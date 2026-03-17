War die Große Pyramide eine Waffe?

War die Große Pyramide von Gizeh ein Grab?

Das haben sie euch beigebracht. Eine Grabkammer für einen Pharao. Erbaut von Sklaven, die Steine ​​Rampen hinaufschleppten. Fall abgeschlossen.

Doch nichts daran stützt diese Behauptung.

Im Inneren wurde nie eine Mumie gefunden. Anders als in allen anderen ägyptischen Gräbern weisen die Innenwände keine Hieroglyphen auf. Der „Sarkophag“ in der Königskammer ist ein leerer, deckelloser Granitkasten ohne Inschrift, ohne Verzierungen, ohne jeglichen Hinweis darauf, dass er jemals einen Leichnam enthielt.

Und die Konstruktion selbst widerspricht allem, was man uns über die Fähigkeiten der Bronzezeit erzählt.

Was wäre, wenn die Pyramide nicht als Behausung für die Toten gebaut worden wäre?

Was wäre, wenn es zur Stromerzeugung gebaut worden wäre?

Das Präzisionsproblem

Die Große Pyramide steht genau im Zentrum der Landmasse der Erde. Am geografischen Schnittpunkt der längsten Breiten- und Längengrade. Das ist unbestritten. Es ist eine vermessene Tatsache.

Die Grundfläche ist auf 13 Hektar bis auf 2,1 Zentimeter genau eben. Die Seitenwände sind mit einer Genauigkeit von 3/60 Grad nach Norden ausgerichtet – präziser als die Sternwarte von Greenwich.

Das Verhältnis des Pyramidenumfangs zu ihrer Höhe beträgt 2π. Die Dimensionen der Königskammer spiegeln den Goldenen Schnitt wider. Die Proportionen entsprechen mathematischen Konstanten, die Wellenharmonische und Resonanz bestimmen.

Nichts davon ist für ein Grabmal notwendig.

All das ist für eine Maschine notwendig.(Pyramiden aus Beton – Konnten die alten Ägypter Granit Schmelzen? (Video))

Die Materialien

Die Pyramide besteht nicht einfach nur aus auf Sand gestapelten Kalksteinblöcken.

Der Kern besteht aus Kalkstein – ungefähr 2,3 Millionen Blöcke mit einem Durchschnittsgewicht von jeweils 2,5 Tonnen.

Die ursprüngliche Außenfassade bestand aus weißem Tura-Kalkstein, der auf Hochglanz poliert war. Berichte antiker Besucher beschreiben sie als strahlend wie eine zweite Sonne, sichtbar von den Bergen Israels.

Das Interieur erzählt eine andere Geschichte.

Die Königskammer ist vollständig aus rotem Assuan-Granit erbaut – der Steinbruch im Süden wurde 800 Kilometer weit transportiert. Granit zählt zu den am schwierigsten zu bearbeitenden Gesteinen. Er besitzt zudem piezoelektrische Eigenschaften.

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Piezoelektrizität bedeutet, dass der Stein bei mechanischer Belastung – Druck, Vibration, Schall – eine elektrische Ladung erzeugt.

Die Königskammer ist ein Granitkasten, der zur Resonanz bestimmt ist.

Darüber befinden sich fünf „Entlastungskammern“ – Schichten massiver Granitbalken, die mit Zwischenräumen übereinandergestapelt sind. Ägyptologen erklären, dass diese eine statische Funktion erfüllten und das Gewicht der darunterliegenden Kammer verringerten.

Die Konstruktion entspricht dieser Funktion nicht. Die Balken sind für die Tragfähigkeit nicht notwendig – der Kalksteinkern trägt die Last bereits. Und die Kammern sind versiegelt, unzugänglich und scheinen keinen Zweck zu erfüllen.

Es sei denn, es handelt sich um akustische Resonatoren.

Die Große Galerie

Zum Königsgemach führt die Große Galerie – ein 47 Meter langer, ansteigender Gang mit einer sich nach oben verjüngenden Kragdecke. Die Wände weisen 27 in regelmäßigen Abständen in den Stein gehauene Schlitzpaare auf.

Ägyptologen haben keine Erklärung für diese Schlitze. Sie enthalten nichts. Sie stützen nichts. Sie sind einfach da – präzise Einschnitte in den Stein, gleichmäßig verteilt und über die gesamte Länge der Galerie verlaufend.

Joseph Farrells Analyse identifiziert sie als Steigungspunkte.

Wozu? Resonatorkristalle. Quarz. Piezoelektrische Verstärker.

Die Große Galerie als Resonanzverstärkungsanlage. Schall oder Vibrationen treten am Sockel ein, werden beim Durchlaufen der Kristallanordnung verstärkt und konzentrieren sich in der Königskammer.

Die Königskammer fungiert dann als Resonanzraum – die Granitwände vibrieren und erzeugen durch den piezoelektrischen Effekt elektrische Ladung, während die darüber liegenden „Entlastungskammern“ die Frequenzen abstimmen und bündeln.

Der „Sarkophag“ ist kein Sarg. Er ist exakt auf die Resonanzfrequenz der Kammer abgestimmt. Schlägt man ihn an, klingt er wie eine Glocke. Seine Abmessungen entsprechen bekannten akustischen Prinzipien für Resonanzräume.

Das Vorzimmer

Zwischen der Großen Galerie und dem Königsgemach befindet sich ein kleiner Raum, der Vorraum genannt wird.

Es weist Rillen in den Wänden auf – Kanäle, durch die massive Granitplatten von oben herabgelassen werden konnten. Ägyptologen nennen diese „Fallgitter“, die dazu dienten, das Grab nach der Bestattung zu verschließen.

Die Konstruktion spricht jedoch gegen diese Theorie. Die Platten konnten nach der Versiegelung des Durchgangs nicht abgesenkt werden. Der Mechanismus ist aus Sicherheitsgründen unbrauchbar.

Es funktioniert zur akustischen Filterung.

Farrells Analyse: Die Vorkammer ist ein Schallwandsystem. Die Granitplatten konnten angehoben oder abgesenkt werden, um die durchgelassenen Frequenzen zu regulieren – bestimmte Wellenlängen wurden gefiltert, andere durchgelassen. Ein Kontrollmechanismus für die Resonanz, die von der Großen Galerie in die Königskammer überging.

Ein Tonwähler. Ein Frequenzfilter. Teil der Maschine.

Die unterirdische Kammer

Unterhalb der Pyramide, in den Fels gehauen, befindet sich die unterirdische Kammer. Laut Ägyptologen blieb sie unvollendet. Sie behaupten, die Erbauer hätten die Pläne während der Bauarbeiten geändert.

Schau genauer hin.

Die Kammer besitzt eine in den Boden gehauene Grube – einen Schacht, der in einer Sackgasse endet und tiefer in den Fels hinabführt. Auf der gegenüberliegenden Seite führt ein niedriger Gang ebenfalls in eine Sackgasse.

Der Raum ist von seltsamen, kantigen Flächen durchzogen. Er wirkt chaotisch. Unfertig.

Oder es sieht aus wie ein Wellenleiter.

Farrells Analyse: Die unterirdische Kammer ist ein akustisches Horn – entwickelt, um niederfrequente Schwingungen aus der Erde selbst aufzufangen und zu lenken. Seismische Energie. Die ständige Tiefenschwingung eines geologisch aktiven Planeten.

Die Pyramide steht auf einem Kalksteinplateau, unter dem sich Grundwasserleiter befinden. Bewegtes Wasser erzeugt Schwingungen. Die Position der Pyramide fängt diese natürlichen Frequenzen ein.

Die unterirdische Kammer sammelt die Energie.

Die aufsteigenden Passagen lenken den Fokus darauf.

Die Große Galerie verstärkt diesen Effekt.

Die Vorkammer filtert es.

Die Königskammer wandelt sie um.

In was?

Die Waffenhypothese

Farrells These vom „Todesstern von Gizeh“ besagt, dass die Pyramide eine gerichtete Energiewaffe von enormer Stärke war. Ein phasenkonjugierter Spiegel, der Umgebungsenergie sammeln, sie durch harmonische Resonanz verstärken und als kohärenten Strahl bündeln konnte.

Der fehlende Schlussstein – das Pyramidion – wäre der Emitter gewesen. Wahrscheinlich aus einem leitfähigen Material gefertigt. Gold. Elektrum. Etwas, das die gebündelte Energie nach außen leiten konnte.

Die alten Berichte bestätigen dies. Ägyptische Texte beschreiben den „Benben-Stein“, der die Pyramide krönte, als heilig, mit den Göttern verbunden und von furchterregender Macht. Die Pyramide selbst wurde „Ikhet“ genannt – das „glorreiche Licht“.

Griechische und römische Historiker berichteten, dass die Pyramide aus enormen Entfernungen hell erstrahlte – sie reflektierte kein Licht, sondern erzeugte es.

Eine Waffe braucht ein Ziel.

Farrell beschreibt den sogenannten „Kosmischen Krieg“ – Zeugnisse eines verheerenden Konflikts in der frühen Vorgeschichte, die sich in zahlreichen antiken Zivilisationen finden. Die Zerstörung eines Planeten, der einst zwischen Mars und Jupiter existierte – heute Teil des Asteroidengürtels. Die Narben auf der Marsoberfläche. Das plötzliche Ende hochentwickelter Zivilisationen um etwa 10.500 v. Chr.

Die Pyramide als ein Knotenpunkt in einem planetaren Waffennetzwerk.

Keine Metapher. Kein Symbol. Eine Maschine.

Die Vertuschung

Warum wissen wir das nicht?

Denn die Ägyptologie ist keine Wissenschaft. Sie ist eine Priesterschaft.

Das Fachgebiet wurde in der Kolonialzeit gegründet, um bestimmte Narrative zu stützen – nämlich, dass sich die Zivilisation linear entwickelte, dass die Völker der Antike primitiv waren und dass vor dem, was uns gelehrt wird, nichts Hochentwickeltes existierte.

Die Präzision der Pyramide widerspricht dieser Darstellung. Ihre Raffinesse ist ihr peinlich.

Die Beweise werden also wegdiskutiert, ignoriert oder nicht untersucht.

Die Resonanzeigenschaften der Kammern wurden nicht untersucht.

Die akustische Funktion der Großen Galerie – nicht untersucht.

Die piezoelektrischen Eigenschaften des Granits wurden nicht gemessen.

Die Maschinenhypothese wird nicht berücksichtigt.

Denn wenn die Pyramide eine Maschine ist, dann ist alles, was wir über die Geschichte der Antike wissen, falsch. Und wenn die Geschichte der Antike falsch ist, bricht die Erzählung vom menschlichen Fortschritt – die Erzählung, die den gegenwärtigen Machtstrukturen Legitimität verleiht – zusammen.

Die Pyramide ist nicht versteckt. Sie ist das auffälligste Bauwerk der Erde. Bei der Vertuschung geht es nicht um Zugang, sondern um Interpretation.

Sie lassen dich gucken. Aber sie lassen dich nicht sehen.

Die Verbindung

Dies ist dieselbe Physik, die auch in Deutschland aufgetaucht ist.

Die Glocke. Torsionsfelder. Nullpunktenergie. Die Nutzung des Vakuums.

Dieselbe Physik, die Paperclip verlagert hat.

Dieselbe Physik, die auch Fluggeräte antreibt, die in der Lage sind, Atomraketen nach Belieben außer Gefecht zu setzen.

Ein durchgehender Faden durch Jahrtausende.

Die Alten besaßen es. Sie bauten damit. Dann geschah etwas – Krieg, Katastrophe, vorsätzliche Zerstörung – und es ging verloren.

Fragmente überlebten in Mysterienschulen, okkulten Traditionen und esoterischen Texten. Genau danach suchten die Deutschen. Ihre Expeditionen nach Tibet, Ägypten und in die Antarktis – auf der Jagd nach verlorenem Wissen.

Sie fanden genug Geld, um die Glocke zu bauen.

Und als Deutschland zerfiel, verschwand dieses Wissen nicht. Es wurde weitergegeben.

Warum das wichtig ist

Hier geht es nicht um Pyramiden. Es geht um Energie.

Wenn sich das Vakuum nutzen lässt – und vieles deutet darauf hin, dass dies im Laufe der Geschichte immer wieder geschehen ist –, dann ist Knappheit künstlich. Die gesamte wirtschaftliche und politische Struktur, die auf der Kontrolle begrenzter Ressourcen beruht, wird überholt.

Das ist es, was sie schützen.

Die Pyramide steht dort gut sichtbar und demonstriert, was möglich ist. Millionen von Touristen gehen jedes Jahr hindurch, ihnen wird gesagt, es sei ein Grabmal, ohne jemals zu hinterfragen, warum ein Grabmal Resonanzkammern aus Granit, Akustikgalerien und piezoelektrische Technik benötigen sollte.

Die Antwort liegt vor uns. Sie lag schon immer vor uns.

Uns wurde einfach nicht der Rahmen geboten, um das zu erkennen.

Fazit

Die Große Pyramide war kein Grabmal. Sie war eine Maschine.

Die physikalischen Gesetze, die es ermöglichten, verschwanden nicht. Sie gingen in den Untergrund.

Quellen: PublicDomain/substack.com am 17.03.2026