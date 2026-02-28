Trump-Richter zerstört die Chance auf Freiheit für satanischen Pädophilenführer

Ein von Trump ernannter Bundesrichter wies am Dienstag die Berufung des Gründers eines satanistischen Kinderpornoringes zurück und bestätigte damit dessen 80-jährige Haftstrafe in Texas.

Bradley Cadenhead, 20, scheiterte mit seinem zweiten Rechtsmittel gegen seine Verurteilung im Mai 2023 wegen Kinderpornografie im Erath County. Er hatte die Gruppe „764“ gegründet, die laut FBI Minderjährige zu Selbstverletzungen und sexuellen Handlungen vor der Kamera anstiftet, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Cadenheads Antrag, in dem er behauptete, kein kompetentes Anwaltsteam zu haben, sei „im Wesentlichen eine Wiederholung“ seiner Berufung auf Landesebene, die im November 2023 wegen „fehlender rechtlicher und tatsächlicher Grundlage“ abgewiesen wurde, erklärte US-Bezirksrichter Mark Pittman am Dienstag .

Der Anwalt von Cadenhead in dessen Berufungsverfahren vor dem Bundesgericht reagierte nicht auf die Anfrage der Daily Caller News Foundation. In Cadenheads Berufung wurde argumentiert , sein Verteidiger im ersten Rechtsstreit habe ihn „ineffektiv“ vertreten, indem er ihn zum Geständnis überredete, ohne die Möglichkeit einer psychologischen Begutachtung zu prüfen.

Der Kinderschänder gründete im Alter von 15 Jahren die Gruppe „764“ auf der Chat-Plattform Discord und benannte sie nach Ziffern seiner texanischen Postleitzahl, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Das FBI stuft „764“ und ähnliche Gruppen als „nihilistische“ extremistische Bewegungen ein, die von Menschenhass und dem Wunsch nach gesellschaftlichem Zusammenbruch getrieben sind. Mutmaßliche Anhänger von „764“ wurden wegen der Verbreitung von Kinderpornografie und der Anstiftung Minderjähriger zu erniedrigenden Handlungen angeklagt oder verurteilt.

Zu diesen Handlungen gehören beispielsweise die Misshandlung von Haustieren, das Einritzen der Namen der Täter in die Haut oder das Filmen des eigenen Selbstmords .

Cadenheads Berufung konzentrierte sich auf seine Erfahrungen mit Mobbing, mangelnder elterlicher Aufsicht und anderen Aspekten seiner schwierigen Kindheit.

Bevor er mit 764 anfing, rief Cadenhead einmal weinend seinen Vater an, nachdem ihn ein Freund überredet hatte, sich ein Video anzusehen, in dem ein Mann geschlagen und mit einem Schraubenzieher ins Gesicht gestochen wurde, erzählte er einem Psychologen.

Später habe er gedacht, das Video sei „nicht so schlimm“, habe es sich erneut angesehen und schließlich die Einladung zu einem Chatroom mit gewalttätigeren Inhalten angenommen. Dies habe den Weg dafür geebnet, dass er begann, andere Kinder zu erpressen, schrieb der Arzt.

„Indem die Psychologin Cadenheads Verbrechen aus der Perspektive eines einsamen, misshandelten Teenagers betrachtet hätte, der nach Aufmerksamkeit suchte, hätte sie das strafbare Verhalten einfühlsamer erklären können“, sagte ein Anwalt im November 2024 vor dem texanischen Strafberufungsgericht .

„Anschließend hätte sie anhand einer evidenzbasierten Risikobewertung gezeigt, dass Cadenhead durch Therapie und Medikamente ein funktionsfähiges Mitglied der Gesellschaft werden könnte.“

Eine solche Aussage hätte zu einer Bewährungsstrafe oder einer anderen, milderen Strafe führen können, argumentierte der Anwalt.

Der republikanische Bezirksstaatsanwalt von Erath County, M. Alan Nash, warnte den Staat in einem Dokument vom Mai 2023, in dem das grausame Material aufgeführt war, das sich im Besitz des Jungen befand, davor, ihm eine Bewährung zu gewähren.

Der Inhalt zeuge von seinem „Interesse an, seiner Faszination für und seiner Neigung zu“ Gewalt, einschließlich „Säuglingsmord und sexueller Übergriffe“, „Kindverstümmelung, Folter und Tod“ sowie „Selbstverstümmelung“, sagte Nash.

🚔 The FBI helped German authorities catch an alleged member of the Satanic pedophile cult „764“ who is charged with convincing a 13-year-old girl to hang herself in a parking lot in Washington State. 👇 pic.twitter.com/SzAJuoTd21 — Hudson Crozier 🇺🇸 (@Hudson_Crozier) October 16, 2025 1 2

„DIESER ANGEKLAGTE IST GEFÄHRLICH“, warnte der Staatsanwalt.

Der Junge gab laut Gerichtsakten zu, dass eine andere Discord-Gruppe namens „Greggys Kult“ ihn zu seinen Erpressungsmethoden inspiriert hatte. Eine Bundesjury erhob im Dezember Anklage gegen mutmaßliche Anführer von Greggys Kult wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornografie .

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 24.02.2026