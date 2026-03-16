Verbotenes Wissen: Schufen antike Genforscher Klone und Fabelwesen wie die Meerjungfrau und Pegasus? 

Gab es in der Antike Gentechnik? Im Sanskrit-Text Samara Sutradhara wird der Einsatz zweier biologischer Waffen erwähnt, die jeweils unterschiedliche Wirkungen hervorriefen: Samhara schwächte die Opfer durch Angriffe auf das motorische Zentrum des Gehirns, während Moha die Nervenimpulse blockierte und so vollständige Lähmung verursachte.

Auch im chinesischen Feng-Shen-Ven-I finden sich ähnliche Beschreibungen von biologischen Waffen, wobei wiederum auf spezifische Waffen und deren spezifische Folgen hingewiesen wird.

Diese Beschreibungen legen nahe, dass die Alten einst aktiv Stämme von Mikroben schufen und produzierten – ähnlich wie viele moderne Regierungen im Geheimen Forschungen betreiben, um neue und tödliche Formen von Mikroben für militärische Zwecke zu finden.

Wie weit die Experimente der Alten gingen, zeigt sich in einem Rätsel, das die Menschheit bis heute beschäftigt – dem Virus. Bei seiner Entdeckung galten Viren als Zwischenstufe zwischen Leben und Nichtleben. Im inerten Zustand ähnelt es einem anorganischen Kristall, doch im aktiven Zustand agiert es zielgerichtet und vermehrt sich mithilfe biologischer Prozesse.

Ist die Gentechnologie älter als wir dachten? Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen sind nach einem Bauplan geschaffen, der sich in jeder Zelle befindet.

Die Gene werden von Generation zu Generation weitergegeben. Mit Hilfe der Gentechnologie können Wissenschaftler in diesen Bauplan eingreifen. Geschah dies möglicherweise bereits vor mehr als 3000 Jahren in antiken Biolaboren? Von Frank Schwede

Gentechnologie umfasst molekularbiologische Verfahren zur gezielten Veränderung des Erbguts (DNA) von Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere oder Menschen. Sie ermöglicht die Isolation, Neukombination und sogar die Übertragung von Genen über Artgrenzen hinweg.

Eine große Zahl an Mikroorganismen stellt Forschende noch heute vor ein Rätsel, weil nicht bekannt ist, ob wirklich alle ein Produkt von Mutter Natur sind. Vor allem Viren nehmen eine Art Sonderstellung ein und werden als „Grenzgänger“ zwischen unbelebter Materie und lebendigen Organismen betrachtet.

Auf den Punkt gebracht heißt das: Viren fehlen zwei Grundmerkmale der Lebewesen. Sie betreiben keinen Stoffwechsel und können sich auch nicht selbständig vermehren. Stattdessen dringen sie in tierische, pflanzliche oder menschliche Zellen ein. (Die Smithonian Verschwörung: Verheimlicht die Forschungseinrichtung die Existenz von Riesen? (Video))

Sie verwenden lebende Zellen als Wirtzellen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob Viren auf natürliche Weise entstanden sind, oder ob sie möglicherweise in antiken Biowaffenlaboren entwickelt wurden. Richard E. Mooney schreibt in seinem Buch „Gods of Air and Darkness”:

„Viren wurden in unseren modernen Forschungslaboren kürzlich durch Rekombination bestehenden Virusmaterials synthetisiert, wodurch neue, in der Natur nicht vorkommende Stämme entstanden.

Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass eine hochentwickelte Gesellschaft in der Vergangenheit etwas Ähnliches getan hat. Dies stünde in engem Zusammenhang mit den Berichten über biologische Waffen in antiken Dokumenten.“

Die moderne Forschung geht sogar noch einen Schritt weiter und experimentiert bereits mit einer Veränderung der DNA-Struktur, dem grundlegenden Baustein des Lebens, die sämtliche genetischen Informationen zur Identität jedes Einzelnen enthalten.

Aufgrund dieser Tatsache ist es heute ist bereits möglich, neue Formen zu entwickeln, die Hundertprozent tödlich sind, wenn sie unkontrolliert verbreitet werden, da sie dazu in der Lage sind, sich selbst zu reproduzieren.

Das Virus enthält einen Kern aus verändertem DNA-Material, den es in den Zellkern einer menschlichen oder tierischen Zelle injiziert. Die DNA dieser Zelle wird so verändert, dass sie sich in Virusform vermehrt.

Wurden Viren als biologische Waffe entwickelt?

Durch diesen Prozess wird die Zelle umstrukturiert und produziert mehr Viren als Zellen. Wenn die Zelle zerfällt, verbreiten sich ihre mutierten Nachkommen, um ebenfalls andere Zellen zu befallen und sich in sie einzunisten – ein ewig fortlaufender Prozess.

Wenn das Wissen in der Antike tatsächlich schon bekannt war, ist es durchaus möglich, dass Viren als biologische Waffe entwickelt wurden. Das würde auch bedeuten, dass sie nicht auf natürliche Weise entstanden sind.

Was in der Genforschung sonst noch so alles möglich ist, zeigen die Arbeiten eines gewisser Nils Ringertz vom Schwedischen Institut für Medizinische Forschung und Genetik. 1975 präsentierte er die erfolgreiche Kreuzung von Genen völlig unterschiedlicher Gattungen zur Erzeugung sogenannter Hybridzellen.

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Sein Team hatte die Gene eines Menschen mit denen einer Ratte, eines Huhns und sogar eines Insekts kombiniert. In jedem einzelnen der genannten Fälle begann sich die entstandene Zelle zu vermehren.

Hätte man sie weiter wachsen lassen, wäre jede Zelle durch die Kombination zu einem Monstrum herangewachsen: Eine Mensch-Ratte, ein Mensch-Huhn und sogar ein Mensch-Insekt wären das erschreckende Ergebnis gewesen. Ein unvorstellbarer Alptraum.

Das von Ringertz angewandte Verfahren war so einfach, dass es in jedem Genlabor reproduziert werden konnte. Da drängt sich geradezu die Frage auf, ob möglicherweise solche Kreaturen in einem anderen Genlabor heranwachsen sind.

Aufgrund der Tatsache, dass die möglichen genetischen Kombinationen bereits nahezu unbegrenzt sind, sind auch die Arten von Hybridwesen endlos. In dem Science-Fiction Klassiker „Die Fliege“ aus dem Jahr 1958, verschmelzen die Molekularstrukturen eines Wissenschaftlers bei einem missglückten Experiment mit einer Stubenfliege.

Heute wissen wir, das hat nichts mit Science Fiction zu tun. Sind möglicherweise Fabelwesen gar keine fiktiven Geschöpfe, die im Laufe der Geschichte durch menschliche Fantasie entstanden sind, sondern in Wahrheit ein Ergebnis antiker Genforschung?

Jeder kennt diese Wesen aus Mythen, Sagen oder Märchen: Die kleine Meerjungfrau (Mensch-Fisch), Zentaur (halb Mensch-Pferd), Minotaurus (halb Mensch/Stier), oder Pegasus (halb Pferd-Vogel). Haben diese Kreaturen tatsächlich existiert?

Der griechisch-babylonische Historiker Berosus berichtet, dass es einmal eine Zeit gab, in der solche genetischen „Fehlbildungen“, wie er sie bezeichnete, weit verbreitet waren. Er schrieb:

„Einst lebten die abscheulichsten Wesen, entstanden aus einem zweifachen Prinzip (genetische Hybridisierung?). Sie besaßen einen Körper, aber zwei Köpfe: einen männlichen und einen weiblichen.

Andere menschliche Gestalten hatten Beine und Hörner von Ziegen. Einige hatte Pferdefüße, andere Pferdebeine hinten, aber menschliche Gliedmaßen vorne. Auch Stiere hatten Männerköpfe, und Hunde viergliedrige Körper und Fischschwänze.

Kurz gesagt, es gab Geschöpfe mit Gliedmaßen aller Tierarten. Hinzu kamen Fische, Reptilien, Schlangen und andere wundersame Tiere, die die Gestalt und das Aussehen der jeweils anderen annahmen. Darstellungen all dieser Wesen sind im Tempel des Belos in Babylon erhalten.“

Erforschten bereits antike Kulturen die Bausteine des Lebens?

Die moderne Gesellschaft glaubt noch immer, dass diese Kreaturen nur das Produkt einer blühenden Fantasie sind. Die Wahrheit könnte viel erschreckender sein, als wir denken.

Wir glauben auch, dass wir die erste Zivilisation sind, die die Bausteine des Lebens erforscht hat. Was ist, wenn es vor uns schon andere Kulturen gab, die das längst taten?

Möglicherweise geschah dies bereits vor Jahrtausenden. Wir unterliegen leider noch immer dem Irrglauben, dass wir die erste hochmoderne Zivilisation auf diesem Planeten sind. Doch diese Vorstellung ist grundlegend falsch.

Der französische Biochemiker Louis Pauwels schreibt in seinem Buch „Die Morgendämmerung der Magie“, dass Pulver, Parfums und Duftstoffe untersucht wurden, die in antiker und mittelalterlicher Literatur in Rezeptform überliefert wurden, höchst unerwartete Ergebnisse zutage führten.

Viele der Pulver waren so komplex in ihrer Zusammensetzung, dass es modernen Chemikern bis heute nicht gelungen ist, ihre Molekularstruktur vollständig zu entschlüsseln.

Manche Parfums, wie beispielsweise Moschus, weisen Formeln auf, die der DNA nahezu identisch sind. Die Frage ist, wozu diese Parfums tatsächlich verwendet wurden.

Dienten sie möglicherweise als Informationsträger, um Illusionen und Halluzinationen zu erzeugen? In der Tat haben wir es hier mit einem Aspekt uralten Wissens zu tun, von dem wir nichts wissen, von dem wir nur glauben, etwas zu wissen. Pauwel schreibt weiter:

„Eine solche Untersuchung würde beweisen, dass die Magier der Antike mehr über die psychologischen Wirkungen von Parfums wussten als die besten Experten unserer Zeit.“

Die mit Abstand frühesten möglichen Hinweise auf antiker Genforschung stammen aus sumerischen Schriften, die auf einem Alter zwischen 4000 und 5000 Jahren datiert werden. Eine zentrale Figur spielt hierin Enki, der Herr der Erde.

Zur Befriedung eines politischen Konflikts, der in der sumerischen Kultur ausbrach, war Enkis besondere Leistung die Herstellung eines ersten Paares von Menschen, die den Göttern künftig als Arbeitssklaven dienen sollten – so steht es im Epos Atrahasis. Der Ort der Schöpfung wurde Bit Shimti genannt – das „Haus, in dem der Atmen des Lebens eingeatmet wird“.

Gemeinsam mit Muttergöttin Ninhursag formte Enki aus Ton eine Figur, in der er seine Weisheit einfließen lies. Der akkadische Begriff für Ton ist Tit (Formton). In einer früheren Schreibweise, ti-it, bedeutete der Begriff Ton: „das, was Leben hat“.

Im Hebräischen heißt Tit „Schlamm“, und sein Synonym „bos“ ist verwandt mit „bisa“ (Sumpf) und „besa“ (Ei). Die Assoziation – Ton, Sumpf, Ei – deuten auf Entwicklungsstadien bei der Entstehung der Zelle hin.

Ist Ton der Ursprung allen Lebens?

1974 verkündete Graham Cairn-Smith vom Fachbereich Chemie der Universität Glasgow eine neue Theorie zum Ursprung des Lebens. Cairn-Smith war nicht der Überzeugung, dass sich die ersten Nukleinsäure-Fragmente im Urmeer zufällig zusammengefunden haben könnten, sondern dass sie einen strukturellen Katalysator benötigten, innerhalb dessen sie sich zu den ersten komplexen DNA-Mustern formten. Ton, so glaubte er, war der ideale Katalysator.

Der Grund ist, Ton ist im Besitz kristalliner Strukturen, die die Fähigkeit haben, Muster zu speichern und auf neues Material zu übertragen. Cairn Smith sagte:

„Ton besteht aus Stapeln dünner, ineinandergreifender Plättchen, die Aluminium- und Silizium-Atome enthalten und sich in zufälligen Mustern anordnen lassen. Diese Muster können sich verändern, wenn neues Material hinzukommt.“

Es handelt sich also um ein System. das sich durch natürliche Selektion, durch Versuch und Irrtum, weiterentwickeln konnte. Die ersten notwendigen Schritte zur Entstehung von Molekülen und Molekülanordnungen, aus denen schließlich die komplexeren Systeme früherer Lebensformen entstanden.

Im Jahr 1977 gelang es James Lawless vom Ames Research Center der NASA gemeinsam mit Edward Edelson und Lewis Manning von der American Chemical Society, nachzuweisen, dass nickelhaltiger Ton Aminosäuren anzieht. Die konzentrierten Aminosäuren verbinden sich dann zu proteinähnlichen Ketten. Graham Cairn-Smith bringt es in einem Satz auf den Punkt:

„Einfach ausgedrückt: Ton könnte die Grundlage des Lebens gewesen sein – der Bauplan des Menschen.“

Auch die künstliche Befruchtung und das Klonen von Menschen scheinen seit Anbeginn der Geschichte bekannt zu sein. Es heißt: Ninhursag „schnitt 14 Stücke der Lehm-Eizelle ab“ – sie wählte 14 Zellen aus der sich teilenden Schöpfung aus.

In jede der 14 ausgewählten Zellen wurde eine in die Gebärmutter eingesetzt, und die Zellen begannen zu lebenden Wesen heranzuwachsen. Zu Beginn des zehnten Monats nach der ersten Operation ordnete Ninhursag die Entnahme der ausgewachsenen Wesen an.

Eine Keilschriftzeichnung zeigt Ninhursag, wie sie Gott Ea eines der neuen humanoiden Babys präsentiert. Links auf der Zeichnung ist ein untergeordneter Gott zu sehen, umgeben von Laborflaschen.

Er bringt einen sorgfältig verschlossenen Behälter auf einem hockerartigen Gestell zum Sieden, was den Ursprung des Kindes verdeutlicht. Nachdem das Experiment erfolgreich verlaufen war, wurde die künstliche Befruchtung offenbar beliebig wiederholt.

Die verwendeten Zellen stammten alle von der ursprünglichen Zelle, die von Enki, Ninhursag und Ea erschaffen wurden. Das Ergebnis war die Entstehung einer Vielzahl von Klonen – Wesen, die einander zum Verwechseln ähnlich sahen.

Eine Felszeichnung aus dem Gebirge von Elam nahe Sumer zeigt einen sitzenden Gott mit einem Krug, aus dem Flüssigkeit fließt – eine bekannte Darstellung Enkis; neben ihm sitzt Ninhursag, und um die beiden herum stehen offenbar die Geburtsgöttinnen, die am Schöpfungsprozess beteiligt waren.

Im Hintergrund stehen in langen Reihen zwergenhafte, langhaarige, menschenähnliche Wesen, die wie eineiige Zwillinge aussehen. Wer sind diese Wesen? Sie sind sie die Sklaven, die für die Arbeiten in den Minen von Apsu erschaffen wurden?

Interessant ist, dass in der Region tatsächlich einige der ältesten prähistorischen Minen der Welt entdeckt wurden, außerdem Formen von Affenmenschen, die Anthropologen noch immer vor ein Rätsel stellen.

Wenn man sich vorstellt, welche Ungeheuer eines Tages auf die Welt losgelassen werden könnten, wird einem plötzlich bewusst, dass wir diese Kombinationen schon einmal gesehen haben – in der Kunst und Mythologie praktisch jeder antiken Zivilisation.

Dort finden wir die Meerjungfrau (Mensch-Fisch), den Zentauren (Mensch-Pferd), den Satyr (Mensch-Ziege), die Harpyie (Mensch-Vogel) und die Sphinx (Mensch-Löwe). Und es gibt weitere bekannte Kombinationen: Pegasus (Pferd-Vogel), Greif (Vogel-Löwe), Steinbock (Ziegenfisch) und den Wasserspeier (Affen-Vogel).

Der griechisch-babylonische Historiker Berosus berichtet von einer Zeit, in der solche genetischen „Fehlbildungen“ weit verbreitet waren: „Einst lebten die abscheulichsten Wesen, entstanden aus einem zweifachen Prinzip (genetische Hybridisierung?). Manche Menschen hatten zwei Flügel, andere vier und zwei Gesichter. Sie besaßen einen Körper, aber zwei Köpfe: einen männlichen und einen weiblichen. Andere menschliche Gestalten hatten Beine und Hörner von Ziegen.

Einige hatten Pferdefüße, andere Pferdebeine hinten, aber menschliche Gliedmaßen vorn. Auch Stiere hatten Männerköpfe, und Hunde viergliedrige Körper und Fischschwänze. Kurz gesagt, es gab Geschöpfe mit Gliedmaßen aller Tierarten. Hinzu kamen Fische, Reptilien, Schlangen und andere wundersame Tiere, die die Gestalt und das Aussehen der jeweils anderen annahmen. Darstellungen all dieser Wesen sind im Tempel des Belos in Babylon erhalten.“

Die hier beschriebenen Kombinationen sind so zahlreich und vielfältig, wie man es von ungezügelter genetischer Hybridisierung erwarten würde.

Waren diese mythischen Wesen bloß ein Produkt der Fantasie oder die Nachkommen einer uns unbekannten, uralten Wissenschaft? Die Antwort liegt vielleicht näher, als wir denken möchten.

Waren diese Wesen wirklich das Ergebnis genetischer Manipulation durch uns bis heute unbekannte Experimente in der Frühgeschichte?

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Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.03.2026