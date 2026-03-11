Warum verbrannte der Iran eine Baal-Figur? Eine Einführung in die Symbolik und okkulte Geopolitik

Wenn ich gelegentlich über okkulte Geopolitik schreibe, frage ich mich, ob die Leser jemals denken: „Äh, ich dachte, in diesem Newsletter ginge es darum, Israel und Amerika daran zu hindern, alle umzubringen“ oder „Sollte es hier nicht um Geopolitik und den Zusammenbruch von Imperien gehen?“

Ich stimme der obigen Aussage zu und kann erklären, warum unser imperialer Zusammenbruch beides betrifft . Geopolitik, insbesondere in Bezug auf Amerika, Israel und die Ukraine , lässt sich am besten mit einem zumindest grundlegenden Verständnis von Okkultismus und Symbolik begreifen.

Ich weiß, das mag für einen normalen Menschen, der nicht schizophren ist, seltsam klingen , aber leider ist das die Art von dunkler Energie, die derzeit in der Welt wirkt.

Unsere Eliten neigen dazu, Religionen anzuhängen , die wir einfachen Nichtjuden nicht praktizieren. Dies mag Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie sich mit Scientology und ihren Ursprüngen auskennen .

Das Verständnis des Zusammenspiels von Geopolitik und Okkultismus wird Ihnen daher ein besseres Verständnis geopolitischer Dynamiken ermöglichen .

Glauben Sie mir nicht? Ich verstehe das, denn es wirkt bizarr. Aber betrachten wir ein Beispiel. Letzte Woche verbrannte der Iran eine Baal-Statue neben einem Obelisken, die mit einem Davidstern und der amerikanischen Flagge geschmückt waren.

Die Statue wurde um 11:33 Uhr verbrannt , begleitet von der Erklärung: „Wir, die Monotheisten der Welt, werden mit Gottes Hilfe die Baal-Anbeter, die Satan-Anbeter und die arroganten Unterdrücker stürzen.“

Sobald Sie diesen Kontext verstehen, werden Sie auch seine Relevanz für die Geopolitik begreifen.

Was ist Ba’al?

In religiösen Texten ist Ba’al ein Ehrentitel für verschiedene Götter, am häufigsten verbunden mit Ba’al Hadad , einem alten Wetter- und Sturmgott der biblischen und islamischen Tradition. Er erscheint als gehörnte Gestalt mit Stierkopf. Historisch von den Kanaanitern verehrt, wird Ba’al in jüdischen, christlichen und islamischen Texten als falsche Gottheit und Rivale Jahwes, des wahren abrahamitischen Gottes, dargestellt.

Die Hebräische Bibel kritisiert Ba’al daher in mehreren Passagen, während sie gleichzeitig auf verschiedene Gottheiten Bezug nimmt. Dazu gehören Ba’al Hammon – ein Gott, der mit Widdern und Hörnern assoziiert wird – und Beelzebub ( Ba’al Zabub ), auch bekannt als „Herr der Fliegen“.

Der Schriftsteller William Golding verwendete diesen Begriff in seinem gleichnamigen Roman, um die natürliche Neigung des Menschen zum Bösen zu beschreiben .

„Ba’als“ werden daher mit Satanismus und Dämonologie in Verbindung gebracht, da ihre Verehrung die Ablehnung eines monotheistischen Gottes zugunsten heidnischer Religionen beinhaltet, die Polytheismus, Götzendienst, Selbstvergöttlichung und/oder Menschenopfer beinhalten können.

Moloch ist der Gott, der am häufigsten mit Menschen- und Kinderopfern in Verbindung gebracht wird; allerdings begrüßten auch Baal-Hadad und andere Baals diese Opfer.

Das Alte Testament der Hebräischen Bibel stellt einen ausdrücklichen Zusammenhang zwischen Kinderopfern und Baal-Verehrung her und verurteilt jene Israeliten, die den wahren Glauben aufgaben, um ihnen zu folgen.

So wenden sich die Israeliten im Buch der Richter nach dem Tod ihres Anführers Gideon von ihrem Treueeid gegenüber Jahwe ab und kehren zur Verehrung Baal-Berits zurück. Der Text (Richter 8,33) kritisiert sie dafür und deutet an, dass sie sich Baal „prostituiert “ hätten (d. h., dass sie dem wahren Gott geistlich untreu geworden seien).

Stiermotive tauchen gelegentlich bei westlichen Festen und in der Architektur auf. Der Victory Arch in New York ist eine Nachbildung des Baal-Tempels in Palmyra (Syrien), der 2016 auch in London wiederaufgebaut wurde. Der Charging Bull im New Yorker Finanzdistrikt gilt als Parallele zwischen der Geldgier im Kapitalismus und der Verehrung des Goldenen Kalbs durch die Israeliten . Ein dämonisch anmutender Stier war auch bei der Eröffnungsfeier der Commonwealth Games 2022 in London zu sehen.

1 2

Warum stand dort auch ein Obelisk?

Wahrscheinlich erkennen Sie den Obelisken als ägyptisches Sonnendenkmal. Warum wurde er dann neben der Verbrennung des Baal aufgestellt?

Der Obelisk ist ein Symbol, das im Westen häufig vorkommt. Man erkennt ihn beispielsweise auf der Place de la Concorde in Paris, auf dem Petersplatz im Vatikan und natürlich am Washington Monument in Washington D.C. Der Legende nach verband der Westen Obelisken mit imperialer Macht, und in der Aufklärungs- und neoklassizistischen Ära widmeten sich europäische und amerikanische Eliten der Ägyptologie mit großem Interesse.

Der Obelisk ist jedoch auch ein okkultes Symbol. Das Interesse der westlichen Elite an der Ägyptologie führte schließlich zu einer Ära, die als „ okkulte Renaissance “ bekannt ist.

In dieser Zeit praktizierten Okkultisten wie Aleister Crowley eine esoterische Religion namens Thelema , die Prinzipien der ägyptischen Mystik integrierte. Crowley bezeichnete sich selbst als Propheten, dem die Aufgabe anvertraut war, die Menschheit durch das Äon des Horus zu führen – angeblich unser gegenwärtiges astrologisches Zeitalter, dem das Wassermannzeitalter folgen soll . Horus ist ein ägyptischer Kindergott in Gestalt eines Falken, und der Obelisk gilt als phallisches Symbol, das ihm gewidmet ist. Daher scheint der abrahamitische Gott sie zu hassen und als blasphemisch anzusehen.

Der Iran stellt somit ein mit Thelema assoziiertes Symbol dem Monotheismus gegenüber und nutzt es als Beispiel für westlichen Okkultismus.

Theosophie, Sabbatianischer Frankismus und andere okkulte Religionen

Ich habe online mitbekommen, wie sich Leute darüber streiten, ob die Religion, der unsere Eliten angehören, ihren Ursprung im Thelema (praktiziert von Anhängern von Aleister Crowley, z. B. ausgewählten Hollywood-Prominenten durch Scientology ), der Theosophie (die von Okkultisten in New York wie Helena Blavatsky begründet wurde ), dem Sabbatianischen Frankismus (der aus einem mörderischen und inzestuösen Kult hervorgegangen ist, der sich vom Judentum abgespalten hat) oder anderen Formen satanischer/okkulter Glaubensvorstellungen wie dem Luziferianismus hat .

Die Annahme, es gäbe nur das eine oder das andere, verkennt jedoch die Komplexität unserer Welt. Ähnlich wie es im Nahen Osten mehr Muslime und in Irland mehr Christen gibt, beeinflussen geografische Lage, Migrationsmuster und andere soziokulturelle Faktoren wahrscheinlich die religiöse Demografie und damit auch die Überzeugungen unserer pädophilen Elite .

Manche dieser Religionen sind selbst eine Mischung verschiedener Philosophien – beispielsweise verbindet die Theosophie westlichen Okkultismus mit Hinduismus, Gnosis und Buddhismus.

Ich sehe es so: Die globale Eugenikbewegung des 20. Jahrhunderts und unser gegenwärtiges Erwachen in den 2020er Jahren zeigen beide, wie Ideen mit ähnlichen philosophischen Ansätzen gleichzeitig an verschiedenen Orten entstehen können, während sie sich durch unsere Verbindungen untereinander im Bewusstsein der Welt verbreiten.

Crowley beispielsweise war nicht nur ein Weltreisender, sondern galt auch als Agent oder Informant des MI6, und bedeutende Persönlichkeiten der Kultur wurden von seinem Werk inspiriert, darunter Musiker wie Jimmy Page, David Bowie, Ozzy Osbourne und John Lennon, die ihm Lieder widmeten. Auch Blavatsky war eine Weltreisende, und ihr Werk wurde ebenfalls von der ägyptischen Mystik beeinflusst .

Was viele dieser okkulten und esoterischen Religionen jedoch gemeinsam haben, sind ähnliche Kernphilosophien der Umkehrung, des Individualismus, der Selbstvergöttlichung, des Antinomismus und der Ablehnung/Rebellion gegen einen monotheistischen oder abrahamitischen Gott.

Viele sagen: „Zionismus ist nicht Judentum“, doch treffender wäre wohl: „Zionismus ist umgekehrtes Judentum“, denn der Zionismus lehnt die wohlwollenden Lehren des Judentums ab oder propagiert deren Spiegelbild.

Man sollte bedenken, dass Antinomismus im Grunde antireligiös und somit in ähnlicher Weise antijüdisch ist wie antichristlich und antiislamisch. Dies würde erklären, warum derzeit so viele religiöse Gebäude weltweit brennen.

Betrachtet man beispielsweise die biblische Schöpfungsgeschichte Israels, so beruft Gott die Israeliten, sich im Heiligen Land anzusiedeln und ihm zu dienen.

Ein Frankist oder Anhänger des Thelema würde jedoch die Autorität des abrahamitischen Gottes ablehnen. Ein frankistischer Antinomist würde das Land nicht für seinen Gott, sondern für sich selbst erobern wollen, um bewusst biblische Regeln zu brechen, da der Frankismus nahelegt, dass man die Sünde annehmen muss , um spirituell zu transzendieren.

Ähnlich formuliert der Thelema das Axiom „Tue, was du willst, soll das ganze Gesetz sein“, wodurch die persönliche Freiheit und das Streben nach dem eigenen Weg über den Willen Gottes gestellt werden. Führt der eigene Wille zu etwas Schädlichem oder Unmoralischem, ist dies innerhalb der Religion dennoch zulässig, da jeder seine eigenen moralischen Gesetze festlegt.

Ähnlich wie im Antinomismus leugnet die vollständige Überheblichkeit des individuellen Willens nicht nur die Autorität eines monotheistischen Gottes, sondern auch die Autorität jeglicher anderer, moralische Richtlinien festzulegen.

Das heißt, wenn ein Anhänger einer dieser Religionen Kinder in Gaza abschlachten oder Kinder sexuell verschleppen wollte, wäre ihm das erlaubt, weil er die Autorität von niemandem akzeptieren würde, der sagen würde, dass dies moralisch verwerflich sei.

Quellen: PublicDomain/eleanormowens.substack.com am 11.03.2026