höhle in der Türkei gefunden. Im Juli 2021 bestätigte ein US-Bundesgericht, dass ein seltenes antikes Artefakt, die sogenannte „Gilgamesch-Traumtafel“, von den Behörden beschlagnahmt worden war.

Neben dem Grab von Gilgamesch wurden auch Museen zerstört, die archäologische Funde enthielten. Amerikanische Truppen wurden zuvor beim Eindringen in die Museen und beim Plündern vieler dieser wertvollen Objekte beobachtet.

Nun zurück zum 18. November 1803 und dem Beginn des Völkermords an den Tartaren, besser bekannt als die Napoleonischen Kriege.

Die Napoleonischen Kriege werden oft als separate Konflikte beschrieben, die jeweils nach der Koalition bezeichnet werden, die gegen Napoleon gekämpft hat. Dies sind die Dritte Koalition (1803-1806), die Vierte (1806-1807), die Fünfte im Jahr 1809, die Sechste (1813-1814), die Siebte im Jahr 1815, der Halbinselkrieg (1807-1814) und schließlich die französische Invasion Russlands im Jahr 1812.

Napoleon eroberte Ägypten, Belgien, die Niederlande, große Teile Italiens, Österreich, den größten Teil Deutschlands, Polen und Spanien. Anschließend brachte er mithilfe der Parasiten den Großteil Westeuropas und schließlich Russlands unter seine Kontrolle. Doch war Napoleon tatsächlich verantwortlich? Hatte er überhaupt existiert, oder war er lediglich ein treuer Diener der Parasiten, der die Schuld auf sich nahm?

Es ist durchaus möglich, dass er, wie so manche andere Person in unseren Geschichtsbüchern, nur ein Name ist, der einem Ereignis zugeordnet wurde – als Anführer oder Urheber, als Mittel zum Zweck. So wird jemand für das böse und niederträchtige Verhalten einer geheimen oder verborgenen Gruppe verantwortlich gemacht; eine Art Sündenbock.

Wie Sie vielleicht aus dem vorherigen Kapitel wissen, wurden diese Länder auch von Kometeneinschlägen und Bombenangriffen sowie von Bränden und Überschwemmungen heimgesucht.

Meiner Überzeugung nach, basierend auf meinen Recherchen, dienten diese Kriege nur einem Zweck: die Tartarier auszulöschen, die die vorangegangenen Katastrophen überlebt hatten. Die Opferzahlen dieser Konflikte sind astronomisch:

Insgesamt schätzt man, dass die Napoleonischen Kriege 3,5 Millionen Soldaten und weitere 3 Millionen Zivilisten das Leben kosteten. Viele Kinder blieben dadurch ohne Vater, Mutter oder beides zurück. Ich werde später ausführlich darauf eingehen, was mit ihnen geschah.

Die Schreckensherrschaft Napoleons und seiner Anhänger, die unter dem Einfluss der Parasiten standen, endete in Waterloo – zumindest wird uns das so vermittelt.

Ich persönlich glaube jedoch, dass dies lediglich das Ende dieser speziellen Saga war. Während in Amerika der „Krieg von 1812“ tobte, waren die Briten nun damit beschäftigt, das Tartarische Reich, die Mauren und die indigenen Völker jenseits des Atlantiks zu vernichten.

Der Krieg von 1812 dauerte drei Jahre und hatte, wie bei den Napoleonischen Kriegen, den alleinigen Zweck, die Alte Welt und ihre Menschen von der Landkarte zu wischen. Millionen von Hektar wurden eingenommen und besetzt, Washington allein war fast zerstört, aber mit Ausnahme eines bestimmten Gebäudes – des Weißen Hauses.

Es dürfte kaum jemanden, der dieses Buch liest, überraschen, dass niemand genau dokumentiert hat, wie viele der wahren Vorfahren Amerikas getötet wurden.

Wir wissen jedoch, dass der Völkermord an den indigenen Völkern damit nicht endete. Viele Kriege, Konflikte und sogar Pandemien folgten, wobei die Parasiten für den Tod durch Pocken von drei Millionen Indigenen aus Westindien sowie Mittel- und Südamerika verantwortlich waren.

Es gab und gibt immer noch viel zu viele Bürgerkriege, um sie alle aufzuzählen, und die meisten scheinen dieselbe Ursache und Wirkung zu haben: Die Parasiten wollen die Kontrolle über ein Land oder eine Region erlangen, weshalb sich deren Bürger zur Wehr setzen.

Hier sind einige Beispiele, die nach dem Neustart von 1776 folgten. Ich habe den Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgelassen, da ich auf diese beiden inszenierten Kriege später noch genauer eingehen werde.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei nur um einige der Bürgerkriege, die seit dem letzten Reset stattgefunden haben, und viele weitere dauern bis heute an. Doch wem nützt der Krieg?

Sicherlich nicht dem einfachen Bürger. Entweder wir kämpfen für unsere Rechte und wehren uns gegen das Regime oder die Parasiten, oder wir werden gezwungen, für unser Land zu kämpfen.

Die von mir aufgeführten Kriege fanden in Teilen der Welt statt, in die das Tartarische Reich expandiert hatte und die entweder unter seiner Kontrolle standen oder in denen Spuren der tartarischen Zivilisation, Kultur und Architektur sowie die Gewinnung von Freier Energie aus dem Äther zu finden waren…

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

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Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 30.03.2026