Die Military Religious Freedom Foundation gab an, zahlreiche Beschwerden über christlich-nationalistische US-Kommandeure erhalten zu haben.

Der Krieg gegen den Iran sei „von Jesus gesalbt“ und würde seine Rückkehr auf die Erde im Rahmen des Armageddon herbeiführen, hätten US- Kommandeure aller Teilstreitkräfte ihren Einheiten mitgeteilt, was zu zahlreichen Beschwerden von aktiven Militärangehörigen führte.

Die Military Religious Freedom Foundation (MRFF), eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass allen Mitgliedern des US-Militärs Religionsfreiheit garantiert wird, teilte Middle East Eye am Dienstag mit, dass sie mehr als 200 ähnliche Beschwerden von Angehörigen der Armee, Marine, Luftwaffe, des Marinekorps und der Weltraumstreitkräfte erhalten habe.

Die beim MRFF eingegangenen Beschwerden, über die zuerst der Journalist Jonathan Larsen berichtete, stammen von mehr als 40 Einheiten und betreffen mindestens 30 Militärstützpunkte.

Laut MRFF sagte ein Kommandeur einer Kampfeinheit am Montag in einer Besprechung zu Unteroffizieren, dass die israelisch -amerikanischen Angriffe auf den Iran Teil von Gottes „Plan“ seien und dass US-Präsident Donald Trump „von Jesus gesalbt wurde, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon herbeizuführen und seine Rückkehr auf die Erde zu markieren“.

Ein US-Unteroffizier, der an die MRFF schrieb, berichtete, ihr Kommandeur habe ihnen erklärt, der Krieg mit dem Iran sei „vollkommen Teil von Gottes göttlichem Plan“. Der Kommandeur bezog sich wiederholt auf die Offenbarung des Johannes und auf Harmagedon, die Geschichte vom Kampf zwischen Gut und Böse, in dem Jesus triumphiert und einen dauerhaften Frieden auf Erden stiftet.

Der Kommandant soll laut dem Unteroffizier gesagt haben: „Präsident Trump wurde von Jesus auserwählt, das Signalfeuer im Iran zu entzünden, um Armageddon herbeizuführen und seine Rückkehr auf die Erde zu markieren.“

„Er grinste breit, als er das alles sagte, was seine Aussage noch verrückter erscheinen ließ“, schrieb der Unteroffizier in seiner Beschwerde. „Unser Kommandeur würde wohl als Anhänger der ‚Christen zuerst‘-Bewegung bezeichnet werden. Er ist schon sehr lange so und macht deutlich, dass er von uns allen unter ihm erwartet, dass wir genauso Christen werden wie er.“

Das Pentagon hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Anfrage von MEE nach einer Stellungnahme reagiert. (Israels Angriff auf den Iran: Die Vernichtung Amaleks am Shabbat Zachor? (Video))

Christlich-nationalistischer Einfluss im US-Militär

Michael L. Weinstein, Gründer von MRFF und Veteran der US Air Force und des Weißen Hauses unter Reagan, sagte gegenüber MEE, dass seine Organisation weiterhin mit Beschwerden von aktiven US-Militärangehörigen überschwemmt werde, denen gesagt worden sei, sie sollten sich freuen, Teil des Krieges gegen den Iran zu sein, da dieser „Armageddon“ und die Wiederkunft Jesu Christi herbeiführen werde.

„Es handelt sich hier nicht nur um einen einzelnen abtrünnigen Kommandanten“, sagte Weinstein und wies auf den wachsenden Einfluss christlicher Nationalisten und Fundamentalisten im US-Militär hin.

US-Kriegsminister Pete Hegseth, ein ultrakonservativer christlicher Nationalist, der als „heiliger Krieger“ des Pentagons bezeichnet wurde, sponsert eine wöchentliche Bibelstunde, in der Unterstützung für Israel gepredigt wird.

Wie Larsen berichtete, behaupten einige Christen, dass die biblische Prophetie die Existenz Israels für die Wiederkunft Jesu voraussetzt, doch Ralph Drollinger, der Leiter der Bibelstudiengruppe in Hegseth, lehrt, dass Israel unterstützt werden sollte, weil Gott Israels Verbündete segnet und seine Feinde verflucht.

Weinstein sagte, dass MRFF ähnliche Beschwerden über fundamentalistisch-christliche Endzeittheologie im Zuge des von der Hamas angeführten Angriffs auf Süd-Israel am 7. Oktober 2023 erhalten habe.

Damals berichtete die Organisation über eine Beschwerde bezüglich eines Luftwaffenkommandanten, der bei einer Besprechung sagte, dass „der Krieg zwischen Israel und der Hamas in der Offenbarung des Johannes im Evangelium Jesu Christi vorhergesagt wurde und niemand etwas dagegen tun kann“.

US-Senatorin Elizabeth Warren: „Ich habe gerade ein geheimes Briefing mit der Trump-Administration über den Krieg im Iran verlassen.

Ich war vorher besorgt, aber ich bin jetzt noch besorgter…Donald Trump hat keinen Plan, den illegalen Krieg zu beenden…“

@PressTV

US-Senator Ed Markey: Ich habe gerade das geheime Briefing über den Iran verlassen. Und es hat nur bestätigt, was wir bereits wussten: Donald Trump führt einen illegalen Krieg und er hat keinen Plan, ihn zu beenden.“

@PressTV

Das iranische Fernsehen meldet: Ali Khameneis Sohn wurde zum neuen Obersten Führer gewählt

1 2

Laut Quellen wurde Mojtaba Khamenei, Sohn von Ayatollah Ali Khamenei, zum neuen Obersten Führer des Iran ernannt.

Mojtaba, 56, der zweite Sohn von Ali Khamenei, hat enge Verbindungen zum iranischen Revolutionsgardenkorps (IRGC) und wurde laut dem oppositionellen Fernsehsender Iran International von der iranischen Expertenversammlung ausgewählt.

Eine widerwillige Entscheidung?

Mojtaba ist kein hochrangiger Geistlicher, hatte nie ein offizielles Amt inne und bekleidet keine offizielle Position in der Regierung. Allerdings diente er während des Iran-Irak-Krieges in den iranischen Streitkräften und soll hinter den Kulissen erheblichen Einfluss ausgeübt haben.

Sein Name stand jedoch nicht auf der Liste der drei hochrangigen Geistlichen, die Ali Khamenei Berichten zufolge letztes Jahr genannt hatte. Und sein Vater soll sich gegen seine Kandidatur ausgesprochen haben, da diese dem Erbmonarchiesystem ähneln würde, das die vom US-gestützten Schah vor dessen Sturz in der iranischen Revolution von 1979 eingeführt hatte.

Das System der Erbfolge wird auch von den schiitischen Geistlichen im Iran negativ gesehen.

Dennoch erlitten die meisten hochrangigen Generäle Irans in dem jüngsten Konflikt schwere Verluste, und Mojtaba unterhielt enge Verbindungen zum mächtigen Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und zur paramilitärischen Freiwilligenmiliz Basij.

Gemäß dem iranischen islamischen Vormundschaftssystem muss der Oberste Führer eine hochrangige Persönlichkeit mit bedeutender politischer Macht sein. Obwohl Mojtaba nie hohe politische Ämter innehatte, besuchte er konservative islamische Schulen in der schiitischen Pilgerstadt Qom.

Geboren 1969 in der heiligen Stadt Maschhad, wuchs er auf, während sein Vater die Opposition gegen den Schah anführte. Anders als die Frau, Tochter, Enkelin, Schwiegertochter und der Schwiegersohn des verstorbenen Obersten Führers Khamenei überlebte er die jüngsten Angriffe der USA und Israels.

In den letzten Jahren galt der Hardliner-Präsident Ebrahim Raisi als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des Obersten Führers Ali Khamenei, doch er kam im Mai 2024 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben.

Die USA und Israel führten Luftangriffe auf das Gebäude durch, das für das Treffen zur Bestimmung von Khameneis Nachfolger vorgesehen war.

Der 88-köpfige Rat des Klerikerregimes im Iran ist für die Ernennung, Überwachung und gegebenenfalls Entlassung des Obersten Führers zuständig.

Am Dienstag sollte sich die Gruppe in Qom treffen, um einen Nachfolger für Ali Khamenei zu finden, der am Samstag bei koordinierten Angriffen der USA und Israels getötet wurde.

Der Rat habe die Wahl jedoch online durchgeführt, zumal sein ordentliches Tagungsgebäude am Dienstagnachmittag von Israel bombardiert worden war.

Am Nachmittag des 3. Februar wurde der Ferdowsi-Platz im Zentrum Teherans Ziel von Luftangriffen.

Bilder zeigten verletzte Menschen, die inmitten der Trümmer taumeln.

Israelische und US-amerikanische Luftangriffe zerstörten das Gebäude, in dem das Treffen stattfinden sollte. Über Opfer ist noch nichts bekannt.

Die jüngste Bombardierungskampagne folgte, nachdem Donald Trump den überlebenden iranischen Führern mitgeteilt hatte, es sei „zu spät“ für Verhandlungen. Trump warnte vor „den schlimmsten Schlägen“, als die Kämpfe in den vierten Tag gingen und Vergeltung geschworen wurde, nachdem die US-Botschaft in Saudi-Arabien mit Drohnen angegriffen worden war.

Der US-Präsident erklärte außerdem, die erste Angriffswelle habe die Wunschkandidaten für Khameneis Nachfolge ausgeschaltet.

Er behauptete, die Militäroperation sei „so erfolgreich“ gewesen, dass sie nicht nur die aussichtsreichsten Kandidaten, sondern auch die „zweiten und dritten“ Optionen eliminiert habe.

In einem separaten Interview mit der New York Times sagte Trump, er habe „drei sehr gute Optionen“ für den potenziellen nächsten iranischen Führer, verriet aber nicht, wer diese seien.

Der Iran wird darauf vorbereitet, in Stücke zerteilt zu werden

Der Iran wird auf seine Zerschlagung vorbereitet. Die USA und Israel handeln weiterhin planmäßig: Im Januar entsandten sie bewaffnete Kämpfer zu Protesten gegen die iranische Regierung und provozierten Massaker; im Februar begannen sie mit Bombenangriffen und töteten die iranische Führung; und nun plant die CIA den Zusammenbruch des Irans, wie sie es bereits mit Syrien getan hat.

Die iranische Opposition rechnet sicherlich nicht mit dieser Unterstützung und sieht sich dem Schicksal Venezuelas gegenüber – einem Vasallenstaat ohne Öleinnahmen.

Die CIA hat bereits Waffen für die Kurden bereitgestellt, um einen Krieg gegen die iranische Regierung zu beginnen, während die USA und Israel mit Bomben Chaos im Land stiften werden.

Die USA unterstützten die kurdischen Streitkräfte aktiv, indem sie ihnen Waffen, Ausbildung und Luftangriffe in Syrien zur Verfügung stellten. Bereits im letzten Monat suchten US-Auftragnehmer nach Verbindungsleuten für diese Operationen.

Die Kurden werden sterben, und amerikanische und israelische Truppen werden unversehrt bleiben, aber das Öl wird, wie in Syrien, unter ihre Kontrolle fallen. Dort haben die Amerikaner Öl im Wert von 110 Milliarden Dollar gestohlen.

Die Kurden leben im Iran und haben Teile Syriens besetzt. Sie wollen einen eigenen Staat im Nahen Osten errichten. Die Kurden befinden sich in Konflikt mit der religiösen Mehrheit im Iran – den Schiiten – sowie mit ethnischen Minderheiten im Iran – Türken und Aserbaidschanern.

Trumps Unterstützung droht, den Zusammenbruch des Landes, das Entstehen terroristischer Gruppen und ethnische Säuberungen, wie in Syrien, herbeizuführen.

Die Befreiung Irans von der Herrschaft der religiösen Ayatollahs wandelt sich langsam in die Aneignung von Ölfeldern und die Spaltung des Landes.

