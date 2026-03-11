Wenn die Erfüllung der Endzeitprophezeiung der Kriegsplan ist

Drei Religionen mit Atomwaffen. Ein geografisches Ziel. Und ein prophezeites System, das Eskalation als Gehorsam interpretiert.

Über Teheran regnete es Öl. Das ist keine Metapher. Am Sonntagmorgen traten die Bewohner der fast zehn Millionen Einwohner zählenden Stadt ins Freie und fanden ihre Kleidung, ihre Autos und ihre Haut mit pechschwarzen Öltröpfchen bedeckt – den verbrannten Überresten von fünf Treibstofflagern, die in der Nacht durch gemeinsame US-israelische Luftangriffe zerstört worden waren.

„Der Regen ist schwarz, ich kann es nicht fassen, ich sehe schwarzen Regen“, sagte Kianoosh, ein 44-jähriger Ingenieur, dem TIME- Magazin.

Der iranische Rote Halbmond warnte, dass die Explosionen giftige Kohlenwasserstoffe, Schwefel und Stickoxide in die Atmosphäre freigesetzt hätten. Die Umweltbehörden des Landes riefen die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Es war vordergründig eine militärische und ökologische Katastrophe – der neunte Tag eines Krieges, der bereits mehr als 1.300 Menschen im Iran und 300 im Libanon das Leben gekostet hat. Aber in bestimmten Kreisen war es etwas ganz anderes. Es war die Heilige Schrift

Innerhalb weniger Stunden kursierten in den sozialen Medien unzählige Beiträge über den Dukhan – ein koranisches Konzept eines schwarzen, erstickenden Rauchs, der als eines der Hauptzeichen des Jüngsten Gerichts über die Menschheit hereinbricht.

Evangelikale Propheten stellten eine Verbindung zwischen dem brennenden Himmel und Hesekiel 38 her, einem Kapitel der Hebräischen Bibel, in dem Persien – das heutige Iran – als eine Nation genannt wird, die in der Endzeit von Feuer und Schwefel verzehrt werden soll. Für Millionen von Menschen, die dieselben Aufnahmen sahen, war dies kein Krieg. Es war die Erfüllung einer Prophezeiung.

Diese Übereinstimmung der Überzeugungen ist kein Zufall in diesem Konflikt. Sie ist strukturell verankert. Und sie ist der gefährlichste und am wenigsten beachtete Aspekt dessen, was sich derzeit im Nahen Osten abspielt. (Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier und der Offenbarung: „Gog“ und „Magog“ – das Tier vernichtet die Hure Babylon)

— — —

Die Prophezeiung, die zur Politik wurde

Beginnen wir mit dem Land, das den Krieg begonnen hat

Das US-Militär startete am 28. Februar 2026 die Operation Epic Fury gegen den Iran. Präsident Donald Trump, der diese Angriffe anordnete, regiert seit seiner Wahl 2016 mit einem inneren Kreis evangelikaler Christen, für die der Nahe Osten kein geopolitisches, sondern ein theologisches Schlachtfeld ist.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ehemalige Außenminister Mike Pompeo und der derzeitige US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, teilen alle eine – wie eine Analyse des Arab Center DC es beschreibt – „biblische Hingabe zu Israel“, die ihre politischen Positionen auf fundamentalster Ebene prägt.

Das ist keine Randerscheinung. Laut dem Chicago Council on Global Affairs bezeichnen sich rund 44 Millionen Amerikaner – etwa 13 % der Bevölkerung – als weiße evangelikale Protestanten.

Davon sind 61 % Republikaner. Eine Studie des Pew Research Center aus dem Jahr 2013 ergab, dass 82 % der weißen evangelikalen Christen glauben, Gott habe das Land Israel dem jüdischen Volk gegeben. Die Politikwissenschaftlerin Elizabeth Oldmixon von der University of North Texas schätzt, dass etwa ein Drittel der Evangelikalen die Israel-Politik in den Mittelpunkt ihrer Wahlentscheidungen stellt. Das ist ein enormer Wählerblock. Und er wurde gezielt mobilisiert.

Trump selbst bestätigte diesen Mechanismus offen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung 2020 in Oshkosh, Wisconsin, sagte er vor der Menge: „Wir haben die Hauptstadt Israels nach Jerusalem verlegt. Das ist den Evangelikalen zu verdanken.“ Ron Dermer, ehemaliger israelischer Botschafter in Washington, erklärte unmissverständlich, dass das Rückgrat der US-Unterstützung für Israel nicht amerikanische Juden, sondern evangelikale Christen seien.

Diejenigen, die Entscheidungen über den Iran treffen, agieren nicht nach rein realpolitischen Gesichtspunkten. Viele von ihnen glauben, dass sie Teil eines prophezeiten Endspiels sein könnten.

Das ist nicht nur eine Meinung, Tucker Carlson hat gestern Abend seine Sendung mit genau diesem Thema eröffnet.

Die von Tucker beschriebene Theologie heißt Dispensationalismus – ein im 19. Jahrhundert von dem anglo-irischen Geistlichen John Nelson Darby entwickeltes theologisches Konzept, das durch die Scofield-Referenzbibel und später durch Tim LaHayes Romanreihe „Left Behind“, die sich fast 80 Millionen Mal verkaufte, bekannt wurde.

Im Kern besagt der Dispensationalismus, dass die biblischen Prophezeiungen von Ezechiel, Daniel und der Offenbarung wörtliche, zukünftige Ereignisse beschreiben – und dass der moderne Staat Israel der Auslöser für all diese Ereignisse ist.

1 2

Hesekiel 38 ist der Schlüsseltext. Er beschreibt ein Bündnis von Nationen unter der Führung von Gog aus dem Land Magog, das in den letzten Tagen in Israel einfällt. Zu den namentlich genannten Nationen dieses Bündnisses gehören Persien und der Iran. Gott greift direkt ein und vernichtet die Eindringlinge durch Erdbeben, Seuchen und Feuerregen. Die Parallele zum brennenden Teheran ist für Gläubige offensichtlich.

Wie CNN im Juni 2025 berichtete, haben die Religionshistorikerin Diana Butler Bass und andere dokumentiert, wie dieses prophetische Weltbild von der Kanzel in die Politik Eingang gefunden hat. Jemar Tisby, Historiker und Autor, schrieb, Trumps Vorgehen gegen den Iran unterstreiche, dass diese theologischen Überzeugungen nicht abstrakt seien, sondern direkte, gefährliche und tödliche Konsequenzen hätten.

Der Glaube an die Prophezeiung, so Tisby gegenüber CNN, schaffe eine Sichtweise, durch die eine buchstäbliche militärische Eskalation spirituell unvermeidlich – und sogar notwendig – werde.

Die andere Seite des Altars

Der Iran ist in diesem eschatologischen Drama kein passives Objekt. Er hat sein eigenes

Die Islamische Republik Iran basierte von Anfang an auf einer spezifischen Strömung der schiitischen Theologie, dem Zwölfer-Mahdismus. Dieser Glaube besagt, dass der zwölfte Imam, Muhammad al-Mahdi, geboren 868 n. Chr., nicht starb, sondern in einen Zustand der Verborgenheit – eine göttliche Verbergung – eintrat und am Ende der Tage zurückkehren wird, um das Unrecht zu besiegen und Gottes Herrschaft auf Erden zu errichten.

Die Revolution von 1979 unter Ayatollah Khomeini wandelte diesen Glauben von einer stillen theologischen Überzeugung in eine operative Staatsideologie um.

Die Auswirkungen sind direkt und dokumentiert. Ein Bericht des Middle East Institute aus dem Jahr 2022 mit dem Titel „ Irans Revolutionsgarde und der aufkommende Mahdismus-Kult“ stellte fest, dass die Zerstörung Israels innerhalb der Islamischen Revolutionsgarde zunehmend nicht als geopolitisches Ziel, sondern als religiöse Pflicht im Zusammenhang mit eschatologischen Erwartungen dargestellt wird.

Der Bericht warnte ausdrücklich davor, dass überzeugte Mahdisten in hohe Führungspositionen innerhalb der Revolutionsgarde aufsteigen könnten – und damit die Kontrolle über ballistische Raketenstreitkräfte und das Atomprogramm erlangen würden

Dies ist keine Theorie. Khomeini bezeichnete den Iran als „Vorhut des Mahdi“ und erklärte die Islamische Republik zum Träger einer Sondermission, die Bedingungen für die Rückkehr des Mahdi vorzubereiten. Sein Nachfolger, der verstorbene Ayatollah Ali Khamenei – der bei den ersten Schlägen dieses Krieges getötet wurde –, sprach ausdrücklich von den iranischen Streitkräften als Werkzeugen zur Erfüllung göttlicher Prophezeiungen.

Die Revolutionsgarden betreiben ein ideologisch-politisches Trainingsprogramm für ihre Mitglieder; laut einem Bericht des Middle East Institute macht diese Indoktrination mittlerweile mehr als die Hälfte der erforderlichen Ausbildung sowohl für Rekruten als auch für bestehende Mitglieder aus. Das Beförderungssystem bevorzugt ideologische Überzeugung gegenüber fachlicher Expertise.

Eine 2007 von Oberstleutnant Kurt Crytzer im Auftrag des US Army War College veröffentlichte Studie stellte die direkte Frage, ob die iranische Regierung versuche, Bedingungen für die Rückkehr des Zwölften Imams zu schaffen – und welche Bedrohungen sich daraus ergeben. Die Frage war nicht rhetorisch, sondern eine strategische Einschätzung eines Gegners, der innerhalb eines theologischen Rahmens agierte, der von der herkömmlichen Abschreckungstheorie nicht erfasst wird.

Während des Kalten Krieges verhinderte die gegenseitige Abschreckungsgarantie den Einsatz von Atomwaffen. Diese Logik setzt voraus, dass beide Seiten die Vernichtung fürchten. Der Mahdismus hingegen nicht.

Die Abschreckungspolitik des Kalten Krieges basierte auf einer einfachen Prämisse: Kein rationaler Akteur würde einen Atomkrieg beginnen, den er nicht überleben könnte.

Doch wie Analysten des Middle East Forum dokumentiert haben, kehrt sich die Kosten-Nutzen-Rechnung ins Gegenteil, wenn die iranische Führung glaubt, ein Atomkonflikt würde die Rückkehr des Mahdi beschleunigen – und damit eine göttliche Prophezeiung erfüllen. Vernichtung ist dann keine Abschreckung, sondern ein Anreiz.

Das ist keine Randmeinung zur Ideologie der Revolutionsgarden. Sie ist in ihren eigenen Schulungsunterlagen, ihren eigenen Werbestrategien und ihren eigenen öffentlichen Erklärungen dokumentiert – die westliche Entscheidungsträger größtenteils nicht für bare Münze genommen haben.

— — —

Die dritte Partei der Prophezeiung

Israels Gründungskoalition des religiösen Zionismus fügt dem gleichen geographischen Konflikt einen dritten eschatologischen Vektor hinzu

Die religiös-zionistische Theologie vertritt die Auffassung, dass die Rückkehr der jüdischen Souveränität über das Land Israel die Erfüllung biblischer Prophezeiungen darstellt – die Sammlung der Exilanten, wie sie in Hesekiel 36, Jesaja 66 und Deuteronomium 30 beschrieben wird.

Für die Siedlerbewegung und ihre politischen Verbündeten innerhalb der israelischen Regierung ist dies keine historische Erzählung, sondern ein fortwährender, von Gott gegebener Prozess, in dem territoriale Zugeständnisse keine diplomatische Option darstellen – sie sind ein theologischer Verrat.

Laut einer Pew-Umfrage aus dem Jahr 2022 sind 70 % der weißen evangelikalen Protestanten in den USA der Ansicht, dass Gott das Land Israel dem jüdischen Volk gegeben hat. Unter ultraorthodoxen Juden liegt dieser Prozentsatz mit 81 % nahezu identisch. Zwei Gemeinschaften auf zwei Kontinenten, die von derselben Prämisse hinsichtlich desselben Landes ausgehen, wobei eine von ihnen die direkte Kontrolle darüber ausübt.

Der dadurch entstehende politische Einfluss ist enorm. Wie The Nation 2023 dokumentierte, operiert das Bündnis zwischen Likud und Evangelikalen über eng miteinander verflochtene Institutionen – darunter Christians United for Israel, das institutionell eschatologische Gegenstück der Revolutionsgarden, gegründet von Pastor John Hagee –, die religiös motivierten außenpolitischen Präferenzen die Infrastruktur einer konventionellen Lobbyorganisation verleihen.

Als der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der Republican Jewish Coalition erklärte: „Gott hat Israel noch nicht aufgegeben“, sprach er nicht metaphorisch. Er brachte eine politische Position zum Ausdruck, die sich direkt aus einer theologischen Prämisse ableiten lässt.

— — —

Die Kluft zwischen den Waffen und den Texten

Hier liegt das Problem, das niemand im offiziellen Washington, kein etablierter nationaler Sicherheitsexperte und keine bedeutende Redaktion klar benannt hat:

Diese Prophezeiungen wurden für eine vornukleare Welt verfasst. Die Glaubenssysteme haben sich nicht verändert. Die Waffen hingegen schon.

Ezechiel sah angereichertes Uran nicht voraus. Die Autoren der Offenbarung rechneten nicht mit ballistischen Raketen mit MIRV-Sprengköpfen. Der Hadith, der beschreibt, wie Jakob und Majusch den See Genezareth austranken, entstand vor der Erfindung einer Waffe, die ihn verstrahlen konnte. Doch die Verantwortlichen in Washington, Tel Aviv und Teheran – und in Islamabad, wo das atomar bewaffnete Pakistan an diesen Konflikt angrenzt – lesen diese alten Texte als operative Dokumente.

Die institutionellen Folgen sind bereits sichtbar. Amerikanische evangelikale politische Gruppierungen lehnen internationale Governance-Strukturen – den Internationalen Strafgerichtshof, verbindliche Klimaabkommen, die erweiterte Befugnis der WHO – konsequent ab, da eine Weltregierung in ihrer Theologie das Instrument des Antichristen darstellt.

Dies ist keine bloße Behauptung, sondern ein dokumentiertes Muster politischer Opposition, das sich direkt aus einer spezifischen Auslegung von Offenbarung 13 ableiten lässt. Der Glaube an diese Prophezeiung beeinflusst nicht nur die Außenpolitik im Nahen Osten, sondern untergräbt die gesamte Architektur globaler Zusammenarbeit.

Auf iranischer Seite hat das ideologische Indoktrinationssystem der Revolutionsgarden jahrzehntelang eine Generation herangebildet, für die der eschatologische Konflikt mit den USA und Israel keine politische Position, sondern eine Identität darstellt – verschmolzen durch wiederholte Zyklen von Krieg, Sanktionen und Entbehrungen mit gelebter Erfahrung.

Der Bericht des Middle East Institute aus dem Jahr 2022 warnte, dass der Mahdismus innerhalb der Revolutionsgarden „ein völliger blinder Fleck für westliche Entscheidungsträger“ sei. Vier Jahre später besteht dieser blinde Fleck weiterhin.

Jeder Konfliktzyklus erzeugt eine größere, radikalisiertere Generation, für die apokalyptische Ideologie kein Glaube, sondern eine Überlebenserzählung ist.

Und nun gibt es eine neue Variable, die kein Prophet vorhergesehen hat: künstliche Intelligenz. KI-generierte Inhalte können prophetisch anmutende Bilder, Texte und manipulierte Videos in industriellem Maßstab für wenige Hundert Dollar produzieren. Algorithmen sozialer Medien verstärken bereits bevorzugt apokalyptische Inhalte, da diese maximale Interaktionsraten erzielen.

Die Infrastruktur zur Herstellung eines „Zeichens vom Himmel“ – eines inszenierten Wunders, einer per Deepfake erzeugten göttlichen Intervention – und dessen Verbreitung an Hunderte Millionen Gläubige, bevor eine Faktenprüfung erfolgt, ist bereits heute funktionsfähig. Die erste große geopolitische Krise, die maßgeblich durch manipulierte eschatologische Inhalte ausgelöst wird, ist kein Gedankenspiel. Sie ist eine geplante Annahme.

— — —

Was dem Chaos ein Ende setzt — Laut den Texten

Es gibt eine auffällige Übereinstimmung in der Art und Weise, wie alle drei Traditionen die Frage der Lösung beantworten. Nicht Diplomatie. Nicht Völkerrecht. Nicht demokratische Beratung. Direkte göttliche Intervention – eine messianische Figur, die im entscheidenden Moment erscheint, wenn sich menschliche Institutionen als unfähig erwiesen haben, eine Katastrophe zu verhindern, und die Welt durch Gottes Macht neu ordnet

Das Christentum erwartet die Wiederkunft Christi. Der Islam erwartet die Rückkehr des Mahdi und Jesu (Isa), der der islamischen Tradition zufolge ohne zu sterben in den Himmel aufgefahren wurde und zurückkehren wird, um den Dajjal – den großen Verführer – zu besiegen und gerecht zu herrschen. Das Judentum erwartet einen menschlichen Messias aus dem Geschlecht Davids, der die Verbannten sammeln, den Tempel wieder aufbauen und ein Zeitalter einläuten wird, das Jesaja als eine Welt beschreibt, in der die Nationen den Krieg nicht mehr lernen.

Der gemeinsame Nenner: Jerusalem. Jede Tradition verortet die Lösung dort. Das Chaos eskaliert bis zum Siedepunkt. Dieser Siedepunkt löst göttliches Eingreifen aus. Im Zentrum dieses Eingreifens steht eine Stadt, um die drei Atommächte oder mit Atomwaffen benachbarte Staaten kämpfen.

Dies ist die zivilisatorische Herausforderung des 21. Jahrhunderts – und sie wird fast nie so formuliert. Die Frage, ob die Menschheit Sinngebungsstrukturen entwickeln kann, die das bieten, was Religion bietet – Gemeinschaft, moralische Orientierung, Erklärung für Leid, Hoffnung – ohne die apokalyptische Rechtfertigung der Selbstzerstörung, ist die folgenreichste offene Frage unserer Zeit. Sie erfährt weniger ernsthafte analytische Aufmerksamkeit als die nächste Sitzung der US-Notenbank.

— — —

Heute Morgen regnete es Öl auf Teheran. Vier Tankerfahrer sind tot. Einer Stadt mit zehn Millionen Einwohnern wurde gesagt, sie solle in ihren Häusern bleiben und durch Masken atmen. Irgendwo in dieser Stadt blickte jemand in den schwarzen Himmel und griff nach einer Bibelstelle

Auf der anderen Seite der Welt las jemand anderes über dasselbe Ereignis in einem anderen Buch und kam zum selben Schluss.

Das ist der Krieg unter dem Krieg. Und er kennt keine Waffenstillstandsklausel; er dient dazu, das Ende der Welt herbeizuführen.

Quellen: PublicDomain/ddgeopolitics.substack.com am 11.03.2026