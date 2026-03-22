Warum Eliten in untergehenden Reichen ein seltsames und unheimliches Sexualverhalten entwickeln

Im Niedergang von Imperien zeigt oft bestimmte Muster vor ihrem Zusammenbruch. Sie produzieren beispielsweise schlechtere Kunst . Die Vermögensungleichheit nimmt zu. Häufig erleben sie einen weit verbreiteten Verlust des institutionellen Vertrauens.

Doch auch im Sexualverhalten lässt sich ein weiterer Trend beobachten . Studien deuten darauf hin, dass mit dem Niedergang von Imperien auch sexuelle Obsessionen und Dekadenz zunehmen .

Obwohl Historiker die Gründe dafür nicht eindeutig klären können, stellen viele einen Zusammenhang zwischen diesen Tendenzen und dem wachsenden Reichtum und Wohlstand der imperialen Eliten fest.

Die kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten haben uns entsetzliche Dinge über unsere Eliten offenbart. Doch unser Imperium ist nicht das erste in der Geschichte, das unter perversen Eliten verfiel.

Die Geschichte zeigt, dass die Superreichen in Imperien oft zu schockierenderen und extravaganteren sexuellen Praktiken neigen als bloße „sexuelle Befreiung“. Das bekannteste Beispiel ist das Römische Reich , in dem mehrere Kaiser dafür bekannt waren, die Grenzen in Bezug auf Sex, Geschlecht und tabuisierte sexuelle Verhaltensweisen dramatisch zu überschreiten. Kaiser Tiberius beispielsweise soll auf der Insel Capri Kinder vergewaltigt und Orgien mit ihnen veranstaltet haben, während Caligula angeblich Inzest mit seinen Schwestern trieb und Senatorenfrauen in Bordelle zwang.

Nero kastrierte und „heiratete“ einen Jungen , den er zwang, sich als seine verstorbene Frau zu verkleiden , und er inszenierte außerdem öffentliche Vergewaltigungen und nekrophile Handlungen.

Eine gesteigerte Sexualität unter den Superreichen lässt sich auch in anderen Reichen beobachten, beispielsweise in der hellenistischen Zeit Griechenlands und im Abbasidenkalifat des 10. Jahrhunderts in Bagdad.

Historiker und Anthropologen wie J. D. Unwin und Sir John Glubb argumentieren, dass anhaltender wirtschaftlicher Erfolg in Imperien Egoismus und Hedonismus in den oberen Gesellschaftsschichten begünstigt.

Da Eliten ein Verhalten vorleben, das Vergnügen und Individualismus über staatsbürgerliche Pflichten und familiäre Bindungen stellt, sickert die Sexualbesessenheit tendenziell nach unten und durchdringt die gesamte Gesellschaft.

Mit der zunehmenden Normalisierung tabuisierter Verhaltensweisen durch Eliten beeinflussen Hypersexualisierung und Pornifizierung schließlich auch die städtische Bevölkerung und tragen zu niedrigen Geburtenraten und Familienzerfall in allen Gesellschaftsschichten bei.

Es scheinen mehrere Faktoren zur Hypersexualisierung und Grenzüberschreitung der Eliten beizutragen. Erstens sind sie gelangweilt und wohlhabend. Eliten können sich alles leisten und haben keinen Mangel.

Daher fehlt ihnen jeglicher Antrieb. Aufgrund ihrer Fixierung auf Genuss und materiellen Reichtum erleben sie eine innere Leere, die sie mit Nervenkitzel und dem Ausloten der Grenzen akzeptablen sozialen Verhaltens zu füllen versuchen.

Da ihre elitären Altersgenossen ähnlich gelangweilt und wohlhabend sind, fördert ihr soziokulturelles Umfeld ebenfalls eine gewisse Freizügigkeit . Deshalb können Eliten tatsächlich jene Handlungen begehen , vor denen uns Horrorfilme seit jeher warnen . Niemand verpfeift sie , weil es schlichtweg nicht in ihrem Interesse liegt .

Eliten verschieben die Grenzen der Sexualität, denn wenn es beim Sex nicht um Verbindung (oder Fortpflanzung) geht, rückt entweder das individuelle Vergnügen oder die Erkundung von Macht in den Vordergrund . Wie bereits erwähnt, ist dies der Grund, warum Sex und sexuelle Erpressung ( Kompromat ) so häufig als Mittel der Bestechung und Kontrolle eingesetzt werden . Eliten wissen, dass Trauma und Scham wirkungsvolle Instrumente sind.

Sex birgt nicht nur ein intrinsisches Gefühl der Verletzlichkeit, sondern weckt auch Urinstinkte, die mit Dominanz und Unterwerfung verbunden sind. Da Sex ein sozialer Akt ist, birgt er zudem Machtdynamiken und -ungleichgewichte in sich, unabhängig davon, ob diese ausgesprochen werden oder nicht.

Deshalb gehen im Niedergang von Imperien oft nicht nur mit einem Anstieg von Pädophilie einher – die offensichtliche Machtungleichgewichte innerhalb der Geschlechter mit sich bringt –, sondern auch mit Homosexualität . Die Diskussion über diesen letztgenannten Trend ist oft heikel, da er als homophob wahrgenommen wird .

Daher möchte ich klarstellen, dass ich hier nicht behaupte, Homosexualität sei unmoralisch oder zerstöre Imperien. Vielmehr sage ich, dass in der westlichen Geschichte, einschließlich unserer Gegenwart, die mächtigsten Eliten zumeist Männer waren.

Betrachtet man also Machtdynamiken in hypersexualisierten Gesellschaften, so kann homosexuelle Gewalt nicht aufgrund der Unmoral von Homosexualität zunehmen, sondern weil a) Männer tendenziell Macht ausüben, b) Sex zur Machtausübung und Kontrolle genutzt wird und c) zwei gelangweilte Elitemänner Machtungleichgewichte möglicherweise durch sexuelle Beziehungen ausloten.

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Eliten praktizieren offenbar Religionen, die sich von den uns Normalsterblichen vertrauten unterscheiden . Dies liefert ihnen eine psychologische Rechtfertigung, sich jeglicher Schuld und Verantwortung zu entziehen.

Diese Religionen scheinen Philosophien zu lehren, die den individuellen Willen über das Gemeinwohl stellen und zu moralischen Verfehlungen anstiften .

Betrachtet man das Sexualverhalten der unteren Schichten der nichtjüdischen Bevölkerung , lassen sich einige interessante Trends feststellen. So ist beispielsweise bei der Generation Z ein deutlicher Trend hin zu bewusster Abstinenz, Askese, Samenverhaltung und Zölibat zu beobachten.

Im Gegensatz zur lockeren, „ sexpositiven “ Dating-Kultur der Millennials argumentieren Befürworter dieser Trends, dass die Dating-Kultur übersexualisiert sei. Sie behaupten, Pornografie, Dating-Apps und Medien würden regelmäßigen Sex propagieren und normalisieren, während die Gesellschaft letztendlich zu mehr Einsamkeit und oberflächlicheren Beziehungen führe .

Aus dieser Argumentation geht hervor, dass viele junge Menschen glauben, wir hätten uns in einer Zeit maximaler sexueller Ausschweifung befunden, weshalb sie die Kultur neu bewerten.

Ob das nun stimmt oder nicht, Hypersexualisierung ist sicherlich ein Problem unter unseren Eliten.

Quellen: PublicDomain/eleanormowens.substack.com am 19.03.2026