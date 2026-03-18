Wenn jeder „Zeitreiseversuch“ eine Parallelwelt erschafft

Es gibt drei klassische Methoden, mit denen man versucht, zu verhindern, dass Zeitreisen in ein Paradoxon münden.

Hawkings Chronologieschutz (das Universum sagt „nein“)

Die Gesetze der Physik würden eine sinnvolle Reise in die Vergangenheit verhindern, da jede „Zeitschleifen“-Region instabil wird.

Novikov-Selbstkonsistenz (das Universum sagt „ja, aber nur, wenn nichts kaputt geht“).

Man kann in die Vergangenheit reisen, aber alles, was man tut, war immer Teil der Geschichte. Kein Großvaterparadoxon – nur eine Geschichte, die global konsistent bleibt.

Und dann gibt es noch eine dritte Option – eine, die sich fast zu perfekt anfühlt:

Die Parallelwelten-Hypothese

Was wäre, wenn die Veränderung der Vergangenheit Ihre Zeitlinie überhaupt nicht umschreibt ?

Was wäre, wenn jeder Versuch, die Vergangenheit zu verändern, einfach die Realität verzweigt und eine neue Zeitlinie erzeugt, in der Ihre Intervention stattfand – während Ihre ursprüngliche Zeitlinie intakt bleibt? (CERN erschafft Portale: Im Interview mit einer ehemaligen DESY-Mitarbeiterin)

Die Kernidee

Man kann seine Vergangenheit nicht „reparieren“.

Man kann seine Historie nicht überschreiben.

Sie geben einen Zweig ein oder erzeugen einen solchen , bei dem das Ergebnis abweicht.

Kein Paradoxon, denn es gibt keine einzige „Master“-Geschichte, die bearbeitet wird. Es existieren mehrere nebeneinanderliegende Geschichtsschreibungen .

Warum dies Paradoxien so effektiv auflöst

Das klassische Paradoxon lautet folgendermaßen:

Wenn man in die Vergangenheit reist und ein Ereignis verhindert, das zu der eigenen Reise geführt hat, dann findet die eigene Reise nie statt, man reist also nie zurück, das Ereignis findet statt… und so weiter.

Verzweigte Zeitlinien unterbrechen diese Schleife sauber:

In deiner ursprünglichen Welt bleibt die Vergangenheit, was sie war.

In der verzweigten Welt wird Ihr Eingreifen Teil dieser Geschichte.

Du kannst etwas ändern – aber nicht deine Vergangenheit. Du kannst nur eine andere Vergangenheit in einem anderen Lebensabschnitt ändern.

Eine entscheidende Nuance

Manchmal wird es so formuliert: „Jeder Versuch erschafft eine neue Welt.“ Eine vorsichtigere Version lautet:

Ihr Versuch „zwingt“ das Universum nicht dazu, sich auf Befehl zu replizieren. Vielmehr sind Eingriffe, wenn sich die Realität wie eine verzweigte Quantenstruktur verhält, naturgemäß mit der Auswahl von Verzweigungen bzw. den entsprechenden Verzweigungsergebnissen vereinbar .

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Anders ausgedrückt: Das Universum braucht keine Zeitpolizei.

Es braucht kein kosmisches Regelwerk.

Es braucht lediglich Verzweigungen.

Was dies für jede „Botschaft an die Vergangenheit“-Idee bedeutet

Wenn Sie das Konzept der Signalübertragung über die Zeit hinweg untersuchen – mittels Protokollen, Decodern, festen Präambeln, starrer binärer Rahmung –, verändert diese Hypothese die Interpretation:

Eine „Reaktion“ muss nicht bedeuten, die eigene Geschichte umzuschreiben.

Es könnte sich um den Fingerabdruck einer Interaktion handeln, die in einem benachbarten Zweig existiert.

Je mehr Versuche man unternimmt, desto eher erfasst man den jeweiligen Zweig, in dem man sich befindet, anstatt eine einzelne Zeitleiste zu „bearbeiten“.

Das ist kein Beweis für irgendetwas.

Aber es ist ein Rahmen, der die Idee, dass „Versuche“ Konsequenzen haben, paradoxerweise verständlich macht, ohne den Ursprung zu verfälschen.

Fazit

Hawking sagt: Die Vergangenheit ist geschützt – du kommst nicht hinein.

Novikov sagt: Die Vergangenheit ist unveränderlich – du kannst sie nicht ändern.

Parallelwelten sagen: Die Vergangenheit kann sich ändern – nur nicht deine .

Kein Paradoxon. Nur verzweigte Zeitlinien.

Mehr über Wettermanipulation und geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/medium.com am 18.03.2026