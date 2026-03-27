Weißes Haus veröffentlicht mysteriöse, verpixelte Fotos nach kryptischen Videos: „Es startet bald, oder?“(Videos)

Das Weiße Haus veröffentlichte am Tag nach dem Auftauchen seltsamer Videos kryptische, verpixelte Bilder – möglicherweise von Donald Trump, JD Vance und Marco Rubio –, was zu viralen Spekulationen über Hackerangriffe oder einen versteckten Teaser führte.

Das Weiße Haus veröffentlicht verpixelte Fotos

Das Weiße Haus hat die Nutzer sozialer Medien erneut verwirrt, nachdem es am Donnerstag (26. März) eine Reihe mysteriöser, verpixelter Fotos auf seinen Social-Media-Konten veröffentlicht hatte.

Dies geschah einen Tag, nachdem die Trump-Regierung zwei kryptische Kurzvideos ohne jeglichen Kontext gepostet und eines davon innerhalb weniger Minuten wieder gelöscht hatte.

Mysteriöse Beiträge gehen viral

Die Beiträge verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien und erreichten Millionen von Aufrufen. Viele Nutzer spekulierten über die Bedeutung der Posts, während andere die Frage aufwarfen, ob die Accounts des Weißen Hauses gehackt worden seien. Die Veröffentlichungen erfolgten inmitten des Krieges mit dem Iran und warfen weitere Fragen auf.

Trump, Vance und Rubio?

Eines der verpixelten Fotos, die auf dem Account veröffentlicht wurden, scheint US-Präsident Donald Trump zu ähneln, ein anderes dem US-Vizepräsidenten JD Vance. Nutzer sozialer Medien behaupteten, das dritte Foto ähnele Außenminister Marco Rubio.

Gehackt oder nur ein Scherz?

Kurz darauf wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen ein weiteres kurzes Teaser-Video mit einem Bild des Weißen Hauses veröffentlicht.

Nutzer sozialer Medien fragten sich, ob die Accounts des Weißen Hauses gehackt worden seien oder was damit angedeutet werde. Die Beiträge erreichten innerhalb weniger Stunden Millionen von Aufrufen, einer davon sogar über 4 Millionen auf X.

„Seltsame“ Videos

Am Mittwoch (25. März) veröffentlichte das Weiße Haus zwei rätselhafte Videos. Das erste Video, das inzwischen gelöscht wurde, erschien gegen 21:15 Uhr EST. Es wirkte, als sei es mit einem Smartphone aufgenommen worden, dessen Kamera nach unten gerichtet war.

In dem vier Sekunden langen Clip sind Frauenfüße zu sehen, und eine Stimme ist zu hören, die sagt: „Es startet bald, oder?“ Das Video hatte außerdem den Hinweis: „Ton an“.

Es wurde etwa 90 Minuten nach seiner Veröffentlichung sowohl vom Instagram- als auch vom X-Account des Weißen Hauses gelöscht.

Einige Social-Media-Nutzer behaupteten zudem, die Stimme im ersten Video klänge wie die der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

Die unklaren Clips – in einem wurde angedeutet: „Es startet bald“ – sorgten inmitten der anhaltenden Spannungen im Iran-Krieg für Aufsehen.

Das erste Video, das inzwischen gelöscht wurde, wurde gegen 21:15 Uhr EST veröffentlicht. Es schien mit einem Smartphone aufgenommen worden zu sein, dessen Kamera nach unten gerichtet war. In dem vier Sekunden langen Clip sind die Füße einer Frau zu sehen, und man hört eine Stimme sagen: „Es startet bald, oder?“

Das Video hatte außerdem den Hinweis: „Ton an“. Es wurde etwa 90 Minuten nach der Veröffentlichung sowohl vom Instagram- als auch vom X-Account des Weißen Hauses gelöscht.

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Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Im zweiten Video, das um 22:00 Uhr EST veröffentlicht wurde, war ein schwarzer Bildschirm mit einem kurzen statischen Bild zu sehen, begleitet vom Ton einer Benachrichtigung. In einem Bild war eine amerikanische Flagge erkennbar. Die Bildunterschrift enthielt ein Smartphone- und ein Sound-Emoji.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

In beiden Videos wurde kein Kontext geliefert. Sie erreichten Millionen von Aufrufen und verbreiteten sich viral in den sozialen Medien. Nutzer spekulierten, ob die Accounts des Weißen Hauses gehackt worden seien oder ob die Regierung von US-Präsident Donald Trump etwas kryptisch andeuten wolle. Es war unklar, ob die Beiträge absichtlich veröffentlicht wurden. Das Weiße Haus hatte jedoch bereits mehrere Memes auf seinen Social-Media-Accounts geteilt.

Das Weiße Haus reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um weitere Stellungnahme oder Erklärung.

Die seltsame Botschaft verärgerte Kommentatoren aus allen politischen Lagern.

„Diese Kommunikationsstrategie ist undurchsichtig und widerlich und beruhigt niemanden. Ihr wisst doch, dass wir uns im Krieg befinden, oder?“, entgegnete Noah Rothman, leitender Redakteur der National Review. „Es muss doch mindestens eine Handvoll Leute über 25 geben, denen ihr das Ganze vorher mal vorlegen könnt.“

„Immer wieder großartig, wenn der offizielle Account des Weißen Hauses anfängt, gruselige Videoschnipsel zu posten, als wären es Outtakes aus THE RING“, spottete Rothmans Kollege Jeff Blehar von der National Review. „Das nächste Video wird bestimmt nur noch die Stimme eines Kindes sein, das ‚SIEBEN TAGE‘ flüstert.“

„Das ist psychotisches Verhalten“, postete der US-Militärveteran John Jackson, ein Kritiker der Regierung. „Wir befinden uns mitten in einem großen Konflikt, und die verbreiten so einen wirren Quatsch wie in ‚Krieg der Welten‘. Was zum Teufel soll das bedeuten?“

Andere spekulierten, dass die Videos eine Art verschlüsselte Botschaft an das iranische Volk darstellten, eine Warnung vor einem taktischen Atomschlag oder eine Ankündigung außerirdischer Aktivitäten.

Quellen: PublicDomain/wionews.com am 27.03.2026