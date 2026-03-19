Wenn Achtung verschwindet: Wie eine Kultur ohne Respekt ihre eigene Zukunft verspielt

Die stille Erosion einer Tugend: Es gibt Momente im Alltag, die uns nicht mit einem Paukenschlag erschüttern, sondern mit einer stillen Irritation zurücklassen – kleine Szenen, die zunächst banal erscheinen mögen, die jedoch bei näherer Betrachtung eine größere Wahrheit offenbaren, eine Wahrheit über den Zustand unserer Gesellschaft, über den Tonfall unseres Miteinanders und über jene leise, kaum merkliche Verschiebung moralischer Koordinaten, die sich über Jahre hinweg vollzogen hat, ohne dass wir sie wirklich bemerkt hätten.

Ich erinnere mich an eine Situation vor wenigen Wochen, in einer Straßenbahn irgendwo zwischen zwei grauen Haltestellen eines gewöhnlichen deutschen Nachmittags, als ein älterer Herr – offensichtlich müde, vielleicht auch von einem langen Leben gezeichnet – vorsichtig versuchte, sich an einer Haltestange festzuhalten, während um ihn herum junge Menschen saßen, ihre Köpfe tief über Smartphones gebeugt, als befänden sie sich in einer anderen Welt, einer digitalen Parallelrealität, in der das unmittelbare Umfeld längst aufgehört hat zu existieren.

Niemand stand auf!

Niemand blickte auf!

Niemand bemerkte den alten Mann!

Und während ich diese Szene beobachtete, fragte ich mich nicht nur, wann genau wir begonnen haben, einander zu übersehen, sondern auch, wann wir aufgehört haben, jene einfache, fast altmodisch wirkende Tugend zu pflegen, die man früher schlicht Respekt nannte.

Respekt – ein Wort, das aus dem Lateinischen respectus stammt und so viel bedeutet wie „zurückblicken“, „Rücksicht nehmen“ oder „Achtung zeigen“ – bezeichnet im Kern eine Haltung der Wertschätzung gegenüber anderen Menschen, ihren Erfahrungen, ihren Meinungen und ihrer Würde [1].

Es ist eine Haltung, die nicht auf Angst beruht, sondern auf Einsicht; nicht auf Unterordnung, sondern auf Anerkennung; nicht auf Zwang, sondern auf freiwilliger Selbstbegrenzung.

Der deutsche Philosoph Immanuel Kant formulierte es einst so, dass der Mensch niemals bloß Mittel zum Zweck sein dürfe, sondern immer zugleich Zweck an sich selbst sein müsse – eine Formulierung, die im Grunde nichts anderes beschreibt als den moralischen Kern des Respekts [2].

Doch wenn man sich heute umsieht – im Straßenverkehr, in sozialen Medien, in politischen Debatten oder schlicht im täglichen Umgang miteinander – drängt sich eine unbequeme Frage auf:

Haben wir diese Haltung verlernt?

Oder schlimmer noch: Haben wir sie bewusst aufgegeben?

Die Irritation

Es wäre sicherlich zu einfach, die Schuld ausschließlich einer Generation zuzuschreiben, und doch kann man sich dem Eindruck kaum entziehen, dass gerade im Verhältnis zwischen Jung und Alt eine neue Kälte entstanden ist, eine Art kulturelle Entfremdung, die sich nicht nur in politischen Konflikten, sondern auch in alltäglichen Begegnungen manifestiert.

Früher galt – zumindest im kulturellen Selbstverständnis vieler europäischer Gesellschaften – die Erfahrung des Alters als eine Form von moralischem Kapital.

Wer älter war, hatte mehr erlebt, mehr gesehen, mehr Fehler gemacht und mehr daraus gelernt, weshalb man ihm zumindest ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Anerkennung entgegenbrachte.

Heute hingegen scheint dieses Prinzip zunehmend auf den Kopf gestellt zu werden.

Alter wird nicht mehr als Erfahrung betrachtet, sondern als Makel.

Als Belastung.

Als Symbol einer Vergangenheit, von der man sich möglichst schnell distanzieren möchte.

Die Soziologin Eva Illouz beschreibt diesen Wandel als Teil einer umfassenden kulturellen Transformation, in der traditionelle Autoritäten – Eltern, Lehrer, ältere Generationen – ihre moralische Bindekraft verloren haben [3].

Das allein wäre vielleicht noch kein Problem, denn jede Gesellschaft verändert sich, und jede Generation entwickelt ihre eigenen Maßstäbe.

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Doch gleichzeitig beobachten wir eine Entwicklung, die weit über einen normalen Generationenkonflikt hinausgeht.

Der Ton ist rauer geworden.

Die Geduld kürzer.

Die Bereitschaft zuzuhören geringer.

Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung den Umgangston in Deutschland als deutlich respektloser empfindet als noch vor zwanzig Jahren [4].

Diese Wahrnehmung beschränkt sich nicht nur auf politische Debatten oder Internetforen, sondern reicht bis in den Alltag hinein.

Der Respekt vor Autoritäten ist geschwunden.

Der Respekt vor Regeln ebenso.

Und manchmal scheint es fast so, als sei sogar der Respekt vor der einfachen Würde des Gegenübers zu einer optionalen Tugend geworden.

Dabei ist Respekt – und das wird in der öffentlichen Diskussion häufig vergessen – kein Luxus.

Er ist die Grundlage jedes funktionierenden Gemeinwesens.

Ohne Respekt gibt es keine Kooperation!

Ohne Respekt keine Solidarität!

Und ohne Respekt auch keine Freiheit, denn Freiheit setzt immer die Anerkennung der Grenzen anderer voraus.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama beschreibt Respekt – oder genauer gesagt die menschliche Sehnsucht nach Anerkennung – als eine der zentralen Triebkräfte politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen [5].

Wenn Menschen das Gefühl haben, nicht gesehen oder nicht ernst genommen zu werden, entsteht Frustration.

Und aus Frustration entsteht Konflikt.

Vielleicht liegt genau hier das eigentliche Problem unserer Zeit.

Nicht nur darin, dass Respekt verloren gegangen ist.

Sondern darin, dass wir oft gar nicht mehr bemerken, dass er fehlt.

Die Diagnose unserer Gegenwart

Wenn man den Zustand einer Gesellschaft verstehen möchte, genügt es selten, nur auf ihre großen politischen Konflikte zu schauen, auf Wahlkämpfe, Regierungskrisen oder ideologische Grabenkämpfe, denn der eigentliche Zustand einer Kultur zeigt sich meist in den kleinen Gesten des Alltags – in der Art, wie Menschen miteinander sprechen, wie sie einander zuhören oder eben nicht zuhören, wie sie Rücksicht nehmen oder sich selbst zum Mittelpunkt jeder Situation erklären.

Und genau hier scheint sich in den vergangenen Jahren eine Veränderung vollzogen zu haben, die man nicht einfach als normale gesellschaftliche Entwicklung abtun kann, sondern eher als eine Art moralische Erosion, die langsam, beinahe unmerklich, aber dennoch kontinuierlich das Fundament unseres Zusammenlebens unterspült hat.

Denn Respekt ist, anders als viele glauben, keine abstrakte philosophische Kategorie, sondern ein praktisches Verhalten, das sich in tausend kleinen Alltagssituationen manifestiert: im freundlichen Grüßen eines Nachbarn, im Zuhören während eines Gesprächs, im Aufstehen für einen älteren Menschen in der Straßenbahn, im Einhalten einfacher Höflichkeitsformen, die früher einmal selbstverständlich waren.

Heute hingegen scheint sich eine neue Kultur der Gleichgültigkeit auszubreiten.

Eine Kultur, in der der eigene Bildschirm wichtiger ist als der Mensch gegenüber.

Eine Kultur, in der jede Meinung sofort kommentiert, bewertet oder verspottet wird, ohne sich auch nur einen Moment Zeit zu nehmen, sie wirklich zu verstehen.

Besonders sichtbar wird diese Entwicklung in den sozialen Medien, wo Kommunikation oft nicht mehr als Austausch verstanden wird, sondern als Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Zustimmung oder moralische Überlegenheit.

Der Medienwissenschaftler Sherry Turkle beschreibt diese Veränderung treffend als eine „Erosion der Empathie“, ausgelöst durch digitale Kommunikationsformen, die zwar ständig Kontakt ermöglichen, aber echte Begegnung immer seltener machen [6].

Wenn Kommunikation zur permanenten Selbstinszenierung wird, verschwindet zwangsläufig die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.

Und wo Empathie verschwindet, dort verschwindet auch Respekt.

Hinzu kommt eine kulturelle Entwicklung, die man vorsichtig als Individualisierung ohne Verantwortung bezeichnen könnte.

Der Soziologe Ulrich Beck beschrieb bereits vor Jahrzehnten, dass moderne Gesellschaften den Einzelnen zunehmend aus traditionellen Bindungen lösen – Familie, Kirche, Gemeinschaft –, wodurch zwar mehr Freiheit entsteht, gleichzeitig aber auch mehr Orientierungslosigkeit [7].

Freiheit ohne Orientierung jedoch kann leicht in Rücksichtslosigkeit umschlagen.

Wenn jeder nur noch seine eigene Perspektive kennt, verliert das Gegenüber automatisch an Bedeutung.

Und so entsteht ein Paradox unserer Zeit:

Noch nie wurde so viel über Toleranz, Diversität und Anerkennung gesprochen – und gleichzeitig erleben viele Menschen den Alltag als rauer, aggressiver und respektloser als früher.

Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung zeigt beispielsweise, dass sich immer mehr Menschen im öffentlichen Raum respektlos behandelt fühlen, sei es im Straßenverkehr, in Behörden oder im Internet [8].

Diese Entwicklung betrifft nicht nur ältere Generationen, doch sie trifft sie besonders stark.

Denn während junge Menschen in einer Welt aufgewachsen sind, in der digitale Kommunikation selbstverständlich ist, erleben viele ältere Menschen eine Gesellschaft, die sich in rasantem Tempo verändert hat – und in der ihre Erfahrungen plötzlich weniger zählen als die neuesten Trends oder Technologien.

Dabei liegt in diesen Erfahrungen ein Schatz, den eine Gesellschaft eigentlich bewahren müsste.

Doch stattdessen beobachten wir häufig das Gegenteil.

Alter wird zunehmend als Belastung dargestellt.

Als Kostenfaktor.

Als Problem.

Und manchmal sogar als Hindernis für Fortschritt.

Eine solche Sichtweise ist nicht nur moralisch problematisch, sondern auch historisch kurzsichtig.

Denn jede Gesellschaft, die ihre älteren Generationen gering schätzt, verliert nicht nur Respekt, sondern auch Erinnerung.

Und ohne Erinnerung gibt es keine Orientierung.

Wenn man einen Schritt zurücktritt und einen Blick in die Geschichte wirft, erkennt man schnell, dass Respekt gegenüber älteren Generationen über Jahrtausende hinweg eine zentrale Rolle in menschlichen Gesellschaften spielte.

Bereits in den frühesten bekannten Kulturen war das Alter mit besonderer Würde verbunden.

Im antiken Griechenland etwa galt das Alter als Zeichen von Weisheit und Lebenserfahrung, weshalb ältere Bürger in vielen Städten eine wichtige Rolle in politischen Beratungen spielten [9].

Auch im alten Rom besaßen ältere Männer im Senat eine besondere Autorität – ein Begriff, dessen Name selbst vom lateinischen Wort senex für „alt“ abgeleitet ist [10].

Diese kulturelle Wertschätzung hatte einen einfachen Grund:

Erfahrung!

In einer Welt ohne Internet, ohne Suchmaschinen und ohne digitale Archive war Wissen vor allem eines – lebendige Erinnerung.

Die Älteren waren diejenigen, die Geschichten, Traditionen und praktische Erfahrungen weitergaben.

Sie waren das Gedächtnis der Gemeinschaft.

Auch in vielen asiatischen Kulturen besitzt der Respekt vor älteren Menschen bis heute eine besondere Bedeutung.

Der chinesische Philosoph Konfuzius betrachtete die Ehrfurcht vor Eltern und älteren Generationen – die sogenannte Xiao, die kindliche Pietät – als Grundlage jeder stabilen Gesellschaft [11].

Eine Gesellschaft, die ihre Alten respektiert, so Konfuzius, respektiert letztlich auch ihre eigene Vergangenheit.

In Europa blieb diese Haltung über viele Jahrhunderte hinweg erhalten.

Selbst in Zeiten großer sozialer Umbrüche galt das Alter noch lange als Symbol für Erfahrung und Autorität.

Erst im 20. Jahrhundert begann sich dieses Verhältnis langsam zu verändern.

Mit der rasanten technischen Entwicklung verschob sich der Wert von Erfahrung.

Plötzlich konnten junge Menschen in vielen Bereichen mehr Wissen besitzen als ältere Generationen, weil sie schneller Zugang zu neuen Technologien hatten.

Dieser Wandel brachte Fortschritt – aber er brachte auch eine neue kulturelle Spannung mit sich.

Die Erfahrung des Alters verlor an Gewicht.

Und mit ihr manchmal auch der Respekt.

Doch vielleicht besteht die größte Herausforderung unserer Zeit gerade darin, diese beiden Welten wieder miteinander zu verbinden.

Die Energie der Jugend.

Und die Weisheit des Alters.

Denn eine Gesellschaft, die nur auf Geschwindigkeit setzt, verliert irgendwann ihre Richtung.

Und eine Gesellschaft ohne Respekt verliert irgendwann sich selbst.

Respekt als Fundament der Republik

Wenn wir über Respekt sprechen, sprechen wir letztlich über eine der ältesten Fragen der Menschheit: Wie wollen wir miteinander leben?

Diese Frage klingt einfach, beinahe naiv, doch sie berührt den Kern jeder Zivilisation. Denn Gesellschaften bestehen nicht aus Gebäuden, Institutionen oder Gesetzen allein – sie bestehen aus Beziehungen zwischen Menschen, aus Vertrauen, Rücksicht und der stillen Bereitschaft, die Würde des anderen anzuerkennen, auch wenn man seine Meinung nicht teilt.

Der deutsche Philosoph Immanuel Kant formulierte diese Idee in seinem berühmten moralischen Grundsatz, dem sogenannten kategorischen Imperativ: Man solle stets so handeln, dass die Maxime des eigenen Handelns zugleich als allgemeines Gesetz gelten könnte [12]. In moderner Sprache bedeutet das nichts anderes als die Verpflichtung, andere Menschen niemals bloß als Mittel zum Zweck zu behandeln, sondern immer auch als Zweck an sich selbst.

Respekt ist daher keine Höflichkeitsform.

Er ist eine moralische Haltung.

Eine Haltung, die anerkennt, dass jeder Mensch eine eigene Würde besitzt – unabhängig von Alter, Herkunft, Bildung oder Meinung.

Diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Philosophie.

Der französische Denker Jean-Jacques Rousseau schrieb bereits im 18. Jahrhundert, dass eine freie Gesellschaft nur dort existieren könne, wo Menschen sich gegenseitig als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft betrachten [13].

Doch Gleichwertigkeit bedeutet nicht Gleichförmigkeit.

Gerade in einer pluralistischen Gesellschaft – in der unterschiedliche Lebensweisen, Weltanschauungen und Erfahrungen aufeinandertreffen – wird Respekt zur unverzichtbaren Grundlage des Zusammenlebens.

Denn ohne Respekt wird Vielfalt schnell zur Spaltung.

Ohne Respekt wird Freiheit zur Rücksichtslosigkeit.

Und ohne Respekt verwandelt sich öffentliche Debatte in ein bloßes Kräftemessen moralischer Empörung.

Vielleicht liegt genau hier eines der größten Missverständnisse unserer Zeit.

Viele Menschen glauben, Respekt müsse verdient werden.

Doch in Wahrheit gilt das Gegenteil.

Respekt ist der Ausgangspunkt jeder menschlichen Begegnung.

Verdient werden muss allenfalls Vertrauen.

Der Respekt hingegen gehört jedem Menschen von Anfang an – schlicht deshalb, weil er Mensch ist.

Wenn man diesen Gedanken auf die politische Ebene überträgt, wird schnell deutlich, dass Respekt nicht nur eine persönliche Tugend ist, sondern auch eine demokratische Notwendigkeit.

Eine Republik lebt davon, dass Bürger einander als gleichwertige Mitglieder der politischen Gemeinschaft anerkennen – selbst dann, wenn sie unterschiedliche Meinungen vertreten.

Der Politikwissenschaftler Jürgen Habermas beschreibt diese Idee als Grundlage des demokratischen Diskurses: Politische Entscheidungen sollen nicht durch Macht oder Lautstärke entstehen, sondern durch Argumente, die im offenen Gespräch überprüft werden können [14].

Doch genau dieses Gespräch scheint in vielen westlichen Demokratien zunehmend schwieriger zu werden.

Der Ton der politischen Debatten wird schärfer.

Die Bereitschaft zuzuhören geringer.

Und nicht selten entsteht der Eindruck, dass es weniger darum geht, Argumente auszutauschen, als vielmehr darum, Gegner moralisch zu delegitimieren.

Diese Entwicklung ist gefährlich.

Nicht weil Konflikte an sich problematisch wären – Konflikte gehören zu jeder lebendigen Demokratie –, sondern weil der Verlust von Respekt die Grundlage zerstört, auf der solche Konflikte überhaupt konstruktiv ausgetragen werden können.

Wenn politische Gegner nicht mehr als legitime Gesprächspartner gelten, sondern als Feinde betrachtet werden, beginnt eine Gesellschaft langsam auseinanderzudriften.

Und genau hier zeigt sich erneut die Bedeutung des Respekts gegenüber älteren Generationen.

Denn sie sind oft diejenigen, die historische Perspektiven einbringen können.

Sie erinnern daran, dass viele Konflikte unserer Zeit keineswegs neu sind.

Dass politische Streitigkeiten früher ebenfalls leidenschaftlich geführt wurden – aber häufig in einem Ton, der die Würde des Gegenübers respektierte.

Natürlich war auch die Vergangenheit nicht frei von Konflikten oder Ungerechtigkeiten.

Doch sie kann uns daran erinnern, dass gesellschaftlicher Fortschritt selten aus moralischer Selbstüberhöhung entsteht, sondern meist aus der mühsamen Kunst des Zuhörens.

Vielleicht ist genau das eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit:

Die verlorene Fähigkeit zum Zuhören wiederzuentdecken.

Die Moral

Am Ende bleibt eine einfache, beinahe altmodische Erkenntnis.

Respekt ist kein politisches Programm.

Keine Ideologie.

Keine Modeerscheinung.

Er ist eine Haltung.

Eine Haltung, die sich nicht in großen Reden beweist, sondern in kleinen Gesten.

Im Zuhören.

Im Nachfragen.

Im freundlichen Wort.

Im Aufstehen für einen älteren Menschen in der Straßenbahn.

Man könnte sagen, dass Respekt die unsichtbare Infrastruktur einer Gesellschaft ist – so selbstverständlich, dass wir sie oft erst bemerken, wenn sie fehlt.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum sein Verlust so schwer zu erkennen ist.

Denn eine Gesellschaft zerbricht selten plötzlich.

Sie erodiert langsam.

Im Tonfall ihrer Gespräche.

Im Umgang miteinander.

Und in der Art, wie sie über andere spricht.

Doch gerade deshalb lohnt es sich, diese Tugend neu zu entdecken.

Nicht als moralische Belehrung.

Sondern als einfache Entscheidung im Alltag.

Die Entscheidung, den Menschen gegenüber wieder wahrzunehmen.

Mit seiner Würde.

Mit seiner Erfahrung.

Mit seiner Geschichte.

Denn eine Gesellschaft, die den Respekt verliert, verliert früher oder später auch das Vertrauen.

Und ohne Vertrauen gibt es keine Gemeinschaft.

Vielleicht beginnt die Wiederentdeckung des Respekts deshalb nicht in Parlamenten oder Talkshows.

Vielleicht beginnt sie in einer Straßenbahn.

Mit einer einfachen Geste.

Mit dem Aufstehen.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut was wir haben.

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Abbildung:

Alfred-Walter von Staufen

Quellen:

[1] https://www.duden.de/rechtschreibung/Respekt

[2] https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/

[3] https://www.cambridge.org/core/books/cold-intimacies/

[4] https://www.ifd-allensbach.de

[5] https://www.hup.harvard.edu/books/9780374129293

[6] https://www.mitpress.mit.edu/books/reclaiming-conversation

[7] https://www.britannica.com/biography/Ulrich-Beck

[8] https://www.bertelsmann-stiftung.de

[9] https://www.britannica.com/topic/gerousia

[10] https://www.britannica.com/topic/Senate-Roman-government

[11] https://plato.stanford.edu/entries/confucius/

[12] https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/

[13] https://plato.stanford.edu/entries/rousseau/

[14] https://plato.stanford.edu/entries/habermas/

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 19.03.2026