Vermögen in Gefahr: Lego-Chef warnt Deutschland

Was in Dänemark gerade brodelt, könnte schon bald auch hierzulande zum politischen Dauerbrenner werden. Lego-Chef Niels B. Christiansen hat sich in ungewöhnlich scharfer Form gegen die Pläne einer Vermögenssteuer in seinem Heimatland ausgesprochen – und damit eine Debatte entfacht, die weit über die Grenzen des skandinavischen Königreichs hinausreicht.

Denn die Frage, ob der Staat sich am Vermögen seiner erfolgreichsten Bürger und Unternehmer bedienen darf, ist längst keine rein dänische Angelegenheit mehr.

Ein Konzernchef bricht das Schweigen

Dass sich der Vorstandsvorsitzende eines der bekanntesten Spielzeughersteller der Welt derart deutlich politisch positioniert, ist bemerkenswert. Christiansen warnte eindringlich vor den Konsequenzen, die eine solche Steuer für Unternehmen, Investitionen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Dänemarks hätte.

Für die Eigentümerfamilie Kirk Kristiansen, die seit Generationen hinter dem Lego-Imperium steht, würde der Steuervorschlag erhebliche finanzielle Belastungen mit sich bringen. Doch es geht um weit mehr als die Bilanz eines einzelnen Konzerns.

Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer Vermögen besteuert, besteuert letztlich die Substanz. Nicht den Gewinn, nicht den Ertrag – sondern das, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Es ist ein Angriff auf die unternehmerische Freiheit, verpackt in den Mantel sozialer Gerechtigkeit.

Warum Deutschland besonders aufhorchen sollte

Die Parallelen zur deutschen Debatte sind frappierend. Auch hierzulande geistern seit Jahren Forderungen nach einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer durch die politische Landschaft.

Linke Parteien und Teile der SPD haben diese Idee nie aufgegeben – trotz der Tatsache, dass die Vermögenssteuer in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben wird, nachdem das Bundesverfassungsgericht die damalige Ausgestaltung für verfassungswidrig erklärt hatte. (Florida wagt Befreiungsschlag: Gold und Silber sollen offizielles Zahlungsmittel werden)

Unter der neuen Großen Koalition von CDU/CSU und SPD mag das Thema vorerst vom Tisch sein. Doch wer glaubt, dass es dauerhaft dort bleibt, der unterschätzt die fiskalische Kreativität einer Politik, die gerade ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen auf den Weg gebracht hat.

Irgendjemand wird diese Rechnung bezahlen müssen. Und die Geschichte lehrt uns: Es trifft am Ende immer den Mittelstand und die Leistungsträger dieser Gesellschaft.

Die Illusion der „gerechten Umverteilung“

Was Befürworter einer Vermögenssteuer gerne verschweigen: Solche Abgaben treffen selten die wirklich Superreichen, die ihr Kapital längst international diversifiziert haben und über die besten Steuerberater der Welt verfügen.

Stattdessen trifft es den mittelständischen Familienunternehmer, dessen Vermögen in Maschinen, Gebäuden und Arbeitsplätzen gebunden ist.

Es trifft den Handwerksmeister, der seinen Betrieb über Generationen aufgebaut hat. Es trifft jene, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.

Christiansens Warnung sollte daher als das verstanden werden, was sie ist: ein Weckruf. Dänemark, das oft als Vorbild für sozialdemokratische Politik gepriesen wird, steht vor der Frage, ob es seine eigene wirtschaftliche Basis untergraben will.

Deutschland, das bereits unter einer erdrückenden Steuer- und Abgabenlast ächzt, sollte aus diesem Beispiel die richtigen Schlüsse ziehen.

Gold und Silber: Der stille Schutzschild gegen staatlichen Zugriff

In Zeiten, in denen der Staat immer gieriger nach dem Vermögen seiner Bürger greift, gewinnt die Frage der Vermögenssicherung eine ganz neue Dringlichkeit.

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Physische Edelmetalle wie Gold und Silber haben sich über Jahrtausende als verlässlicher Wertspeicher bewährt – unabhängig von politischen Launen und steuerlichen Experimenten.

Wer sein Portfolio klug diversifiziert und einen Teil seines Vermögens in physischen Edelmetallen hält, schafft sich ein Fundament, das keine Regierung dieser Welt einfach wegbesteuern kann.

Wer Vermögen besteuert, bestraft nicht Reichtum – er bestraft Fleiß, Sparsamkeit und unternehmerischen Mut.

Die dänische Debatte ist ein Lehrstück dafür, wie schnell der politische Wind drehen kann. Heute Dänemark, morgen Deutschland. Kluge Anleger bereiten sich vor – nicht mit Panik, sondern mit Weitsicht.

Wortbruch mit Ansage: Union liebäugelt mit Spitzensteuersatz von 49 Prozent

Man reibt sich verwundert die Augen. Hatte Friedrich Merz nicht noch im Wahlkampf vollmundig versprochen, die Steuerlast der Deutschen zu senken? Hatte er nicht markig verkündet, die Zitrone sei „ziemlich ausgequetscht“?

Nun, kaum an der Macht, scheint die Union ein bemerkenswert kurzes Gedächtnis zu entwickeln. Denn wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Fraktions- und Parteikreise berichtet, schließt die CDU/CSU eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf satte 49 Prozent nicht mehr kategorisch aus.

Fast die Hälfte des Einkommens – direkt in die Kassen eines Staates, der mit dem Geld seiner Bürger umgeht wie ein Betrunkener mit der Kreditkarte.

Der „Mittelstandsbauch“ als Feigenblatt

Die Argumentation klingt zunächst bestechend einfach: Der Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung habe einen Vorschlag vorgelegt, wonach der berüchtigte Mittelstandsbauch – jener steile Steueranstieg, der mittlere Einkommen überproportional belastet – abgeschafft werden solle.

Auch der Solidaritätszuschlag, dieses Relikt der deutschen Wiedervereinigung, das längst seinen ursprünglichen Zweck verloren hat, solle endlich komplett entfallen. Im Gegenzug würde der Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf 49 Prozent klettern, allerdings erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greifen.

Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler, nannte das Konzept gegenüber der Zeitung eine Grundlage, die „in die richtige Richtung“ gehe.

Man brauche eine „spürbare Entlastung der unteren und der mittleren Einkommen“. Auch der CSU-Abgeordnete Florian Dorn, Mitglied im Finanzausschuss, zeigte sich angetan: Fast alle hätten dann mehr in der Tasche, vor allem die Mittelschicht werde spürbar entlastet.

Die alte Leier: Mehr Steuern statt weniger Staat

Doch wer glaubt, dass eine Regierung, die gerade ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen – im Klartext: einen gigantischen Schuldenberg – aufgetürmt hat, tatsächlich den Mut aufbringt, den Staatsapparat zu verschlanken, der glaubt wohl auch an den Weihnachtsmann.

Die Geschichte lehrt uns eines mit brutaler Klarheit: Steuererhöhungen, die als „Umverteilung“ verkauft werden, treffen am Ende immer die Mitte der Gesellschaft. Denn die wirklich Vermögenden haben Mittel und Wege, ihr Geld dem Zugriff des Fiskus zu entziehen – sei es durch Verlagerung ins Ausland oder durch geschickte Steuergestaltung.

Besonders perfide mutet an, was Güntzler als Sahnehäubchen obendrauf setzt: Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer könne er sich „in diesem Rahmen“ ebenfalls vorstellen.

Man lese und staune. Eine Konsumsteuer, die jeden einzelnen Bürger trifft – vom Rentner bis zur alleinerziehenden Mutter –, und zwar völlig unabhängig vom Einkommen. Das ist keine Entlastung der kleinen Leute. Das ist ein Taschenspielertrick.

Erbschafts- und Vermögensteuer bleiben tabu – aber warum eigentlich?

Immerhin: Eine Verschärfung der Erbschaftsteuer oder die Einführung einer Vermögensteuer lehnt die Union weiterhin ab. Das sei „zur Unzeit“, so Güntzler, und würde die ohnehin strauchelnde Wirtschaft weiter verunsichern. Damit hat er zweifellos recht.

Doch die Frage drängt sich auf: Wenn die Wirtschaft bereits strauchelt – und das tut sie, mit Gewinneinbrüchen bei Porsche von über 90 Prozent und massiven Problemen bei VW –, wie soll dann eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent die Lage verbessern?

Leistungsträger, Unternehmer, Fachkräfte – genau jene Menschen, die dieses Land am Laufen halten – werden einmal mehr zur Kasse gebeten.

Ein Déjà-vu der besonderen Art

Was wir hier erleben, ist nichts weniger als der klassische Kreislauf deutscher Steuerpolitik: Erst wird versprochen, dann wird gebrochen.

Friedrich Merz, einst als Verfechter der Steuervereinfachung und des berühmten Bierdeckels gefeiert, mutiert zum willfährigen Erfüllungsgehilfen einer Umverteilungspolitik, die man eher von der SPD erwarten würde. Aber natürlich – man regiert ja auch mit der SPD. Und Vizekanzler Lars Klingbeil dürfte bei diesen Nachrichten kaum das Lächeln unterdrücken können.

Der deutsche Steuerzahler hingegen hat allen Grund zur Sorge. Denn wenn die Geschichte eines lehrt, dann dies: Was als „moderate Anpassung“ beginnt, endet regelmäßig als dauerhafte Belastung. Der Solidaritätszuschlag, einst als temporäre Abgabe eingeführt, existiert nach über drei Jahrzehnten immer noch.

Wer garantiert, dass ein Spitzensteuersatz von 49 Prozent nicht schon bald als „neue Normalität“ gilt – und die Schwelle von 90.000 Euro durch die Inflation schleichend immer mehr Bürger erfasst?

Die wahre Lösung liegt nicht in höheren Steuern

Deutschland hat kein Einnahmeproblem. Deutschland hat ein Ausgabenproblem. Die Steuereinnahmen des Bundes erreichen Jahr für Jahr neue Rekordwerte, und dennoch reicht es nie.

Statt den aufgeblähten Staatsapparat zu verschlanken, statt die ausufernde Bürokratie einzudämmen, statt fragwürdige Subventionen zu streichen, greift man reflexartig in die Taschen der Bürger.

Es ist die immer gleiche Melodie, gespielt von wechselnden Orchestern – aber der Takt bleibt derselbe.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 13.03.2026